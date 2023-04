EQS-News: InCity Immobilien AG: INCITY LIEGT MIT HGB-KONZERNVERLUST VON EUR 2,9 MIO. FÜR 2022 IM PLAN - WEITER HOHE STILLE RESERVEN IM PORTFOLIO (deutsch)

InCity Immobilien AG: INCITY LIEGT MIT HGB-KONZERNVERLUST VON EUR 2,9 MIO. FÜR 2022 IM PLAN - WEITER HOHE STILLE RESERVEN IM PORTFOLIO

InCity Immobilien AG: INCITY LIEGT MIT HGB-KONZERNVERLUST VON EUR 2,9 MIO.

FÜR 2022 IM PLAN - WEITER HOHE STILLE RESERVEN IM PORTFOLIO

27.04.2023 / 08:26 CET/CEST

INCITY LIEGT MIT HGB-KONZERNVERLUST VON EUR 2,9 MIO. FÜR 2022 IM PLAN -

WEITER HOHE STILLE RESERVEN IM PORTFOLIO

* Jahresergebnis im Konzern bei EUR -2,9 Mio., im Einzelabschluss bei EUR

-1,9 Mio.

* Einzelabschluss maßgeblich durch nicht liquiditätswirksame

außerordentliche Abschreibung bei einer Objektgesellschaft geprägt

* Hohe Eigenkapitalquote und niedriger Loan-to-Value belegen finanzielle

Stabilität

* Stabile Entwicklung der Mieterträge im Bestandsportfolio

* Net Asset Value (NAV) liegt zum 31. Dezember 2022 bei EUR 1,66 je Aktie

* Portfolio der Bestandsimmobilien erweist sich im Gesamten weiterhin als

sehr wertstabil mit Marktwerten - weit überwiegend - signifikant über

Buchwerten

* Positive Gesamteinschätzung des Geschäftsverlaufs und der

wirtschaftlichen Lage

Schönefeld, 27. April 2022 - Der heute veröffentlichte Geschäftsbericht der

InCity Immobilien AG ("InCity AG") weist für das Geschäftsjahr 2022 auf

Konzernebene einen Jahresfehlbetrag (HGB) von EUR 2,9 Mio. aus; auf

Einzelabschlussebene belief sich der Jahresfehlbetrag auf EUR 1,9 Mio. Damit

entsprechen die finalen Ergebnisse den am 28. März 2023 veröffentlichten

vorläufigen Zahlen. Der Rückgang der Ergebnisse im Vergleich zum

vorangegangenen Geschäftsjahr (2021: EUR 1,0 Mio. im Konzern beziehungsweise

EUR 2,1 Mio. im Einzelabschluss) ist vor allem durch Einmaleffekte bedingt,

da im Vorjahr ein signifikanter positiver Ergebniseffekt (im Wesentlichen

Verkauf der Bestandsimmobilie "Werftstraße 3" im Wege eines Share-Deals)

angefallen war. Im Einzelabschluss der InCity AG für 2022 spiegelt sich

zudem aufgrund eines bestehenden Gewinnabführungsvertrages mit der

InCity-Tochtergesellschaft IC Objekt8 Frankfurt GmbH eine nicht

liquiditätswirksame außerordentliche Abschreibung auf die von dieser

Gesellschaft gehaltene Bestandsimmobilie "Stiftstraße 18/20" in Frankfurt am

Main in Höhe von rund EUR 1,8 Mio. wider. "Auf Konzernebene entsprach das

Ergebnis unseren Planungen, das Ergebnis des Einzelabschlusses dagegen lag -

unter Beachtung von weiteren sich maßgeblich gegenseitig aufhebenden

Einmaleffekten - insbesondere infolge der außerordentlichen nicht

liquiditätswirksamen Abschreibung auf die Bestandsimmobilie der IC Objekt8

Frankfurt GmbH ("Stiftstraße 18/20") unterhalb der Prognose. Mit Ausnahme

dieses Objektes liegen die Marktwerte aller anderen Bestandsimmobilien der

InCity jedoch weiterhin - zum überwiegenden Teil deutlich - über deren

HGB-Buchwerten, obwohl im Wesentlichen die Veränderungen der

Kapitalisierungszinssätze erstmals seit mehreren Jahren zu einer Reduzierung

von Marktwerten der Bestandsimmobilien geführt haben. Letzteres war

angesichts der allgemeinen Marktentwicklung zu erwarten, und die weiterhin

hohen stillen Reserven unseres Bestandsportfolios sind gerade vor diesem

Hintergrund ein Indikator für die Qualität unserer Immobilien, ebenso wie

die stabile Entwicklung der Erträge aus der Vermietung der

Bestandsimmobilien", sagt Finanzvorstand Helge H. Hehl.

Zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2022 umfasste das

Bestandsimmobilienportfolio des InCity Konzerns insgesamt sieben Objekte,

darunter fünf Wohn- und Geschäftshäuser sowie zwei Büroimmobilien in Berlin

und Frankfurt am Main. Somit blieb die Zahl der von InCity gehaltenen

Bestandsimmobilien im Geschäftsjahr 2022 konstant. Der HGB-Buchwert des

Bestandsportfolios belief sich zum 31. Dezember 2022 auf rund EUR 149 Mio.

(31. Dezember 2021: rund EUR 152 Mio.); der Rückgang erklärt sich dabei

durch die nach HGB jährlich vorzunehmenden Regel-Abschreibungen sowie durch

die bereits erwähnte außerordentliche nicht liquiditätswirksame Abschreibung

auf eine Bestandsimmobilie. Es waren im abgelaufenen Geschäftsjahr weder

Abgänge noch Zugänge von Bestandsimmobilien zu verzeichnen.

Insgesamt wurden im Geschäftsjahr 2022 im Konzern Umsatzerlöse in Höhe von

rund EUR 7,7 Mio. (Vorjahr: rund EUR 7,5 Mio.) erzielt, die zum weitaus

überwiegenden Teil aus Erträgen aus der Vermietung der Bestandsimmobilien

stammen. Diese beliefen sich auf rund EUR 6,9 Mio., nachdem sie im Vorjahr

bei rund EUR 6,7 Mio. gelegen hatten.

Neben dem aktiven Management seines Bestandsimmobilienportfolios hat der

InCity-Konzern die in 2021 wieder aufgenommenen eigenen

Projektentwicklungstätigkeiten, für welche die IC Bau GmbH als 100%ige

Tochtergesellschaft der InCity AG im Jahr 2021 neu gegründet worden war, im

Berichtsjahr planmäßig weitergeführt. Den Schwerpunkt der

Projektentwicklungstätigkeiten bildet weiterhin die Realisierung einer neu

zu errichtenden Büroimmobilie in Schönefeld in unmittelbarer Nähe zum

Hauptstadtflughafen BER, wofür die IC Bau GmbH im Juli 2021 von einem

Dritten als Generalübernehmer mandatiert worden war. Darüber hinaus hat

InCity 2022 auf Konzernebene im Rahmen des Ende 2016 von einer

Tochtergesellschaft der InCity AG mit der Luxemburger Gesellschaft Aereo

Gate Properties S.A. (vormals: Lilienthalpark-Flughafen Berlin Fund SCS)

geschlossenen Vertrages zur Asset-Advisory und zu damit zusammenhängenden

Tätigkeiten - ebenso wie bereits im Vorjahr - Umsatzerlöse in Höhe von rund

EUR 0,8 Mio. erzielt.

Das EBITDA des InCity-Konzerns belief sich im Geschäftsjahr 2022 auf rund

EUR 2,6 Mio. Dabei erklärt sich der Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von

rund EUR 5,5 Mio. im Wesentlichen dadurch, dass im Vorjahr ein positiver

Ergebnisbeitrag (EUR 3,6 Mio., inklusive Endkonsolidierungseffekt) aus dem

Verkauf von 100 % der Geschäftsanteile an der die Bestandsimmobilie

"Werftstraße 3" in Berlin haltenden Objektgesellschaft angefallen war, dem

im Berichtsjahr kein erneuter Ergebnisbeitrag aus dem Verkauf einer

Bestandsimmobilie gegenüberstand. Dieser Effekt konnte teilweise, aber nicht

vollständig, durch operative Mehr-Erträge der Bestandsimmobilien (EUR +0,5

Mio.), geringere Einmal- bzw. Sondereffekte in den sonstigen betrieblichen

Aufwendungen (EUR +0,1 Mio.) sowie periodenfremde Erträge (EUR 0,1 Mio.)

kompensiert werden. Für den Rückgang des Konzernergebnisses war neben dem

Rückgang des EBITDA im Vorjahresvergleich die außerplanmäßige, nicht

liquiditätswirksame Abschreibung auf die Bestandsimmobilie "Stiftstraße

18/20" in Frankfurt am Main in Höhe von rund EUR 1,8 Mio. maßgeblich, die im

Berichtsjahr aufgrund der Marktbewertung durch einen externen Dritten zum

Stichtag 31. Dezember 2022 notwendig geworden war. Teilweise konnte dieser

negative Ergebniseffekt unterhalb des operativen Ergebnisses (EBITDA) durch

keine im Berichtsjahr angefallenen Abschreibungen auf Finanzanlagen

(Vorjahr: EUR 0,6 Mio.) sowie im Vorjahresvergleich geringere

Zinsaufwendungen saldiert mit Zinserträgen (insgesamt: EUR 0,2 Mio.)

kompensiert werden.

Ungeachtet der zunehmenden Herausforderungen durch das von steigender

Inflation, höheren Zinsen und wirtschaftlichen Verwerfungen infolge des

Krieges in der Ukraine geprägten Marktumfeldes hat sich das

Bestandsportfolio des InCity Konzerns auch im Jahr 2022 weiterhin als

resilient erwiesen und stabile Erträge generiert. So konnte in nahezu

sämtlichen Bestandsobjekten die sehr gute Vermietungssituation weiter

erhalten werden, und die Zahlungsquote lag weiterhin bei nahezu 100 %. Eine

leichte temporäre Erhöhung des Leerstandes gegenüber dem Vorjahr ergab sich

vor allem aus dem erwarteten Auslaufen eines Mietvertrages mit einem

Bestandsmieter im Objekt "Stiftstraße 18/20" in Frankfurt Ende Juli 2022.

Bei den noch auszubauenden Penthouse- und Wohneinheiten in den Berliner

Objekten "Jägerstraße 34/35" sowie den im Umbau befindlichen drei Wohnungen

am "Leipziger Platz 8", strebt die InCity AG die Fertigstellung eines Teils

dieser Wohneinheiten für Mitte 2023 sowie der weiteren Einheiten in 2024 an.

Weiterhin hohe Eigenkapitalquote und niedriger LTV belegen finanzielle

Solidität

Die Eigenkapitalquote der InCity Immobilien AG lag zum Bilanzstichtag am 31.

Dezember 2022 bei 89,6 % (31. Dezember 2021: 91,3 %). Im Konzern lag die

Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag bei 45,9 % (31. Dezember 2021: 50,1 %)

und somit weiterhin auf einem hohen Niveau. Der Rückgang der

Eigenkapitalquote im Konzern im Vergleich zum Vorjahr ist maßgeblich auf den

im Berichtsjahr erzielten Konzernjahresjahresfehlbetrag in Verbindung mit

der Bilanzverlängerung aufgrund des Baufortschritts der neu zu errichtenden

Büroimmobilie in Schönefeld zurückzuführen.

Der LTV (Loan-to-Value) liegt zum 31. Dezember 2022 bei 29,7 % (31. Dezember

2021: 27,8 %) und liegt damit weiterhin im Branchenvergleich auf einem

niedrigen Niveau. Beim LTV werden die Nettofinanzverbindlichkeiten des

Konzerns zum Bilanzstichtag den Marktwerten der Immobilien

gegenübergestellt.

Stille Reserven bleiben auf einem hohen Niveau

Der innere Wert ("Net Asset Value", kurz: "NAV") der Aktie der InCity AG lag

zum 31. Dezember 2022 bei EUR 1,66 je Aktie (31. Dezember 2021: EUR 1,88 je

Aktie). In der Verringerung des NAV spiegelt sich insbesondere die

Entwicklung des Marktwertes des Bestandsimmobilienportfolios wider. Im

Rahmen der durch einen externen Dritten durchgeführten Bewertung zum 31.

Dezember 2022 wurde dieser mit EUR 207,0 Mio. ermittelt (31. Dezember 2022:

EUR 227,2 Mio.). Dieser Rückgang ist im Wesentlichen auf einen Anstieg der

verwendeten Kapitalisierungszinssätze (beziehungsweise den Rückgang der

verwendeten Vervielfältiger auf die erzielbaren Marktmieten der

Bestandsimmobilien) zurückzuführen. Lediglich für die "Stiftstraße 18/20" in

Frankfurt am Main wurde eine - oben bereits beschriebene - außerordentliche,

nicht liquiditätswirksame Abschreibung in der HGB-Rechnungslegung notwendig,

da hier der aktuell ermittelte Marktwert unter dem HGB-Buchwert

(fortgeführte Anschaffungskosten: Anschaffungskosten vermindert um die

planmäßige Regelabschreibung gemäß der Nutzungsdauer) liegt. Für die sechs

weiteren Bestandsimmobilien liegen die zum Stichtag ermittelten Marktwerte

weiterhin - zum überwiegenden Teil signifikant - über den fortgeführten

Anschaffungskosten.

Mit Blick auf das HGB-Ergebnis des Konzerns ist weiterhin darauf

hinzuweisen, dass planmäßige Abschreibungen ergebnismindernd einfließen. Die

Differenz zwischen Marktwert und Buchwert - die sogenannten stillen Reserven

- betragen zum 31. Dezember 2022 rund EUR 58,3 Mio. (31. Dezember 2021: rund

EUR 75,0 Mio.). Trotz Reduzierung der Marktwerte zum Bilanzstichtag liegen

somit die Marktwerte insgesamt rund 39 % über den HGB-Buchwerten.

Zuversichtlicher Ausblick für das Geschäftsjahr 2023

Für das laufende Geschäftsjahr 2023 plant der Vorstand im

InCity-Konzernabschluss einen Jahresfehlbetrag zwischen EUR -3,8 Mio. und

EUR -4,3 Mio. Dieser wird im Wesentlichen auf ordentliche HGB-Abschreibungen

in Höhe von rund EUR 1,9 Mio. auf das Sachanlagevermögen, hiervon wiederum

rund EUR 1,8 Mio. auf die Bestandsimmobilien, sowie auf Investitionen in den

Bestand zurückzuführen sein. Letztere werden voraussichtlich zwischen EUR

3,1 Mio. und EUR 3,6 Mio. betragen und nicht aktiviert werden, sondern

ergebnismindernd wirken. Bei dem weitaus überwiegenden Teil der geplanten

Investitionen handelt es sich um werterhöhende Maßnahmen.

Auf Ebene des Einzelabschlusses der InCity AG geht der Vorstand für das Jahr

2023 derzeit von einem Jahresergebnis zwischen EUR -0,4 Mio. und EUR -0,9

Mio. aus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Asset-Management-Fees der

bestandshaltenden Gesellschaften der InCity-Gruppe, die sich 2022 auf rund

EUR 0,6 Mio. beliefen, vom Geschäftsjahr 2023 an nicht mehr von der InCity

AG, sondern von deren 100%iger Tochtergesellschaft, der IC Immobilien

Betriebsgesellschaft mbH, vereinnahmt werden, und somit künftig mittelbar

über Gewinnausschüttungen der InCity AG zufließen können. Nicht in diesen

Planungen berücksichtigt sind eventuelle positive Ergebnisbeiträge, die aus

potenziellen Akquisitionen bzw. Verkäufen von Bestandsimmobilien resultieren

könnten.

"Insgesamt gehen wir davon aus, dass die in der Immobilienfinanzierung

aktiven Kreditinstitute weiterhin eine vorsichtige Finanzierungspolitik

verfolgen werden. Angesichts der unverändert soliden Finanzierungsstruktur

des InCity Konzerns und der hohen Qualität der Immobilien in unserem

Bestandsportfolio blicken wir jedoch zuversichtlich auf die kommenden

Monate", sagt Michael Freund, Vorstandsvorsitzender der InCity Immobilien

AG. "Zum einen hat sich unser Bestandsportfolio in einem herausfordernden

gesamtwirtschaftlichen Umfeld in der Vergangenheit - im Zusammenhang mit der

COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine mit den jeweils

makroökomischen Folgen - als vergleichsweise resilient erwiesen, zum anderen

sehen wir gute Chancen, mit unseren Objekten beim In-Gang-Kommen eines

erneuten Konjunkturaufschwungs an diesem partizipieren zu können."

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

InCity Immobilien AG

Zeppelinstraße 1

12529 Schönefeld

www.incity.ag

Pressekontakt

Peter Dietze-Felberg

Tel.: +49 (0)30 2844987-62

presse@incity.ag

Investor Relations

Helge H. Hehl, CFA

Tel.: +49 (0)30 403 64 77-0

ir@incity.ag

Über die InCity Immobilien AG Als multidisziplinäres Immobilienunternehmen

ist die InCity Immobilien AG (nachfolgend InCity AG) im Bereich Aufbau und

Wertsteigerung von Immobilienbeständen, im Asset Management und in der

Projektentwicklung tätig. Für das Bestandsportfolio fokussiert sich die

InCity AG auf die Immobilienmärkte der beiden Metropolen Berlin und

Frankfurt am Main und verfolgt bei ihren Investments eine nachhaltige

Strategie. Entscheidend sind die jeweilige Lage und Objektqualität sowie die

langfristige Wertstabilität. Dementsprechend setzt sich das

Bestandsportfolio aus hochwertigen und wertstabilen Core-Immobilien in

Berlin sowie Objekten in nachhaltig attraktiven Lagen Frankfurts mit

Investmentvolumina zwischen EUR 5 Mio. und EUR 50 Mio. zusammen. Zudem

werden von der InCity AG umfassende und individuell ausgestaltete

Asset-Management-Mandate für Dritte übernommen. Den Geschäftsbereich

Projektentwicklung hat die InCity AG im Juli 2021 durch die Übernahme des

Auftrages für eine neu zu errichtende Büroimmobilie in unmittelbarer Nähe

des Flughafens Berlin-Brandenburg (BER) als Generalübernehmer deutlich

gestärkt und um eigene Projektentwicklungsaktivitäten ergänzt.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter: www.incity.ag

Sprache: Deutsch

Unternehmen: InCity Immobilien AG

Zeppelinstraße 1

12529 Schönefeld

Deutschland

Telefon: IR: +49 (0) 30 4036477 0 PR: +49 (0) 30 2844987 62

Fax: +49 (0) 30 403 647 790

E-Mail: ir@incity.ag

Internet: www.incity.ag

ISIN: DE000A0HNF96

WKN: A0HNF9

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic

Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange

