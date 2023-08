EQS-News: Helvetica Swiss Opportunity Fund - Vermietungsstand auf sehr hohem Niveau (deutsch)

Helvetica Swiss Opportunity Fund - Vermietungsstand auf sehr hohem Niveau

Medienmitteilung 22. August 2023

Zürich, 22. August 2023 - Der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund)

war in einem herausfordernden Marktumfeld auch im ersten Halbjahr 2023

wieder erfolgreich. Der Verkehrswert des Portfolios wuchs um 3.3 Prozent auf

rund CHF 332.5 Millionen. Die annualisierten Mietzinseinnahmen stiegen um

CHF 1.4 Millionen auf insgesamt CHF 18.2 Millionen. Das Portfolio besteht

nun aus 18 hochwertigen Liegenschaften an guten Lagen.

* Die jährlichen Mietzinseinnahmen stiegen um CHF 1.4 Millionen auf CHF

18.2 Millionen.

* Portfoliowachstum um insgesamt 3.3 Prozent oder CHF 10.7 Millionen auf

CHF 332.5 Millionen.

* Marktbedingte Reduktion der Verkehrswerte des Bestandsportfolios (ohne

Zukäufe), um 0.9%.

* Der Vermietungsstand liegt auf einem konstant hohen Niveau von aktuell

97.4 Prozent.

* Die Fondsleitung prüft eine Fusion des HSO Fund mit dem HSC Fund, die

einen stärker diversifizierten, kotierten Commercial Fund von über CHF 1

Milliarde entstehen liesse.

* Engagement für Nachhaltigkeit im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit.

Neu-Akquisition und Beständigkeit in anspruchsvollem Marktumfeld

Trotz der bestehenden Unsicherheit im Markt zeigte der Helvetica Swiss

Opportunity Fund im ersten Halbjahr 2023 Beständigkeit. Im Januar konnte mit

dem restlichen Emissionserlös der durchgeführten Kapitalerhöhung im

Geschäftsjahr 2022 eine Logistikliegenschaft in Studen im Kanton Bern

erworben werden. Die Liegenschaft mit bonitätsstarken Mietern, langfristigen

gesicherten Mietzinseinnahmen von rund CHF 1.0 Mio. und einer

Brutto-Ist-Rendite von 6.9 Prozent ergänzt das Portfolio ideal. Der Fonds

verfügt neu über ein solides Bestandsportfolio von 18 Liegenschaften. Die

jährlichen Mietzinseinnahmen wuchsen von CHF 16.8 Mio. um CHF 1.4 Mio. auf

CHF 18.2 Mio. Im Berichtszeitraum konnten Mietzinsanpassungen infolge

Erhöhung des Landesindexes für Konsumentenpreise von jährlich rund CHF 0.4

Mio. durchgeführt werden. Insgesamt wuchs das Portfolio um 3.3 Prozent von

CHF 321.8 Mio. auf CHF 332.5 Mio. Der Vermietungsstand liegt auf einem

konstant hohen Niveau von aktuell 97.4 Prozent. Dieser hohe Vermietungsstand

ist Beleg für die aktiven Bemühungen des Asset Management um erstklassige

Mieterbeziehungen und das fortgesetzte Engagement für ein herausragendes

Immobilienmanagement und verdeutlicht die robuste Performance des Helvetica

Swiss Opportunity Fund in einem herausfordernden Marktumfeld.

Erfolgsrechnung - Höhere Einnahmen stehen auch höheren Kosten gegenüber

In der Berichtsperiode wurden Mietzins- und Baurechtszinseinnahmen von CHF

8.9 Mio. generiert, was einem Anstieg von CHF 2.5 Mio. entspricht. Die

Erhöhung ist auf die im Vorjahr bzw. anfangs Jahr erworbenen Liegenschaften

zurückzuführen. Im Halbjahr 2023 fielen Aufwendungen von CHF 3.9 Mio. an,

was einem Anstieg von CHF 1.5 Mio. entspricht. Der Anstieg ist auf

gestiegene Zinskosten der verzinslichen Verbindlichkeiten zurückzuführen,

die in der Berichtsperiode mit durchschnittlich 1.89 Prozent verzinst

wurden. Der Anstieg gegenüber der Vorperiode ist auf die Zinserhöhungen der

Schweizerischen Nationalbank SNB im Jahr 2022 und 2023 zurückzuführen. Bei

den nicht realisierten Kapitalgewinnen wurden Abwertungen auf dem Portfolio

von CHF 2.9 Mio. erfasst, während im ersten Halbjahr 2022 Aufwertungen von

CHF 1.0 Mio. verbucht wurden.

Vermögensrechnung - Verkehrswerte dank Zukauf ins Portfolio gestiegen

Das Gesamtfondsvermögen beträgt per Stichtag CHF 340.5 Mio. Die

Verkehrswerte der Liegenschaften sind aufgrund des Kaufs der Liegenschaft

Studen (Beurkundung bereits 2022, Eigentumsübertragung 2023) um CHF 10.7

Mio. auf CHF 332.5 Mio. gestiegen, während die flüssigen Mittel aufgrund des

Kaufs und der Ausschüttungen um CHF 12.0 Mio. abgenommen haben und knapp CHF

1.9 Mio. betragen. Die sonstigen Vermögenswerte nahmen um CHF 0.3 Mio. auf

CHF 2.9 Mio. zu. Nach Abzug der Verbindlichkeiten von CHF 142.9 Mio. und

Liquidationssteuern von CHF 15.7 Mio. resultiert ein gegenüber dem Vorjahr

um CHF 7.5 Mio. tieferes Nettofondsvermögen von CHF 181.8 Mio. Die

Fremdfinanzierungsquote liegt bei 41.05 Prozent.

Performance - Druck des Marktes spürbar

Der Nettoinventarwert pro Anteil nahm von CHF 121.15 um CHF 4.77 ab und lag

per 30. Juni bei CHF 116.38, was unter Berücksichtigung der Ausschüttung

2022 von CHF 6.15 einer Anlagerendite von 1.19 Prozent entspricht, eine

Abnahme von 1.75 Prozentpunkte gegenüber dem Halbjahr 2022. Die

Eigenkapitalrendite nahm um 1.67 Prozentpunkte auf 1.13 Prozent ab,

hauptsächlich aufgrund von Abwertungen. Im ersten Halbjahr sank der Kurs der

Fondsanteile von CHF 114.00 um brutto 9.6 Prozent auf CHF 103.00, was einer

Netto-Performance von minus 4.4 Prozent entspricht. Der Abschlag auf den

Nettoinventarwert liegt bei 11.5 Prozent.

Ausblick - Fusion von HSO Fund und HSC Fund als strategische OptionDer HSO

Fund konnte im ersten Halbjahr 2023 von steigenden Mietpreisen für

kommerzielle Mietflächen profitieren. Aufgrund der Teuerung konnten in der

Berichtsperiode Mietzinsanpassungen von CHF 0.4 Millionen durchgeführt

werden. Die weiterhin positive wirtschaftliche Entwicklung in der Schweiz

und eine sehr hohe Indexierungsquote von über 98 Prozent lassen weiteres

Wachstum bei den Mieteinnahmen erwarten, was sich positiv auf die Erträge

des Fonds auswirken wird. In Bezug auf die zukünftige Zinsentwicklung teilt

die Fondsleitung die vorherrschende Ansicht, dass es im Jahr 2023 höchstens

noch zu einem weiteren Zinsschritt kommen wird und sich die Zinskurve danach

abflachen wird. Daher wird von einer Stabilisierung auf dem

Transaktionsmarkt und einer erhöhten Aktivität im Jahr 2024 im Vergleich zum

aktuellen Jahr ausgegangen. Ein Schwerpunkt in den kommenden Monaten wird

die Beibehaltung des sehr hohen Vermietungsstandes sein. Derzeit laufen mit

verschiedenen Mietern Verhandlungen über die Verlängerung von zum Teil

langjährigen Mietverträgen. Trotz diverser Massnahmen zur langfristigen

Ertrags- und Wertsteigerung, ist jedoch auch in den kommenden Monaten mit

einer weiteren marktbedingten Reduktion der Verkehrswerte zu rechnen. Das

Engagement für Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Pfeiler der

Geschäftstätigkeit. Angesichts der Ergebnisse der schweizweiten Abstimmung

über ein Klimaschutzgesetz und erwarteter Verschärfung von

Nachhaltigkeitsvorschriften hat Helvetica ihre Nachhaltigkeitsstrategie auf

die veränderte Ausgangslage hin überprüft. Alle Immobilien im HSO Fund

erhalten einen GEAK (Gebäudeenergieausweis der Kantone), um ihren

Energieverbrauch zu ermitteln, Transparenz zu schaffen und Energiepotenziale

aufzuzeigen. Angesichts der vorherrschenden Marktbedingungen hat die

Fondsleitung beschlossen, vorerst keine weitere Kapitalerhöhung

durchzuführen. Im Rahmen der stetigen Bemühungen um eine Optimierung des

Portfolios erwägt die Gesellschaft, vorbehaltlich der Genehmigung durch die

FINMA, die Zusammenlegung des HSC Fund mit dem HSO Fund. Durch diese Fusion

könnte ein grösserer, stärker diversifizierter Geschäfts- und

Gewerbeimmobilienfonds mit einem Portfolio von über CHF 1 Mrd. entstehen.

Helvetica führt derzeit eine Machbarkeitsstudie durch, um die Vorteile

dieser Strategie zu prüfen.

Zudem zieht die Fondsleitung weitere Risikomanagement-Massnahmen in

Betracht, wie Portfoliooptimierungen, sowie die Reduktion der

Fremdfinanzierung durch Immobilienverkäufe, was Auswirkungen auf die

Ausschüttung des Fonds im laufenden Geschäftsjahr haben könnte. Wir

fokussieren uns auch im zweiten Halbjahr auf die Erhöhung der

Vermietungsquote durch Neuvermietungen und Vertragsverlängerungen, die

Anpassung der Mieterträge an die Teuerung und die konsequente Realisierung

von Po-tenzialen in unseren Immobilien. Unser Ziel ist es, weiterhin

attraktive Renditen für unsere Anleger zu gewährleisten.

KENNZAHLEN

Vermögensrechnung Per 30.06.2023 Per 31.12.2022

Verkehrswert der Liegenschaften CHF 332 483 000 321 819 000

Diskontierungssatz real / % 3.43 / 4.72 3.38 / 4.41

nominal

Gesamtfondsvermögen (GAV) CHF 340 451 328 341 735 619

Nettofondsvermögen (NAV) CHF 181 836 580 189 303 200

Fremdfinanzierungsquote % 41.05 40.93

Fremdkapitalquote % 46.59 44.61

Verzinsung Fremdfinanzierung % 2.39 1.60

Restlaufzeit Fremdfinanzierung Jahre 0.23 0.21

Inventarwert pro Anteil CHF 116.38 121.15

Anteile im Umlauf An- 1 562 500 1 562 500

zahl

Erfolgsrechnung 01.01.-30.06.20- 01.01.-30.06.20-

23 22

Mietzinsund CHF 8 907 804 6 425 261

Baurechtszinseinnahmen

Mietausfallrate % 4.16 2.94

Nettoertrag CHF 5 288 363 5 180 881

Gesamterfolg CHF 2 142 755 5 336 062

Restlaufzeit Mietverträge Jahre 5.65 6.82

(WAULT)

Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) % 75.28 78.37

Der Halbjahresbericht 2023 des HSO Fund ist auf der Website der Fondsleitung

wie auch auf Swiss Fund Data verfügbar.

Medienkontakte

Salman Baday Peter R. Vogel Lucas Schlageter

Head Sales & Chief Financial Head Portfolio

Marketing Officer Management

T +41 43 444 70 95 T +41 43 544 70 84 T+41 43 544 70 91

[1]sb@helvetica.com [1]prv@helvetica.com [1]ls@helvetica.com

Über Helvetica

Helvetica Property Investors AG ist eine führende Immobilien Fondsleitungs-

und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten unseren Kunden nachhaltigen

Wert durch aktives, langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen

Immobilienanlagen. Mit einer voll integrierten Immobilienanlageplattform

bieten wir sowohl standardisierte Anlage-produkte als auch kundenspezifische

Anlageprogramme an. Wir sind stolz auf unseren langjährigen Ruf für

aus-gezeichneten Kundenservice und unser Engagement für

verantwortungsbewusstes Handeln. Unsere Firma ist von der Eidgenössischen

Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt und reguliert.

Helvetica Swiss Opportunity Fund

Der HSO Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten

Anlegern offensteht. Der HSO Fund inves-tiert in kommerzielle

Spezialimmobilien in den Schweizer Wirtschaftszentren. Im Fokus stehen

vollvermietete Objekte mit langjährigen Mietverträgen und wenigen Mietern,

die stabile Erträge generieren. Das Anlageziel besteht haupt-sächlich in der

langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener

Erträge. Die Fonds-anteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSO Fund ist

von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, FINMA, bewilligt.

Ticker Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff.

des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen noch wesentliche

Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (Key Investor Information

Document; KIID) im Sinne des schweize-rischen Kollektivanlagengesetzes oder

ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine

Empfehlung zur Zeich-nung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient

ausschliesslich zu Werbe- und Informationszwecken. Diese Medienmittei-lung

kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten

und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Die historische

Performance stellt keine Garantie für die laufende oder zukünftige

Performance dar. Die Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung

und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Die Anteile des HSO Fund dürfen in der Schweiz nicht öffentlich angeboten

oder beworben werden. Die für einen Investitionsentscheid allein

massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das

Basisinformationsblatt sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können

kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung

richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesell-schaftssitz

ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an

US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der

US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen

ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.

