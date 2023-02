EQS-News: Implenia gewinnt Auftrag für Los 3 der Linie C der Metro in Toulouse (deutsch)

Implenia gewinnt Auftrag für Los 3 der Linie C der Metro in Toulouse

Ein Konsortium von Implenia und Demathieu Bard Construction gewinnt grosses

und komplexes Tunnelprojekt | Los 3 der künftigen Linie C der Metro in

Toulouse in Frankreich | Auftragsvolumen von rund EUR 166 Mio. für Implenia

Glattpark (Opfikon), 13. Februar 2023 - Ein Konsortium von Implenia (50%)

und Demathieu Bard Construction (50%) hat vom Verband der öffentlichen

Verkehrsmittel des Grossraums Toulouse, Tisséo, den Zuschlag für das Los 3

der künftigen Linie C der Metro in Toulouse erhalten. Linie C soll ab Ende

2028 von Colomiers nach Labège führen. Das Projekt wird 57 Monate dauern und

hat ein Gesamtvolumen von EUR 331,4 Mio.. Der Anteil von Implenia beläuft

sich auf rund EUR 166 Mio..

Los 3 umfasst den Vortrieb von 3'814 m Tunnel unter einem dicht besiedelten

Stadtgebiet sowie Tiefbauarbeiten für die Errichtung von vier unterirdischen

Bahnhöfen in einer Tiefe von 24 bis 39 m und drei Nebenbauwerken. Für den

Tunnelvortrieb schlug das Konsortium mit der Methode «Variable Density

Conveyor» eine innovative Lösung vor, um den Herausforderungen der

unterschiedlichen Bodenbeschaffenheit gerecht zu werden. Die Planung und

Durchführung des Projekts erfolgt mittels BIM (Building Information

Modeling).

Ein besonderes Augenmerk legte das Konsortium in seinem Angebot auf die

Nachhaltigkeit: Durch den Einsatz von Tübbingen aus Faserbeton wird der

CO2-Fussabdruck des Projekts möglichst tief gehalten und die Bäume auf dem

Gelände der Baustelle werden während der gesamten Bauzeit geschützt und

erhalten. Zudem wird das Ausbruchsmaterial zu 98% wiederverwertet.

Christian Späth, Head Division Civil Engineering von Implenia, freut sich

über den Projektgewinn: «Neben den Baulosen des Grand Paris Express sowie

von TELT (Lyon-Turin) ist dies ein weiteres grosses und komplexes

Infrastrukturprojekt für unser Team in Frankreich. Es passt zu unserer

Strategie und ermöglicht es uns, unsere langjährige Erfahrung sowie

umfassende Expertise im Tunnelbau und den damit verbundenen

Tiefbau-Disziplinen ideal einzubringen».

[IMAGE]

3D-Visualisierung des Tunnel-Modells zu Los 3 der Linie C der Metro in

Toulouse (Bild: ©Implenia).

Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt und

realisiert Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für

künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet

Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau- und damit verbundene

Infrastrukturprojekte. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund

150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus

hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und

Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinational

führenden Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten

Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die

Gruppe grosse, komplexe Projekte und begleitet Kunden über den gesamten

Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein

nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer

und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon

bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als 7'700 Personen und erzielte im

Jahr 2021 einen Umsatz von CHF 3,8 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss

Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter

implenia.com.

