EQS-News: Impact Asset Management GmbH: FNG-Siegel: Viermal höchste Bewertung von drei Sternen für die GreenStars ESG-Fonds von Impact Asset Management (deutsch)

Impact Asset Management GmbH: FNG-Siegel: Viermal höchste Bewertung von drei Sternen für die GreenStars ESG-Fonds von Impact Asset Management

24.11.2022 / 15:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frankfurt am Main, 24.11.2022: Gleich vier nachhaltig anlegende Fonds von

Impact Asset Management (I-AM) wurden vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V.

(FNG) mit dem stärksten FNG-Siegel von drei Sternen ausgezeichnet.

Bei den vier nachhaltigen Fonds handelt es sich um Fonds aus der

I-AM-"GreenStars"-Familie: Der I-AM GreenStars Opportunities, der I-AM

GreenStars European Equities, der I-AM GreenStars Global Equities sowie der

I-AM GreenStars Absolute Return erhielten das FNG-Siegel mit drei Sternen,

da sie nach Angaben des FNG eine besonders anspruchsvolle und umfassende

Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen. Darüber hinaus punkten die Fonds in den

Bereichen institutionelle Glaubwürdigkeit, Produktstandards sowie

Portfolio-Fokus.

Der I-AM GreenStars Opportunities ist ein nachhaltiger Mischfonds, der neben

Nachhaltigkeitskriterien auf Qualität, also solide Fundamentaldaten, setzt.

Im vergangenen Jahr hatte der Fonds noch ein FNG-Siegel mit zwei Sternen

erhalten.

Der I-AM GreenStars Opportunities erzielte in der Vergangenheit sowohl in

Hinblick auf seine Performance (5 Sterne nach MorningStar (S-Anteilsklasse))

als auch in Bezug auf die Nachhaltigkeit bei den Ratingagenturen MSCI ESG

Research und ISS ESG die jeweiligen Top Noten. Seit 2013 kann der Fonds mit

einem durchschnittlichen Ertrag von ca. sechs Prozent pro Jahr bereits viele

erfolgreiche Jahre vorweisen.

Auch der nachhaltige europäische Aktienfonds von Impact Asset Management,

der I-AM GreenStars European Equities, konnte seine Nachhaltigkeitsbewertung

durch das FNG verbessern: im vergangenen Jahr lag die Bewertung noch bei

zwei Sternen. Der I-AM GreenStars Global Equities, ein global anlegender,

nachhaltiger Aktienfonds, und der I-AM GreenStars Absolute Return, ein

nachhaltiger Fonds mit flexibler Aktienquote, konnten ihre

Nachhaltigkeitsbewertung durch das FNG ebenso im Vergleich zum Vorjahr um

einen Stern erhöhen.

"Wir freuen uns sehr, dass gleich vier Fonds aus unserer

GreenStars-Fondspalette dieses Jahr das FNG-Siegel mit der höchsten

Bewertung von drei Sternen erhalten haben. Diese Auszeichnungen sind ein

Beleg für unsere massiven Anstrengungen, unseren Kunden optimale nachhaltige

Investmentstrategien anzubieten. Jedoch wollen wir uns auf unserem Erfolg

nicht ausruhen und weiterhin die maximale Berücksichtigung von

Nachhaltigkeit in allen Facetten anstreben", kommentiert Andreas Böger, Head

of Sustainable Investing bei I-AM, die Auszeichnungen.

Das vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. vergebene FNG-Siegel stellt einen

Mindeststandard für nachhaltige Publikumsfonds dar. Die darüber hinaus

vergebenen Sterne sind Ausdruck des Potenzials, inwieweit ein Fonds echte

Wirkung (sog. "Impact") im Sinne von (mehr) Nachhaltigkeit erzielen kann.

Die diesjährige FNG-Siegel-Vergabefeier fand am 24. November in Frankfurt am

Main statt. Andreas Böger und Florian Mende, Leiter der deutschen

Niederlassung von I-AM in Frankfurt, nahmen die FNG-Siegel für Impact Asset

Management entgegen.

Über Impact Asset Management

Die Impact Asset Management GmbH (vormals C-QUADRAT Asset Management GmbH)

zählt zu den führenden bankenunabhängigen Asset Management-Gesellschaften im

deutschsprachigen Raum, die auf die Auswahl, die Analyse und das Management

von ESG- und Impact-Strategien spezialisiert sind. Die von der Impact Asset

Management GmbH verfolgte Anlagepolitik hat zum Ziel, zu den UN Sustainable

Development Goals beizutragen. Als "Triple-Bottom-Line"-Asset Manager strebt

die Gesellschaft an, soziale, ökologische und finanzielle Erträge zu

generieren. In den nächsten Jahren soll die Kundenbasis in enger

Zusammenarbeit mit Banken, Plattformen und Vertriebspartnern vergrößert und

in neue Märkte expandiert werden.

Pressekontakt

edicto GmbH,

Ralf Droz / Jessica Pommer,

Tel.: 069 90550554

Mail: iam@edicto.de

Disclaimer: Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen

Konjunkturrisiken und Wertschwankungen, die zu Verlusten - bis hin zum

Totalverlust des eingesetzten Kapitals - führen können. Es wird ausdrücklich

auf die ausführlichen Risikohinweise in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen

der jeweiligen Finanzprodukte verwiesen.

