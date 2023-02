EQS-News: Julius Bär Gruppe AG nominiert Jürg Hunziker zur Wahl in den Verwaltungsrat (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Julius Baer Group":

Julius Bär Gruppe AG nominiert Jürg Hunziker zur Wahl in den Verwaltungsrat

Julius Bär Gruppe AG nominiert Jürg Hunziker zur Wahl in den Verwaltungsrat

02.02.2023 / 07:06 CET/CEST

Zürich, 2. Februar 2023 - Der Verwaltungsrat der Julius Bär Gruppe AG

schlägt an der Generalversammlung (GV) vom 13. April 2023 Jürg Hunziker zur

Wahl als neues Verwaltungsratsmitglied vor. Er wird das Gremium ergänzen,

nachdem Heinrich Baumann in Kürze die maximale Amtsdauer für Julius Bär

Verwaltungsratsmitglieder erreichen wird und nicht mehr zur Verfügung steht

und auch Ivo Furrer, seit 2017 im Amt, keine Wiederwahl anstrebt. Alle

weiteren aktuellen Mitglieder des Verwaltungsrats, der neu aus neun

Mitgliedern bestehen wird, stellen sich an der kommenden GV zur Wiederwahl.

Romeo Lacher, Präsident des Verwaltungsrats von Julius Bär, sagte: «Ich

möchte mich bei Heinrich Baumann und Ivo Furrer im Namen des gesamten

Verwaltungsrats für ihre wertvollen Beiträge und die ausgezeichnete

Zusammenarbeit bedanken. Beide haben mit ihrem langjährigen Engagement und

ihren Erfahrungen bedeutende Impulse gesetzt und unseren Verwaltungsrat

massgeblich unterstützt. Wir wünschen ihnen für ihre künftigen Aufgaben

alles Gute.»

Jürg Hunziker (geboren 1963) ist Schweizer Staatsbürger und verfügt über

mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Im Jahr

2022 war er als Senior Advisor des Avaloq-Konzerns zurückgetreten, einem in

der Schweiz ansässigen, weltweit führenden Anbieter von digitalen

Banklösungen. Bei Avaloq amtete er von 2018 bis 2021 als CEO der Gruppe und

von 2016 bis 2017 als stellvertretender CEO. Zuvor war Jürg Hunziker in

verschiedenen Führungs- und Managementpositionen beim Softwareunternehmen

SunGard Financial Systems/FIS in Zürich, Frankfurt, London und New York

tätig, unter anderem als Group President, Trading, Risk and Private Banking

Systems. Er verfügt über einen Management-Abschluss der Universität Zürich.

Sein detaillierter Lebenslauf ist verfügbar unter www.juliusbaer.com/news.

Romeo Lacher sagte: «Ich bin hocherfreut, dass mit Jürg Hunziker ein in der

Branche äusserst angesehener Experte für unseren Verwaltungsrat nominiert

wurde. Mit seinem exzellenten und internationalen Leistungsausweis sowie

seiner Erfahrung als CEO eines führenden Schweizer Softwareunternehmens für

Finanzdienstleistungen ist er eine ideale Ergänzung für unseren

Verwaltungsrat. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm.»

Kontakte

Media Relations, Tel. +41 (0) 58 888 8888

Investor Relations, Tel. +41 (0) 58 888 5256

Über Julius Bär

Julius Bär ist die führende Schweizer Wealth-Management-Gruppe und eine

erstklassige Marke in diesem globalen Sektor, ausgerichtet auf die

persönliche Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden. Unser

gesamtes Handeln orientiert sich an unserem übergeordneten Ziel: Mehrwert zu

schaffen, der über das Finanzielle hinausgeht. Per Ende 2022 beliefen sich

die verwalteten Vermögen auf CHF 424 Milliarden. Die Bank Julius Bär & Co.

AG, die renommierte Privatbank, deren Ursprünge bis ins Jahr 1890

zurückreichen, ist die wichtigste operative Gesellschaft der Julius Bär

Gruppe AG, deren Aktien an der SIX Swiss Exchange (Ticker-Symbol: BAER)

kotiert und Teil des Swiss Leader Index (SLI) sind, der die 30 grössten und

liquidesten Schweizer Aktien umfasst.

Julius Bär ist in über 25 Ländern und an rund 60 Standorten präsent. Mit

Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in

Bangkok, Dubai, Dublin, Frankfurt, Genf, Hongkong, London, Luxemburg,

Madrid, Mailand, Mexiko-Stadt, Monaco, Mumbai, Santiago de Chile, São Paulo,

Schanghai, Singapur, Tel Aviv und Tokio. Unsere kundenorientierte

Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen

Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie

unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen

Referenz im Wealth Management.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter

www.juliusbaer.com

