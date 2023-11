EQS-News: Hannover Rück steigert Ergebnis und ist auf gutem Kurs zum Jahresgewinnziel (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Hannover Rück steigert Ergebnis und ist auf gutem Kurs zum Jahresgewinnziel

09.11.2023 / 07:30 CET/CEST

* Nettokonzerngewinn steigt um 25 % auf 1,4 Mrd. EUR

* Rückversicherungsumsatz erreicht 18,5 Mrd. EUR

* Großschäden in der Schaden-Rückversicherung innerhalb des budgetierten

Erwartungswertes

* Ergebnis der Personen-Rückversicherung erwartungsgemäß

* Kapitalanlagerendite von 3,0 % übertrifft Zielwert

* Eigenkapitalrendite von 20,0 % übertrifft Mindestziel deutlich

* Ausblick 2023: weiter auf Kurs für Nettokonzerngewinn von mindestens 1,7

Mrd. EUR

Hannover, 9. November 2023: Die Hannover Rück hat ein Neunmonatsergebnis von

1,4 Mrd. EUR erzielt und bestätigt damit ihr Konzerngewinnziel für das

Gesamtjahr.

"Wir blicken auf eine gute Geschäftsentwicklung in den vergangenen neun

Monaten zurück und sind mit einem mehr als zufriedenstellenden Konzerngewinn

weiter auf gutem Kurs, um unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen",

sagte Jean-Jacques Henchoz, Vorstandsvorsitzender der Hannover Rück. "Die

Belastungen aus Großschäden liegen nach drei Quartalen innerhalb unseres

Budgets. Jedoch sehen wir einen deutlichen Trend zunehmender

Frequenzschäden, vor allem auch aus Sekundärrisiken, und einen Anstieg der

Belastungen aus von Menschen verursachten Schäden."

Nettokonzerngewinn steigt um 25 % auf 1,4 Mrd. EUR

Seit 1. Januar 2023 berichtet die Hannover Rück ihre Ergebnisse auf

Grundlage der neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 17 und IFRS 9.

Der Rückversicherungsumsatz (brutto) stieg leicht um 1,0 % auf 18,5 Mrd. EUR

(Vorjahr: 18,3 Mrd. EUR). Bei unveränderten Währungskursen hätte sich ein

Wachstum von 3,8 % ergeben.

Das Rückversicherungs-Serviceergebnis, das die Erträge aus Rückversicherung

nach Abzug des abgegebenen Geschäfts (im Wesentlichen Retrozession und

Insurance-Linked Securities) wiedergibt, stieg um 47 % auf 1,6 Mrd. EUR (1,1

Mrd. EUR). Das um Währungskurseffekte bereinigte

Rückversicherungs-Finanzergebnis, welches insbesondere die Aufzinsung der in

Vorjahren diskontierten versicherungstechnischen Rückstellungen beinhaltet,

lag bei -602 Mio. EUR (-319 Mio. EUR).

Das operative Ergebnis (EBIT) konnte um 10,5 % auf 1,8 Mrd. EUR (1,7

Mrd.EUR) gesteigert werden. Der Nettokonzerngewinn stieg auf 1,4 Mrd.EUR

(1,1 Mrd. EUR). Das Ergebnis je Aktie belief sich somit auf 11,60 EUR (9,26

EUR).

Eigenkapitalrendite von 20,0 % übertrifft Mindestziel deutlich

Das Eigenkapital der Hannover Rück belief sich zum 30. September 2023 auf

9,6 Mrd.EUR (31. Dezember 2022: 9,1 Mrd.EUR). Die annualisierte

Eigenkapitalrendite betrug 20,0% (Vorjahr: 15,1 %) und übertraf das

Mindestziel von 1.000 Basispunkten über dem risikofreien Zins. Der Buchwert

je Aktie lag bei 79,39 EUR (31. Dezember 2022: 75,12 EUR).

Der Bestand der vertraglichen Netto-Servicemarge konnte um 26 % auf 8,3 Mrd.

EUR (31. Dezember 2022: 6,6 Mrd. EUR) gesteigert werden. Der deutliche

Anstieg spiegelt das Geschäftswachstum und die verbesserten

Ertragsaussichten wider, insbesondere infolge der verbesserten

Vertragskonditionen in der Schaden-Rückversicherung. Der Bestand des Risk

Adjustments, der eine zusätzliche Risikomarge in den

versicherungstechnischen Rückstellungen darstellt, ging leicht auf 3,5 Mrd.

EUR (31. Dezember 2022: 3,7 Mrd. EUR) zurück.

Die Kapitalbedeckungsquote nach Solvency II, welche die Risikotragfähigkeit

der Hannover Rück misst, belief sich per Ende September auf 269,9 % und lag

damit weiter deutlich über dem Limit von 180 % und dem internen

Schwellenwert von 200 %.

Großschäden in der Schaden-Rückversicherung innerhalb des budgetierten

Erwartungswertes

In der Schaden-Rückversicherung waren die unterjährigen Erneuerungen für die

Hannover Rück von Konditionsverbesserungen und inflations- und

risikoadjustierten Preisanstiegen geprägt. Dies zeigte sich in der

vertraglichen Netto-Servicemarge aus dem Neugeschäft, die die

Ertragserwartungen aus dem gezeichneten Geschäft der ersten neun Monate

widerspiegelt. Diese verbesserte sich um 32 % auf 2,2 Mrd. EUR (1,6 Mrd.

EUR). Die Netto-Verlustkomponente aus dem Neugeschäft sank auf 39 Mio. EUR

(273 Mio. EUR).

Der Rückversicherungsumsatz (brutto) der Schaden-Rückversicherung stieg um

2,8 % auf 12,7 Mrd. EUR (12,4 Mrd. EUR). Bei unveränderten Währungskursen

hätte sich ein Wachstum von 5,5 % ergeben.

Die Leistungen an unsere Kunden für Großschäden beliefen sich für die ersten

neun Monate des Jahres auf 1.204 Mio. EUR (1.484 Mio. EUR) und lagen somit

innerhalb des budgetierten Erwartungswertes von 1.328 Mio. EUR für diesen

Zeitraum. Im dritten Quartal wurde das dafür veranschlagte Budget leicht

überschritten.

Größte Einzelschäden in den ersten neun Monaten waren unter anderem das

verheerende Erdbeben in der Türkei und in Syrien zu Beginn des Jahres mit

einer Nettobelastung von 273 Mio. EUR. Hinzu kamen die schweren Unwetter im

Sommer in Norditalien mit 132 Mio. EUR und die Waldbrände auf Hawaii mit 87

Mio. EUR. Zudem ergaben sich Aufwendungen aus dem schweren Erdbeben in

Marokko von 70 Mio. EUR. Der tropische Zyklon "Gabrielle" in Neuseeland

sowie Hurrikan "Idalia" in den USA schlugen mit 66 Mio. EUR und 55 Mio. EUR

zu Buche. Weitere Aufwendungen ergaben sich im Zusammenhang mit den Unruhen

in Frankreich in Höhe von 46 Mio. EUR sowie den Unwettern in Italien im Mai

mit 38 Mio. EUR.

Das Rückversicherungs-Serviceergebnis verbesserte sich um 46 % auf 885 Mio.

EUR (606 Mio. EUR). Im Ergebnis des Vorjahres waren Rückstellungen für

Leistungen im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg enthalten. Die kombinierte

Schaden-Kostenquote verbesserte sich auf 91,9 % (94,6 %). Das

Rückversicherungs-Finanzergebnis (netto) exklusive Währungseffekte belief

sich auf -473 Mio. EUR (-229 Mio. EUR).

Die Nettoerträge aus Kapitalanlagen in der Schaden-Rückversicherung stiegen

um 13,8 % auf 949 Mio. EUR (833 Mio. EUR).

Das operative Ergebnis (EBIT) wuchs um 7,9 % auf 1.108 Mio. EUR (1.026 Mio.

EUR). Damit ist die Hannover Rück auf Kurs, ihre Erwartung für das

Jahres-EBIT für die Schaden-Rückversicherung von mindestens 1,6 Mrd. EUR zu

erreichen.

Ergebnis der Personen-Rückversicherung erwartungsgemäß

Das Geschäftsfeld der Personen-Rückversicherung entwickelte sich in den

ersten neun Monaten im Rahmen der Erwartungen. Im Bereich Financial

Solutions war eine anhaltende Nachfrage zu verzeichnen. Vor allem in den USA

und China konnte die Hannover Rück auch im dritten Quartal Neugeschäft

zeichnen. Ähnliche Entwicklungen sind im Bereich der Langlebigkeitsdeckungen

festzustellen, wo weltweit nach wie vor eine hohe Nachfrage herrscht. Das

traditionelle Rückversicherungsgeschäft der Sterblichkeits- und

Morbiditätsrisiken zeigte unter anderem in Lateinamerika und Ländern wie

Italien, Frankreich und Spanien eine positive Geschäftsentwicklung.

Die vertragliche Netto-Servicemarge aus dem Neugeschäft belief sich auf 228

Mio. EUR (347 Mio. EUR). Zusätzlich führten Vertragsverlängerungen und

Vertragsänderungen zu einem Anstieg der vertraglichen Netto-Servicemarge von

weiteren 345 Mio. EUR. Die Netto-Verlustkomponente aus dem Neugeschäft lag

bei 8,6 Mio. EUR (1,8 Mio. EUR).

Der Rückversicherungsumsatz (brutto) ging um 2,8 % auf 5,8 Mrd. EUR (5,9

Mrd. EUR) zurück. Bei unveränderten Währungskursen hätte sich ein leichtes

Wachstum von 0,3 % ergeben.

Das Rückversicherungs-Serviceergebnis verbesserte sich um 48 % auf 677 Mio.

EUR (458 Mio. EUR), insbesondere dank eines besseren Ergebnisses aus dem

Bereich der Mortalitätsdeckungen. Das Rückversicherungs-Finanzergebnis

(netto) exklusive Währungseffekte belief sich auf -130 Mio. EUR (-90 Mio.

EUR).

Die Nettoerträge aus Kapitalanlagen in der Personen-Rückversicherung, die im

Vorjahr von zwei größeren Sondereffekten profitierten, lagen bei 315 Mio.

EUR (359 Mio. EUR).

Das operative Ergebnis (EBIT) der Personen-Rückversicherung stieg um 14,7 %

auf 730 Mio. EUR (637 Mio. EUR) und liegt damit sehr gut auf Kurs, die

Jahreserwartung für das EBIT von mindestens 750 Mio. EUR für das

Geschäftsfeld zu erreichen.

Kapitalanlagerendite von 3,0 % übertrifft Zielwert

Der Bestand der Kapitalanlagen belief sich per Ende September auf 57,6 Mrd.

EUR (31. Dezember 2022: 55,3 Mrd. EUR).

Das Kapitalanlageergebnis stieg um 6,1 % auf 1.266 Mio. EUR (1.193 Mio.

EUR). Die annualisierte Kapitalanlagerendite erreichte 3,0 % und übertraf

somit das Ziel von mindestens 2,4 % für das Gesamtjahr. Hier lagen die

Erträge aus alternativen Investmentfonds zwar unter denen des Vorjahres,

fielen jedoch höher als ursprünglich erwartet aus.

"Erneut haben wir besonders von einem soliden Kapitalanlageergebnis

profitiert", sagte Clemens Jungsthöfel, Finanzvorstand der Hannover Rück.

"Dies gibt uns Rückenwind für mögliche Bewertungskorrekturen in den

Bereichen Private Equity und Immobilien, mit denen wir nach wie vor bis zum

Jahresende rechnen."

Ausblick 2023: weiter auf Kurs für Nettokonzerngewinn von mindestens 1,7

Mrd. EUR

"Angesichts eines nach wie vor wirtschaftlich herausfordernden Umfeldes und

zunehmender geopolitischer Unsicherheiten, bleiben exzellentes

Risikomanagement für uns und zuverlässiger Risikoschutz für unsere Kunden

unerlässlich", sagte Henchoz. "Wir haben im Jahresverlauf unsere Resilienz

erneut unter Beweis stellen können und sind somit ein finanzstarker Partner

unserer Kunden. Zudem sehen wir uns bestens aufgestellt, unser

Jahresgewinnziel von mindestens 1,7 Mrd. EUR zu erreichen."

Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet die Hannover Rück auf Konzernebene auf

Basis konstanter Währungskurse unverändert ein Wachstum des

Rückversicherungsumsatzes für das Gesamtgeschäft von mindestens 5 %. Dabei

sollte das währungskursbereinigte Wachstum des Rückversicherungsumsatzes in

der Schaden-Rückversicherung im Vergleich zur Personen-Rückversicherung

erneut stärker ausfallen.

Die Hannover Rück erwartet unverändert einen Beitrag aus der

Schaden-Rückversicherung zum operativen Ergebnis (EBIT) von mindestens 1,6

Mrd. EUR und aus der Personen-Rückversicherung von mindestens 750 Mio. EUR.

Das Nettokonzernergebnis für das Gesamtjahr sollte mindestens 1,7 Mrd. EUR

erreichen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Großschadenbelastung den

Erwartungswert von 1,725 Mrd. EUR für das Gesamtjahr nicht wesentlich

übersteigt, es zu keinen unvorhergesehenen negativen Entwicklungen an den

Kapitalmärkten kommt und die Covid-19-Pandemie keinen weiteren wesentlichen

Einfluss auf das Ergebnis der Personen-Rückversicherung hat.

Die Bestände der Kapitalanlagen sollten - stabile Währungskurse und

Zinsniveaus unterstellt - weiter moderat ansteigen. Die Kapitalanlagerendite

aus Kapitalanlagen sollte mindestens 2,4 % erreichen.

Die Dividendenpolitik der Hannover Rück bleibt unverändert. Die

Basisdividende soll mindestens auf Vorjahresniveau liegen. Diese wird um

eine Sonderdividende ergänzt, sofern die Kapitalausstattung den

Kapitalbedarf für künftiges Wachstum übersteigt und das Gewinnziel erreicht

wird.

Eine Übersicht über die Begrifflichkeiten der IFRS 17 Rechnungslegung finden

Sie online unter www.hannover-rueck.de/1986138/glossar-ifrs17

Die Hannover Rück ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 33 Mrd.

EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der

Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 3.500 Mitarbeitenden

auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover

Rück-Konzern heute mehr als 170 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und

Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der

Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft

wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr

gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong"

und A.M. Best A+ "Superior".

2022¹ 2023

in Mio. EUR Q3 YTD Q3 YTD +/-

Vor-

jahr

Hannover Rück Gruppe

Ergebnis

Rückversicherungsumsatz 6.515 18.331 6.242 18.514 +1,0 %

(brutto)

Rückversicherungs-Service- 370 1.064 483 1.561 +46,8

ergebnis (netto) %

Rückversicherungs-Finanz- -113 -319 -260 -602

ergebnis (netto) ²

Nettoerträge aus 368 1.193 415 1.266 +6,1 %

Kapitalanlagen

Operatives Ergebnis 544 1.662 484 1.837 +10,5

(EBIT) %

Konzernergebnis 301 1.116 439 1.399 +25,4

%

Bilanz

Haftendes Kapital 13.683 13.721

Eigenkapital der 9.060 9.574

Aktionäre der Hannover

Rück SE

Anteile nicht 897 918

beherrschender

Gesellschafter

Hybridkapital 3.726 3.229

Contractual service 6.557 8.270

margin

Risk Adjustment 3.717 3.546

Kapitalanlagen 55.285 57.574

Bilanzsumme 62.959 64.598

Kennzahlen

Kombinierte 95,0% 94,6% 92,2% 91,9%

Schaden-/Kostenquote der

Schaden-Rückversicherung

³

EBIT-Marge 9,1% 9,9% 9,0% 11,4%

Kapitalanlagerendite 2,7% 2,9% 2,9% 3,0%

Eigenkapitalrendite 12,5% 15,1% 18,7% 20,0%

Aktie

Ergebnis je Aktie 2,50 9,26 3,64 11,60 +25,3

(unverwässert und %

verwässert) in EUR

Buchwert je Aktie in EUR 80,85 79,61 79,39 79,39 -0,3 %

Aktienkurs zum 138,50 154,20 207,90 207,90 +34,8

Quartalsende in EUR %

Marktkapitalisierung zum 16.703 18.596 25.072 25.072 +34,8

Ende der Periode %

Property & Casualty

reinsurance

Rückversicherungsumsatz 4.539 12.389 4.371 12.736 +2,8 %

(brutto)

Rückversicherungsumsatz 4.154 11.259 3.701 10.885 -3,3 %

(netto)

Rückversicherungs-Service- 209 606 287 885 +46,1

ergebnis (netto) %

Rückversicherungs-Finanz- -80 -229 -188 -473

ergebnis (netto) ²

Nettoerträge aus 285 833 324 949 +13,8

Kapitalanlagen %

Operatives Ergebnis 378 1.026 279 1.108 +7,9 %

(EBIT)

EBIT-Marge 9,1% 9,1% 7,5% 10,2%

Kombinierte Schaden-/ 95,0% 94,6% 92,2% 91,9%

Kostenquote ³

Neugeschäft CSM & LC 343 1.369 331 2.125 +55,2

(netto) %

Life & Health reinsurance

Rückversicherungsumsatz 1.977 5.943 1.870 5.778 -2,8 %

(brutto)

Rückversicherungsumsatz 1.836 5.533 1.690 5.233 -5,4 %

(netto)

Rückversicherungs-Service- 161 458 196 677 +47,8

ergebnis (netto) %

Rückversicherungs-Finanz- -33 -90 -72 -130

ergebnis (netto) ²

Nettoerträge aus 83 359 91 315 -12,1

Kapitalanlagen %

Operatives Ergebnis 166 637 206 730 +14,7

(EBIT) %

EBIT-Marge 9,0% 11,5% 12,2% 14,0%

Neugeschäft CSM & LC 117 345 72 219 -36,5

(netto) %

¹ Angepasst gemäß IAS 8

² Exklusive

Währungskurseffekte

³

Rückversicherungs-Service-

ergebnis /

Rückversicherungsumsatz

(netto)

EBIT /

Rückversicherungsumsatz

(netto)

Kontakt

External Communications:

Oliver Süß

Tel. +49 511 5604-1502

oliver.suess@hannover-re.com

Jessica Locker

Tel. +49 511 5604-1599

jessica.locker@hannover-re.com

Investor Relations:

Karl Steinle

Tel. +49 511 5604-1500

karl.steinle@hannover-re.com

Axel Bock

Tel. +49 511 5604-1736

axel.bock@hannover-re.com

www.hannover-rueck.de

