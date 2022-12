EQS-News: Hurrikan Ian treibt versicherte Naturkatastrophenschäden seit Jahresbeginn auf 115 Mrd. USD, schätzt Swiss Re Institute (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Hurrikan Ian treibt versicherte Naturkatastrophenschäden seit Jahresbeginn auf 115 Mrd. USD, schätzt Swiss Re Institute

Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Research Update

Hurrikan Ian treibt versicherte Naturkatastrophenschäden seit Jahresbeginn

auf 115 Mrd. USD, schätzt Swiss Re Institute

01.12.2022 / 10:00 CET/CEST

---------------------------------------------------------------------------

* Naturkatastrophen haben 2022 bisher geschätzte versicherte Schäden von

115 Mrd. USD verursacht - weit über dem Zehnjahresdurchschnitt von 81

Mrd. USD

* Schadenintensivstes Einzelereignis des bisherigen Jahres war Hurrikan

Ian mit geschätzten Versicherungsschäden von 50-65 Mrd. USD

* Sekundäre Naturgefahren, wie Überschwemmungen und Hagelstürme,

verursachten versicherte Schäden von über 50 Mrd. USD und bestätigten

damit erneut ihren erheblichen Beitrag zum weltweiten Gesamtvolumen

Zürich, 1. Dezember 2022 - Hurrikan Ian und andere extreme Wetterereignisse

wie die Winterstürme in Europa, die Überschwemmungen in Australien und

Südafrika sowie die Hagelstürme in Frankreich und den USA haben im

bisherigen Jahr versicherte Naturkatastrophenschäden in Höhe von 115 Mrd.

USD verursacht, wie das Swiss Re Institute schätzt. 2022 ist das zweite Jahr

in Folge mit geschätzten Versicherungsschäden von insgesamt mehr als 100

Mrd. USD und schreibt damit den Trend der letzten zehn Jahre fort, wonach

die Summe pro Jahr um durchschnittlich 5-7% steigt. Die

Rück-/Versicherungswirtschaft hat dieses Jahr rund 45% der wirtschaftlichen

Schäden getragen - weltweit besteht also eine grosse Deckungslücke.

Thierry Léger, Group Chief Underwriting Officer: «2022 war ein weiteres Jahr

mit steigenden Naturkatastrophenschäden, und angesichts der nach wie vor

riesigen Deckungslücke nimmt die Nachfrage nach Versicherungen zu. Damit die

Versicherungswirtschaft mit der steigenden Volatilität und Nachfrage Schritt

halten kann, wird es darauf ankommen, die sich abzeichnenden Trends für die

Häufigkeit und Schwere der Schäden zu modellieren. Die Preise müssen dem

effektiven Risiko Rechnung tragen. In diesem komplexen Umfeld ist Swiss Re

gut gerüstet, um ihre Kunden mit ihrer starken Bilanz, Risikokapazität und

Kompetenz zu unterstützen.»

Mit versicherten Schäden, die sich nach vorläufigen Schätzungen auf 50-65

Mrd. USD belaufen, ist Hurrikan Ian die teuerste Naturkatastrophe dieses

Jahres. Der Hurrikan der Kategorie 4 traf Ende September im Westen Floridas

auf Land, verbunden mit extremen Windstärken, sintflutartigen Regenfällen

und einer Sturmflut. Die versicherten Schäden sind nach Schätzungen des

Swiss Re Institute die zweithöchsten überhaupt in den sigma-Statistiken,

nach Hurrikan Katrina im Jahr 2005. Dies verdeutlicht, welches

Gefahrenpotenzial auch in einem ansonsten glimpflich verlaufenden

Hurrikanjahr von einem einzelnen Hurrikan ausgeht, der auf eine dicht

besiedelte Küste trifft. Ausserdem wurde Europa im Februar von einer Reihe

von Winterstürmen heimgesucht, die versicherte Schäden in einer geschätzten

Höhe von mehr als 3,7 Mrd. USD verursachten und die Aufmerksamkeit der

Versicherungswirtschaft wieder auf diese zentrale Gefahr lenkten.

Das laufende Jahr bestätigt auch die Bedeutung sekundärer Gefahren: Im

Februar und März führten sintflutartige Regenfälle in Australien zu

weiträumigen Überschwemmungen - mit 4 Mrd. USD nach aktuellen Schätzungen

die teuerste Naturkatastrophe in der Geschichte des Landes. Neben

zahlreichen kleinen bis mittleren Hagel- und Gewitterstürmen in den USA kam

es zu einer Hagelsturmserie in Frankreich, die mit versicherten Marktschäden

von 5 Mrd. EUR nach Schätzungen des Swiss Re Institute die schwerste war,

die jemals beobachtet wurde.

Martin Bertogg, Head of Catastrophe Perils bei Swiss Re: «Extreme

Wetterereignisse haben 2022 zu hohen Versicherungsschäden geführt und

gezeigt, dass dieses Risiko auf dem Vormarsch ist und alle Kontinente

betrifft. Die städtische Entwicklung, die Anhäufung von Werten in

katastrophengefährdeten Gebieten, die Inflation und der Klimawandel sind

Schlüsselfaktoren, die dazu führen, dass Extremwetter zu immer höheren

Naturkatastrophenschäden führt. Als vor 30 Jahren Hurrikan Andrew zuschlug,

hatte nie zuvor ein Ereignis Schäden von 20 Mrd. USD verursacht, doch

mittlerweile gab es allein in den letzten sechs Jahren sieben solcher

Hurrikane. Bei Swiss Re passen wir unsere Naturkatastrophenmodelle laufend

an, um Trendrisiken explizit zu antizipieren. So haben wir die Lage immer im

Blick und können unseren Kunden einen nachhaltigen Schutz bieten - etwa mit

unserem neuen Hurrikanmodell.»

Im Umgang mit Naturkatastrophenrisiken setzt die Versicherungswirtschaft bei

vielen Gefahren auf modernste simulationsbasierte Modelle. Die

Schadenerfahrung von 2022 verdeutlicht, zumal unter Berücksichtigung der

fünf Jahre davor, dass es einen vorausschauenderen Ansatz für alle Gefahren

braucht. Die Verfügbarkeit von Modellen und Daten für sekundäre Gefahren wie

insbesondere Überschwemmungen und Hagel muss ausgeweitet werden, denn obwohl

diese auf dem Vormarsch sind, finden sie in der Branche noch immer weniger

Beachtung.

Swiss Re aktualisiert ihre unternehmenseigenen Modelle laufend, um neue

wissenschaftliche Erkenntnisse zu integrieren, und verfolgt auch

Makro-Risikotrends wie Urbanisierung, Inflation und Klimawandel. So werden

etwa Überschwemmungen durch hurrikanbedingte Regenfälle nun explizit auf

Basis einer zukunftsorientierten Betrachtung von Niederschlagsmerkmalen

anstelle langfristiger historischer Durchschnittswerte modelliert. Darüber

hinaus wurden verbesserte Prognosemethoden eingeführt, mit denen Swiss Re

und ihre Kunden die heutigen Risiken besser quantifizieren können.

Tabelle1: Geschätzte wirtschaftliche und versicherte Gesamtschäden 2022 und

2021

Mrd. USD (in Preisen 2022 2021 Jährliche 10-Jahres-Durch-

von 2022) Veränd. schnitt

Wirtschaftliche Schäden 268 303 -12% 219

Naturkatastrophen 260 292 -11% 207

Man-made-Katastrophen 8 11 -27% 12

Versicherte Schäden 122 130 -7% 90

Naturkatastrophen 115 121 -5% 81

Man-made-Katastrophen 7 9 -24% 10

Hinweis: Vorläufige Zahlen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen entsprechen

einige der Gesamtbeträge möglicherweise nicht der Summe der einzelnen

Beträge.

Quelle: Swiss Re Institute

Diese sigma-Katastrophenschadenschätzungen beziehen sich auf Sachschäden;

COVID-19-Schäden sind nicht berücksichtigt. Die Schadenschätzungen in dieser

Pressemitteilung sind vorläufig und stehen unter dem Vorbehalt von

Änderungen, da noch nicht alle Schadenereignisse vollständig bewertet sind.

Für weitere Fragen, bitte kontakten Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43

285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com.

Mit diesem Link gelangen Sie zur Swiss Re Webseite: Swiss Re.com.

Swiss Re

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von

Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des

Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie

antizipiert und steuert Risiken - von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel,

von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re

Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und

Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und

Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo

sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 80

Geschäftsstellen weltweit tätig.

