EQS-News: IONOS Group SE: United Internet und Warburg Pincus geben Preisspanne und Angebotsstruktur für Börsengang der IONOS Group SE bekannt (deutsch)

United Internet und Warburg Pincus geben Preisspanne und Angebotsstruktur

für Börsengang der IONOS Group SE bekannt

* Aktien der IONOS Group SE werden in einer Preisspanne von EUR 18,50 bis

EUR 22,50 angeboten

* Angebot umfasst 21.000.000 Aktien aus den Beständen der United Internet

AG und von Warburg Pincus

* Mögliche Mehrzuteilung von bis zu 3.150.000 Aktien

* Streubesitz von bis zu 17,3 %, einschließlich möglicher Mehrzuteilungen

* Preisspanne entspräche einem Gesamtunternehmenswert (Enterprise Value)

[1] von EUR 3,93 Milliarden bis EUR 4,49 Milliarden

* Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 30. Januar und endet am 7.

Februar 2023

* Erster Handelstag im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse

(Prime Standard) für den 8. Februar 2023 geplant

* Angebot und Notierung vorbehaltlich der Billigung des

Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen Veröffentlichung

Karlsruhe/Berlin 27. Januar 2023. Die United Internet AG ("United Internet")

und WP XII Venture Holdings II SCSp, ("WP XII"), ein mit Warburg Pincus

verbundenes Unternehmen (zusammen "Warburg Pincus"), die Aktionäre der IONOS

Group SE (75,1 % bzw. 24,9 %), haben heute die Preisspanne und

Angebotsstruktur für den geplanten Börsengang ("IPO") der IONOS Group SE

(zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "IONOS" oder die "Gesellschaft"),

dem führenden europäischen Digitalisierungspartner für kleine und mittlere

Unternehmen ("KMU"), bekannt gegeben. Die Preisspanne für die IONOS Aktien

wurde auf EUR 18,50 bis EUR 22,50 pro Aktie festgelegt. Der erste Handelstag

der Aktien von IONOS mit der ISIN DE000A3E00M1 und dem Handelssymbol IOS ist

voraussichtlich der 8. Februar 2023.

Achim Weiß, CEO der IONOS Group SE, sagt: "IONOS hat es sich zur Aufgabe

gemacht, die Digitalisierung von kleinen und mittelständischen Unternehmen

voranzutreiben. Wir bieten digitale Lösungen, die es ermöglichen, effektiv

zu arbeiten und im digitalen Raum wahrgenommen zu werden. Wir glauben, dass

wir ideal positioniert sind, um vom unaufhaltsamen Trend der Digitalisierung

zu profitieren. Das positive Feedback zahlreicher Investoren bestärkt uns in

unserer Überzeugung, dass der Börsengang unseren erfolgreichen Wachstumskurs

stärken wird. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen mit Investoren

über unsere vielversprechende Zukunft zu sprechen."

Ralph Dommermuth, Aufsichtsratsvorsitzender der IONOS Group SE und

Vorstandsvorsitzender der United Internet AG, sagt: "Immer mehr Unternehmen

bauen im Zuge der Digitalisierung ihre Online-Präsenz aus, während

bestehende Kunden von IONOS zusätzliche digitale Produkte nachfragen, um

ihren Auftritt im digitalen Raum auszubauen und ihre Produktivität zu

steigern. Die Größe des Marktes ermöglicht es IONOS durch die Steigerung

seines Marktanteils, weitere Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen. Das

Interesse der Investoren an den angebotenen Aktien ist ein deutliches Signal

für ihr Vertrauen in die Attraktivität des Geschäftsmodells von IONOS und

bestätigt, dass ein Börsengang der nächste logische Schritt ist. IONOS

verfügt über ein starkes Management-Team, welches das Unternehmen auch nach

einem Börsengang eigenständig weiterführen wird. Wir freuen uns darauf,

Mehrheitsaktionär zu bleiben, wenn IONOS das nächste Kapitel seiner

Unternehmensgeschichte schreibt."

René Obermann, Co-Head Europe von Warburg Pincus und Mitglied des

Aufsichtsrats der IONOS Group SE, fügt hinzu: "Wir sind stolz darauf, das

enorme Wachstum von IONOS seit Beginn der Partnerschaft mit Warburg Pincus

im Jahr 2016 begleitet zu haben. IONOS hat sich in einer attraktiven

Branche, die von langfristigen Trends profitiert, als klarer europäischer

Marktführer im Webhosting etabliert. Der Börsengang ist ein wichtiger

Meilenstein für IONOS, und Warburg Pincus freut sich darauf, weiterhin Teil

dieser großartigen Entwicklung zu sein."

IONOS agiert als One-Stop-Shop für die Digitalisierungsbedürfnisse von KMU.

Mit seiner skalierbaren Plattform und seinem breiten Produktportfolio bietet

IONOS erfolgskritische digitale Lösungen und Dienstleistungen für

Unternehmen an. Das Unternehmen hat rund sechs Millionen Kunden [2] im

großen und wachsenden Markt für KMU mit Digitalisierungsbedarf. Mit

führenden Marktpositionen als Nr. 1 und Nr. 2 für Webhosting in seinen

europäischen Kernmärkten führt IONOS einen fragmentierten Markt eindeutig

an. Das Unternehmen verfügt über eine geographische Präsenz in insgesamt 18

europäischen Märkten sowie in Nordamerika und profitiert von einer

25-jährigen Erfolgsgeschichte.

IONOS ist überzeugt, dass das Unternehmen über ein äußerst attraktives und

erstklassiges Finanzprofil verfügt, welches Wachstum, Profitabilität und

Cashflow-Generierung miteinander verbindet und damit die "Rule of 40"

erreicht und hält [3]. Der Geschäftsbereich Web Presence & Productivity

(WP&P) ist der stärkste Umsatztreiber des Unternehmens und generierte im

Jahr 2021 rund 90 % der Umsätze [4]. IONOS profitiert von wiederkehrenden

und planbaren Abonnement-Umsätzen sowie von seiner großen, breit

aufgestellten und loyalen Kundenbasis, dem erfolgskritischen Charakter und

den niedrigen absoluten Kosten seiner Produkte. Das Geschäftsmodell des

Unternehmens hat seine Stärke und Widerstandsfähigkeit auch in Zeiten

volatiler Märkte unter Beweis gestellt. Neben dem Web Presence &

Productivity-Geschäft offeriert das Unternehmen Cloud Solutions für Kunden,

die im Zuge der Weiterentwicklung ihrer Unternehmen in die Cloud wechseln

möchten. Mit einem attraktiven Stamm adressierbare Bestandskunden und der

Stärke von in den Kernmärkten sehr bekannten Marken ist das Cloud

Solutions-Geschäft für IONOS ein zusätzlicher Weg für weiteres Wachstum.

Das Angebot im IPO wird voraussichtlich aus einem öffentlichen Angebot in

Deutschland und Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb

von Deutschland bestehen. United Internet und Warburg Pincus bieten jeweils

15 % ihrer Anteile an, was 15.771.000 nennwertlosen Namensaktien aus dem

Bestand der United Internet AG sowie 5.229.000 nennwertlosen Namensaktien

aus dem Bestand von Warburg Pincus ("Basisaktien") entspricht. Bis zu

3.150.000 weitere nennwertlose Namensaktien aus den Beständen von United

Internet und WP XII werden zur Deckung möglicher Mehrzuteilungen angeboten

(zusammen mit den Basisaktien die "Angebotsaktien").

Der Streubesitz nach dem Börsengang würde unter der Annahme, dass alle

Angebotsaktien platziert werden, 17,3 % betragen. Abhängig von dem

endgültigen Angebotspreis und unter der Annahme der Platzierung aller

Angebotsaktien wird der Gesamterlös aus dem Börsengang voraussichtlich

zwischen EUR 447 Mio. und EUR 543 Mio. liegen. Die Preisspanne entspräche

einem Gesamtunternehmenswert (Enterprise Value) [5] von EUR 3,93 Mrd. bis

EUR 4,49 Mrd. und einer Marktkapitalisierung von EUR 2,59 Mrd. bis EUR 3,15

Mrd. Der endgültige Angebotspreis und die Zuteilung der Angebotsaktien

werden am Ende des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. IONOS, United

Internet und WP XII haben sich auf eine übliche Lock-up-Periode von 180

Tagen ab dem ersten Handelstag geeinigt. Alle Erlöse aus dem Verkauf der

Basisaktien sowie der Mehrzuteilungsaktien fließen an die bestehenden

Aktionäre.

Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen heute erwarteter

Veröffentlichung wird der Angebotszeitraum, in dem Kaufangebote eingereicht

werden können, voraussichtlich am 30. Januar 2023 beginnen und am 7. Februar

2023 enden.

Nach der Billigung durch die BaFin wird der Wertpapierprospekt und weitere

Informationen auf der Unternehmenswebsite der IONOS Group SE unter

www.ionos-group.com veröffentlicht.

J.P. Morgan, Berenberg, Deutsche Bank und BNP PARIBAS agieren als Joint

Global Coordinators im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion. Barclays

und Goldman Sachs agieren als Joint Bookrunners. COMMERZBANK, DZ BANK und

Landesbank Baden-Württemberg sind Co-Lead-Manager.

###

Über IONOS

IONOS ist der führende europäische Digitalisierungs-Partner für kleine und

mittlere Unternehmen (KMU). IONOS hat mehr als sechs Millionen Kundinnen und

Kunden und ist mit einer weltweit verfügbaren Plattform in 18 Märkten in

Europa und Nordamerika aktiv. Mit seinen Web Presence &

Productivity-Angeboten agiert das Unternehmen als "One-Stop-Shop" für alle

Digitalisierungs-Bedürfnisse - von Domains und Webhosting über klassische

Website-Builder und Do-It-Yourself-Lösungen, von E-Commerce bis zu

Online-Marketing-Tools. Darüber hinaus bietet IONOS Cloud-Lösungen für

Firmen, die im Zuge der Weiterentwicklung ihres Geschäfts in die Cloud

wechseln möchten.

IONOS gehört zur börsennotierten United Internet AG (ISIN DE0005089031)

IONOS Presse

Andreas Maurer

Telefon: +49 2602 96-1275

press@ionos-group.com

IONOS Investor Relations

investor-relations@ionos-group.com

[1] Berechnet zum 30. September 2022 (d.h. erwartete Marktkapitalisierung

basierend auf dem Grundkapital und der Preisspanne, plus Nettoverschuldung,

berechnet als Summe der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber

nahestehenden Unternehmen, der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber

nahestehenden Unternehmen und der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber

Kreditinstituten abzüglich der Forderungen gegen nahestehende Unternehmen

und der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zuzüglich

Leasingverbindlichkeiten.

[2] Stand: 30. September 2022

[3] Bezieht sich auf die Summe aus bereinigter EBITDA-Marge und jährlicher

Wachstumsrate des Gesamtumsatzes im Jahr 2021, jeweils gemäß Definition von

IONOS

[4] Aus Verträgen mit Kunden

[5] Berechnet zum 30. September 2022 (d.h. erwartete Marktkapitalisierung

basierend auf dem Grundkapital und der Preisspanne, plus Nettoverschuldung,

berechnet als Summe der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber

nahestehenden Unternehmen, der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber

nahestehenden Unternehmen und der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber

Kreditinstituten abzüglich der Forderungen gegen nahestehende Unternehmen

und der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zuzüglich

Leasingverbindlichkeiten.

