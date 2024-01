EQS-News: Immobilienentwickler P&P Group und die Schwesterfirmen P&P London sowie Rivus Capital blicken auf Erfolgszahlen in 2023 zurück und steigern 2024 die Investitionen deutlich (deutsch)

Immobilienentwickler P&P Group und die Schwesterfirmen P&P London sowie Rivus Capital blicken auf Erfolgszahlen in 2023 zurück und steigern 2024 die Investitionen deutlich

Immobilienentwickler P&P Group und die Schwesterfirmen P&P London sowie

Rivus Capital blicken auf Erfolgszahlen in 2023 zurück und steigern 2024 die

Investitionen deutlich

19.01.2024 / 13:44 CET/CEST

Fürth/London/München 19. Januar 2024

Fürth/London/München 19. Januar 2024 - Hervorragende wirtschaftliche

Ergebnisse haben in 2023 der Immobilienentwickler P&P Group und dessen

Schwesterfirmen P&P London sowie Rivus Capital erzielt. Die im

Unternehmensverbund des Gründers und Investors Michael Peter organisierten

Firmen tätigen Geschäfte mit Immobilien-Developments überwiegend in den

Metropolregionen Nürnberg und München sowie seit vergangenem Jahr auch in

der britischen Hauptstadt. Hinzu kommen Beteiligungen in den Bereichen

Venture Capital und Private Equity. "Angesichts äußerst herausfordernder

Rahmenbedingungen ist diese positive 2023er Bilanz mit stabilen Erträgen

ebenso wichtig wie die umfangreiche Investment-Pipeline, für die wir die

Weichen gestellt haben", resümiert Peter.

Die Immobilienverkäufe der P&P Group in Deutschland summierten sich 2023 auf

67 Millionen Euro. Dabei entfielen 35,3 Millionen Euro auf den Vertrieb von

Eigentumswohnungen und 31,7 Millionen Euro auf den Globalverkauf größerer

Einheiten. Den größten Anteil am Vertriebserlös umfasste dabei die

Wohnanlage Sunshine Lofts in Bamberg. Dort wurde 2023 im neuen Stadtquartier

Lagarde nicht nur der Vertrieb des ersten Bauabschnitts mit 79 Einheiten

erfolgreich abgeschlossen, sondern auch direkt mit der Vermarktung des

zweiten Abschnitts begonnen. Großes Interesse bei Selbstnutzern und

Kapitalanlegern fand das Angebot auch wegen des wegweisenden

Energieeffizienzkonzeptes. Über die Kombination von Erdwärme, Wärmepumpe,

Photovoltaik, Blockheizkraftwerk und Speicher-Management werden rund 70

Prozent der benötigten Energie direkt vor Ort gewonnen.

"Die guten Verkaufszahlen in Bamberg sind unter anderem auf unsere eigene

Vertriebsplattform zurückzuführen, die wir 2023 noch effektiver genutzt

haben und künftig weiteren Partnern anbieten", erläutert Eva-Maria Zurek,

CEO der P&P Group. Auf diese Weise wurden insgesamt mehr als 100

Eigentumswohnungen verkauft. "Das ist die richtige Antwort auf die

angespannte Situation in der Immobilienwirtschaft und die

gesamtwirtschaftliche Abschwächung. So bieten wir etwa für das hochwertige

Objekt in Bamberg eine stimmige und überzeugende Investitionsmöglichkeit",

so Zurek. Sie verweist im Rahmen der Vorstellung der 2023er Erfolgszahlen

vor allem auch darauf, dass die P&P Group an allen Projektbaustellen

unverändert weitergearbeitet hat. "Unsere Geschäftspartner und die

Handwerksfirmen wissen das zu schätzen. Das war 2023 ja bei weitem nicht

selbstverständlich", so Zurek.

Besonders stolz ist Zurek zudem auf die umfangreichen

Investment-Ankündigungen im Immobilienbereich. Auch in diesem Jahr wird die

P&P Group Chancen nutzen und den positiven Trend aus 2023 fortsetzen. Bis

Ende 2024 startet die P&P Group zehn neue Bauprojekte mit mehr als 1.500

Wohnungen in den Metropolregionen Nürnberg und München. Zudem werden dort

100 Millionen Euro aus Eigenkapital für weitere Ankäufe von Grundstücken und

Bestandsgebäuden mit Revitalisierungspotential zur Verfügung gestellt.

"Möglich ist das vor allem durch die gestärkte Eigenkapitalbasis", so Zurek.

In Großbritannien hat die P&P London in den ersten sechs Monaten nach dem

Markteintritt bereits für einen zweistelligen Millionenbetrag Immobilien

angekauft. Michael Peter: "Das ist eine sehr erfreuliche Startphase für das

neue Unternehmen und bestätigt, dass unser Eintritt in den extrem

interessanten Immobilienmarkt richtig war." Chelsea, Mayfair und Lambeth

heißen die ersten gewählten Standorte. Strategisch geht es sowohl in

Super-Prime-Lagen der City als auch in aufstrebenden Arealen in der gesamten

Region Greater London stets um komplette Häuser und Einzelwohnungen, bei

denen architektonisch, baulich oder konzeptionell eine Neupositionierung

sinnvoll ist. Im Fokus stehen auch Mixed-Use-Angebote mit einem erheblichen

Residential-Anteil. "Nach diesem erfolgreichen Start werden wir 2024 die

Ankäufe durch P&P London deutlich ausdehnen auf rund 120 Millionen Euro. Das

Team in London wächst dafür auf etwa 20 Mitarbeiter." kündigt Michael Peter

an.

Das vergangene Jahr war auch aus Sicht von Rivus Capital sehr erfolgreich.

Das Family Office mit den Schwerpunkten Venture Capital und Private Equity

tätigte 2023 zahlreiche Investments. Dazu gehört etwa das Engagement bei

Filu, einer modernen Tierarztpraxis, die neue Wege geht. Hinzu kommt ein

Venture Capital Investment in die ESG-Plattform Atlas Metrics, die der KfW

und den mehr als 1.600 weiteren Kunden eine Software zur Einhaltung von

Nachhaltigkeitsrahmenwerken (z.B. CSRD) bietet. Darüber hinaus hat sich das

Venture Capital Team von Rivus an der 13 Millionen Euro

Folgefinanzierungsrunde der Desksharing-Softwarelösung Deskbird beteiligt.

Mit dieser können Schreibtische, Besprechungsräume oder Parkplätze gebucht

werden. Im Jahresendspurt hat das Rivus Private Equity Team die Akquisition

eines führenden Herstellers von Technologielösungen für die

Wasseraufbereitung und -reinigung unterzeichnet. Michael Peter: "Die

Investitionen in nachhaltige und zukunftsweisende Märkte stärkt die

wirtschaftliche Substanz und Resilienz des Unternehmens". Auch in 2024 plant

Rivus Capital wieder die Investition eines zweistelligen Millionenbetrags.

Der Fokus soll hier auf neue Plattformkäufe sowie Add-Ons im Private Equity

Segment liegen.

Über die P&P Group:

Die P&P Group entwickelt, revitalisiert und vermarktet seit knapp 30 Jahren

Wohnbauprojekte und Gewerbeimmobilien. Bei einem Gesamt-Transaktionsvolumen

von mehr als 3,3 Milliarden Euro und mit aktuell rund 130 Mitarbeitern deckt

P&P als Initiator, Investor und Asset-Manager alle Bereiche der

Wertschöpfungskette ab. Zu den Kernkompetenzen zählen die Neubau-entwicklung

sowie die Revitalisierung und Modernisierung erhaltenswerter Altbauten.

Über P&P London:

P&P London ist ein 2023 gegründeter Spin-Off der P&P Group und entwickelt,

revitalisiert und vermarktet Wohnbauprojekte und Mixed-Use-Immobilien in der

Hauptstadt Großbritanniens. P&P London deckt dabei als Initiator, Investor

und Asset-Manager alle Bereiche der Wertschöpfungskette ab. Zu den

Kernkompetenzen zählen die Revitalisierung und Modernisierung von Bauten.

Über das weiterhin verbundene in Deutschland ansässige Unternehmen P&P Group

mit dem Bereich Real Estate Deutschland kann auch P&P London auf fast 30

Jahre Development-Erfahrung zurückgreifen.

Über Rivus Capital;

Rivus Capital ist ein inhabergeführtes Family Office mit Sitz in München und

investiert Kapital von Unternehmern für Unternehmer. Rivus Capital beteiligt

sich hierbei in Finanzierungsrunden an Start-Ups in der Seed- und

Growth-Phase (Venture Capital) und geht Mehrheitsbeteiligungen über Buy-Outs

und Nachfolgeregelungen an etablierten und nachhaltig wachsenden

Mittelstandunternehmen ein (Private Equity). Mit seinem Beteiligungsansatz

fokussiert sich Rivus Capital ausschließlich auf Unternehmen, die schon

heute eine nachhaltige, saubere, sichere und gesunde Welt für aktuelle und

zukünftige Generationen schaffen.

Ansprechpartner für Medien:

Luzia Winkler

Isaak-Loewi-Straße 11

90763 Fürth

Telefon: +49 (0)911 - 766 06 146

Mail: l.winkler@pp-group.com

Wolfgang Ludwig

Mathias-Brüggen-Straße 124

50829 Köln

Telefon: +49 (0)221 - 292 19 282

Mail: mail@ludwig-km.de

Kontakt UK

Alia Moteleb

7 Cavendish Place

London, W1G 0QB

Telefon: +44 20 3179 3100

Mail: info@pp-london.com

