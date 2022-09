EQS-News: Halbjahresergebnisse 2022 (deutsch [...]

Halbjahresergebnisse 2022

Halbjahresergebnisse 2022

* Projekt zum Bau der weltweit ersten PET-Biorecyclinganlage in

Partnerschaft mit Indorama Ventures, dem weltweit größten Hersteller von

recyceltem PET: Ansiedlung in Frankreich mit starker Unterstützung der

nationalen Regierung und der Region Grand Est

* Carbios Entwicklung, bis 2025 recyceltes PET aus dem unternehmenseigenen

Innovationsprozess auf den Markt zu bringen, verläuft planmäßig

* Vollständig betriebsbereite industrielle Demonstrationsanlage und

schrittweise technologische Validierung der von Carbios konzipierten und

entwickelten Lösung im industriellen Maßstab

* Gründung eines Textilkonsortiums in Partnerschaft mit On, Patagonia,

PUMA und Salomon

* Wissenschaftlicher Artikel in der renommierten Zeitschrift Biophysical

Journal

* Carbios verstärkt sein Governance- und Managementteam

* Carbios baut seine Finanzbasis durch die Aufnahme eines Darlehens von

der Europäischen Investitionsbank (EIB) in Höhe von 30 Millionen Euro

aus

* Nettoliquidität der Carbios-Gruppe: 121 Millionen Euro zum 30. Juni 2022

Clermont-Ferrand, Frankreich, 30. September 2022 (6:45 Uhr MESZ) - Carbios

(Euronext Growth Paris: ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung enzymatischer

Lösungen für das Recycling von Kunststoff- und Textilpolymeren, gab heute

seine Unternehmens- und Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2022

bekannt. Der Jahresabschluss zum 30. Juni 2022 wurde vom Aufsichtsrat von

Carbios genehmigt.

"In den ersten sechs Monaten des Jahres haben wir ein Textilkonsortium in

Partnerschaft mit On, Patagonia, PUMA und Salomon gegründet, um gemeinsam

die innovative Entwicklung einer sozial verantwortlicheren und

kreislauforientierten Textilindustrie voranzutreiben. Außerdem haben wir

weiter daran gearbeitet, das technologische Upscaling unserer biologischen

Recyclinglösung für PET-Polyester-Kunststoff und -Fasern zu validieren. Die

Demonstrationsanlage hat hervorragende Ergebnisse erzielt und stellt einen

wichtigen Schritt auf dem Weg zur Industrialisierung und Kommerzialisierung

von Carbios dar. Diese technischen Fortschritte bedeuten, dass wir unser

gemeinsames Projekt mit Indorama Ventures zum Bau einer Referenzanlage mit

Zuversicht weiterverfolgen können und auf einem guten Weg sind, diese im

Jahr 2023 in Betrieb zu nehmen. Ich möchte allen unseren Teams für diese

Erfolge danken, die unseren Ehrgeiz und unsere strategische Vision

bestätigen, Carbios zu einem wichtigen Akteur bei der Energiewende zu

machen," sagte Emmanuel Ladent, CEO von Carbios.

Ergebnisse und operativer Rückblick für das erste Halbjahr 2022

Rechnungslegungsgrundsätze

Der Jahresabschluss des Unternehmens zum 30. Juni 2022 wird in

Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board

veröffentlichten und von der Europäischen Union übernommenen International

Financial Reporting Standards (IFRS) vorgelegt. Der vorliegende

Konzernabschluss umfasst die Abschlüsse der Muttergesellschaft Carbios und

ihrer Tochtergesellschaft Carbiolice, die bis zum 3. Juni 2021 nach der

Equity-Methode bilanziert wurde, als Carbios Carbiolice übernahm und

konsolidierte und damit die "Gruppe" schuf. Gemäß IFRS 3 wurden die von

Carbiolice erworbenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zunächst mit dem

beizulegenden Zeitwert zum Erwerbszeitpunkt angesetzt.

Der vorliegende IFRS-Abschluss wurde erstellt, um qualitativ hochwertige

Finanzinformationen zur Verfügung zu stellen, die auf internationalen

Standards beruhen und mit denen vergleichbarer Unternehmen übereinstimmen.

Gewinn- und Verlustrechnung und "angepasste" Indikatoren, die die

Auswirkungen von IFRS 3 nach der Carbiolice-Übernahme widerspiegeln (in

Tausend Euro)

30.06.2022 30.06.2021

6 Monate 6 Monate

Umsätze 9 28

F+E Aufwendungen, netto -5.540 -2.335

F+E Aufwendungen -8.970 -4.324

Zuschüsse und sonstige betriebliche 2.825 1.989

Erträge

Aktivierte Entwicklungskosten 604 -

Vertriebsund Marketingkosten -1.354 -845

Allgemeine Verwaltungskosten -4.637 -2.491

Betriebliche Aufwendungen -11.531 -5.671

Sonstige betriebliche Erträge und 26 21.204

Aufwendungen

Betriebsergebnis (-verlust) (2) -11.496 15.560

Nettofinanzeinnahmen -316 -187

Ergebnis vor Steuern -11.811 14.245

Einkommenssteuern - -

Beitrag der nach der Equity-Methode - -1.128

bilanzierten Unternehmen (3)

Periodenüberschuss oder -fehlbetrag (4) -11.811 14.245

Auswirkungen der IFRS-Rechnungslegung nach

der Übernahme von Carbiolice:

Sonstige betriebliche Erträge und - 21.204

Aufwendungen (1)

Beitrag der nach der Equity-Methode - -1.128

bilanzierten Unternehmen (3)

Betriebsergebnis "bereinigt" um -11.496 -5.43

IFRS-Auswirkungen im Zusammenhang mit der

Carbiolice-Übernahme (2)-(1)

Jahresüberschuss/-fehlbetrag "bereinigt" -11.811 -5.830

um IFRS-Auswirkungen im Zusammenhang mit

der Carbiolice-Übernahme (4)-(1)-(3)

* Laufende betriebliche Aufwendungen

In ihrem nach IFRS erstellten Konzernabschluss weist die Gruppe die Posten

der Gewinn- und Verlustrechnung nach Funktionen aus. Dies bedeutet, dass die

laufenden betrieblichen Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung

unter den folgenden Positionen ausgewiesen werden: Aufwendungen für

Forschung und Entwicklung (F+E), netto, Vertriebs- und Marketingkosten und

allgemeine Verwaltungskosten.

Die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2022 umfassen die Jahresabschlüsse von

Carbios und Carbiolice für den gesamten Berichtszeitraum sowie die der neuen

Tochtergesellschaft Carbios 54 für einen Monat [1]. Der Abschluss für das

erste Halbjahr 2021 enthält die Ergebnisse von Carbios für die gesamte

Berichtsperiode und die von Carbiolice ab dem 4. Juni 2021, wobei Carbiolice

bis zu diesem Datum nach der Equity-Methode bilanziert wurde. Carbios 54

wurde erst in der ersten Hälfte des Jahres 2022 gegründet.

Die betrieblichen Aufwendungen im ersten Halbjahr 2022 beliefen sich auf

11.531 Tausend Euro, verglichen mit 5.671 Tausend Euro im ersten Halbjahr

2021.

F+E-Aufwendungen, netto: Die Gruppe hat ihre Forschungs- und

Entwicklungsanstrengungen in allen Innovationsbereichen verstärkt,

insbesondere im Bereich des Biorecyclings von PET-Kunststoff und -Fasern.

Die F+E-Aufwendungen, netto, betrugen im ersten Halbjahr 2022 5.540 Tausend

Euro gegenüber 2.335 Tausend Euro im ersten Halbjahr 2021.

Erstes Halbjahr 2022:

* Die Gruppe wendete 8.970 Tausend Euro für F+E-Aufwendungen auf, um ihre

Industrialisierungsbestrebungen voranzutreiben. Dies ist ein

signifikanter Anstieg und spiegelt hauptsächlich die Entwicklung des

PET-Biorecycling-Projekts wider. Man beachte, dass die gemeinsamen

F+E-Anstrengungen in Partnerschaft mit TWB bis 2021 durch das

CE-PET-Projekt finanziert wurden, das von ADEME, der französischen

Agentur für Umwelt und Energiemanagement, unterstützt wurde. Seit der

Beendigung des Projekts zahlt die Gruppe nun alle Kosten für die

laufenden Arbeiten.

Die wichtigsten Änderungen resultieren aus gestiegenen Personalkosten,

insbesondere im Zusammenhang mit der industriellen Demonstrationsanlage, und

die Inanspruchnahme von Drittanbietern für verschiedene Aufgaben im

Zusammenhang mit dem Projekt Referenzanlage, deren ursprüngliche Kosten in

Höhe von 1.419 Tausend Euro von Carbios bezahlt und an Carbios 54

weiterbelastet wurden.

* Die Gruppe verbuchte 2.825 Tausend Euro an Subventionen und sonstigen

Geschäftseinnahmen, die diese F+E-Aufwendungen teilweise abdeckten.

Dieser Posten besteht hauptsächlich aus:

* Steuergutschriften in Höhe von 2.110 Tausend Euro für das erste Halbjahr

2022, von denen 1.763 Tausend Euro auf Carbios entfallen: 1.459 Tausend

Euro Steuergutschrift für Forschung (CIR) plus 304 Tausend Euro

Steuergutschrift für Forschungskooperationen (CICo) und 348 Tausend Euro

für Carbiolice. Demgegenüber stehen CIR-Mittel in Höhe von 1.182 Tausend

Euro bzw. 69 [2] Tausend Euro im ersten Halbjahr 2021; und

* 636 Tausend Euro an Betriebskostenzuschüssen.

* Schließlich hat die Gruppe die Aktivierung der Entwicklungskosten für

ihr PET-Biorecycling-Projekt fortgesetzt und im ersten Halbjahr 2022

insgesamt 604 Tausend Euro verbucht. Die Aktivierung erfolgt ab 1.

Oktober 2021, in Übereinstimmung mit den Aktivierungskriterien von IAS

38.

Vertriebs- und Marketingkosten: Die Vertriebs- und Marketingkosten beliefen

sich im ersten Halbjahr 2022 auf insgesamt 1.354 Tausend Euro gegenüber 845

Tausend Euro im ersten Halbjahr 2021. Der Anstieg um 509 Tausend Euro

spiegelt hauptsächlich die Kosten für Studien und Berater wider, die

beauftragt wurden, um die Wahrnehmung der technologischen Lösungen von

Carbios durch die Verbraucher zu untersuchen und die Angebote des

Unternehmens bei Projektausschreibungen zu unterstützen. Er spiegelt auch

teilweise die Verstärkung der Vertriebsteams der Gruppe wider, um die

Entwicklung zu beschleunigen und Vorbereitungen für die künftige

Lizenzierung der PET-Biorecycling-Technologie zu treffen.

Allgemeine Verwaltungskosten: Die allgemeinen Verwaltungskosten betrugen im

ersten Halbjahr 2022 auf 4.637 Tausend Euro gegenüber 2.491 Tausend Euro im

ersten Halbjahr 2021. Der Anstieg um 2.146 Tausend Euro ist insbesondere auf

die verstärkte Inanspruchnahme von Beratungs- und Unterstützungsleistungen

zur Organisation des CSR-Prozesses der Gruppe und andere Dienstleistungen

zurückzuführen. Auch die Kosten für Buchhaltung und Finanzen stiegen infolge

der Entscheidung der Gruppe, ihre Abschlüsse nach IFRS zu erstellen,

erheblich an. Die Personalkosten nahmen ebenfalls zu, was das

Personalwachstum im Berichtszeitraum widerspiegelt. Darüber hinaus

veranstaltete Carbios am 31. Mai 2022 zum ersten Mal einen Investorentag

(eine klimaneutrale Veranstaltung mit PAS 2060-Zertifizierung).

* Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen, "bereinigtes"

Betriebsergebnis und "bereinigter" Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Anwendung von IFRS und die Übernahme von Carbiolice am 4. Juni 2021

erforderten die rückwirkende Anpassung einiger Rechnungslegungsposten nach

IFRS, was sich auf die sonstigen betrieblichen Erträge und Aufwendungen in

der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung auswirkte.

Zum 30. Juni 2021 führte gemäß IFRS 3 die Übertragung von Aktien, die zuvor

nach der Equity-Methode bilanziert wurden (in Vorbereitung des Erwerbs von

100 % der Carbiolice-Aktien), zu einem nicht zahlungswirksamen Nettogewinn,

der zum beizulegenden Zeitwert der Carbiolice-Beteiligung vor der Übernahme

in Höhe von 21,2 Millionen Euro bewertet wurde. Dies hatte keinerlei

Auswirkungen auf den Cashflow der Gruppe.

Um die Lesbarkeit und das Verständnis des Halbjahresabschlusses zu

erleichtern, hat die Gruppe einen bereinigten Posten für das

Betriebsergebnis aufgenommen, der um die mit den Carbiolice-Transaktionen

zusammenhängenden Posten bereinigt wurde, die unter "Sonstige betriebliche

Erträge und Aufwendungen" ausgewiesen werden. Der bereinigte Posten zeigt

daher nur die ordentlichen Erträge und die 'wiederkehrenden' betrieblichen

Aufwendungen. Dieser "bereinigte" Betriebsgewinn (-verlust) weist zum 30.

Juni 2022 einen Verlust von 11,5 Millionen Euro aus, verglichen mit einem

Verlust von 5,6 Millionen Euro zum 30. Juni 2021. Der größte Teil der

Veränderungsdifferenz ist auf die oben erwähnten höheren F+E- und

Allgemeinen Verwaltungskosten zurückzuführen, einschließlich der Beiträge

von Carbiolice ab dem 4. Juni 2021.

Die Gruppe hat auch einen 'bereinigten' Jahresüberschuss/-fehlbetrag

ausgewiesen, der um die Auswirkungen der Berichterstattung der

Carbiolice-Übernahme nach IFRS angepasst wurde, einschließlich der

Auswirkungen auf das Finanzergebnis, den Steueraufwand und die

Anpassung/Stornierung des Beitrags von Unternehmen, die nach der

Equity-Methode bilanziert werden. Dieser 'bereinigte'

Jahresüberschuss/-fehlbetrag weist zum 30. Juni 2022 einen Verlust von 11,8

Millionen Euro aus, gegenüber einem Verlust von 5,8 Millionen Euro zum 30.

Juni 2021.

Die Gruppe verfügt über eine solide Finanzposition mit einer Nettoliquidität

von 121 Millionen Euro zum 30. Juni 2022 gegenüber 105 Millionen Euro zum

31. Dezember 2021, was vor allem auf das im Juni 2022 von der Europäischen

Investitionsbank an Carbios gewährte Darlehen in Höhe von 30 Millionen Euro

zurückzuführen ist.

In Anbetracht der Finanzlage zum 30. Juni 2022 und unter Berücksichtigung

der voraussichtlichen Betriebskosten des Unternehmens geht Carbios davon

aus, seinen Finanzbedarf über die nächsten 12 Monate hinaus zu decken.

Höhepunkte des ersten Halbjahres 2022 und Ereignisse nach Ende des

Berichtszeitraums

* Projekt Referenzanlage

Im Februar 2022 [3] gab Carbios bekannt, dass das Unternehmen eine

Partnerschaft mit Indorama Ventures eingeht, um die weltweit erste

Produktionsanlage zu errichten, die seine Technologie nutzt.

Diese Referenzanlage ist für die Verarbeitung von 50.000 Tonnen PET-Abfällen

pro Jahr ausgelegt. Sie wird zudem auch das Geschäftsmodell von Carbios

stärken, das auf der Lizenzierung seiner Technologien und seines Know-hows

sowie dem Verkauf von Enzymen an seine Lizenznehmer basiert, die wiederum

ihre eigenen PET-Recycling-Produktionsanlagen bauen werden.

Die Anlage wird auf einem Grundstück errichtet, das an die Anlage von

Indorama-Glanzstoff in Longlaville (Frankreich) angrenzt.

Die Konstruktionsstudien schreiten im Einklang mit dem Zeitplan für die

behördlichen Anträge und die Inbetriebnahme der Anlage voran. Es finden

Arbeitssitzungen mit den Interessengruppen statt - darunter lokale

Politiker, die Präfektur sowie DREAL und DDT, die lokalen Vertretungen der

staatlichen Umwelt-, Entwicklungs- und Wohnungsbaubehörden -, um die

nächsten Phasen des Projekts zu planen.

Der vorläufige Zeitplan [4] und die wichtigsten Schritte für den Bau der

Einheit sind:

2022:

* Technische Studien und Einreichung von Anträgen auf Baugenehmigung

* Umweltrechtliche Genehmigung

Ende 2023:

* Baubeginn der Anlage

2025:

* Mechanische Fertigstellung und Inbetriebnahme

* Erste Einnahmen aus dem Betrieb der Anlage

* Industrielle Demonstrationsanlage: Carbios skaliert seine Technologie

für die industrielle Produktion

Nach dem vorläufigen Zeitplan des Unternehmens sind nun alle Prozessschritte

von der Vorbehandlung der PET-Abfälle bis zur Monomerproduktion miteinander

verbunden. Die Demonstrationsanlage wird von einem technischen Team aus 12

Ingenieuren und Technikern betrieben.

Die Ergebnisse der Demonstrationsanlage fließen in den Entwurf des

Prozessdesignpakets (PDP) für den Bau und Betrieb einer Referenzanlage ein

und sollten es Carbios ab 2023/2024 ermöglichen, mehrere Lizenzen für diese

Technologie zu vergeben und die zugehörigen Enzyme an industrielle Betreiber

zu verkaufen, die ihre eigenen Anlagen bauen und betreiben werden.

Die Kernelemente des Prozesses, die Depolymerisationskinetik und die

Ausbeute bei der enzymatischen Verwertung von PET-Kunststoffabfällen,

erzielen identische Ergebnisse wie in den Labor- und Pilotanlagen. In diesen

Phasen liegen die wichtigsten Herausforderungen in der Optimierung der

Produktivität, der Ausbeute und in der Qualifizierung der Rohstoffquellen.

Gleichzeitig wird die Reinigungsanlage in enger Zusammenarbeit mit dem

Designteam für die Referenzanlage und den Technologielieferanten

zuverlässiger gemacht und feiner abgestimmt.

* Textil-Konsortium

Im Juli 2022 [5] gab Carbios die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit On,

Patagonia, PUMA und Salomon bekannt, um Lösungen zu entwickeln, die die

Wiederverwertbarkeit ihrer Produkte verbessern. Ein wichtiges Ziel der

zweijährigen Vereinbarung ist es, die Einführung der einzigartigen

Biorecycling-Technologie von Carbios zu beschleunigen, die einen Durchbruch

für die Textilindustrie darstellt. Carbios und die vier Unternehmen werden

zudem erforschen, wie Produkte recycelt werden können, mögliche Lösungen für

das Sammeln von getragenen Polyesterartikeln bewerten, einschließlich

Sortier- und Demontagetechnologien, und Daten zum Faser-zu-Faser-Recycling

sowie zu Kreislaufmodellen sammeln. Das gemeinsame Ziel der Mitglieder des

Konsortiums ist es, eine echte Kreislaufwirtschaft in dieser Branche zu

schaffen, indem sie Innovationen entwickeln, um Fasern von einem Produkt in

ein anderes zu recyceln und so das Problem des Textilabfalls in einem

gemeinschaftlichen Ansatz zu verringern, der dazu beiträgt, eine

nachhaltigere Zukunft zu schaffen.

* F+E-Entwicklungen im Textilbereich

Im März 2022 [6] hat Carbios die dritte und letzte technische Phase des

CE-PET-Forschungsprojekts erfolgreich abgeschlossen, das von der

französischen Umwelt- und Energieagentur ADEME co-finanziert wird [7]. Die

von Carbios und dem akademischen Partner TWB im Rahmen dieses Projekts

geleistete Arbeit führte zur erfolgreichen Herstellung einer weißen

PET-Faser im Pilotmaßstab, die zu 100 % enzymatisch aus farbigen

Textilabfällen recycelt wird. Dank des erfolgreichen Abschlusses dieser

Phase, in der es um die Entwicklung des Biorecyclingverfahrens von Carbios

zur Verwertung von Textilabfällen ging, erhielt das Unternehmen 827 Tausend

Euro (206.800 Euro an Subventionen und 620.400 Euro an rückzahlbaren

Vorschüssen).

* Wissenschaftlicher Artikel

Im Juli 2022 [8] gaben Carbios und das Toulouser Biotechnologie-Institut

(TBI) die Veröffentlichung eines Artikels mit dem Titel "An NMR look at an

engineered PET depolymerase" im renommierten Biophysical Journal bekannt.

Der Artikel beschreibt, wie die Autoren die Kernspinresonanzspektrometrie

einsetzten, um die thermische Stabilität von PET-Depolymerisationsenzymen zu

untersuchen und wie das Enzym vom Polymer absorbiert wird. Dieser neuartige

Ansatz, der Monate an Entwicklungsarbeit in Anspruch nahm, ist eine

Weltneuheit und eröffnet neue Möglichkeiten zur Verbesserung der

Leistungsfähigkeit dieser Enzyme. Mit der Veröffentlichung dieses Artikels

konnte Carbios seine internationale Führungsposition bei der Entwicklung der

effektivsten Enzyme für die Depolymerisierung und das Recycling von

Kunststoffen weiter ausbauen.

* WhiteCycle-Projekt

Im August 2022 [9] gab Carbios seinen Beitritt zum WhiteCycle-Projekt

bekannt, das im Juli 2022 gestartet wurde und von Michelin koordiniert wird.

Das Hauptziel des Projekts ist die Entwicklung einer Kreislauflösung zur

Umwandlung komplexer Abfälle [10], die Textilien aus Kunststoff enthalten,

in Produkte mit hohem Mehrwert. Diese öffentlich-private europäische

Partnerschaft, die von Horizon Europe, dem Forschungs- und

Innovationsprogramm der Europäischen Union, co-finanziert wird, umfasst 16

Organisationen und hat eine Laufzeit von vier Jahren.

WhiteCycle verfolgt die Vision, dass die Einführung und Nutzung seiner

Lösung bis 2030 zu einem jährlichen Recycling von mehr als 2 Millionen

Tonnen PET führen wird. Durch dieses Projekt soll die Deponierung oder

Verbrennung von mehr als 1,8 Millionen Tonnen Kunststoff pro Jahr vermieden

werden. Es soll auch die CO2-Emissionen um etwa 2 Millionen Tonnen

verringern.

WhiteCycle verfügt über ein globales Gesamtbudget von knapp 9,6 Millionen

Euro und erhält europäische Fördermittel in Höhe von fast 7,1 Millionen

Euro.

* Eine gestärkte Finanzstruktur zur Unterstützung der Entwicklung

Im Juni 2022 erhielt Carbios das am 20. Dezember 2021 angekündigte Darlehen

der Europäischen Investitionsbank (EIB) in Höhe von 30 Millionen Euro (29,55

Millionen Euro nach Abzug der Kosten) [11]. Der Hauptbetrag des Darlehens,

das durch das InnovFin-Programm der Europäischen Kommission zur

Energiedemonstration unterstützt wird, wird in gleichbleibenden jährlichen

Raten zwischen dem 29. Juni 2025 und dem 29. Juni 2030 zurückgezahlt.

Diese Art der Finanzierung ist für die Unterstützung vielversprechender

innovativer Projekte vorgesehen, die von Unternehmen entwickelt werden, die

bei der Verfolgung der EU-Klimaziele einen grundlegenden Wandel herbeiführen

wollen. Sie soll der europäischen Industrie helfen, bei der Entwicklung

nachhaltiger Technologien eine Führungsrolle zu übernehmen. Das Darlehen in

Höhe von 30 Millionen Euro, das die EIB in einer einzigen Tranche auszahlt,

wird mit einem festen Jahreszins von 5% verzinst und hat eine Laufzeit von 8

Jahren, wobei die erste Rückzahlung im Jahr 2025 fällig wird. Diese

Vereinbarung wird durch eine Vereinbarung über die Ausgabe von

Optionsscheinen ergänzt, in deren Rahmen Carbios 2,5 % seines vollständig

verwässerten Aktienkapitals in Form von Optionsscheinen an die EIB

ausgegeben hat, davon 1,25 % mit einem Ausübungspreis von 40 Euro pro Aktie

und 1,25 % mit einem Ausübungspreis von 38,8861 Euro pro Aktie, der dem

volumengewichteten Durchschnitt des Handelskurses einer Stammaktie des

Unternehmens an den letzten drei (3) Handelstagen vor dem fünften Tag vor

dem Datum der Unterzeichnung entspricht. Die Schaffung und Ausgabe dieser

EIB-Optionsscheine und damit die Auszahlung des Darlehens von 30 Millionen

Euro unterlagen der Genehmigung durch eine außerordentliche Versammlung der

Carbios-Aktionäre am 2. Februar 2022, der Übertragung entsprechender

Befugnisse an den Aufsichtsrat von Carbios und dem anschließenden Beschluss

des Aufsichtsrats zur Ausübung dieser Befugnisse.

Auf der Grundlage der aktuellen Liquiditätslage und der prognostizierten

Betriebsausgaben ist Carbios der Ansicht, dass es seinen Finanzbedarf über

die nächsten 12 Monate hinaus decken kann.

* Stärkung der Unternehmensführung

Änderung im Aufsichtsrat

Auf der ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre am

22. Juni 2022 wurden Philippe Pouletty zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats

und Emmanuel Ladent als Mitglied des Aufsichtsrats ernannt.

Im Juni 2022 [12] verkündigte Carbios außerdem die Verstärkung seines

Aufsichtsrats durch die Ernennung von Frau Isabelle Parize (Chairman von

Delsey) und Herrn Juan de Pablo (Executive Vice-President der Universität

Chicago) als unabhängige Mitglieder.

Entwicklung des Executive Committee

Im Mai 2022 [13] wurden Lionel Arras, Direktor für industrielle Entwicklung,

und Mathieu Berthoud, (ehemals Suez), Direktor für Beschaffung und

öffentliche Angelegenheiten, in das Executive Committee von Carbios berufen.

Im September 2022 [14] trat Herr Pascal Bricout (ehemals Michelin) als

Strategie- und Finanzvorstand dem Executive Committee von Carbios bei.

* Verstärkung des geistigen Eigentums

In der ersten Jahreshälfte 2022 hat Carbios seine aktive Politik zur

Sicherung seiner Technologien und seines Know-hows mit der Einreichung einer

neuen Patentanmeldung zum Schutz seines Recyclingverfahrens fortgesetzt.

Carbios hat außerdem sein Portfolio an geistigem Eigentum durch die

Erteilung neuer wichtiger Patente in den USA, Kanada, China, Südkorea,

Mexiko und Brasilien zum Schutz der verschiedenen vom Unternehmen

entwickelten Technologien konsolidiert.

Zum 30. Juni 2022 umfasste das Portfolio des geistigen Eigentums von Carbios

42 Patentfamilien (darunter eine im Rahmen einer weltweiten Exklusivlizenz

mit dem CNRS und der Universität Poitiers) mit 274 angemeldeten Patenten in

den wichtigsten Regionen der Welt und 63 bereits erteilten Patenten. Von

diesen Patentfamilien beziehen sich 24 auf die firmeneigene

PET-Recyclingtechnologie von Carbios, die in Europa, den Vereinigten

Staaten, Kanada, Mexiko, China, Indien, Thailand, Indonesien, Südkorea,

Japan und Taiwan angemeldet wurden.

Diese Patentfamilien decken die verschiedenen Entwicklungsbereiche des

Unternehmens ab (biologische Vielfalt, enzymatisches Recyclingverfahren,

Verfahren zur Herstellung biologisch abbaubarer Kunststoffe und

Bioproduktion).

Carbiolice, das jetzt vollständig zu Carbios gehört, verfügt separat auch

über ein eigenes Portfolio, das zum 30. Juni 2022 9 Patentfamilien umfasste.

Alle diese Patente stehen in direktem Zusammenhang mit dem Geschäft von

Carbiolice, biologisch abbaubare Kunststoffe herzustellen, insbesondere

solche, die ein Enzym enthalten.

* Auszeichnungen

Im Mai 2022 [15] gab Carbios bekannt, dass das Unternehmen von der Stiftung

Solar Impulse das Label Efficient Solution für seine PET-Biorecyclinglösung

erhalten hat. Im Rahmen der Erneuerung dieses Gütesiegels wurde die von

Carbios eingesetzte Technologie von einer Gruppe unabhängiger Experten

anhand mehrerer Kriterien neu bewertet, die die drei Hauptthemen technische

Machbarkeit, soziale und ökologische Auswirkungen sowie wirtschaftliche

Rentabilität abdecken.

Im August 2022 [16] gab Carbios bekannt, dass sein Chief Scientific Officer,

Prof. Alain Marty, den Biocat Award in der Kategorie "Industrie" in Hamburg

erhalten hat. Diese Auszeichnung gilt als eine der renommiertesten in der

Biotechnologie. Prof. Alain Marty wird für seine bedeutenden Leistungen auf

dem Gebiet des enzymatischen Recyclings von PET-Kunststoffen und

Polyesterfasern ausgezeichnet. Der Preis würdigt seine Arbeiten zur

enzymatischen Optimierung und zur Anwendung der außergewöhnlichen Spezifität

von Enzymen zur Unterstützung der Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen.

Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts

Der Zwischenfinanzbericht zum 30. Juni 2022 wurde auf der Website des

Unternehmens veröffentlicht und bei der französischen Finanzaufsichtsbehörde

Autorité des Marchés Financiers hinterlegt.

Über Carbios

Carbios, 2011 von Truffle Capital gegründet, ist ein Unternehmen im Bereich

der grünen Chemie, das biologische und innovative Prozesse für das Recycling

von Plastikabfall entwickelt. Mit seinem einzigartigen Ansatz kombiniert

Carbios Enzyme und Kunststoffe, um den Erwartungen der modernen Verbraucher

und den Herausforderungen eines umfassenden ökologischen Wandels zu

begegnen. Carbios stellt sich damit einer der größten Herausforderungen

unserer Zeit: der Umweltverschmutzung durch Kunststoffe und Textilien.

In seinem Verfahren zerlegt Carbios jede Art von PET

(Polyethylenterephthalat; das vorherrschende Polymer in Flaschen, Schalen

und Textilien aus Polyester) in seine Grundbestandteile, die dann zur

Herstellung neuer PET-Kunststoffe mit gleicher Qualität wie Neuware

wiederverwendet werden können. Dieses innovative, weltweit erste Verfahren

zum PET-Recycling wurde kürzlich in einem wissenschaftlichen Leitartikel in

der renommierten Zeitschrift Nature veröffentlicht. Im Jahr 2021 hat Carbios

seine Demonstrationsanlage in Clermont-Ferrand erfolgreich in Betrieb

genommen. Mit dem Bau einer einzigartigen Großanlage in Partnerschaft mit

Indorama Ventures hat Carbios nun einen weiteren wichtigen Schritt in

Richtung Industrialisierung seines Verfahrens unternommen.

Im Jahr 2017 gründeten Carbios und L'Oréal gemeinsam ein Konsortium, um zur

Industrialisierung der proprietären Recyclingtechnologie beizutragen. Nestlé

Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe, die sich der Entwicklung

innovativer Lösungen für Nachhaltigkeit verschrieben haben, sind diesem

Konsortium im April 2019 beigetreten. 2022 unterzeichnete Carbios zudem ein

Abkommen mit On, Patagonia, PUMA, und Salomon, um Lösungen zu finden, die

die Wiederverwertbarkeit und Kreislauffähigkeit ihrer Produkte verbessern.

Das Unternehmen hat auch eine enzymatische Technologie für den biologischen

Abbau von Einwegkunststoffen auf PLA-Basis (Polymilchsäure; ein Polymer aus

biologischem Anbau) entwickelt. Mit dieser Technologie kann eine neue

Generation von Kunststoffen geschaffen werden, die unter natürlichen

Bedingungen zu 100% kompostierbar ist, indem Enzyme in das Herz des

Kunststoffprodukts integriert werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.carbios.com/en

Twitter: Carbios LinkedIn: Carbios Instagram: insidecarbios

Carbios Aktionäre (ISIN FR0011648716/ALCRB) können das PEA-PME-Programm in

Anspruch nehmen, ein staatliches Programm, das es in Frankreich ansässigen

Personen, die in kleine mittelständische Unternehmen (KMU) investieren,

ermöglicht, von Einkommenssteuernachlässen zu profitieren.

Carbios Medienarbeit Medienarbeit (U.S.) Rooney Medienar-

Laura Perrin (Europa) Partners Kate L. Barrette beit

- Agnès Iconic [1]kbarrette@rooneypartners.com (Deutschla-

Mathé Marie-Virgi- +1 212 223 0561 1. nd) MC

Communicati- nie Klein mailto:kbarrette@rooneypartner Services

on [1]mvk@iconic s.com AG Anne

Department -conseil.com Hennecke

[1]contact@C +33 (0)1 44 [1]carbios

arbios.fr 14 99 96 1. @mc-ser

+33 (0)4 73 mailto:mvk@i vices.eu

86 51 76 conic-con- +49 (0)211

Benjamin seil.com 529 252 22

Audebert 1.

Investor mailto:car

Relations bios@mc-

1. ser-

mailto:con vices.eu

tact@car

bios.fr

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in

Frankreich, Europa, den USA oder einem anderen Land dar.

Die Übersetzung dient nur zu Informationszwecken. Bei Unstimmigkeiten

zwischen der französischen und der deutschen Fassung dieser Pressemitteilung

ist die französische Fassung maßgebend.

[1] Carbios 54: neue Tochtergesellschaft, die am 8. Juni 2022 eingetragen

wurde. Sie befindet sich zu 100 % im Besitz von Carbios und hat die Aufgabe,

das Referenzwerk des Unternehmens in Longlaville (Frankreich) zu betreiben.

[2] CIR, das Carbiolice im Jahr 2021 gewährt wurde und für den Zeitraum nach

der Übernahme durch Carbios vom 4. Juni 2021 bis zum 30. Juni 2021 gebucht

wurde.

[3] Vgl. Pressemitteilung vom 23. Februar 2022

[4] Voraussichtliche Termine, abhängig von der Erteilung der Bau- und

Betriebsgenehmigung

[5] Vgl. Pressemitteilung vom 06. Juni 2022

[6] Vgl. Pressemitteilung vom 10. März 2022

[7] Projekt im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms der ADEME (PIA

1882COO98).

[8] Vgl. Pressemitteilung vom 20. Juni 2022

[9] Vgl. Pressemitteilung vom 09. August 2022

[10] Komplexe Abfälle: Abfälle, die aus mehreren Materialien bestehen

(Gummiwaren, Verbundstoffe und mehrlagige Textilien).

[11] Vgl. Pressemitteilung vom 20. Dezember 2021

[12] Vgl. Pressemitteilung vom 30. Juni 2022

[13] Vgl. Pressemitteilung vom 30. Mai 2022

[14] Vgl. Pressemitteilung vom 01. September 2022

[15] Solar Impulse Foundation

[16] Vgl. Pressemitteilung vom 31. August 2022

