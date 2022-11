EQS-News: IMMOFINANZ AG: IMMOFINANZ schließt weitere Büroverkäufe erfolgreich ab (deutsch)

IMMOFINANZ AG: IMMOFINANZ schließt weitere Büroverkäufe erfolgreich ab

IMMOFINANZ schließt weitere Büroverkäufe erfolgreich ab

Die IMMOFINANZ hat erneut einen Verkauf von Büroimmobilien erfolgreich

abgeschlossen. So wurden zwei Bürogebäude in Wien an die österreichische

Winegg Gruppe zu einem attraktiven Marktpreis von rund EUR 60 Mio.

abgegeben. Die beiden Immobilien haben eine Fläche von insgesamt rund 7.000

m² und sind langfristig vermietet.

"Wir kommen bei der Umsetzung unserer im Sommer beschlossenen

Portfoliostrategie mit Fokus auf Retail-Immobilien und

myhive-Office-Lösungen sowie geplanten Verkäufen im Wert von rund einer

Milliarde Euro rasch voran. Nach der kürzlich erfolgten Veräußerung eines

Bürogebäudes in Prag ist diese Transaktion ein weiterer wichtiger Schritt,

und wir sind mit den erzielten Verkaufspreisen sehr zufrieden. Seit

Bekanntgabe des Strategie-Updates haben wir bereits Immobilienverkäufe mit

einem Volumen von rund 150 Millionen Euro getätigt. Das Interesse von

Investoren an qualitativen Büroimmobilien in Zentrumslagen ist nach wie vor

hoch", sagt Radka Doehring, Vorständin der IMMOFINANZ.

Bei den beiden verkauften Immobilien handelt es sich um die Offices "Franz

Josefs Kai 27" und "Schreyvogelgasse 2" in bester Lage in der Wiener

Innenstadt und mit perfekter Verkehrsanbindung.

Über die IMMOFINANZ

Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre

Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in

Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn,

Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die

Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die

IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO!

(Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen

darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 5,4

Mrd., das sich auf mehr als 220 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den

Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information:

https://www.immofinanz.com

°