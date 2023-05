EQS-News: H&K AG stärkt durch Debt-Equity-Swap Liquidität und Eigenkapitalbasis (deutsch)

H&K AG stärkt durch Debt-Equity-Swap Liquidität und Eigenkapitalbasis

^

EQS-News: H&K AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

H&K AG stärkt durch Debt-Equity-Swap Liquidität und Eigenkapitalbasis

23.05.2023 / 16:16 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

H&K AG / Heckler & Koch

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN,

KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE

VERTEILUNG ODER FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN ANDERE

EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER

VERÖFFENTLICHUNG.

PRESSEMITTEILUNG Oberndorf a.N., 23. Mai 2023

H&K AG stärkt durch Debt-Equity-Swap Liquidität und Eigenkapitalbasis

Wie bereits bekanntgegeben, konnte die H&K AG die am 23. April 2023

veröffentlichte Bezugsrechtskapitalerhöhung und den damit verbundenen

Debt-Equity Swap erfolgreich durchführen. Im Rahmen der Kapitalerhöhung

wurden die Rückzahlungsforderungen von zwei Großaktionären aus den von ihnen

gewährten Gesellschafterdarlehen als Sacheinlagen eingebracht und damit in

(handelsrechtliches) Eigenkapital der Gesellschaft umgewandelt.

Das Grundkapital der Gesellschaft wurde im Zuge der Kapitalerhöhung um

insgesamt EUR 7.841.864,00 auf insgesamt EUR 35.482.784,00 durch Ausgabe von

7.841.864 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft

erhöht. Die Kapitalerhöhung wurde am 17. Mai 2023 in das Handelsregister

eingetragen. Die neuen Aktien wurden am 19. Mai 2023 in die bestehende

Preisfeststellung an der Euronext Access Paris einbezogen.

"Wir möchten uns bei allen Aktionären für die Teilnahme an der

Kapitalerhöhung und das damit dem Unternehmen entgegengebrachte Vertrauen

bedanken", teilte Finanzvorstand Dr. Björn Krönert mit.

Der Bruttoemissionserlös der Kapitalerhöhung (ohne Sacheinlagen) beläuft

sich auf insgesamt EUR 10,1 Mio. Die Gesellschaft beabsichtigt, den

Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung für Investitionen in Produktion

und Infrastruktur an ihrem Standort in Oberndorf am Neckar zu verwenden.

"Die Kapitalmaßnahme war ein voller Erfolg" so Krönert weiter. "Insgesamt

lag die Bezugsquote für alle angebotenen neuen Aktien bei 99,3%. Das hat

unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Sowohl die deutliche Verbesserung

der Eigenkapitalbasis durch die Umwandlung der Gesellschafterdarlehen als

auch die der Gesellschaft zugeflossenen neuen Barmittel werden dem

Unternehmen in den kommenden Perioden ermöglichen, den erfolgreichen Kurs

der vergangenen Jahre weiter fortzusetzen."

Weitere Informationen zu der Kapitalerhöhung sind auf der Website der

Gesellschaft (www.heckler-koch.com) im Bereich "Investor Relations -

Kapitalerhöhung 2023" zu finden.

Kontakt

H&K AG

Dr. Björn Krönert

CFO der H&K AG

Telefon: +49 7423 79-0

Fax: +49 7423 79-2350

E-Mail: info.ir@heckler-koch-de.com

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die Bezugsfrist für die in

dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere ist abgelaufen. Das

öffentliche Angebot der Wertpapiere in Deutschland erfolgte ausschließlich

auf der Grundlage eines von der BaFin gebilligten Wertpapierprospekts. Die

Wertpapiere der Gesellschaft wurden bereits verkauft.

---------------------------------------------------------------------------

23.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: H&K AG

Heckler & Koch-Straße 1

78727 Oberndorf am Neckar

Deutschland

Telefon: 07423 79-0

Fax: 07423 79-2350

E-Mail: info.ir@heckler-koch-de.com

Internet: www.heckler-koch.com

ISIN: DE000A11Q133, XS1649057640

WKN: A11Q13

Börsen: Paris

EQS News ID: 1639903

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1639903 23.05.2023 CET/CEST

°