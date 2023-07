EQS-News: Indigo informiert über seine aktuelle Lithium-Sole-Probenahme in Fox Creek East, Alberta, Kanada (deutsch)

Indigo informiert über seine aktuelle Lithium-Sole-Probenahme in Fox Creek East, Alberta, Kanada

Indigo informiert über seine aktuelle Lithium-Sole-Probenahme in Fox Creek

East, Alberta, Kanada

07.07.2023 / 18:50 CET/CEST

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Freitag, 7. Juli 2023) -

Indigo Exploration Inc. (TSXV: IXI) (OTCQB: IXIXF) (FSE: INEN) (das

"Unternehmen")

freut sich, ein Update zu seiner aktuellen Lithium-Sole-Probenahme in

Alberta, Kanada, bekannt zu geben. Seit Beginn der Probenahme (siehe

Pressemitteilung vom 27. Juni 2023) hat das Geländeteam nun Soleproben aus

vier Bohrlöchern beim Projekt Fox Creek East entnommen (siehe Abbildung 1

unten). Alle Proben befinden sich bei AGAT Laboratories zur chemischen

Analyse. Die Ergebnisse werden binnen zwei bis drei Wochen erwartet.

Zusätzlich zu den für die anstehende erste Ressourcenschätzung entnommenen

Proben wurden etwa 75 Liter Sole für das später im Sommer geplante

Testprogramm zur direkten Lithiumextraktion ("DLE") mit Sunresin New

Materials entnommen. Bei den DLE-Tests im Pilotmaßstab werden zwei

repräsentative Sole-Mischproben von 150-Litern (eine für jedes

Projektgebiet) für Fox Creek Ost und West untersucht.

"Wir freuen uns, dass unsere Probenahme nun angelaufen ist und wir ein

erstes Update geben können. Die Entnahme der ersten Proben erstreckt sich

über die kommenden vier bis sechs Wochen. Bei dieser umfangreichen

Probenahme wird bewusst eine große Anzahl repräsentativer Proben aus

bestehenden Bohrlöchern gesammelt. So können die Grade und das enthaltene

Lithium bei der anstehenden Ressourcenschätzung mit hoher Sicherheit

eingeschätzt werden," kommentierte Paul Cowley, President und CEO von Indigo

Exploration. "Dank der Zusammenarbeit mit AGAT Laboratories können wir die

Proben nicht nur wöchentlich sammeln, sondern auch eine schnelle

Durchlaufzeit von unter drei Wochen erreichen. Das ist bemerkenswert, da es

bei herkömmlichen Bergbauprojekten oft Monate dauert, bis Ergebnisse

vorliegen. So können wir die Aktionäre wöchentlich über den Fortgang des

Programms und die Ergebnisse auf dem Laufenden halten."

Die obige Karte zeigt die Lage der vier Bohrlöcher, die letzte Woche beprobt

wurden (in grün), die 11 zusätzlichen Bohrlöcher, die für eine Beprobung

identifiziert wurden (rot), sowie die Ergebnisse vergangener Proben (blau).

Über die Lithium-Sole-Projekte Fox Creek

Die Fox Creek-Projekte befinden sich in der Nähe der aktiven Explorations-

und Erschließungsarbeiten von Lithium Bank (TSXV: LBNK), genauer, der

Projekte Boardwalk und Park Place. Das Fox-Creek-Projekt umfasst eine Fläche

von 114.522 Hektar, bestehend aus den Gebieten Fox Creek East (45.568

Hektar), Fox Creek West (59.738 Hektar) und Fox Creek Central (9.216

Hektar). Das erste Explorations- und Probenahmeprogramm umfasst 5-10

Bohrungen jeweils in Fox Creek East und Fox Creek West. Diese Gebiete zielen

auf Riffe aus dem devonischen Zeitalter ab, unter anderem auf die Swan

Hills-Formation der Beaverhill Lake-Gruppe, welche die höchsten konsistenten

Lithiumkonzentrationen aufweist, wie aus den Probenahmen des Alberta

Geological Survey hervorgeht.

Über Indigo Exploration

Indigo Exploration ist ein aufstrebendes

Petro-Lithium-Sole-Explorationsunternehmen. Es ist im Besitz von 147.904 ha

an Metall- und Industriemineralkonzessionen in Zentral-Alberta, Kanada. Die

drei wichtigsten Lithiumprojekte des Unternehmens sind Fox Creek (114.522

ha), Leduc (23.488 ha) und Peace River (10.048 ha). Sie befinden sich im

Kerngebiet der Lithiumexploration und -erschließung in Westkanada.

Im Namen des Vorstandes

"Paul Cowley",

Präsident und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Paul Cowley: (604)

340-7711 Website: www.indigoexploration.com

Bradley Parkes, P.Geo, VP für Exploration und Direktor von Indigo

Exploration Inc., hat als Qualifizierte Person gemäß der Definition laut

National Instrument 43-101 den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung

gelesen und genehmigt.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen sowie

Aussagen über die Ziele, Strategien, Überzeugungen und Absichten der

Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Wörtern wie

"können", "werden", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen",

"beabsichtigen" und ähnlichen Begriffen zu erkennen, die sich auf zukünftige

Ereignisse und Ergebnisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf

den aktuellen Meinungen und Erwartungen der Geschäftsleitung. Alle

zukunftsgerichteten Informationen sind von Natur aus ungewiss und

unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten,

einschließlich des spekulativen Charakters der Mineralexploration und

-erschließung, der schwankenden Rohstoffpreise, der Wettbewerbsrisiken und

der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, wie in unseren jüngsten Einreichungen

bei der Wertpapieraufsichtsbehörde unter www.sedar.com näher beschrieben.

Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von jenen

abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden,

und wir warnen davor, sich in unangemessener Weise auf diese Aussagen zu

verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten

Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch

geltendes Recht vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister

(entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)

übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Mitteilung.

