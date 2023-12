Intershop im IDC MarketScape-Report als ein "Leader" ausgezeichnet

14.12.2023 / 11:18 CET/CEST

* Intershop als einer von 22 Anbietern, die für den Report bewertet wurden

* API-first-Architektur, fortschrittliche KI-Fähigkeiten durch SPARQUE.AI,

Order Management System und Multi-Store-/Multi-Brand-Fähigkeit als

Stärken hervorgehoben

* Intershop besonders geeignet für Unternehmen auf der Suche nach einer

agilen, KI-zentrierten, Headless-Commerce-Plattform

Jena, 14. Dezember 2023 - Die Intershop Communications AG, global agierender

Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen für die Sektoren Herstellung und

Großhandel, wurde im IDC MarketScape "Worldwide B2B Digital Commerce

Applications for Midmarket Growth 2023-2024 Vendor Assessment" (doc

#US50625723, Dezember 2023) als ein "Leader" ausgezeichnet. Intershop war

einer von 22 bewerteten Anbietern.

Der IDC MarketScape-Report hebt die folgenden Stärken von Intershop hervor:

Voller Funktionsumfang mit einer modularen, zusammensetzbaren,

Headless-Architektur; KI als Herzstück des Handels; eine solide Grundlage im

Auftragsmanagement sowie Multistore- und Multibrand-Fähigkeit. "Das Order

Management System von Intershop nutzt KI-gestützte Entscheidungsfindung zur

Optimierung der Auftragsabwicklung, ermöglicht die nahtlose Integration von

stationären und digitalen Einkäufen und bietet automatisiertes

Auftragsrouting für eine verbesserte betriebliche Effizienz", heißt es im

Report.

IDC MarketScape stellt außerdem fest: "Ziehen Sie Intershop in Betracht,

wenn Sie ein mittelständisches Unternehmen oder ein Einstiegsunternehmen

sind, das eine voll funktionsfähige, zusammensetzbare, headless,

KI-zentrierte Plattform von einem Unternehmen mit umfassender Erfahrung im

digitalen Handel sucht. Intershop könnte gut zu Ihnen passen, wenn Ihr

Unternehmen sich durch KI- und datengestützte, agile oder

erlebnisorientierte Handelsstrategien von der Konkurrenz abheben will."

"Gerade bei umfangreichen Produktsortimenten und komplexen Anforderungen

über verschiedene Vertriebskanäle hinweg, spielt die hochmoderne,

individuell anpassbare Intershop Commerce Plattform ihre Stärken aus. Mit

einem Höchstmaß an Flexibilität, Performance und vielen

Out-of-the-Box-Funktionalitäten sprechen wir vor allem Hersteller und

Großhändler im gehobenen Mittelstand an, die sich für das Wachstum der

Zukunft optimal rüsten wollen", sagt Markus Klahn, Vorstandsvorsitzender der

Intershop Communications AG.

Ein kostenloses Exzerpt erhalten Sie hier.

Über IDC MarketScape

Das IDC MarketScape-Anbieterbewertungsmodell wurde entwickelt, um einen

Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von IKT-Anbietern (Informations- und

Kommunikationstechnologie) in einem bestimmten Markt zu geben. Die

Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf

qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer

einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines

bestimmten Marktes führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem

die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die

aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren von IT- und

Telekommunikationsanbietern sinnvoll verglichen werden können. Der Rahmen

bietet Technologieeinkäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken

und Schwächen aktueller und zukünftiger Anbieter.

Über die Intershop Communications AG

Die Intershop Communications AG (gegründet 1992, Prime Standard: ISHA)

unterstützt weltweit führende Hersteller und Großhändler dabei, ihren

Vertrieb innovativ zu digitalisieren. Auf Intershops Cloud-basierter

E-Commerce-Plattform können B2B-Unternehmen ihre digitale Präsenz auf- und

ausbauen, ein konsistent positives Kundenerlebnis schaffen und so nachhaltig

den Online-Umsatz steigern. Mit der Erfahrung aus über 30 Jahren digitalem

Handel und einer weltweiten Präsenz helfen wir über 300 Kunden, Produkte in

Umsätze zu verwandeln und die Beziehungen zu ihren Kunden dauerhaft zu

verbessern.

Intershop is built to boost your business. Erfahren Sie mehr unter

www.intershop.com/de.

Intershop Pressekontakt:

Mercedes Celine Zaremba

pr@intershop.de, Tel: +49-3641-50-1000

www.intershop.com/de/presseportal

