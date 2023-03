EQS-News: Der HSL Fund ist um 63 % gewachsen und gehört somit zu den grössten nicht kotierten Wohnfonds der Schweiz. (deutsch)

Der HSL Fund ist um 63 % gewachsen und gehört somit zu den grössten nicht kotierten Wohnfonds der Schweiz.

07.03.2023 / 07:02 CET/CEST

Medienmitteilung 7. März 2023

Medienmitteilung (PDF)

Zürich, 7. März 2023 - Der Helvetica Swiss Living Fund ist gegenüber dem

Vorjahr von rund CHF 501 Millionen auf CHF 818 Millionen gewachsen. Weitere

hochwertige Liegenschaften konnten an guten Lagen zu attraktiven Preisen

eingekauft werden.

* Gesamtfondsvermögen legte um CHF 313 Millionen auf CHF 829 Millionen zu

* Bestandesportfolio erhöhte sich per Jahresende um 63% auf CHF 818

Millionen

* Emissionserlöse aus der Kapitalerhöhung konnten erfolgreich in den

Zukauf von

21 Liegenschaften investiert und der Bestand auf 62 erhöht werden

* Annualisierte Mietzinseinnahmen stiegen um 58% auf CHF 28.9 Millionen

* Nettoinventarwert erhöhte sich von CHF 113.31 um 2.7% auf CHF 116.37 pro

Anteil

* Performance von +2.8% gegenüber dem Benchmark SXI Real Estate Funds

Broad (-15.2%)

* Der HSL Fund ist erneut ein Outperformer mit einer hohen

Ausschüttungsrendite von 3.05%

* Ausschüttung wird von CHF 3.40 auf CHF 3.45 pro Anteil erhöht

Details zum Geschäftsjahr 2022

Der Helvetica Swiss Living Fund ist schweizweit einer der grössten nicht

kotierten Immobilienfonds mit Fokus auf Wohnen. Der Fonds ist gegenüber dem

Vorjahr um mehr als 63% von rund CHF 501 Millionen auf CHF 818 Millionen

gewachsen. Weitere hochwertige Liegenschaften konnten an guten Lagen, zur

richtigen Zeit und zu attraktiven Preisen eingekauft werden. Die Anzahl

Wohnliegenschaften ist weiter auf 62 gegenüber 41 im Vorjahr gestiegen. Die

annualisierten Mietzinseinnahmen konnten um 58% von CHF 18.3 Mio. auf CHF

28.9 Mio. gesteigert werden. Zudem konnte im ersten Halbjahr eine weitere

Kapitalerhöhung im Umfang von CHF 126 Mio. erfolgreich abgeschlossen werden.

Aufgrund der grossen Nachfrage seitens der Anleger kam es zu einer

deutlichen Überzeichnung, was die Attraktivität des Fonds unterstreicht. Mit

dem Emissionserlös konnten 21 hochwertige Wohnliegenschaften mit über 660

Wohnungen an guten Wohnlagen zugekauft werden.

Erfolgsrechnung

Mit dem Portfolio konnten Mietzinseinnahmen von CHF 24.1 Mio. erzielt

werden. Im Vorjahr lagen diese bei CHF 11.4 Mio. Insgesamt fielen

Aufwendungen von CHF 11.6 Mio. an, was einer Erhöhung von CHF 6.5 Mio.

gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Ertragspotenzial der erworbenen

Liegenschaften wird sich erst 2023 - auf Basis der dem Fonds zufliessenden

Jahresmieterträge - vollständig zeigen.

Über das gesamte Portfolio konnte unter der Position "nicht realisierte

Kapitalgewinne" eine um CHF 4.6 Mio. höhere Aufwertung auf dem Portfolio von

CHF 13.8 Mio. gegenüber CHF 9.1 Mio. im Vorjahr erzielt werden.

Vermögensrechnung

Das Gesamtfondsvermögen von CHF 829 Mio. reflektiert die Zukäufe in den

vergangenen zwölf Monaten und die Kapitalerhöhung. Per Bilanzstichtag nahmen

die Verkehrswerte der Liegenschaften gegenüber dem Vorjahreswert von CHF 501

Mio. um 63% auf knapp CHF 818 Mio. zu. Die flüssigen Mittel betragen CHF 3

Mio. und sind gegenüber Ende Vorjahr um CHF 2 Mio. gesunken. Die sonstigen

Vermögenswerte nahmen von CHF 10 Mio. um CHF 3 Mio. auf CHF 7 Mio. ab. Per

31. Dezember 2022 werden Anteile an anderen Immobilienfonds im Umfang von

rund CHF 1 Mio. gehalten. Der Anstieg des Portfolios um CHF 317 Mio. erklärt

sich hauptsächlich durch die zugekauften Liegenschaften mit Anlagekosten von

CHF 303 Mio. Dabei wurden Aufwertungen über CHF 5 Mio. erzielt und

Anlagekosten bzw. Investitionen aktiviert. Nach Abzug der Verbindlichkeiten

von CHF 376 Mio. und Liquidationssteuern von knapp CHF 7 Mio. resultiert per

Bilanzstichtag ein um CHF 136 Mio. höheres Nettofondsvermögen von CHF 447

Mio. gegenüber Ende Vorjahr mit CHF 311 Mio.

Ausschüttung und Performance

Die Fondsanteile sind ausschüttungsbereinigt von CHF 115.50 um 2.2% auf CHF

113.00 pro Anteil gesunken. Dies entspricht unter Berücksichtigung der im

ersten Halbjahr ausbezahlten Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2021 von CHF

3.40 einer Performance von 2.8%.

Der HSL Fund ist erneut ein Outperformer mit einer hohen

Ausschüttungsrendite. Unter Berücksichtigung der Ausschüttung für das

Berichtsjahr 2021 von CHF 3.40 pro Anteil hat der Fonds eine überaus starke

Anlagerendite von 5.9% erwirtschaftet, was beachtlich ist. Der

Nettoinventarwert erhöhte sich in der Berichtsperiode von CHF 113.31 um 2.7%

auf CHF 116.37 pro Anteil.

Für das Geschäftsjahr 2022 wird eine Ausschüttung von CHF 3.45 pro Anteil

vorgenommen, was eine Steigerung von 1.5% gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

AusblickDer Helvetica Swiss Living Fund ist im Geschäftsjahr 2022 um 63%

gewachsen und gehört mit einem Immobilienportfolio von CHF 818 Millionen und

rund 1'850 erstklassigen Wohnungen zu einem der grössten nicht kotierten

Wohnfonds der Schweiz.

Die Fondsleitung geht von substanziell teurer werdendem Wohnen in der

Schweiz aus. Entsprechend ist der HSL Fund dank seinem tiefen Mietzinsniveau

bestens für einen Anstieg der Marktmieten positioniert. Durch die natürliche

Mieterfluktuation von rund 15% pro Jahr können einerseits die

Bestandesmieten langfristig sukzessive an die Marktmieten angepasst werden.

Anderseits bietet die weitere Erhöhung des Vermietungsstandes zusätzliches

Mietertragssteigerungspotenzial. Mit einem durchschnittlichen

Mietzinsquantil von sehr tiefen 39% befindet sich das Niveau der Mietzinse

im niedrigen Preissegment und gewährleistet dadurch langfristig eine gute

Vermietbarkeit und eine hohe Ausschüttungsfähigkeit.

Der Wohnungsmangel dürfte sich weiter zuspitzen, wodurch die Bestandes-,

aber auch die Marktmieten stark anziehen werden. Die Fondsleitung erachtet

das Timing, die Wachstumsstrategie des Fonds fortzusetzen, als ideal.

Entsprechend sind weitere Kapitalaufnahmen angestrebt, um von den erwähnten

Faktoren zu profitieren. Der Fokus liegt weiterhin auf hochwertigen

Wohnliegenschaften in gut erreichbaren, nationalen Wirtschaftszentren mit

hohem Bevölkerungswachstum und einer guten Anbindung an den öffentlichen

Verkehr. Weitere Ankaufskriterien sind Liegenschaften mit tiefen

Mietzinsquantilen, idealerweise von 30 bis 50%. Ziel ist es, mehrheitlich zu

Renditen zu investieren, welche die Portfoliokennzahlen verbessern. Bei

guten Marktbedingungen prüft die Fondsleitung weitere Kapitalerhöhungen, um

den Fonds entlang der geplanten Wachstumsstrategie zu entwickeln. Eine

stetige Reduktion der Fremdfinanzierungsquote wird ebenfalls angestrebt.

Die Fondsleitung ist bestrebt, die Ausschüttung gegenüber dem Vorjahr weiter

zu erhöhen und visiert CHF 3.50 pro Fondsanteil an. Entsprechend ist der

Fonds einer der ausschüttungsstärksten Wohnfonds der Schweiz.

Eine Kotierung des Fonds an der SIX Swiss Exchange wird bis Ende 2024

angestrebt.

Medienkontakte

Salman Baday Peter R. Vogel Lucas Schlageter

Head Sales & Chief Financial Head Portfolio

Marketing Officer Management

T +41 43 444 70 95 T +41 43 544 70 84 T+41 43 544 70 91

[1]sb@helvetica.com [1]prv@helvetica.com [1]ls@helvetica.com

1. 1. 1.

mailto:mn@helvetica. mailto:prv@helvetica. mailto:ls@helvetica.

com com com

Über Helvetica

Helvetica Property Investors AG ist eine führende Immobilien Fondsleitungs-

und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten unseren Kunden nachhaltigen

Wert durch aktives, langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen

Immobilienanlagen. Mit einer voll integrierten Immobilienanlageplattform

bieten wir sowohl standardisierte Anlageprodukte als auch kundenspezifische

Anlageprogramme an. Wir sind stolz auf unseren langjährigen Ruf für

ausgezeichneten Kundenservice und unser Engagement für

verantwortungsbewusstes Handeln. Unsere Firma ist von der Eidgenössischen

Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt und reguliert.

Helvetica Swiss Living Fund

Der HSL Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten

Anlegern offensteht. Der HSL Fund investiert in Wohnimmobilien in der ganzen

Schweiz, primär dort, wo regionale und nationale Wirtschaftszentren gut

erreichbar sind. Im Anlagefokus des Fonds stehen ältere und neuwertige

Liegenschaften mit stabilen und nachhaltigen Erträgen. Das Anlageziel

besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der

Ausschüttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich

handelbar. Der HSL Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht,

FINMA, bewilligt.

Ticker Symbol HSL; Valor 49 527 566; ISIN CH0495275668

Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff.

des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen noch wesentliche

Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (Key Investor Information

Document; KIID) im Sinne des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes oder

ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine

Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient

ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen

enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken

behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt

keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die

Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der

Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen

Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit

integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können

kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung

richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz

ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an

US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der

US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen

ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.

Unternehmen: Helvetica Property

Brandschenkestrasse 47

8002 Zürich

Schweiz

Telefon: +41 43 544 7080

E-Mail: office@helvetica.com

Internet: www.helvetica.com

ISIN: CH0495275668

Valorennummer: 49527566

Börsen: SIX Swiss Exchange

