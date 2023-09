EQS-News: Izotropic bestätigt Besprechungstermin mit der FDA vor der Antragseinreichung (deutsch)

Izotropic bestätigt Besprechungstermin mit der FDA vor der Antragseinreichung

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Freitag, 29. September 2023)

- Izotropic Corporation (CSE: IZO) (OTCQB: IZOZF) (FSE: 1R3) ("Izotropic"

oder das "Unternehmen"), ein Medizintechnikunternehmen, das IzoView

vermarktet (ein anatomisches CT-Bildgebungssystem für nicht-invasive

Gewebecharakterisierung mit seiner ersten Anwendung in der Brustbildgebung),

bestätigt heute den 25. Oktober 2023 als Termin für ein Treffen mit der

US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) vor Antragseinreichung.

Wie in seiner Pressemitteilung vom 6. September 2023 angekündigt, hat

Izotropic zur Untermauerung seiner Pläne für die Marktzulassung von IzoView

als Gerät der Klasse II durch ein 510(k)-Verfahren eine entsprechende

Vorabeinreichung abgeschlossen.

Zweck des bevorstehenden Treffens ist, den Antrag zu erörtern, Feedback

einzuholen und die nächsten Schritte zu bestätigen. Das Treffen findet in

Rockville, Maryland statt. Teilnehmen werden die Geschäftsleitung von

Izotropic, Mitglieder des technischen und des Ingenieurteams sowie der

FDA-Berater des Unternehmens, Matrix Medical Devices.

Das Unternehmen wird zu gegebener Zeit nach der Sitzung eine

Pressemitteilung herausgeben, um über die Fortschritte zu berichten.

IM NAMEN DES VORSTANDS

Robert Thast, CEO

Mobiltelefon: 604-220-5031

Kontakt:

E-Mail: info@izocorp.com

Gebührenfrei: 1-833-IZOCORP Durchwahl 1

Über Izotropic

Weitere Informationen über die Izotropic Corporation finden Sie auf ihrer

Website unter izocorp.com und in ihrem Profil auf SEDAR unter sedar.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten, die auf den

aktuellen Schätzungen, Annahmen, Prognosen und Erwartungen des Managements,

des Geschäfts und der Kenntnis des relevanten Marktes und wirtschaftlichen

Umfelds des Unternehmens basieren. Das Unternehmen hat versucht, solche

Informationen und Aussagen im Zusammenhang mit jeglicher Diskussion über

zukünftige Ereignisse, Trends oder Aussichten oder zukünftige operative oder

finanzielle Leistung nach Möglichkeit mit Begriffen wie "antizipieren",

"glauben", "vorstellen", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen",

"vielleicht", "planen", "vorhersagen", "projizieren", "abzielen",

"Potenzial", "wird", "würde", "könnte", "sollte", "weiterhin", "erwägen" und

andere ähnliche Ausdrücke und Ableitungen davon zu kennzeichnen. Allerdings

enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden

Wörter.

Diese Aussagen sind keine Leistungsgarantien und beinhalten schwer zu

kontrollierende oder vorherzusagende Risiken, einschließlich in Bezug auf

Kapitalbedarf, und Ungewissheiten. Diese könnten dazu führen, dass

zukünftige Ergebnisse der Geschäftstätigkeit des Unternehmens erheblich vom

Inhalt und den Auswirkungen solcher Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete

Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen

ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu

ändern, um neue Informationen oder das Eintreten zukünftiger Ereignisse oder

Umstände wiederzugeben, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder das Unternehmen noch seine Aktionär*innen, leitenden Angestellten und

Berater*innen haften für Maßnahmen und deren Ergebnisse, die von einer

Person auf Grundlage der hierin enthaltenen Informationen ergriffen wurden,

insbesondere Kauf oder Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens. Nichts in

diesem Dokument sollte als medizinischer oder sonstiger Rat jeglicher Art

angesehen werden. Alle Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. IzoView

ist noch nicht zum Verkauf freigegeben.

°