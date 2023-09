EQS-News: Invibes Advertising NV: Halbjahresergebnis 2023: EBITDA in erster Jahreshälfte wieder im positiven Bereich. (deutsch)

Invibes Advertising NV: Halbjahresergebnis 2023: EBITDA in erster Jahreshälfte wieder im positiven Bereich.

^

Invibes Advertising NV / Schlagwort(e):

Halbjahresergebnis/Halbjahresergebnis

Invibes Advertising NV: Halbjahresergebnis 2023: EBITDA in erster

Jahreshälfte wieder im positiven Bereich.

20.09.2023 / 17:45 CET/CEST

---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung

Halbjahresergebnis 2023:

EBITDA in erster Jahreshälfte wieder im positiven Bereich

München, 20. September 2023 - Invibes Advertising (Invibes), ein auf

digitale Werbung spezialisiertes Hightech-Unternehmen, veröffentlicht sein

Halbjahresergebnis 2023 und kehrt zu einem positiven EBITDA zurück.

Der Halbjahresbericht ist in englischer Sprache auf der Website des

Unternehmens verfügbar: https://www.invibes.com/de/de/investors.html

Ungeprüfte konsolidierte Zahlen, in Tsd. Euro S1 2023 S1 2022

Umsatzzahlen 12.441 13.265 -6 %

Einkäufe und externe Aufwände (7.136) (7.274) -2 %

Personalaufwände (5.113) (6.958) -27 %

EBITDA 192 (967) +1.15-

9

Abschreibungen, Amortisationen und (599) (630) -5 %

Rückstellungen

Operatives Ergebnis (407) (1.597) +1.19-

0

Finanzergebnis (36) (141) +74 %

Steuern (3) (1) -

Nettogewinn (446) (1.739) +1.29-

3

Stabiler Umsatz in der ersten Jahreshälfte 2023, Rückgang von 6 % gegenüber

der Vorjahresperiode

Invibes verzeichnete im ersten Halbjahr 2023 einen Umsatz von 12,4 Millionen

Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 6 % gegenüber der Vorjahresperiode

und spiegelt die unterschiedlichen Tendenzen in den einzelnen Ländern wider.

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres blieb das Geschäftsumfeld in den

bestehenden Ländern, in denen Invibes am längsten präsent ist (Frankreich,

Spanien, Schweiz), weiter angespannt.

Im Gegensatz dazu haben sich die Länder in der Scale-up-Phase (Deutschland,

Großbritannien, Italien und Belgien) mit einem Umsatzwachstum von 23 % im

selben Zeitraum als stabil erwiesen.

EBITDA in erster Jahreshälfte wieder im positiven Bereich

Nach dem signifikanten Abschwung im Werbemarkt im Sommer 2022 hat Invibes

schnell reagiert und in der zweiten Jahreshälfte umgehende Maßnahmen zur

Optimierung der Kostenstruktur eingeleitet, insbesondere die Reduktion des

Personals um 15 % im zweiten Halbjahr 2022, mit dem Ziel, 2023 wieder

profitabel zu werden.

Durch diese zügigen Maßnahmen zur Kostenreduktion konnte die Gruppe ihre

Kostenstruktur dem verschlechterten wirtschaftlichen Umfeld anpassen und

gleichzeitig die für das Wachstum benötigten Vertriebskräfte in allen

strategischen Wachstumsländern beibehalten. Dank dieser Maßnahmen in

Kombination mit der konsequenten Kontrolle anderer Schlüsselparameter wie

der Bruttogewinnmarge konnte in der ersten Jahreshälfte 2023 wieder ein

positives EBITDA erzielt werden.

Die Aufschlüsselung des EBITDA nach Länderlaufzeiten stellt sich wie folgt

dar:

Ungeprüfte konsolidierte Zahlen, S1 2023 S1 2022 S1 2021

in Tsd. Euro

Bestehende Länder(1)

Umsatzzahlen 8.332 10.148 7.014

EBITDA 2.543 3.316 2.078

% EBITDA 31 % 33 % 30 %

Scale-up-Länder(2)

Umsatzzahlen 3.584 2.918 1.691

EBITDA 133 (446) (283)

% EBITDA 4 % -15 % -17 %

Neue Länder (Start-ups)(3)

Umsatzzahlen 524 199 10

EBITDA (392) (753) (40)

% EBITDA - - -

Gemeinkosten der Gruppe(4) (2.094) (3.084) (1.252)

Konsolidiertes EBITDA 192 (967) 503

(1) Frankreich, Spanien, Schweiz und ML2Grow.

(2) Deutschland, Großbritannien, Italien und Belgien.

(3) Schweden, Norwegen, Dänemark, Südafrika, Niederlande, VAE, Polen und

Tschechische Republik.

(4) Ohne CAPEX.

Trotz eines Rückgangs der Aktivitäten in den Ländern, in denen Invibes am

längsten präsent ist (Frankreich, Spanien, Schweiz), hielt sich die

EBITDA-Marge stabil auf über 31 %. Dies zeigt die Widerstandsfähigkeit des

Modells in einem Markt, der reif und etabliert ist und in dem auch in

schwierigen Bedingungen alle Grundlagen aktiviert werden.

In den Ländern in der Scale-up-Phase (Deutschland, Großbritannien, Italien

und Belgien) ging das Umsatzwachstum mit einer erhöhten Profitabilität

einher, und das EBITDA entwickelte sich in diesem Zeitraum positiv.

Unter Berücksichtigung von Abschreibungen in Höhe von 599.000 Euro

verzeichnete Invibes einen Betriebsverlust von 407.000 Euro - dies

entspricht mehr als dem Vierfachen im Vergleich zur ersten Jahreshälfte

2022.

Der Nettoverlust wiederum konnte in diesem Zeitraum um fast das Vierfache

reduziert werden und betrug 446.000 Euro.

Solide Bilanz unterstützt Wachstum

Mit einer Bruttoliquidität von 17,3 Millionen Euro (einschließlich 5,3

Millionen Euro entkonsolidierter Factoring-Finanzierung) und einer

Nettoliquidität von 10,5 Millionen Euro per 30. Juni 2023 hat die Gruppe die

nötige Kapazität, ihre zukünftige Entwicklung zu finanzieren und ein hohes

Niveau an F&E-Investitionen aufrechtzuerhalten, da Innovation nach wie vor

die treibende Kraft für das Modell von Invibes ist.

Starke Wettbewerbsdifferenzierung dank intelligenter, noch innovativerer und

einzigartiger Targeting-Lösungen

Die Maßnahmen zur Kostenreduktion wurden mit dem Ziel umgesetzt, die

Innovationsfähigkeit von Invibes und somit seine Fähigkeit, sich innerhalb

des digitalen Marketing-Ökosystems weiter zu differenzieren und Marktanteile

zu gewinnen, beizubehalten.

Aufgrund der Stärke dieser ständigen Innovation setzt sich Invibes mit einem

einzigartigen Wertversprechen aus technologischen Services und Lösungen, die

auf die Geschäftsbereiche von Werbetreibenden zugeschnitten sind, sowie aus

noch intelligenteren Targeting-Solutions auf Basis von Big Data und

innovativen, hochwirksamen In-Feed-Formaten von seinen Mitbewerbern ab.

Invibes führte beispielsweise in der ersten Jahreshälfte Invibes Survey ein,

eine interaktive, bei den Werbetreibenden äußerst beliebte Targeting-Lösung,

die die Kraft des Branding mit dem Einholen von direktem Nutzerfeedback zu

jeglichen Themen kombiniert und somit Schlüsseldaten sammelt, um zukünftige

Kampagnen zu optimieren und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Diese neue Lösung wird einer Kampagne vorgelagert und nutzt die Befragung

einer Gruppe von Menschen, um eine präzise Identifizierung der

Zielgruppensegmente basierend auf Charakteristika, die jenen der

Umfrageteilnehmenden ähneln, zu ermöglichen. So kann die Reichweite der

Werbekampagne vergrößert und neue Kunden gewonnen werden.

Am Ende einer Kampagne können die Werbetreibenden zudem eine Umfrage zur

Messung der Kampagnenwirksamkeit und -wirkung (Bewusstsein, Image,

Kaufintentionen, Konsumgewohnheiten usw.) durchführen.

Zahlreiche Werbetreibende haben diese innovative Lösung in den letzten

Monaten bereits erfolgreich eingesetzt, darunter Nissan, Universal Pictures

und Amazon Prime Video.

Ausblick: Ziel des positiven EBITDA für 2023 bestätigt

Nachdem die Ende 2022 umgesetzten Maßnahmen zur Kostenreduktion im ersten

Halbjahr 2023 zu einer Rückkehr des EBITDA in den positiven Bereich geführt

haben, ist Invibes nach wie vor zuversichtlich, im gesamten Geschäftsjahr

2023 ein positives EBITDA zu erreichen.

Über Invibes Advertising

Invibes Advertising (Invibes) ist ein internationales

Technologieunternehmen, das sich auf innovative Digitalwerbung spezialisiert

hat.

Das Unternehmen basiert auf der Philosophie, dass Werbung nur dann effizient

ist, wenn sie wirklich innovativ ist und die Userinnen und User auf

natürliche Weise anspricht. Invibes hat eine integrierte

Technologieplattform entwickelt, mit der Marken Konsumentinnen und

Konsumenten durch wirksame In-Feed-Werbung erreichen können.

Durch die Nutzung von Big Data, innovativen In-Feed-Werbeformaten, großer

Reichweite und umfangreichen Informationsdiensten sorgt Invibes für Werbung,

die positive Aufmerksamkeit schafft.

Als Pionier im Bereich der nachhaltigen Werbung bietet Invibes mit seinem

Carbon-Neutral-Label auch eine einzigartige Lösung zum Ausgleich von

Kampagnenemissionen.

Bei unseren Partnerschaften mit einigen der bedeutendsten Marken der Welt,

wie Amazon, Bacardi, Dell, IKEA und Toyota, verlassen wir uns auf noch

großartigere Menschen. Bei Invibes sind wir bestrebt, ein dynamisches,

offenes Arbeitsumfeld zu pflegen, das eine Unternehmenskultur der

Ideenfindung, des Wachstums und der #GoodVibes fördert, was sich auch auf

unsere Kunden auswirkt.

Sie wollen mehr über Invibes erfahren? Besuchen Sie www.invibes.com

Invibes Advertising ist an der Euronext gelistet (Ticker: ALINV - ISIN:

BE0974299316)

Lesen Sie unsere neuesten Medienmitteilungen unter:

https://www.invibes.com/de/de/investors.html

Folgen Sie den Neuigkeiten rund um Invibes Advertising:

LinkedIn @Invibes AdvertisingTwitter @Invibes_adv

Ansprechpartner für Financial und Corporate:

Kris Vlaemynck, Co-CEO

kris.vlaemynck@invibes.com

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=0af3767106687eec0d3be4bab371112a

Dateibeschreibung: Invibes Advertising : Halbjahresergebnis 2023

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Invibes Advertising NV

Reigerstraat 8

9000 Gent

Belgien

E-Mail: audrey.mela@invibes.com

ISIN: BE0974299316

Börsen: Paris

EQS News ID: 1730755

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1730755 20.09.2023 CET/CEST

°