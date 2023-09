EQS-News: Helvetica Swiss Commercial Fund - Erfolgreiche Portfolio-Optimierung (deutsch)

Helvetica Swiss Commercial Fund - Erfolgreiche Portfolio-Optimierung

Zürich, 8. September 2023 - Der Helvetica Swiss Commercial Fund hat als Teil

der strategisch geplanten Optimierung des Portfolios eine erste Liegenschaft

erfolgreich verkauft und verzeichnet weitere Vermietungserfolge.

Erfolgreicher Verkauf von Liegenschaften

Der Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) hat Ende August 2023

erfolgreich eine der Liegenschaften aus dem Portfolio veräussert. Der

Verkauf konnte über dem Verkehrswert der Liegenschaft abgeschlossen werden,

was ein Zeichen dafür ist, dass das Immobilienportfolio des HSC Fund fair

bewertet ist. Der aktuelle Marktpreis des seit Jahren ausschüttungsstarken

börsenkotierten Schweizer Immobilienfonds widerspiegelt somit nicht zu 100

Prozent den inneren Wert und dessen Wachstumsperspektive, was aktuell eine

attraktive Gelegenheit für Investoren darstellt.

Helvetica verfolgt mit dem Verkauf konsequent die im Halbjahresbericht

angekündigte Strategie, den Fremdfinanzierungsgrad des Fonds durch den

Verkauf eines ersten Pakets an Immobilien zu senken und in Richtung eines

Zielkorridors von 25-28 Prozent zu bewegen. Die Verhandlungen für einen

weiteren Verkauf sind weit fortgeschritten und sollen in Kürze abgeschlossen

werden.

«Wir verfolgen konsequent den strategischen Plan, unser Portfolio weiter zu

optimieren, mit einer tieferen Fremdkapitalisierung noch stärker am Markt

auftreten zu können und langfristigen Wert sowie stabile Dividenden für

unsere Investoren zu schaffen», sagt Dominik Fischer, Head Investment

Management von Helvetica.

Erstklassige Mieterbeziehungen stärken die Ertragsbasis nachhaltig

Eine zweite strategische Priorität im aktuell herausfordernden Marktumfeld

liegt auf der konsequenten Realisierung von Potenzialen in den

Liegenschaften. Nebst der Prüfung von Ausnützungsreserven werden durch

Erhöhung des Vermietungsstandes mit Neuvermietungen und

Vertragsverlängerungen Potenziale freigesetzt. Aktuell kann die Fondsleitung

Highlights aus den Vermietungserfolgen an drei Standorten bekanntgeben.

Einerseits die vorzeitige Verlängerung des Mietverhältnisses mit der Firma

Ochsner Sport AG an der Bernstrasse 35 in Lyssach (BE) über weitere fünf

Jahre. Auf eine Fläche von zwei Vollgeschossen offeriert die Liegenschaft

grosszügige und flexible Verkaufsflächen. Diese Verlängerung bestätigt die

Attraktivität des Fachmarkts in Lyssach mit einem ansprechenden Mietermix.

Im wandelnden Büromarktumfeld gelang es Helvetica die Handelskammer

Frankreich-Schweiz (CCIF) für weitere fünf Jahre als Mieterin im attraktiven

und repräsentativen Gebäude an der Route du Jura in Fribourg zu binden.

Zudem konnten in der Büro- und Gewerbeliegenschaft "Atrium" in Baden-Dättwil

850m2 an neue Mieterinnen und Mieter aus der Gesundheitsbranche und aus dem

Bereich Kunst und Kultur langfristig vermietet werden.

«Der hohe Vermietungsstand von über 95 Prozent ist einerseits Beleg für

unsere Bemühungen um erstklassige Mieterbeziehungen. Andererseits ist dies

auch ein Indiz dafür, dass Gewerbeliegenschaften entlang unserer

Anlagestrategie nach wie vor sehr gesucht sind», sagt Natasha Gamper Head

Asset Management Commercial.

Medienkontakte

Salman Baday Dominik Fischer Natasha Gamper

Head Marketing & Head Investment Head Asset Management

Sales Management Commercial

T +41 43 444 70 95 T +41 43 444 70 93 +41 43 544 70 90

[1]sb@helvetica.com [1]df@helvetica.com [1]ng@helvetica.com

Über Helvetica

Helvetica Property Investors AG ist eine führende Immobilien Fondsleitungs-

und Asset Management Gesellschaft.

Wir bieten unseren Kunden nachhaltigen Wert durch aktives, langfristiges

Eigentum an sicheren und stabilen Immobilienanlagen. Mit einer voll

integrierten Immobilienanlageplattform bieten wir sowohl standardisierte

Anlage-produkte als auch kundenspezifische Anlageprogramme an. Wir sind

stolz auf unseren langjährigen Ruf für ausgezeichneten Kundenservice und

unser Engagement für verantwortungsbewusstes Handeln. Unsere Firma ist von

der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt und reguliert.

www.helvetica.com

Helvetica Swiss Commercial Fund

Helvetica Swiss Commercial FundDer HSC Fund ist ein an der SIX Swiss

Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds, der allen Anlegern offensteht.

Der HSC Fund investiert in Geschäfts- und Gewerbeliegenschaften in den

wichtigsten Wirtschaftsräumen der Schweiz. Das Portfolio des Fonds ist auf

eine langfristige Werterhaltung ausgerichtet und weist eine hohe Lage- und

Objektqualität sowie eine breite Diversifi-kation auf. Das Anlageziel

besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der

Ausschüttung angemessener Erträge. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen

Finanzmarktaufsicht, FINMA, bewilligt.

Listing SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN

CH0335507932

Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff.

des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des

Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch wesentliche

Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (Key Investor Information

Document; KIID) im Sinne des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes oder

ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine

Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient

ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen

enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken

behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt

keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die

Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der

Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen

Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit

integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können

kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung

richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz

ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an

US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der

US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen

ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.

