EQS-News: Hannover Rück erwartet für 2024 einen Konzerngewinn von mindestens 2,1 Mrd. EUR und stellt Ambition für Strategiezyklus 2024-2026 vor (deutsch)

Hannover Rück erwartet für 2024 einen Konzerngewinn von mindestens 2,1 Mrd. EUR und stellt Ambition für Strategiezyklus 2024-2026 vor

12.12.2023 / 08:00 CET/CEST

* Ausblick für 2024: Nettokonzerngewinn von mindestens 2,1 Mrd. EUR,

Rückversicherungsumsatzwachstum von mehr als 5 %

* Ziele im aktuellen Strategiezyklus deutlich übererfüllt

* Strategiezyklus 2024-2026 und finanzielle Ambition vorgestellt:

Eigenkapitalrendite von mehr als 14 %, EBIT-Wachstum von mehr als 5 %

pro Jahr

Hannover, 12. Dezember 2023: Die Hannover Rück hat zum heutigen

Investorentag den Ausblick für das kommende Geschäftsjahr 2024 sowie ihre

finanzielle Ambition im Rahmen der neuen Strategie für die nächsten drei

Jahre bis 2026 bekannt gegeben.

"Unsere starke Position im Rückversicherungsmarkt und das erfolgreiche

Zyklusmanagement werden zu einem wesentlichen Ergebnisanstieg im Jahr 2024

führen", sagte Jean-Jacques Henchoz, Vorstandsvorsitzender der Hannover

Rück. "Dank einer verbesserten unterliegenden Profitabilität ihres

Rückversicherungsgeschäfts ist die Hannover Rück hervorragend positioniert,

um an ihren Erfolgskurs anzuknüpfen und auch im kommenden Geschäftsjahr

starke Ergebnisse zu erwirtschaften."

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet die Hannover Rück einen

Nettokonzerngewinn von mindestens 2,1 Mrd. EUR und damit einen Anstieg um 24

% gegenüber der Gewinnprognose für 2023. Das Wachstum des

Rückversicherungsumsatzes soll auf Konzernebene bei mehr als 5 % liegen,

wobei der Umsatz in der Schaden-Rückversicherung stärker wachsen wird als in

der Personen-Rückversicherung. Die Kapitalanlagerendite soll mindestens 2,8

% erreichen.

Im Geschäftsfeld der Schaden-Rückversicherung erwartet die Hannover Rück im

Jahr 2024 aufgrund des verbesserten Marktumfeldes eine Schaden-Kostenquote

von unter 89 %.

Im Geschäftsfeld der Personen-Rückversicherung erwartet die Hannover Rück

ein Rückversicherungs-Serviceergebnis von mehr als 850 Mio. EUR.

Die Erreichung des Gewinnziels für 2024 basiert auf der Voraussetzung, dass

die Großschadenbelastung den Erwartungswert von 1,825 Mrd. EUR (Vorjahr:

1,725 Mrd. EUR) nicht wesentlich übersteigt und es zu keinen

unvorhergesehenen negativen Entwicklungen an den Kapitalmärkten kommt.

Ziele im aktuellen Strategiezyklus deutlich übererfüllt

Der aktuell laufende dreijährige Strategiezyklus wird zum Jahresende 2023

erfolgreich abgeschlossen. Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen und

geopolitischen Umfeldes konnte die Hannover Rück über diesen Zeitraum starke

Ergebnisse liefern und somit ihr strategisches Ziel umsetzen: das Streben

nach nachhaltiger Outperformance.

Die Hannover Rück hat in diesem Strategiezyklus erneut Eigenkapitalrenditen

erzielt, die das Mindestziel von 9,7 % übertrafen: 15 % (annualisierter

Durchschnitt von 2021 bis 30. September 2023). Auch die Steigerung des

operativen Ergebnisses (EBIT) wird voraussichtlich zum Ende des Jahres 2023

oberhalb der anvisierten durchschnittlichen Wachstumsrate von mindestens 5 %

pro Jahr liegen: in der Schaden-Rückversicherung ein Wachstum von 6 % pro

Jahr und in der Personen-Rückversicherung ein Wachstum von 16 % pro Jahr -

jeweils basierend auf den EBIT-Zielen für 2023.

Strategiezyklus 2024-2026: "Staying Focused. Thinking Ahead."

Die Hannover Rück hat heute ebenfalls ihr Programm für den kommenden

Strategiezyklus bis 2026 vorgelegt.

"Der neue Strategiezyklus stellt das Selbstverständnis der Hannover Rück in

den Fokus: wir sind pragmatisch, kundenorientiert und besitzen ein auf

höchste Effizienz ausgerichtetes Geschäftsmodell. Unsere finanzielle

Ambition baut somit auf einem starken Fundament auf, um die langfristige

Stabilität und Resilienz der Hannover Rück zu gewährleisten", sagte

Jean-Jacques Henchoz. "Wir werden uns aktiv mit den wichtigsten Trends für

unser Geschäft, dem zunehmend globalen Wettbewerb um Talente,

Digitalisierung und nicht zuletzt dem Klimawandel auseinandersetzen, um

konkrete Lösungen für gegenwärtige und künftige Herausforderungen unserer

Kunden zu entwickeln."

Die neue Strategie stützt sich auf drei Säulen: Fokussieren, Wachsen und

Beschleunigen. Die Hannover Rück bleibt ihrem "somewhat different"-Ansatz

treu, dessen Grundlage ein schlankes und kapitaleffizientes Geschäftsmodell

mit einem unverändert klaren Fokus auf die Rückversicherung bildet.

Mithilfe von maßgeschneiderten und innovativen Rückversicherungslösungen im

Zusammenspiel mit der weiteren erfolgreichen Zusammenarbeit mit ihren Kunden

wird die Hannover Rück zukünftiges profitables Wachstum sicherstellen.

Unterstützt wird dies durch eine weitere Stärkung des Zyklusmanagements und

der Portfoliosteuerung.

Das Beschleunigen von betrieblicher Effizienz und Automatisierung ist ein

weiteres Kernelement, um als einer der weltweiten Branchenführer

zukunftsweisend zu agieren. Darüber hinaus kann die Analyse und Nutzung von

Daten die Risikoanalyse und Entscheidungsfindung verbessern. Gleichzeitig

wird die Hannover Rück Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion weiterhin

fest in ihrer Strategie verankern und in ihr wichtigstes Asset investieren:

ihre Mitarbeitenden.

Aus diesen strategischen Schwerpunkten ergibt sich auf Konzernebene eine

konkrete finanzielle Ambition: Die Hannover Rück will über den kommenden

dreijährigen Strategiezyklus durchschnittlich pro Jahr eine

Eigenkapitalrendite von mehr als 14 % und ein Wachstum des operativen

Ergebnisses (EBIT) von mehr als 5 % erreichen. Die vertragliche

Netto-Servicemarge soll über den Zyklus um mehr als 2 % durchschnittlich pro

Jahr wachsen. Darüber hinaus soll die Kapitalbedeckungsquote nach Solvency

II mehr als 200 % betragen.

Die Dividendenstrategie bleibt im Grundsatz unverändert. Die über den

nächsten Strategiezyklus erwarteten steigenden Gewinne werden ein weiteres

Wachstum der Basisdividende unterstützen. In den Jahren 2024-2026 wird

jeweils ein Anstieg der Basisdividende gegenüber dem Vorjahr erwartet. Die

Basisdividende wird um eine Sonderdividende ergänzt, sofern die

Kapitalausstattung den Kapitalbedarf für künftiges Wachstum übersteigt.

Eine Übersicht über die Begrifflichkeiten der IFRS 17 Rechnungslegung finden

Sie online unter:

www.hannover-rueck.de/1986138/glossar-ifrs17

Die Hannover Rück ist einer der weltweit führenden Rückversicherer. Sie

betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit

rund 3.500 Mitarbeitenden auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966,

umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 170 Tochtergesellschaften,

Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird

von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die

Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück

als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard &

Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior".

Bitte beachten Sie den Haftungshinweis unter:

https://www.hannover-rueck.de/535878

Kontakt

External Communications:

Oliver Süß

Tel. +49 511 5604-1502

oliver.suess@hannover-re.com

Jessica Locker

Tel. +49 511 5604-1599

jessica.locker@hannover-re.com

Investor Relations:

Karl Steinle

Tel. +49 511 5604-1500

karl.steinle@hannover-re.com

Axel Bock

Tel. +49 511 5604-1736

axel.bock@hannover-re.com

www.hannover-rueck.de

