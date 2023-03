EQS-News: Janus Henderson Investors: Anspannung steigt, Zinsen erreichen Höchststand (deutsch)

Janus Henderson Investors: Anspannung steigt, Zinsen erreichen Höchststand

Anspannung steigt, Zinsen erreichen Höchststand

Kommentar von Paul O'Connor, Head of Multi-Asset, Janus Henderson Investors

Diese FOMC-Sitzung fand in einem Umfeld größter Zinsunsicherheit der

Investoren seit der Finanzkrise statt. Seit der letzten Fed-Sitzung Anfang

Februar stiegen in dem Monat die Marktbewertungen für die Dezember

US-Zinssätze um 1 %, bevor sie im März angesichts der Probleme im

Bankensektor um fast 2 % einbrachen. Wenngleich in den letzten Tagen eine

gewisse Ruhe an den Finanzmärkten eingekehrt zu sein scheint, zeigen die

Optionskurse, dass die Anleger vor dieser Sitzung so wenig Vertrauen in die

Bewertung der 2- und 10-jährigen Anleiherenditen hatten wie seit den

turbulenten Tagen des Jahres 2009 nicht mehr.

Manche Fed-Sitzungen sind reine Routine, bei denen die möglichen Ergebnisse

recht begrenzt sind - die aktuelle Sitzung zählte nicht dazu. Für einer

aktuelle Zinserhöhung sprachen auch die seit der letzten FOMC-Sitzung

gestiegenen Konsensschätzungen für das US-Wachstum und die Inflation. Da die

nächste Fed-Sitzung erst im Mai stattfindet, befürchteten die Falken, dass

eine dreimonatige Pause im Straffungszyklus, während der Arbeitsmarkt noch

angespannt ist, große Fragen zur Glaubwürdigkeit der Zentralbank bei der

Inflationsbekämpfung aufwerfen würde. Dennoch sprachen die wirtschaftlichen

und finanziellen Risiken im Zusammenhang mit dem angespannten Bankensektor

für ein vorsichtigeres Vorgehen. Während die meisten Analysen darauf

hindeuteten, dass der Druck auf das Bankensystem zu einer Verschärfung der

Kreditkonditionen führen würde, die einer oder zwei Fed-Funds -Anhebungen um

25 Basispunkte entspräche, kamen einige zu dem Schluss, dass die Zentralbank

hier eine Pause einlegen und der Finanzstabilität Vorrang einräumen sollte,

bis die Spannungen in diesem Sektor deutlich nachgelassen hätten.

Präsident Powell räumte ein, dass die jüngsten Entwicklungen im Bankensektor

das Risikoverhältnis für die US-Wirtschaft erheblich verändert hätten, und

merkte an, dass die Fed auf der heutigen Sitzung eine Pause in Betracht

gezogen habe. Der Ausschuss beschloss jedoch eine weitere Anhebung um 25

Basispunkte, womit das obere Ende des Zielbereichs für den Leitzins auf 5 %

angehoben wurde. Die wichtigste Neuerung in der begleitenden Erklärung war

die Entscheidung, die seit einem Jahr bestehende Ankündigung einer

"kontinuierlichen Anhebung" des Leitzinses zu streichen und durch die

Aussage zu ersetzen, dass "in Zukunft eine gewisse zusätzliche Straffung der

Geldpolitik angemessen sein könnte".

Während der Präsident betonte, dass der Ausschuss nicht davon ausgeht, die

Zinssätze in diesem Jahr zu senken, preisen die Finanzmärkte einen eher

gemäßigten Ausblick ein. Die Zinserwartungen für Ende 2023 und für das

nächste Jahr gingen im Anschluss an die Erklärung der Fed um 15 bis 30

Basispunkte zurück. Die Märkte rechnen nun damit, dass der

Zinserhöhungszyklus in den USA mehr oder weniger abgeschlossen ist, wobei

eine weitere Anhebung um 25 Basispunkte im Mai als 50:50-Wahrscheinlichkeit

angesehen wird und für die zweite Jahreshälfte drei Zinssenkungen

eingepreist sind.

Die Herausforderungen für die Fed sind nach wie vor gewaltig. Da sich die

Arbeitslosenquote einem 50-Jahres-Tief nähert und die Inflation nur langsam

sinkt, sind viele Wirtschaftsexperten der Ansicht, dass weitere

Zinserhöhungen notwendig sind. Wie jedoch die jüngsten Turbulenzen an den

Anleihemärkten zeigen, war die Unsicherheit über die Konjunkturaussichten

selten größer als heute. Die Meinungen über die künftigen Auswirkungen der

geldpolitischen Straffung des vergangenen Jahres - des aggressivsten

Zinserhöhungszyklus seit vier Jahrzehnten - gehen weit auseinander. Die

unvorhersehbaren potenziellen Folgen der Entwicklungen im Bankensystem

tragen nur zur weiteren Verunsicherung bei. Wenn sich das Wachstum

verlangsamt und späte Zyklusfragilitäten unweigerlich auftreten, kann die

Fed vernünftigerweise davon ausgehen, dass strengere

Kreditvergabebedingungen im Bankensektor und auf den Kreditmärkten den

wachstumshemmenden Einfluss höherer Zinssätze verstärken werden. Anzeichen

von Spannungen im Finanzsektor sind ein Wendepunkt in der Geldpolitik und

ein klares Zeichen dafür, dass der hektische Zinserhöhungszyklus in den USA

mehr oder weniger vorbei ist.

Hinweise für Redakteure

Janus Henderson Group ist ein weltweit führender aktiver Vermögensverwalter,

der seine Aufgabe darin sieht, Anleger beim Erreichen ihrer langfristigen

finanziellen Ziele zu unterstützen. Dazu wird ein breites Spektrum von

Lösungen angeboten, wie Aktien-, Anleihen-, Multi-Asset- und alternative

Strategien.

Janus Henderson verwaltet per 31. Dezember 2022 ein Anlagevermögen von etwa

287 Milliarden US-Dollar (ca. 269 Mrd. Euro) und hat über 2.000 Mitarbeiter

sowie Büros in 23 Städten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in London ist

an der New York Stock Exchange (NYSE) und der Australian Securities Exchange

(ASX) notiert.

