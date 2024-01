EQS-News: Izotropic gibt Updates zu regulatorischen und betrieblichen Themen (deutsch)

Izotropic gibt Updates zu regulatorischen und betrieblichen Themen

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 10. Januar 2024) -

Izotropic Corporation (CSE: IZO) (OTCQB: IZOZF) (FSE: 1R3) ("Izotropic" oder

das "Unternehmen"), ein Medizintechnikunternehmen, das IzoView vermarktet

(ein anatomisches CT-Bildgebungssystem für nicht-invasive

Gewebecharakterisierung mit einer Anwendung in der Brustbildgebung), gibt

ein Update zum regulatorischen Stand bei der der US-amerikanischen Food and

Drug Administration (FDA) sowie zu betrieblichen Aktivitäten.

Update zum FDA-Status

Am 25. Oktober 2023 schloss Izotropic ein Treffen mit FDA-Vertreter:innen

zur Vorbereitung der Einreichung ab. Zweck und Ziel dieses Treffens war die

Einleitung eines produktiven Dialogs, die Einholung von wertvollem Feedback

und die Bestätigung der nächsten Schritte in der Zulassungsstrategie des

Unternehmens für den Markteintritt. Hierbei geht es um die Erweiterung der

beabsichtigten Verwendung von IzoView als CT-Gerät mit Marktzulassung als

Gerät der Klasse II unter dem 510(k)-Pfad der FDA.

Vor dem Treffen im Oktober hatte das Unternehmen weitere Vorgespräche mit

der FDA über eine diagnostische Nutzungsindikation der Klasse III. Dazu

wurde IzoView im Rahmen eines regulatorischen Vorabgenehmigungsverfahrens

mit Standard-Bildgebungsmodalitäten verglichen. Der 510(k)-Vorantrag für

Klasse II wurde als Fortsetzung der bereits bestehenden

Vorabgenehmigungsantrags der Klasse III bei der FDA eingereicht. Das Treffen

fand daher mit dem Mammographie- und Ultraschallteam und ohne das CT-Team

der FDA statt. In diesen Gesprächen erläuterte das Unternehmen der FDA seine

überarbeitete Zulassungsstrategie. Es folgte eine Bekanntmachung, dass zwar

zu den Einzelheiten der Zulassungsstrategie noch weitere Gespräche mit der

Behörde erforderlich sind, um die Durchführbarkeit zu gewährleisten, doch

schien die FDA der grundsätzlichen Richtung der neuen Marktzulassung des

Unternehmens offen gegenüberzustehen.

Wie von der FDA der Übereinstimmung halber verlangt, erstellte Izotropic

umgehend in Abstimmung mit seinen Teammitgliedern die Sitzungsprotokolle und

legte sie der FDA zur Überprüfung vor. Izotropic erhielt am 8. November 2023

eine förmliche Eingangsbestätigung. Danach hatte die FDA 30 Tage Zeit, das

Sitzungsprotokoll zu prüfen und zu beantworten. Am 7. Dezember 2023 erhielt

Izotropic das Protokoll von der FDA zurück. FDA und Izotropic stimmten über

die wesentlichen in der Sitzung besprochenen Informationen überein und das

Sitzungsprotokoll wurde anschließend genehmigt.

Seit dem Treffen steht Izotropic in ständiger Korrespondenz mit der FDA und

beantwortet aufkommende Fragen zum Inhalt des Treffens zur Vorbereitung der

Einreichung. Es wurde bestätigt, dass das entsprechende Material dem CT-Team

der FDA zur Verfügung gestellt wurde. Die bei der Sitzung im Oktober

anwesenden FDA-Vertreter:innen haben den Inhalt der Voreinreichung bei einem

Treffen mit dem CT-Team besprochen. Die FDA hat angekündigt, dem Unternehmen

im Januar 2024 eine Antwort mit genaueren Anweisungen zukommen zu lassen.

Der Klarheit halber wird den Aktionär:innen von Izotropic hiermit

mitgeteilt, dass es zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung keine wesentlichen

Änderungen an den Zulassungsplänen des Unternehmens und keine endgültige

Entscheidung der FDA gab. Izotropic wird umgehend über die Ergebnisse der

FDA-Antwort berichten, sobald diese vorliegen.

Aktuelles zu Betrieb und Geschäftsentwicklung

Zusätzlich zu den Bemühungen um die FDA-Zulassung verfolgt Izotropic die

folgenden laufenden Unternehmensaktivitäten und Management-Schwerpunkte:

Das Unternehmen befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über die

Platzierung des IzoView-Geräts und spezifische klinische Studien bei einem

führenden US-Gesundheitsdienstleister und erarbeitet mit diesem eine

endgültige Vereinbarung.

Es laufen weiterhin geschäftliche Gespräche mit einem mittelständischen

Gesundheitsunternehmen über eine globale Vermarktungsvereinbarung,

Unterlizenzierungsmöglichkeiten, die Entwicklung neuer Produkte und die

Herstellung spezifischer IzoView-Anwendungen, sowie Verhandlungen über eine

mögliche Fusion mit einem an der NASDAQ notierten Gesundheitsunternehmen.

Der Abschluss dieser Verhandlungen und die Fertigstellung der Vereinbarungen

hängen von der endgültigen Zulassung und dem Zeitplan für die Marktfreigabe

durch die FDA ab. Zusätzlich zur normalen Finanzierung strebt Izotropic

nicht verwässertes Vorabkapital als Bedingung für den Abschluss eines

potenziellen Sublizenzierungsvertrags an. Es wird sich auch weiterhin in

Verhandlungen so weit wie möglich um nicht verwässertes Kapital bemühen.

Auf Anraten seiner Zulassungs- und Rechtsberater:innen hält sich Izotropic

mit Aussagen zu den genauen Anwendungsgebieten von IzoView zurück, bis ein

Pfad zur Zulassung bestätigt ist. Sobald die erforderlichen Informationen

verfügbar und vollständig sind, um ein kurzfristiges Wertversprechen klar zu

formulieren, wird das Unternehmen seine Informationsaktivitäten entsprechend

wieder aufnehmen. Izotropic setzt sich somit keiner Gefahr aus, in seinen

Informationsaktivitäten Behauptungen aufzustellen, die sich auf seine

Zulassungsstrategie für Klasse II 510(k) auswirken könnten.

In Erwartung endgültiger Anweisungen der FDA hat das Management seine

Geschäftspläne weiter aktualisiert und entwickelt derzeit Materialien für

eine aktualisierte Vision für die IzoView-Plattform in einem

Innovations-Ökosystem mit mehreren Geräten für einzigartige Anwendungen

durch Nutzung der Leistungsfähigkeit ultrahochauflösender

Kegelstrahl-CT-Technologie. Diese Anwendungen basieren auf bestehendem und

zum Patent angemeldetem geistigen Eigentum, potenziellen Anwendungen, wie in

veröffentlichten Arbeiten des UC Davis Medical Center dargelegt, von dem

Izotropic die exklusiven globalen Rechte an der IzoView-Technologie besitzt,

und einer potenziellen künftigen Integration von künstlicher Intelligenz,

maschinellem Lernen, erweiterten und virtuellen Realitäten und

Nanotechnologien. Derzeit werden unterstützende Materialien in Form von

Diagrammen und Infografiken entwickelt, um diese Informationen anschaulich

darzustellen. Sobald das Unternehmen bereit ist, einen klaren Plan

auszuführen und seine Informationsaktivitäten neu zu starten, werden diese

in die Unternehmensmaterialien aufgenommen und auf Social-Media-Plattformen

geteilt.

Das Unternehmen dankt seinen Führungskräften, dem Management, dem

technischen Team und den Vorstandsmitgliedern, die im Jahr 2023 auf eine

Vergütung verzichtet und damit ihren Glauben an die Technologien und die

Zukunft von Izotropic unter Beweis gestellt haben. Aktuell werden die

Ressourcen des Unternehmens vorrangig für den FDA-Zulassungsantrag und

wesentliche Verwaltungsaufgaben eingesetzt, einschließlich der Pflege der

technischen Anlagen des Unternehmens in Sacramento, Kalifornien, und der

erforderlichen Versicherungen, Patentanmeldungen und anderen

Compliance-Erfordernisse für börsennotierte Unternehmen, wie etwa Gebühren

für Börsennotierung und Einreichungen, Kosten für Buchführung und Prüfungen

sowie andere rechtliche Anforderungen.

Sobald die Finanzierung gesichert ist, beabsichtigt das Management, seine

Ressourcen direkten Aktivitäten und Meilensteinen für die Marktfreigabe und

den Verkauf von IzoView-Geräten zu widmen.

Izotropic dankt seinen Aktionär:innen für ihre Geduld bei der Umsetzung und

Durchführung der Ziele für 2024.

IM NAMEN DES VORSTANDS

Robert Thast, CEO

Mobiltelefon: 604-220-5031

Kontakt:

E-Mail: info@izocorp.com

Gebührenfrei: 1-833-IZOCORP Durchwahl 1

Über Izotropic

Weitere Informationen über die Izotropic Corporation finden Sie auf ihrer

Website unter izocorp.com und in ihrem Profil auf SEDAR unter sedar.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten, die auf den

aktuellen Schätzungen, Annahmen, Prognosen und Erwartungen des Managements,

des Geschäfts und der Kenntnis des relevanten Marktes und wirtschaftlichen

Umfelds des Unternehmens basieren. Das Unternehmen hat versucht, solche

Informationen und Aussagen im Zusammenhang mit jeglicher Diskussion über

zukünftige Ereignisse, Trends oder Aussichten oder zukünftige operative oder

finanzielle Leistung nach Möglichkeit mit Begriffen wie "antizipieren",

"glauben", "vorstellen", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen",

"vielleicht", "planen", "vorhersagen", "projizieren", "abzielen",

"Potenzial", "wird", "würde", "könnte", "sollte", "weiterhin", "erwägen" und

andere ähnliche Ausdrücke und Ableitungen davon zu kennzeichnen. Allerdings

enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden

Wörter.

Diese Aussagen sind keine Leistungsgarantien und beinhalten schwer zu

kontrollierende oder vorherzusagende Risiken, einschließlich in Bezug auf

Kapitalbedarf, und Ungewissheiten. Diese könnten dazu führen, dass

zukünftige Ergebnisse der Geschäftstätigkeit des Unternehmens erheblich vom

Inhalt und den Auswirkungen solcher Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete

Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen

ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu

ändern, um neue Informationen oder das Eintreten zukünftiger Ereignisse oder

Umstände wiederzugeben, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder das Unternehmen noch seine Aktionär:innen, leitenden Angestellten und

Berater:innen haften für Maßnahmen und deren Ergebnisse, die von einer

Person auf Grundlage der hierin enthaltenen Informationen ergriffen wurden,

insbesondere Kauf oder Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens. Nichts in

diesem Dokument sollte als medizinischer oder sonstiger Rat jeglicher Art

angesehen werden. Alle Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. IzoView

ist noch nicht zugelassen oder für den Verkauf freigegeben.

