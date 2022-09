EQS-News: Homann Holzwerkstoffe mit positiver Entwicklung im ersten Halbjahr 2022 (deutsch)

Homann Holzwerkstoffe mit positiver Entwicklung im ersten Halbjahr 2022

* Umsatz steigt um 35,8 % auf 213,0 Mio. Euro (H1 2021: 156,9 Mio. Euro)

* Bereinigtes operatives EBITDA bei 45,8 Mio. Euro (H1 2021: 32,5 Mio.

Euro)

* Positiver Ausblick trotz schwieriger Marktbedingungen: Prognose für das

Gesamtjahr 2022 bestätigt

* Gunnar Halbig wird neuer Geschäftsführer der Unternehmensgruppe

München, 29. September 2022 - Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, einer der

führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für

die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, hat heute ihren Bericht für

die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2022 veröffentlicht. Demnach

steigerte die Gesellschaft ihren Umsatz von 156,9 Mio. Euro in der

Vorjahresperiode um 35,8 % auf 213,0 Mio. Euro. Das bereinigte operative

EBITDA stieg im Vergleich zum Vorjahr (H1 2021: 32,5 Mio. Euro) ebenfalls

deutlich auf 45,8 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge lag dabei mit 20,8 % auf dem

Niveau des Vorjahreszeitraums (H1 2021: 20,9 %). Das Konzernergebnis in Höhe

von 30,3 Mio. Euro konnte gegenüber dem Vorjahresniveau von 12,9 Mio. Euro

mehr als verdoppelt werden.

Das Eigenkapital hat sich insbesondere aufgrund des deutlich positiven

Konzernhalbjahresergebnisses im Berichtszeitraum auf 135,9 Mio. Euro erhöht

(31. Dezember 2021: 107,3 Mio. Euro). Daher stieg die Eigenkapitalquote -

trotz einer deutlich erhöhten Bilanzsumme - auf 30,4 %, gegenüber 28,6 % zum

Ende des Geschäftsjahres 2021.

Fritz Homann, Geschäftsführer der Homann Holzwerkstoffe GmbH: "Mit unserer

Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2022 sind wir, vor allem vor dem

Hintergrund der herausfordernden politischen und wirtschaftlichen Situation,

zufrieden. Die für uns relevanten Absatzmärkte für HDF-/MDF-Platten in

unseren Kernländern zeigten sich im ersten Halbjahr 2022 stabil.

Umsatzausfälle in Bezug auf die Märkte in Russland, Belarus und der Ukraine

konnten wir durch eine veränderte Wettbewerbssituation kompensieren."

Neben dem Erwerb einer qualifizierten Minderheitsbeteiligung an der Global

MDF B.V., Niederlande, die, über ihre Tochtergesellschaft Nile Wood, im

Frühjahr 2023 mit der Produktion von MDF/HDF-Platten in Äqypten starten

soll, steht der Bau des vierten Homann Holzwerkstoffe-Werks in Litauen, nahe

der Hauptstadt Vilnius, im Mittelpunkt der Unternehmensexpansion. Nachdem

der Genehmigungsprozess für die zweite Bauphase deutlich mehr Zeit in

Anspruch genommen hat und auch der Konflikt in der Ukraine in geringerem

Umfang zu Verzögerungen führte, laufen die Bauarbeiten derzeit planmäßig.

Der Start der Produktion ist nach aktuellem Stand für das zweite Quartal

2023 vorgesehen.

Für die Entwicklung im zweiten Halbjahr 2022 geht die Geschäftsführung davon

aus, dass sich sowohl die erhöhten Energiepreise als auch die allgemeine

Inflation dämpfend auf die Kaufkraft der Endverbraucher auswirken werden,

weshalb mit einer rückläufigen Marktenwicklung zu rechnen ist. Aufgrund des

guten ersten Halbjahres kann die Geschäftsführung die bestehende Prognose

für das Gesamtjahr 2022 insgesamt bestätigen und erwartet weiterhin eine

Steigerung der Umsatzerlöse und ein stabiles EBITDA.

Der Konzernzwischenbericht für das erste Halbjahr 2022 steht unter

https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/presse-dokumente/finanzberichte/

zur Verfügung.

Veränderungen in der Geschäftsführung der Homann Holzwerkstoffe Gruppe

Seit September hat die Homann Holzwerkstoffe Gruppe mit Herrn Gunnar Halbig

einen neuen Geschäftsführer. Mit seinem fundierten Fachwissen verantwortet

er die Bereiche Technik, Produktion und Investitionen der Homann

Holzwerkstoffe und der Homanit Gruppe. Er übernimmt damit die Funktionen von

Ernst Keider, der für diese Bereiche bis September 2022 geschäftsführend

zuständig war und dem Unternehmen auch weiterhin beratend zur Verfügung

steht.

Fritz Homann, Geschäftsführer der Homann Holzwerkstoffe GmbH: "Wir freuen

uns, Gunnar Halbig als neues Mitglied in der Geschäftsführung begrüßen zu

dürfen. Er wird uns mit seiner langjährigen Erfahrung in der Möbel- und

Plattenindustrie eine wichtige Stütze für die erfolgreiche Weiterentwicklung

der Gesellschaft sein."

Über Homann Holzwerkstoffe

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit Hauptsitz in München ist ein führender

Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten

Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in

Losheim am See sowie an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder

beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie

weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Das traditionsreiche

Familienunternehmen ist seit 2012 am Kapitalmarkt etabliert und mit der

Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) an der

Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Presse/Investor Relations:

IR.on AG

Anna-Lena Mayer, Eric Effey

T +49 221 9140 970

homann@ir-on.com

Kontakt:

Homann Holzwerkstoffe GmbH

Sandra Jux

T +49 (0)89 99 88 69 0

sj@homanit.org

