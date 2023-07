EQS-News: Holcim erzielt hervorragende Ergebnisse im ersten Halbjahr (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Holcim":

Holcim erzielt hervorragende Ergebnisse im ersten Halbjahr

Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Holcim erzielt hervorragende Ergebnisse im ersten Halbjahr

27.07.2023 / 06:30 CET/CEST

* Umsatz wächst organisch um +7,4 Prozent

Recurring EBIT wächst organisch um +13,4 Prozent

* Rekordmarge des Recurring EBIT im zweiten Quartal von 21,1 Prozent (+2,2

Prozentpunkte)

* Rekordgewinn pro Aktie im ersten Halbjahr von CHF 2,19 (+15 Prozent)

* Reduzierung der CO2-Emissionen gemessen am Umsatz um 18 Prozent1 im

ersten Halbjahr 2023

* Beschleunigte Umsetzung von M&A mit 18 wertsteigernden Übernahmen

* Prognose für 2023 bestätigt: organisches Umsatzwachstum von mehr als 6

Prozent, organisches Wachstum beim Recurring EBIT von über 10 Prozent

Jan Jenisch, Verwaltungsratspräsident und CEO: «Ich danke allen Mitgliedern

der Holcim Familie für die hervorragenden Ergebnisse im ersten Halbjahr.

Besonders freue ich mich über die Rekord-EBIT-Marge im zweiten Quartal. Wir

sind auf dem besten Weg, im Geschäftsjahr 2023 branchenführende Margen zu

erzielen. Dies bestätigt die starke Position von Holcim in allen Märkten, in

denen unsere führenden nachhaltigen Baulösungen und Marken für

überdurchschnittliche Rentabilität und Wachstum sorgen.»

«Unsere hervorragenden finanziellen Ergebnisse, vom Umsatz über das

Recurring EBIT bis hin zum Rekordergebnis je Aktie, bestätigen die Stärke

unserer Strategie, mit der wir weiterhin auf eine profitable Expansion auf

dem attraktiven nordamerikanischen Markt und auf ein beschleunigtes grünes

Wachstum in Europa und Lateinamerika setzen. Mit 18 wertsteigernden

Übernahmen haben wir die schnelle Umsetzung unserer Transformation

fortgesetzt und dabei sowohl unser Segment Solutions & Products vergrössert

als auch die Segmente Zuschlagstoffe und Transportbeton verstärkt.»

«Im Rahmen unserer Strategie 2025 "Accelerating Green Growth" haben wir den

Anteil der CO2-Emissionen am Umsatz um 181 Prozent gesenkt und gleichzeitig

mit ECOPact und ECOPlanet Marken im Wert von mehreren Milliarden Dollar

aufgebaut. Zudem befinden wir uns mit drei weiteren Förderzusagen aus dem EU

Innovation Fund für unsere Projekte zur CO2-Abscheidung, -Nutzung und

-Speicherung (CCUS) an vorderster Front der Dekarbonisierung Europas. Damit

sind wir das erste Unternehmen unserer Branche mit fünf von der EU

geförderten Projekten. Wir freuen uns darauf, die hervorragende Dynamik im

zweiten Halbjahr fortzusetzen und die Dekarbonisierung des Bausektors weiter

voranzutreiben.»

Leistungsausweis im Überblick

Konzern (in Mio. CHF) H1 H1 ±% ±%

2023 2022 orga-

nisch

Umsatz 13'0- 14'6- -11- +7,4

67 81 ,0

Recurring EBIT 2'04- 2'17- -6,- +13,4

3 3 0

Marge auf Basis des Recurring EBIT (%) 15,6 14,8

Betriebsgewinn 1'97- 2'06- -4,-

0 7 7

Konzerngewinn (Konzernanteil) 1'26- 1'15- +9,-

1 7 0

Konzerngewinn vor Wertminderungen und 1'28- 1'30- -1,-

Veräusserungen (Konzernanteil) 0 4 9

Gewinn pro Aktie (CHF) 2,19 1,90 +15-

,3

Gewinn pro Aktie vor Wertminderungen und 2,22 2,14 +3,-

Veräusserungen (CHF) 7

Free Cashflow nach Leasingverhältnissen 79 275 -71-

,1

Nettofinanzschulden 11'0- 13'3- -17-

67 65 ,2

Hervorragende Ergebnisse

========================

Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf

organischer Basis um +7,4 Prozent auf CHF 13'067 Millionen. Dieses Wachstum

spiegelt das verbesserte Ertragsprofil des Unternehmens mit einer stärkeren

Ausrichtung des Portfolios auf besonders wachstums- und gewinnträchtige

Geschäftsbereiche wider.

Das Recurring EBIT ist im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Umsatz

überproportional gestiegen und verzeichnete einen organischen Zuwachs

gegenüber dem Vorjahr von +13,4 Prozent auf CHF 2'043 Millionen. Die

Rentabilität hat sich im zweiten Quartal 2023 mit einer Marge auf Basis des

Recurring EBIT von 21,1 Prozent signifikant verbessert. Damit steuert Holcim

im Gesamtjahr 2023 auf eine branchenführende Marge von mehr als 16 Prozent

zu.

Der Gewinn je Aktie lag im ersten Halbjahr 2023 bei CHF 2,19 - eine

Steigerung von 15,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ein Allzeithoch seit

der Übernahme von 2015. Der Free Cashflow nach Leasingverhältnissen belief

sich im ersten Halbjahr 2023 auf CHF 79 Millionen im Vergleich zu CHF 275

Millionen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022.

Weitere Investitionen in profitables Wachstum

=============================================

Holcim investiert weiterhin in profitables Wachstum und hat in der ersten

Jahreshälfte 2023 CHF 1,8 Milliarden für 18 wertsteigernde Übernahmen

ausgegeben: CHF 1,3 Milliarden für acht Übernahmen im wachstumsstarken

Segment Solutions & Products sowie CHF 0,5 Milliarden für zehn

synergieträchtige Übernahmen zur Verstärkung der Segmente Zuschlagstoffe und

Transportbeton mit Fokus auf Europa und Nordamerika.

Darüber hinaus setzt Holcim seine Expansion auf dem attraktiven

nordamerikanischen Markt fort, der 2023 mit rund USD 12 Milliarden (pro

forma) einen Anteil am Konzernumsatz von rund 40 Prozent erreichen soll. Als

Nordamerikas Marktführer bei Zement, zweitgrösster Anbieter für

Gewerbeflachdächer und fünftgrösster Lieferant von Zuschlagstoffen und

Transportbeton ist Holcim bestens aufgestellt, um das profitable

Wachstumspotenzial dieser Region zu nutzen. Dabei konzentriert sich Holcim

auf die neuen geschäftlichen Chancen, die das staatliche Konjunkturprogramm

in Form des Infrastructure Investment & Jobs Act und des Inflation Reduction

Act bietet. So sicherte sich das Unternehmen für den Zeitraum von 2023 bis

2026 bereits mehr als 70 Infrastrukturprojekte, die pro Jahr rund fünf

Prozent zusätzliches organisches Wachstum bringen und allen vier

Geschäftssegmenten zugutekommen können.

Mit der Übernahme von Duro-Last im ersten Halbjahr 2023 hat Holcim eine

führende Wachstumsplattform im Bedachungsgeschäft aufgebaut und seine

Palette an modernen Bedachungssystemen in Nordamerika mit 30

Produktionsstandorten in den USA abgerundet. Das Unternehmen ist jetzt der

zweitgrösste Anbieter für Gewerbeflachdächer und die Nummer Fünf auf dem

US-Markt für Wohngebäudebedachungen - mit 80 Prozent des Umsatzes aus

Systemverkäufen und 70 Prozent des Umsatzes mit Dacherneuerungen. Vor dem

Hintergrund einer Normalisierung der Nachfrage bei Gewerbedächern und einer

hohen Nachfrage im Wohngebäudebereich rechnet Holcim für das zweite Halbjahr

2023 mit einem starken Wachstum.

Beschleunigter Klimaschutz

==========================

Holcim hat bei seinen Nachhaltigkeitsmassnahmen weitere Fortschritte gemacht

und den Anteil der CO2-Emissionen am Umsatz im ersten Halbjahr 2023

gegenüber dem Gesamtjahr 2022 um 18 Prozent2 gesenkt. Damit ist das

Unternehmen auf Kurs, das Reduktionsziel von mindestens 10 Prozent für das

Gesamtjahr 2023 zu übertreffen.

Holcim skaliert nachhaltige Lösungen und baut mit dem emissionsarmen Beton

ECOPact und dem emissionsarmen Zement ECOPlanet Marken im Wert von mehreren

Milliarden Dollar auf. ECOPact erreichte in den ersten sechs Monaten des

Jahres 2023 einen Anteil von 18 Prozent am Umsatz mit Transportbeton und

steuert für das Gesamtjahr 2023 auf einen Gesamtumsatz von CHF 1 Milliarde

zu. Damit liegt das Unternehmen im Plan, den Anteil bis 2025 auf 25 Prozent

zu steigern. Mit seinen ECOPlanet-Produkten steuert Holcim im Gesamtjahr

2023 auf ein Volumen von CHF 2 Milliarden zu. Die jüngste Markteinführung

war ECOPlanet RC in Österreich. Hierbei handelt es sich um ein Produkt,

dessen CO2-Fussabdruck 50 Prozent geringer ist als der von Standardzement3

und das mit einem ECOCycle®-Anteil - also einem Anteil von wiederverwerteten

Bau- und Abbruchabfällen - von 25 Prozent die zirkuläre Bauwirtschaft

vorantreibt. Dazu gehört auch Holcims proprietäre

Rekarbonisierungstechnologie RapidCarb.

Im Juli wählte der EU Innovation Fund drei Holcim Projekte zur

CO2-Abscheidung,

-Nutzung und -Speicherung (CCUS) in Belgien, Frankreich und Kroatien für

sein Förderprogramm aus. Ausschlaggebend waren das gut skalierbare Profil

der Projekte, die ausgereiften Technologien und die weit entwickelten

Partnerschaften. Die Projekte treiben den Green Deal der EU voran und machen

saubere Technologien für eine Net-Zero-Zukunft nutzbar. Zusammen mit den

beiden laufenden CCUS-Projekten in Deutschland und Polen hat Holcim jetzt

fünf Dekarbonisierungsprojekte, die vom EU Innovation Fund gefördert werden.

Alle fünf Projekte sind zentrale Bestandteile des Net-Zero-Fahrplans von

Holcim, der weltweit mehr als 50 CCUS-Projekte mit Investitionszusagen von

CHF 2 Milliarden bis 2030 umfasst.

Wechsel in der Konzernleitung

=============================

Der Verwaltungsrat hat Nollaig Forrest mit Wirkung vom 1. September 2023 zum

Chief Sustainability Officer und Mitglied der Konzernleitung ernannt.

Nollaig Forrest ist seit 2020 bei Holcim und hatte eine entscheidende Rolle

bei der Umsetzung der Net-Zero-Transformation von Holcim. In ihrer neuen

Rolle wird sie die Führungsposition von Holcim in der Nachhaltigkeit weiter

stärken.

Sie tritt die Nachfolge von Magali Anderson an, die sich entschieden hat,

neue Aufgaben als Verwaltungsrätin sowie als Unterstützerin von NGOs

wahrzunehmen. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von Holcim danken

Magali Anderson herzlich für ihre zahlreichen Beiträge zum Erfolg des

Unternehmens. Sie hat das Unternehmen in den Bereichen Nachhaltigkeit,

Innovation, Gesundheit und Sicherheit entscheidend vorangebracht. Dazu

gehören die Einführung der ersten Net-Zero-Roadmap der Branche und das

Erreichen eines neuen Leistungsniveaus im Bereich Gesundheit und Sicherheit.

Ausblick und Prognose

=====================

Das starke Ergebnis im ersten Halbjahr bestätigt die positiven Prognosen von

Holcim für das Gesamtjahr. Holcim rechnet mit einem anhaltenden profitablen

Wachstum. Konkret bedeutet dies:

* Organisches Umsatzwachstum von mehr als 6 Prozent

* Überproportionales organisches Wachstum beim Recurring EBIT von mehr als

10 Prozent

* Branchenführende EBIT-Marge (Recurring EBIT) von mehr als 16 Prozent

* Free Cashflow nach Leasingverhältnissen in Höhe von rund CHF 3

Milliarden

* Reduzierung der CO2-Emissionen gemessen am Umsatz um mehr als 10 Prozent

Wichtige Kennzahlen des Konzerns

================================

Konzern - Q2 2023 2022 ±% ±%

orga-

nisch

Umsatz (CHF Mio.) 7'34- 8'24- -10- +7,0

2 0 ,9

Recurring EBIT (CHF Mio.) 1'55- 1'55- -0,- +13,9

0 9 6

Marge auf Basis des Recurring EBIT (%) 21,1 18,9

Konzern - H1 2023 2022 ±% ±%

orga-

nisch

Umsatz (CHF Mio.) 13'0- 14'6- -11- +7,4

67 81 ,0

Recurring EBIT (CHF Mio.) 2'04- 2'17- -6,- +13,4

3 3 0

Marge auf Basis des Recurring EBIT (%) 15,6 14,8

Betriebsgewinn (CHF Mio.) 1'97- 2'06- -4,-

0 7 7

Konzerngewinn (Konzernanteil) (CHF Mio.) 1'26- 1'15- +9,-

1 7 0

Konzerngewinn vor Wertminderungen und 1'28- 1'30- -1,-

Veräusserungen (Konzernanteil) (CHF Mio.) 0 4 9

Gewinn pro Aktie (CHF) 2,19 1,90 +15-

,3

Gewinn pro Aktie vor Wertminderungen und 2,22 2,14 +3,-

Veräusserungen (CHF) 7

Free Cashflow nach Leasingverhältnissen (CHF 79 275 -71-

Mio.) ,1

Nettofinanzschulden (CHF Mio.) 11'0- 13'3- -17-

67 65 ,2

Konzernergebnisse nach Produkten - H1 2023 2022 ±% ±%

orga-

nisch

Umsatz Zement (CHF Mio.) 6'79- 8'59- -21- +13,8

4 6 ,0

Recurring EBIT Zement (CHF Mio.) 1'47- 1'56- -5,- +23,4

2 3 8

Marge auf Basis des Recurring EBIT Zement (%) 21,7 18,2

Umsatz Zuschlagstoffe (CHF Mio.) 2'11- 1'97- +7,- +11,3

6 4 2

Recurring EBIT Zuschlagstoffe (CHF Mio.) 265 236 +12- +17,2

,3

Marge auf Basis des Recurring EBIT 12,5 11,9

Zuschlagstoffe (%)

Umsatz Transportbeton (CHF Mio.) 2'89- 2'76- +4,- +13,0

6 4 8

Recurring EBIT Transportbeton (CHF Mio.) 91 52 +76- +66,7

,1

Marge auf Basis des Recurring EBIT 3,2 1,9

Transportbeton (%)

Umsatz Solutions & Products (CHF Mio.) 2'60- 2'61- -0.- -14.0%

1 3 5%

Recurring EBIT Solutions & Products (CHF 215 323 -33- -37,8%

Mio.) ,4%

Marge auf Basis des Recurring EBIT Solutions 8,3 12,4

& Products (%)

Leistungsausweis nach Segmenten

Entsprechend seiner Strategie 2025 «Accelerating Green Growth» hat Holcim

die Segmentberichterstattung 2023 weiterentwickelt und weist Solutions &

Products jetzt global als separates Segment aus. Somit umfassen die

Ergebnisse der vier Regionen von Holcim - Asien, Naher Osten und Afrika;

Europa; Lateinamerika und Nordamerika - jetzt Zement, Zuschlagstoffe und

Transportbeton, aber nicht Solutions & Products. Die Ergebnisse des ersten

Halbjahres 2022 wurden entsprechend angepasst.

Nordamerika

Getragen von einer hohen Nachfrage in den USA und in Kanada wurden in dieser

Region hervorragende Ergebnisse erzielt. Dabei stützte sich das Wachstum auf

Onshoring-Aktivitäten und Investitionen im Energiesektor. Mit einem deutlich

überproportionalen Wachstum des Recurring EBIT dürfte sich die gute

Performance der Region im zweiten Halbjahr 2023 fortsetzen.

Nordamerika - Q2 2023 2022 ±% ±% organisch

Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 1'841 1'716 +7,3 +14,0

Recurring EBIT (CHF Mio.) 492 446 +10,3 +15,7

Marge auf Basis des Recurring EBIT (%) 26,2 25,4

Nordamerika - H1 2023 2022 ±% ±% organisch

Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 3'044 2'732 +11,4 +15,8

Recurring EBIT (CHF Mio.) 527 439 +20,0 +25,7

Marge auf Basis des Recurring EBIT (%) 17,0 15,8

Lateinamerika

Lateinamerika verzeichnete das 12. Quartal in Folge ein profitables

organisches Wachstum, wobei die Leistung innerhalb der Region auf einer

breiten Basis stand. Die gute Entwicklung in Mexiko ging auf eine

hervorragende Pipeline mit Infrastrukturprojekten zurück. Die Region

verzeichnete eine deutliche Verbesserung beim Einsatz alternativer

Brennstoffe und grüner Rezepturen. Lateinamerika rechnet mit einem guten

zweiten Halbjahr und weiterhin überdurchschnittlichen Ergebnissen.

Lateinamerika - Q2 2023 2022 ±% ±% organisch

Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 717 765 -6,3 +22,1

Recurring EBIT (CHF Mio.) 245 233 +5,3 +22,0

Marge auf Basis des Recurring EBIT (%) 33,7 29,8

Lateinamerika - H1 2023 2022 ±% ±% organisch

Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 1'403 1'428 -1,8 +23,7

Recurring EBIT (CHF Mio.) 488 452 +7,9 +16,4

Marge auf Basis des Recurring EBIT (%) 34,4 31,2

Europa

Alle Schlüsselmärkte haben zu Europas Steigerung der Rentabilität

beigetragen. Lösungen mit hohem Wertpotenzial und ein diszipliniertes

Kostenmanagement resultieren in einer starken Margenverbesserung. Durch

sieben Bolt-on-Übernahmen in den Bereichen Zuschlagstoffe, Transportbeton

und Recycling von Bau- und Abbruchabfällen ist weiteres Wachstum zu

erwarten. Europa blickt einem starken zweiten Halbjahr 2023 mit einer

Beschleunigung der Dekarbonisierung entgegen.

Europa - Q2 2023 2022 ±% ±% organisch

Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 2'006 1'919 +4,6 +7.6

Recurring EBIT (CHF Mio.) 436 359 +21,5 +26.5

Marge auf Basis des Recurring EBIT (%) 20,8 17,9

Europe H1 2023 2022 ±% ±% organisch

Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 3'694 3'483 +6.0 +10.1

Recurring EBIT (CHF Mio.) 533 418 +27.4 +32.8

Marge auf Basis des Recurring EBIT (%) 13,8 11,5

Asien, Naher Osten und Afrika

Die Region erzielte im ersten Halbjahr 2023 eine herausragende

Margenverbesserung um 4,4 Prozentpunkte. Dabei basiert das profitable

organische Wachstum vor allem auf einer guten Entwicklung in Australien und

Nigeria. Die Veräusserung des Südafrika-Geschäfts wurde im zweiten Quartal

2023 unterzeichnet. Es ist davon auszugehen, dass sich die starke Dynamik im

zweiten Halbjahr 2023 fortsetzen wird.

Asien, Naher Osten und Afrika - Q2 2023 2022 ±% ±% organisch

Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 1'030 2'103 -51.0 +11.2

Recurring EBIT (CHF Mio.) 269 378 -28.8 +15.1

Marge auf Basis des Recurring EBIT (%) 24,4 17,5

Asien, Naher Osten und Afrika - H1 2023 2022 ±% ±% organisch

Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 2'046 4'151 -50.7 +9.5

Recurring EBIT (CHF Mio.) 460 710 -35.1 +15.2

Marge auf Basis des Recurring EBIT (%) 21,0 16,7

davon Asien-Pazifik (Q2) 2023 2022 ±% ±% organisch

Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 528 1'521 -65.3 +14.4

Recurring EBIT (CHF Mio.) 148 270 -45.2 +2.1

Marge auf Basis des Recurring EBIT (%) 27,9 17,7

davon Asien-Pazifik (H1) 2023 2022 ±% ±% organisch

Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 1'055 2'981 -64.6 +14.6

Recurring EBIT (CHF Mio.) 243 516 -52.8 +1.6

Marge auf Basis des Recurring EBIT (%) 22,9 17,3

- davon Naher Osten und Afrika (Q2) 2023 2022 ±% ±% organisch

Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 502 581 -13.6 +8.1

Recurring EBIT (CHF Mio.) 121 108 +12.0 +35.3

Marge auf Basis des Recurring EBIT (%) 21,2 16,9

davon Naher Osten und Afrika (H1) 2023 2022 ±% ±% organisch

Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 992 1'170 -15.3 +5.0

Recurring EBIT (CHF Mio.) 217 194 +11.8 +34.2

Marge auf Basis des Recurring EBIT (%) 19,3 15,2

Solutions & Products

Solutions & Products verzeichnete im zweiten Quartal 2023 eine solide

Wachstumsdynamik im Bereich Wohngebäudebedachungen. Solutions & Products hat

im ersten Halbjahr 2023 acht Übernahmen getätigt, um weiter zu wachsen. Hier

ist vor allem Duro-Last zu nennen, ein Zukauf, der mit Wirkung vom April

2023 konsolidiert wurde. Der Abbau von Lagerbeständen im Bereich der

Bedachungslösungen für Gewerbeimmobilien ist abgeschlossen, was zu Holcims

gutem Ausblick für das zweite Halbjahr 2023 beiträgt.

Solutions & Products - Q2 2023 2022 ±% ±% organisch

Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 1'588 1'559 +1.9 -9.4

Recurring EBIT (CHF Mio.) 207 242 -14.7 -22.7

Marge auf Basis des Recurring EBIT (%) 13,0 15,5

Solutions & Products H1 2023 2022 ±% ±% organisch

Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 2'590 2'595 -0.2 -13.9

Recurring EBIT (CHF Mio.) 234 337 -30.4 -35.7

Marge auf Basis des Recurring EBIT (%) 9.0 12,9

Überleitung zum Konzernabschluss

Überleitung von der Gewinn- und Verlustrechnung zur konsolidierten

Erfolgsrechnung der Holcim Gruppe:

CHF Mio. H1 2023 H1 2022

(ungeprüft) (ungeprüft)

Umsatz 13'067 14'681

Wiederkehrende betriebliche Kosten (10'375) (11'728)

Anteil am Ergebnis von Joint Ventures 146 155

Recurring EBITDA nach Leasingverhältnissen 2'839 3'107

Abschreibungen auf Sachanlagen, (795) (934)

immaterielle und langfristige

Vermögenswerte

Recurring EBIT 2'043 2'173

Restrukturierungskosten, Prozesskosten und (23) (18)

andere Einmalkosten

Wertminderung von Betriebsvermögen (50) (88)

Betriebsgewinn 1'970 2'067

CHF Mio. H1 2023 H1 2022

(ungeprüft) (ungeprüft)

Recurring EBITDA 3'012 3'289

Abschreibung auf Nutzungsrechte (173) (182)

Recurring EBITDA nach Leasingverhältnissen 2'839 3'107

CHF Mio. H1 2023 H1 2022

(ungeprüft) (ungeprüft)

Konzerngewinn vor Wertminderungen und 1'280 1'304

Veräusserungen (Konzernanteil)

Konzerngewinn vor Wertminderungen und 75 145

Veräusserungen, nicht beherrschende

Gesellschafter

Konzerngewinn vor Wertminderungen und 1'355 1'449

Veräusserungen

Wertminderung von Geschäftsoder Firmenwert (48) (58)

und langfristigen Vermögenswerten*

Gewinn (Verlust) aus Veräusserungen von 30 (89)

Konzernunternehmen*

Konzerngewinn 1'336 1'302

Gewinn pro Aktie vor Wertminderungen und 2,22 2,14

Veräusserungen in CHF

*Anpassungen werden nach Abzug von Steuern

ausgewiesen.

Überleitung vom Free Cashflow nach Leasingverhältnissen zur

Konzern-Kapitalflussrechnung der Holcim Gruppe:

===========================================================

CHF Mio. H1 2023 H1

2022

(ungeprüft) (ungeprüft)

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit 930 1'151

Erwerb von Sachanlagen (730) (743)

Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen 54 48

Rückzahlung von langfristigen (174) (181)

Leasingverbindlichkeiten

Free Cashflow nach Leasingverhältnissen 79 275

Überleitung von den Nettofinanzschulden zur Konzernbilanz der Holcim Gruppe:

CHF Mio. H1 2023 H1 2022

(ungeprüft) (ungeprüft)

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 1'035 3'174

Langfristige Finanzverbindlichkeiten 13'818 15'199

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (3'654) (4'399)

Kurzfristige derivative Vermögenswerte (23) (322)

Langfristige derivative Vermögenswerte (110) (287)

Nettofinanzschulden 11'067 13'365

Definitionen alternativer Leistungskennzahlen

Diese Medienmitteilung enthält einige alternative Kennzahlen, die dazu

dienen, die Leistung von Holcim besser beschreiben zu können. Eine

vollständige Liste dieser alternativen Leistungskennzahlen finden Sie auf

unserer Website.

Analystenpräsentation und Halbjahresbericht 2023

Die Analystenpräsentation zu den Ergebnissen und der Halbjahresbericht 2023

von Holcim stehen auf unserer Website zur Verfügung.

1 Scope-1- und Scope-2-Emissionen im ersten Halbjahr 2023 als Anteil am

Umsatz im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022.

2 Scope-1- und Scope-2-CO-Emissionen

3 CEM I/Portlandzement

Über Holcim

Holcim ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen

Baulösungen mit einem Umsatz von CHF 29,2 Milliarden im Jahr 2022. Mit dem

Ziel, Fortschritt für Menschen und den Planeten zu schaffen, hat sich das

Unternehmen mit seinen 60'000 Mitarbeitenden der Dekarbonisierung des

Bausektors und der Verbesserung des Lebensstandards verschrieben. Mit einem

umfassenden Angebot an CO2-reduzierten und kreislauffähigen Produkten von

ECOPact bis ECOPlanet unterstützt das Unternehmen seine Kunden in allen

Regionen dabei, besser mit weniger zu bauen. Innovative Systeme wie die

Dach- und Dämmlösungen von Elevate und PRB ermöglichen eine besonders

nachhaltige Nutzung von Gebäuden. Auf diese Weise leistet Holcim einen

wichtigen Beitrag zu mehr Energieeffizienz und umweltfreundlichen

Sanierungen. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück seiner Strategie wird Holcim

zu einem Net-Zero-Unternehmen, dessen 1,5-Grad-Ziel von der Science Based

Targets initiative (SBTi) validiert wurde.

