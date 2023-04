EQS-News: Indigo Exploration beauftragt GLJ Ltd. mit der Durchführung der ersten Probennahme (deutsch)

Indigo Exploration beauftragt GLJ Ltd. mit der Durchführung der ersten Probennahme

^

EQS-News: Indigo Exploration Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Indigo Exploration beauftragt GLJ Ltd. mit der Durchführung der ersten

Probennahme

26.04.2023 / 01:04 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Dienstag, 25. April 2023) -

Indigo Exploration Inc. (TSXV: IXI) (OTCQB: IXIXF) (FSE: INEN) (das

"Unternehmen")

freut sich, bekannt zu geben, dass GLJ Ltd. ("GLJ") damit beauftragt wurde,

eine Studie zur Probenahme und zur Untersuchung von Sole in den Projekten

Fox Creek West und Fox Creek East von Indigo in West-Central Alberta, ca.

250 km nordwestlich von Edmonton, (siehe Abbildung 1) zu leiten. GLJ gehört

weltweit zu den führenden Energieberatungsunternehmen und verfügt über mehr

als 50 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der verantwortungsvollen und

nachhaltigen Energieversorgung. Das Team von Ingenieuren,

Geowissenschaftlern und Wirtschaftsexperten ist international führend in

traditionellen sowie neuartigen Energiedienstleistungen in den Bereichen

Reservoir-Engineering und geowissenschaftliche Beratung und

Evaluierungsdiensten für die Energiewirtschaft.

"Wir freuen uns, dass der Grundstein für die Beprobung unserer

Lithiumprojekte nun gelegt ist. Wir beginnen mit unseren Fox Creek-Projekten

und werden im Herbst dieses Jahres die Ergebnisse unserer ersten

Lithium-Sole-Ressource bekannt geben. Die Tatsache, dass wir ein

weltbekanntes Unternehmen wie GLJ Ltd. damit beauftragen, beweist nicht nur

unser Bestreben, mit den führenden Unternehmen der Branche

zusammenzuarbeiten, sondern auch, dass unser Projekt Fachleute von hohem

Kaliber anzieht", kommentierte CEO Paul Cowley.

Indigo arbeitet derzeit mit mehreren Unternehmen aus der Öl- und

Gasindustrie zusammen, die über aktive Förderquellen in den Konzessionen

verfügen, um Soleproben zu sammeln, die zur Potentialeinschätzung der

vorhandenen Ressourcen und zur Verifizierung historischer Ergebnisse

verwendet werden sollen. Diese Proben sollen zur Erstellung einer

vorläufigen Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 verwendet werden.

Cannot view this image? Visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/3717/163759_bf1202f1b40c8a9b_001.jpg

Abbildung 1: Das Lithium-Sole-Projekt Fox Creek von Indigo

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/3717/163759_bf1202f1b40c8a9b_001full.jpg

Über GLJ Ltd.

Als weltweit führendes Energieberatungsunternehmen ist GLJ seinen Kunden ein

zuverlässiger Partner im Bereich konventioneller, unkonventioneller und

neuer Energien. Mithilfe umfassender und zuverlässiger Daten zur

Ressourcenbewertung im westkanadischen Sedimentbecken und auf

internationaler Ebene kann GLJ ihnen wertvolle Einblicke in das Potenzial

für die Lithium-Sole-Gewinnung in dieser Region bieten. GLJ hilft

Unternehmen, die ihr Anlagen- und Projektportfolio um Lithium erweitern

möchten, bei der Ermittlung strategischer Möglichkeiten und unterstützt sie

beim Entscheidungsprozess. Sein engagiertes Team von Lithiumexperten

unterstützt mit seinen fortschrittlichen statischen und dynamischen

Modellierungsverfahren Unternehmen während des gesamten Lebenszyklus ihrer

Projekte - vom Scoping über die Erschließung bis hin zur Produktion.

Über Indigo Exploration

Indigo Exploration ist ein aufstrebendes

Petro-Lithium-Sole-Explorationsunternehmen. Es ist in Besitz von 147.904 ha

an Metall- und Industriemineralkonzessionen in Zentral-Alberta, Kanada. Die

drei wichtigsten Lithiumprojekte des Unternehmens sind Fox Creek (114.522

ha), Leduc (23.488 ha) und Peace River (10.048 ha). Sie befinden sich im

Kerngebiet der Lithiumexploration und -erschließung in Westkanada. Das

Unternehmen besitzt auch das Goldkonzessionsgebiet Hantoukoura in Burkina

Faso, das sich über 23.800 ha innerhalb des aussichtsreichen

Grünsteingürtels Fada N'Gourma erstreckt.

Im Namen des Vorstandes

"Paul Cowley",

Präsident und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Paul Cowley: (604)

340-7711

Website: www.indigoexploration.com

Bradley Parkes, P.Geo, VP für Exploration und Direktor von Indigo

Exploration Inc., hat als Qualifizierte Person gemäß der Definition laut

National Instrument 43-101 den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung

gelesen und genehmigt.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen sowie

Aussagen über die Ziele, Strategien, Überzeugungen und Absichten der

Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Wörtern wie

"können", "werden", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen",

"beabsichtigen" und ähnlichen Begriffen zu erkennen, die sich auf zukünftige

Ereignisse und Ergebnisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf

den aktuellen Meinungen und Erwartungen der Geschäftsleitung. Alle

zukunftsgerichteten Informationen sind von Natur aus ungewiss und

unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten,

einschließlich des spekulativen Charakters der Mineralexploration und

-erschließung, der schwankenden Rohstoffpreise, der Wettbewerbsrisiken und

der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, wie in unseren jüngsten Einreichungen

bei der Wertpapieraufsichtsbehörde unter www.sedar.com näher beschrieben.

Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von jenen

abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden,

und wir warnen davor, sich in unangemessener Weise auf diese Aussagen zu

verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten

Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch

geltendes Recht vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister

(entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)

übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Mitteilung.

To view the source version of this press release, please visit

https://www.newsfilecorp.com/release/163759

Click on, or paste the following link into your web browser,to view the

associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/163759

News Source: Newsfile

---------------------------------------------------------------------------

26.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Indigo Exploration Inc.

Kanada

ISIN: CA45568X2059

EQS News ID: 1616979

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1616979 26.04.2023 CET/CEST

°