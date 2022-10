EQS-News: Holcim unterstützt den Vergleich zwischen dem U.S. Department of Justice und Lafarge SA hinsichtlich der früheren Aktivitäten der Lafarge SA in Syrien (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Holcim":

Holcim unterstützt den Vergleich zwischen dem U.S. Department of Justice und Lafarge SA hinsichtlich der früheren Aktivitäten der Lafarge SA in Syrien

Holcim unterstützt den Vergleich zwischen dem U.S. Department of Justice und

Lafarge SA hinsichtlich der früheren Aktivitäten der Lafarge SA in Syrien

* Geldstrafe in Höhe von 777,78 Mio. USD und Vergleichsvereinbarung («Plea

Agreement») schliessen die Ermittlungen des U.S. Department of Justice

(«DOJ») gegen Lafarge SA und die aufgelöste syrische Tochtergesellschaft

* DOJ stellt fest, dass Holcim nicht an den Aktivitäten in Syrien

beteiligt war

* DOJ weist darauf hin, dass Holcim über ein umfassendes

Compliance-Programm verfügt; ein unabhängiger Compliance Monitor ist

nicht notwendig

* DOJ bestätigt, dass ehemalige Lafarge-Führungskräfte ihre Aktivitäten

vor und nach dem Erwerb von Lafarge SA durch Holcim im Jahr 2015

verschwiegen haben

Holcim unterstützt die Einigung zwischen Lafarge SA sowie der seit längerer

Zeit aufgelösten Tochtergesellschaft Lafarge Cement Syria («LCS») und dem

U.S. Department of Justice («DOJ») bezüglich der Aktivitäten ehemaliger

Lafarge Führungskräfte während des syrischen Bürgerkriegs. Alle Aktivitäten

fanden vor dem Erwerb von Lafarge SA durch Holcim statt.

Die Vergleichsvereinbarung sieht eine Geldstrafe in Höhe von 777,78 Mio. USD

für Lafarge SA und LCS vor. Lafarge SA und LCS haben sich in einem Fall der

Abrede zur materiellen Unterstützung von als terroristisch eingestuften

ausländischen Organisationen in Syrien schuldig bekannt. Die Aktivitäten

spielten sich im Zeitraum von August 2013 bis Oktober 2014 ab, LCS hatte die

Geschäftstätigkeit in Syrien zu diesem Zeitpunkt bereits eingestellt.

Holcim war in keinen der betreffenden Vorgänge involviert und zu keinem

Zeitpunkt in Syrien tätig. Lafarge-Betriebe oder -Mitarbeiter aus den

Vereinigten Staaten waren ebenfalls nicht in die Aktivitäten involviert. Die

Aktivitäten stehen im kompletten Gegensatz zu den Unternehmenswerten von

Holcim. Das DOJ bestätigte auch, dass ehemalige Lafarge SA und

LCS-Führungskräfte die Aktivitäten vor und nach der Übernahme von Lafarge SA

sowohl gegenüber Holcim als auch gegenüber externen Prüfern verheimlicht

haben.

Holcim erfuhr im Jahr 2016 durch Medienberichte von den Vorwürfen und

leitete eigenständig eine umfassende Untersuchung ein, die von einer

führenden US-Anwaltskanzlei geleitet und vom Verwaltungsrat beaufsichtigt

wurde. Die Untersuchungsergebnisse wurden im Jahr 2017 veröffentlicht und

das Unternehmen hat sich von den an den Vorgängen beteiligten

Führungskräften von Lafarge SA und LCS getrennt. Das DOJ wies darauf hin,

dass Holcim über wirksame Compliance- und Risikomanagement-Programme

verfügt, um ähnliche Fälle zu erkennen und zu verhindern. Damit bestätigt

das DOJ, dass die Ernennung eines unabhängigen Compliance Monitors nicht

notwendig ist.

Holcim arbeitet nach den höchsten ethischen Standards und hält sich strikt

an die Gesetze aller Länder, in denen das Unternehmen tätig ist. Die heutige

Einigung bestärkt Holcims Entschlossenheit, alle Geschäfte weiterhin mit

höchster Integrität zu führen.

Das U.S. Department of Justice («DOJ») und Lafarge SA («Lafarge») haben sich

auf die Einstellung der zuvor bekannt gegebenen Untersuchung im Zusammenhang

mit früheren Geschäftsaktivitäten in Syrien während des dortigen

Bürgerkriegs verständigt.

Lafarge SA und die seit längerer Zeit aufgelöste Tochtergesellschaft Lafarge

Cement Syria («LCS») haben sich bereiterklärt eine Geldstrafe in Höhe von

777,78 Mio. USD zu zahlen und sich dem Klagepunkt der Abrede zur materiellen

Unterstützung von als terroristisch eingestuften ausländischen

Organisationen in Syrien schuldig zu bekennen. Dies betrifft den Zeitraum

von August 2013 bis Oktober 2014, zu dem LCS seine Tätigkeiten in dem Land

bereits eingestellt hatte.

Das DOJ wies darauf hin, dass mittlerweile wirksame Compliance- und

Risikomanagementkontrollen vorhanden sind, um ähnliche Fälle zu erkennen und

zu unterbinden. Infolgedessen kam das DOJ zu dem Schluss, dass die

Einberufung eines unabhängigen Compliance-Beobachters nicht erforderlich

ist.

Lafarge-Betriebe oder -Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten waren nicht in

den Aktivitäten involviert. Die in die Aktivitäten verwickelten

Führungskräfte sind heute weder bei Lafarge noch einem der

Tochterunternehmen tätig.

Lafarge SA erklärt: «Lafarge SA und LCS haben die Verantwortung für die

Aktivitäten der einzelnen beteiligten Führungskräfte übernommen, deren

Handlungen einen eklatanten Verstoss gegen den Verhaltenskodex von Lafarge

darstellten. Wir bedauern zutiefst, dass es zu diesen Handlungen gekommen

ist und haben mit dem U.S. Department of Justice zusammengearbeitet, um

diese Angelegenheit zu klären.»

Das DOJ hält im Rahmen der Untersuchung fest, dass die beteiligten Personen

die Methoden, Ziele oder Ideologien der in dem Gebiet operierenden

terroristischen Gruppen weder teilten noch unterstützten. Die entsprechenden

Handlungen fanden während des syrischen Bürgerkriegs zu einer Zeit

intensiver Gewalt und unter dem Druck terroristischer Gruppen statt, als LCS

versuchte, gravierende Sicherheitsprobleme in der Umgebung seines

Zementwerks zu bewältigen.

Lafarge SA kooperiert weiterhin uneingeschränkt mit den französischen

Behörden bei der Untersuchung der Vorgänge und wird sich gegen alle

gerichtlichen Massnahmen wehren, die es im Rahmen des französischen

Verfahrens als ungerechtfertigt ansieht.

Über Holcim

Holcim schafft Fortschritt für Menschen und den Planeten. Als weltweit

führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen ermöglicht

Holcim grünere Städte, intelligentere Infrastrukturen und verbessert den

Lebensstandard auf der ganzen Welt. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück der

Strategie wird Holcim zu einem Net-Zero-Unternehmen, bei dem die Menschen

und Communities im Mittelpunkt des Erfolgs stehen. Das Unternehmen treibt

die Kreislaufwirtschaft voran und ist weltweit führend im Recycling, um mit

weniger mehr zu bauen. Holcim ist ein Unternehmen mit 70'000 Mitarbeitenden,

die sich weltweit in vier Geschäftsbereichen für den Fortschritt der

Menschen und des Planeten einsetzen: Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffe

sowie Solutions & Products.

