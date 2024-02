EQS-News: ID Finance sichert sich eine Finanzierung in Höhe von 150 Millionen US-Dollar, angeführt von der i80 Group (deutsch)

ID Finance sichert sich eine Finanzierung in Höhe von 150 Millionen US-Dollar, angeführt von der i80 Group

* 6. Februar 2024 - ID Finance, führendes Fintech-Unternehmen

in Spanien und Mexiko, hat eine Finanzierung in Höhe von 150

Millionen US-Dollar mit der i80 Group abgeschlossen, in der

bisher größten Finanzierungsrunde der Unternehmensgeschichte.

Das aufgebrachte Kapital soll die Expansion von Plazo, die

Finanz-Wellness-App von ID Finance und Eckpfeiler seiner

strategischen Initiativen, beschleunigen.

Diese Transaktion zählt zu den größten Finanzierungsrunden,

die in den letzten Jahren von einem spanischen Fintech

abgeschlossen wurden, und stellt einen bedeutenden

Meilenstein dar. Sie wird dem Unternehmen ermöglichen, seine

ehrgeizigen Wachstumsziele weiterhin zu verfolgen.

Boris Batine, Mitbegründer von ID Finance, kommentierte

folgendes zu diesem Meilenstein: "Diese Finanzierung ist

nicht nur ein Beweis für unsere bisherigen Erfolge, sondern

eine Brücke zu unseren zukünftigen Ambitionen. Mit der

Unterstützung der i80 Group sind wir bereit, neue Höhen in

der finanziellen Innovation und Inklusivität zu erklimmen und

Plazo zu einem unverzichtbaren Instrument für finanzielles

Well-being in Spanien und darüber hinaus zu machen. Diese

Vereinbarung stellt einen Wendepunkt in unserer

Geschäftsentwicklung dar und bringt uns unserem Ziel, die

bevorzugte Finanz-App in Spanien zu werden, näher. Unsere

Reise hat gerade erst begonnen, und wir bleiben dem Ziel

verpflichtet, das Leben unserer Kunden durch

technologiegetriebene finanzielle Innovation zu bereichern."

Tamir Saeed, Managing Partner des Britischen

Vermögensverwalters Kingsway Capital und Aktionär von ID

Finance, äußerte sich wie folgt: "Wir freuen uns, i80 Group

als Partner begrüßen zu dürfen und sind davon überzeugt, dass

ihre Unterstützung ID Finance Mission, das finanzielle

Wohergehen von unterversorgten Verbrauchern in Spanien und

Mexico zu verbessern, weiter fördern wird. Diese Finanzierung

ist ein entscheidender Erfolg auf dem Weg zur Verwirklichung

der Vision des Unternehmens, da sie Plazo sofort die

Möglichkeit gibt, auf die nächste Stufe zu skalieren, und wir

sind sehr gespannt auf das nächste Kapitel der

Unternehmensreise."

Peter Frank, Managing Director der i80 Group, fügte hinzu:

"Die i80 Group freut sich, mit ID Finance, einem Marktführer

im Bereich Consumer-Fintech, zusammenzuarbeiten, um ihre

Kundenbasis und ihr Produktangebot zu erweitern. Das

Unternehmen ist einzigartig positioniert, um eine wichtige

Lücke im Finanzdienstleistungsmarkt mit einer Kombination aus

Zugang zu Kapital, Tools und Dienstleistungen für

finanzielles Wohlbefinden zu schließen."

Solide finanzielle Leistung im Jahr 2023

ID Finance zeigt weiterhin bemerkenswerte finanzielle

Widerstandsfähigkeit und Wachstum. Die Gruppe meldete

konsolidierte Umsatzerlöse von 180 Millionen Euro, was zu

einem konsolidierten Nettogewinn von 7,1 Millionen Euro

führte - ein Wachstum von 14% im Vergleich zum Vorjahr.

Die spanische Abteilung von ID Finance bleibt der

Hauptgewinnmotor des Unternehmens, wobei neue Kredite in Höhe

von 266 Millionen Euro ausgegeben wurden, ein Umsatz von 124

Millionen Euro und ein Nettogewinn von 12,5 Millionen Euro

erzielt wurden. Das spanische Consumer-Lending-Geschäft

festigt seine Führungsposition auf dem Markt, verbessert

kontinuierlich die Qualität der Kunden und generiert eine

großzügige Eigenkapitalrendite von 56,1%. (*)

(* Finanzdaten sind unauditiert, gemäß den Managementkonten.)

Erschließung des Potenzials der Finanz-Wellness-App Plazo

Die von der i80 Group neu gesicherte Finanzierung eröffnet

Plazo beispiellose Möglichkeiten, seine Kreditfähigkeiten zu

erweitern und innovative, wertsteigernde Funktionen

einzuführen, während es sein Angebot weiter optimiert. Eine

kürzlich eingegangene strategische Partnerschaft mit Meeting

Pros zeigt Plazos Engagement für die Erweiterung seines

Serviceangebots und bietet den Benutzern kostenlosen Zugang

zu medizinischen, rechtlichen und tierärztlichen Beratungen

über die App.

Im Jahr 2023 verzeichnete Plazo ein bemerkenswertes Wachstum

und hat seit seiner Einführung in Spanien im Jahr 2021 über

190.000 Kunden gewonnen. Mit der Mission, Technologie zur

Verbesserung des finanziellen Wohlbefindens der Menschen zu

nutzen, bietet Plazo konsequent eine starke, anpassungsfähige

Produktpalette, die darauf abzielt, die vielfältigen

finanziellen Bedürfnisse seiner Benutzer zu erfüllen.

Über ID Finance

www.idfinance.com

ID Finance ist das führende Fintech-Unternehmen im Bereich

alternative Kredite in Spanien und Mexiko und spezialisiert

sich auf innovative Finanzlösungen. Das Unternehmen engagiert

sich stets für verantwortungsbewusste Praktiken und erzielt

kontinuierlich solide finanzielle Leistungen, während es die

höchsten Standards in Integrität und Kundenzufriedenheit

aufrechterhält. Seit sechs Jahren in Folge ist das

Unternehmen im FT1000-Ranking der am schnellsten wachsenden

Unternehmen in Europa gelistet. Im Jahr 2021 startete es

seine Flaggschiff-Finanz-Wellness-App Plazo in Spanien, die

Transaktions-, Spar- und Kreditlösungen bietet, um Menschen

mehr Kontrolle über ihre Finanzen zu ermöglichen und ihre

finanzielle Stabilität zu verbessern.

Über i80

www.i80group.com

i80 Group ist eine globale Investmentfirma, die darauf

ausgelegt ist, die Innovationswirtschaft voranzutreiben,

indem sie Wachstum fördert. Die Firma bietet maßgeschneiderte

Finanzierungslösungen an, die auf die Bedürfnisse jedes

Investmentpartners zugeschnitten sind und darauf abzielen,

Unternehmen bei der Bewältigung kritischer

Wachstumsmeilensteine zu unterstützen. Die Firma hat ihren

Hauptsitz in New York und verfügt über Büros in San Francisco

und London.

