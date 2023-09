EQS-News: Homann Holzwerkstoffe mit solider Entwicklung im ersten Halbjahr 2023 (deutsch)

Homann Holzwerkstoffe mit solider Entwicklung im ersten Halbjahr 2023

^

EQS-News: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e):

Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Homann Holzwerkstoffe mit solider Entwicklung im ersten Halbjahr 2023

29.09.2023 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Homann Holzwerkstoffe mit solider Entwicklung im ersten Halbjahr 2023

* Umsatzrückgang auf 193,8 Mio. Euro (H1 2022: 213,0 Mio. Euro)

* Bereinigtes operatives EBITDA von 34,8 Mio. Euro (H1 2022: 45,7 Mio.

Euro) zeigt hohe Resilienz des Geschäftsmodells in herausforderndem

Marktumfeld

* Produktionsstart im vierten Werk in Litauen Ende September erfolgt

* Investitionen in Losheim als klares Bekenntnis zum Standort Deutschland

München, 29. September 2023 - Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, einer der

führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für

die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, hat heute ihren

Zwischenabschluss für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht. In den ersten

sechs Monaten ging der Umsatz der Gesellschaft von 213,0 Mio. Euro in der

Vorjahresperiode um 9,0 % auf 193,8 Mio. Euro zurück. Neben leicht

rückläufigen Absatzmengen war hierfür vor allem der durch die rückläufige

Nachfrage verursachte Preisdruck verantwortlich. Das bereinigte operative

EBITDA reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (H1 2022: 45,7

Mio. Euro) auf 34,8 Mio. Euro, übertraf damit aber die Planung der

Gesellschaft und zeigt die hohe Resilienz des Geschäftsmodells in einem

herausfordernden Marktumfeld. Die EBITDA-Marge lag mit 17,8 % leicht unter

dem Niveau des Vorjahres (H1 2022: 20,8 %). Das Konzernergebnis fiel mit

18,4 Mio. Euro deutlich positiv aus (H1 2022: 30,3 Mio. Euro).

Das Eigenkapital hat sich aufgrund des deutlich positiven

Konzernhalbjahresergebnisses sowie der Reduzierung der negativen

Eigenkapitaldifferenz aus der Währungsumrechnung im Berichtszeitraum weiter

auf 175,6 Mio. Euro erhöht (31. Dezember 2022: 150,0 Mio. Euro). Daher stieg

die Eigenkapitalquote - trotz einer deutlich erhöhten Bilanzsumme - auf 31,2

%, gegenüber 30,4 % zum Ende des Geschäftsjahres 2022.

Fritz Homann, Geschäftsführer der Homann Holzwerkstoffe GmbH: "Im ersten

Halbjahr 2023 haben wir uns erfolgreich in einem rückläufigen Marktumfeld

behauptet und unsere Umsatzziele nahezu erreicht. So konnten wir uns auch

dem stetigen Nachfragerückgang nach MDF-/HDF-Platten weitestgehend

entziehen, wenngleich wir für das zweite Halbjahr sowie auch für das

Gesamtjahr mit niedrigeren Umsätzen als im Vorjahr rechnen. Trotz der

anhaltenden Herausforderungen gehen wir davon aus, unsere

Ergebniserwartungen für das Gesamtjahr zu erreichen oder sogar zu

übertreffen."

Der Konzernzwischenbericht für das erste Halbjahr 2023 steht unter

https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/presse-dokumente/finanzberichte/

zur Verfügung.

Investitionen in Litauen und am deutschen Standort Losheim

Im ersten Halbjahr 2023 stand weiterhin der Bau des vierten Homann

Holzwerkstoffe Werks in Litauen, nahe der Hauptstadt Vilnius, im Zentrum der

Unternehmensexpansion. Die Inbetriebnahme-Phase wurde im September planmäßig

abgeschlossen, sodass der Start der Produktion Ende September erfolgt ist.

Darüber hinaus hat sich die Homann Holzwerkstoffe Gruppe entschieden,

Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe am Standort Losheim

vorzunehmen. So wurde bereits der Auftrag für die grundlegende

Modernisierung der Rohplatten-Anlage vergeben. Des Weiteren wird der

Standort in Losheim mit zusätzlichen neuen Nachbearbeitungsanlagen

ausgestattet. Zudem sind der Bau neuer Hallen und eines Verwaltungsgebäudes

in Planung.

"Wir investieren in den kommenden Jahren nicht nur in Infrastruktur und

Gebäude, sondern auch in die Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität des

Losheimer Standorts und somit in sichere Arbeitsplätze. Damit setzen wir

trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen ein klares Zeichen für den

Wirtschaftsstandort Deutschland" so Fritz Homann.

Über Homann Holzwerkstoffe

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit Hauptsitz in München ist ein führender

Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten

Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in

Losheim am See sowie an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder

beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie

weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Das traditionsreiche

Familienunternehmen ist seit 2012 am Kapitalmarkt etabliert und mit der

Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) an der

Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Tragen Sie sich in unseren Investorenverteiler ein unter:

https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/ir-kontakt/

Presse/Investor Relations:

IR.on AG

Anna-Lena Mayer, Eric Effey

T +49 221 9140 970

homann@ir-on.com

Kontakt:

Homann Holzwerkstoffe GmbH

Sandra Jux

T +49 (0)89 99 88 69 0

sj@homanit.org

---------------------------------------------------------------------------

29.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH

Gustav-Freytag-Straße 12

81925 München

Deutschland

Telefon: 089 99 88 69-0

Fax: 089 99 88 69-21

E-Mail: ma@homanit.org

ISIN: DE000A3H2V19

WKN: A3H2V1

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1737187

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1737187 29.09.2023 CET/CEST

°