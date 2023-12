EQS-News: HENSOLDT erwirbt ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

HENSOLDT erwirbt ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH

^

EQS-News: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

HENSOLDT erwirbt ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH

05.12.2023 / 19:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE (VOLLSTÄNDIG ODER

TEILWEISE), DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN

VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN SOWIE ANDEREN STAATEN, IN DENEN

DIE VERÖFFENTLICHUNG, FREIGABE ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE

AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.

HENSOLDT erwirbt ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH

* HENSOLDT erwirbt die ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH ("ESG") von

einem Investmentvehikel, das von der Armira Beteiligungen GmbH & Co. KG

("Armira") verwaltet wird. Die ESG ist ein führender deutscher

Systemintegrator für Verteidigung und Sicherheit mit einem niedrigen

zweistelligen jährlichen Umsatzwachstum.

* Diese hochkomplementäre Akquisition und dessen hohes Wachstum

beschleunigt HENSOLDTs Strategie für Sensorlösungen, indem sie auf der

führenden Innovations-, Softwareentwicklungs- und

Systemintegrationskompetenz von ESG aufbaut.

* Die Transaktion bewertet ESG mit einem Unternehmenswert von 675

Millionen EUR zuzüglich eines Earn-Out von bis zu 55 Millionen EUR

basierend auf spezifischen Leistungszielen bis zum 31. Dezember 2024,

was einem EV/EBITDA 2024E von ~10x nach run-rate Kostensynergien

entspricht.

* Es wird erwartet, dass die Akquisition einen hohen finanziellen

Wertzuwachs generiert:

* Steigerung des eigenständigen Umsatzwachstums von HENSOLDT und der

FCF-Generierung.

* Steigerung des Gewinns pro Aktie im zweiten Jahr, einschließlich

Kostensynergien, und zweistellige Steigerung im vierten Jahr,

einschließlich Kosten- und Umsatzsynergien.

* ROIC übersteigt WACC im vierten Jahr, einschließlich

Kostensynergien, und schon im dritten Jahr, einschließlich Kosten-

und Umsatzsynergien.

* Die Transaktion wird von den beiden Hauptaktionären von HENSOLDT, der

Bundesrepublik Deutschland und Leonardo S.p.A., voll unterstützt.

* Die Übernahme wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen

sein, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, einschließlich der Erteilung

der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Taufkirchen, 5. Dezember 2023 - Die HENSOLDT-Gruppe ("HENSOLDT") gab heute

die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme der ESG

Elektroniksystem- und Logistik-GmbH ("ESG"), von einem Investmentvehikel,

das von der Armira Beteiligungen GmbH & Co. KG ("Armira") verwaltet wird,

bekannt. Die ESG ist ein führender plattform- und herstellerunabhängiger

Systemintegrator sowie etablierter Technologie- und Innovationspartner für

Verteidigung und Sicherheit. Mit der Übernahme des hochkomplementären

Wehrtechnikgeschäfts der ESG erweitert HENSOLDT sein Geschäft um starke

Design- und Systemintegrationsfähigkeiten.

Thomas Müller, CEO der HENSOLDT-Gruppe, sagt: "Die Übernahme der ESG passt

hervorragend in unsere Gesamtstrategie und beschleunigt die Entwicklung von

HENSOLDT als Lösungsanbieter für Verteidigung und Sicherheit. Durch die

Kombination der sich hervorragend ergänzenden Fähigkeiten von HENSOLDT und

ESG machen wir einen entscheidenden Schritt hin zu einem führenden

europäischen Anbieter von nahtlos integrierten Lösungen. Damit sind wir

bestens aufgestellt, um die bestehenden und zukünftigen Anforderungen

unserer Kunden weltweit zu erfüllen."

Christian Ladurner, CFO der HENSOLDT-Gruppe, sagt: "Die Übernahme der ESG

ist eine hervorragende Gelegenheit, unser Geschäft auf die nächste Stufe zu

heben. ESG weist ein starkes Wachstum und eine hohe Cash Conversion auf, da

das Geschäftsmodell wenig Investitionen erfordert. Wir haben erhebliche

Kosten- und Umsatzsynergien identifiziert, die zu einer attraktiven

Wertschöpfung führen werden, während wir unsere Disziplin bei der

Kapitalallokation und dem Nettoverschuldungsgrad beibehalten."

Fortschrittliche Softwareentwicklungs- und Systemintegrationsfähigkeiten mit

hohem profitablem Wachstum

Die 1967 gegründete ESG ist ein plattform- und herstellerunabhängiger

Systemintegrator und Technologie- und Innovationspartner für Verteidigung

und öffentliche Sicherheit. Die ESG entwickelt, integriert, betreut und

betreibt hochkomplexe, sicherheitsrelevante Elektronik- und IT-Systeme für

die Bereiche Sicherheit und Verteidigung. Das Unternehmen bedient die

Verteidigungs- und Sicherheitsbedürfnisse von deutschen und ausländischen

Streitkräften, Behörden und Unternehmen. Die ESG konnte sich als starkes

deutsches Systementwicklungs- und -integrationsunternehmen etablieren und

spielt eine entscheidende Rolle bei wichtigen aktuellen und zukünftigen

Programmen wie FCAS ("Future Combat Air System") und F-35. Heute beschäftigt

das Unternehmen 1.380 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden und den

USA mit außergewöhnlicher technologischer Kompetenz.

Für das Jahr 2023 wird nach IFRS ein Umsatz von ca. 330 Millionen EUR

erwartet, der jährlich im niedrigen zweistelligen Prozentbereich wächst, mit

einer EBITDA-Marge von ca. 14 %, die einen starken Cashflow generiert, wobei

die Investitionen in die Instandhaltung unter 1,5% des Umsatzes liegen.

Hochgradig komplementäre Verteidigungstechnologien

Ergänzt durch das Lösungsportfolio der ESG wird HENSOLDT in die Lage

versetzt, das Wissen über die ConOps ("Concept of Operations") der Kunden,

Zertifizierungen und technisches Know-how zu kombinieren, um intelligentere

Lösungen schneller zu entwickeln, insbesondere die Digitalisierung des

Gefechtsfeldes und die Entwicklung integrierter Netzwerklösungen. Mögliche

Beispiele wären Bereiche wie bodengestützte Luftverteidigung,

Signalaufklärung, Führungssysteme sowie fortschrittliche Lösungen in

verschiedenen Luft- und Marinekampagnen. Darüber hinaus ergeben sich neue

Möglichkeiten im Bereich der Dienstleistungen für den Lebenszyklus von

Plattformen, die das Angebot von HENSOLDT in den Bereichen Training,

Logistik und Wartung für eigene und fremde installierte Systeme vertiefen.

Schließlich wird das fusionierte Unternehmen auch ein starker Partner für

die Unterstützung von Systemen sein, die in den USA und Israel beschafft

werden, und die langfristige Systemunterstützung und -weiterentwicklung in

Deutschland sicherstellen.

Akquisition beschleunigt HENSOLDTs Strategie für Sensorlösungen

Die Integration der Softwareentwicklungs- und Systemintegrationsfähigkeiten

von ESG wird HENSOLDTs Positionierung als Anbieter umfassender Lösungen

stärken. Die ESG bringt ihre Expertise im Bereich intelligenter

Datennetzwerke ein, um die HENSOLDT-Sensorsysteme bereichsübergreifend zu

integrieren und kritische integrierte Lösungen für Multi-Domain Operationen

zu schaffen. Angesichts der sich in hohem Maße ergänzenden Kompetenzen, der

starken kulturellen Übereinstimmung und der Unterstützung durch die

Stakeholder ist die kombinierte Gruppe ideal positioniert, um ihr

internationales Wachstum auf der Grundlage der Erfolgsbilanz und des

Wachstumskurses der beiden Unternehmen zu beschleunigen, während sie

gleichzeitig fest in Deutschland verankert bleibt und die nationalen

Sicherheitsinteressen schützt.

Attraktive Wertschöpfung und umsichtige Finanzierung

HENSOLDT erwirbt 100 % der ESG für einen Unternehmenswert von 675 Mio. EUR

zuzüglich eines Earn-Out von bis zu 55 Millionen EUR basierend auf

spezifischen Leistungszielen bis zum 31. Dezember 2024.

HENSOLDT erwartet jährliche Kostensynergien in Höhe von 19 Millionen EUR

sowie Umsatzsynergien aus dem Cross-Selling und der gemeinsamen

Positionierung für zukünftige Pipeline-Chancen.

Der Akquisitionswert einschließlich des Earn-Out impliziert einen EV/EBITDA

2024E von ~10x nach run-rate Kostensynergien und ~14x ohne run-rate

Kostensynergien. Zusätzlich zu den starken strategischen Argumenten wird

erwartet, dass die Transaktion einen hohen finanziellen Wertzuwachs mit sich

bringt:

* Steigerung des eigenständigen Umsatzwachstums von HENSOLDT und der

FCF-Generierung.

* Steigerung des Gewinns pro Aktie im zweiten Jahr, einschließlich

Kostensynergien, und zweistellige Steigerung im vierten Jahr,

einschließlich Kosten- und Umsatzsynergien.

* ROIC übersteigt WACC im vierten Jahr, einschließlich Kostensynergien,

und schon im dritten Jahr, einschließlich Kosten- und Umsatzsynergien.

HENSOLDT beabsichtigt, die Akquisition durch eine Kapitalerhöhung aus

genehmigtem Kapital von bis zu 10% des derzeitigen Grundkapitals sowie durch

neues Fremdkapital in Höhe von circa 450 Millionen EUR zu finanzieren. Die

Bundesrepublik Deutschland, mittelbar handelnd durch die Kreditanstalt für

Wiederaufbau (KfW), die 25,1% der Anteile an HENSOLDT hält, beabsichtigt,

sich an der möglichen Kapitalerhöhung im Verhältnis ihrer Beteiligungsquote

zu beteiligen.

Es wird erwartet, dass die Übernahme im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen

sein wird, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, einschließlich der

Erteilung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

HENSOLDT wird von der Deutschen Bank AG als Finanzberater und von Gleiss

Lutz und Hengeler Mueller als Rechtsberater begleitet.

Über HENSOLDT

HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen in der europäischen

Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in

Taufkirchen bei München entwickelt komplette Sensorlösungen für

Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Technologieführer treibt

HENSOLDT die Entwicklung von Verteidigungselektronik und Optronik voran und

erweitert kontinuierlich sein Portfolio auf Basis innovativer Ansätze in den

Bereichen Datenfusion, künstliche Intelligenz und Cybersicherheit. Mit mehr

als 6.500 Mitarbeitern erzielte HENSOLDT im Jahr 2022 einen Umsatz von 1,7

Milliarden Euro. HENSOLDT ist im MDAX der Frankfurter Wertpapierbörse

gelistet.

www.hensoldt.net

Über die ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH

Die ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH ist eines der führenden

deutschen Unternehmen für die Entwicklung, Integration, Wartung, Betreuung

und den Betrieb komplexer, sicherheitsrelevanter Systeme,

Missionsausrüstungen, Software und IT. Die ESG ist ein zugelassener

Luftfahrtbetrieb für Luftfahrzeuge und Luftfahrzeugausrüstung der Bundeswehr

und ein Luftfahrttechnischer Betrieb nach EASA Part 21J, EASA Part 21G und

EASA Part 145. Unabhängigkeit, Ingenieursgeist und fundiertes Fachwissen

sind der Kern der unternehmerischen DNA. Als zuverlässiger Technologie- und

Innovationspartner von Bundeswehr, Behörden und Industrie bietet die ESG

seit über 50 Jahren maßgeschneiderte Lösungen, Dienstleistungen und Produkte

für die Sicherheit in allen Dimensionen einer vernetzten Welt.

www.esg.de

Über Armira

Armira ist eine führende Investmentholding, die sich auf direkte

Kapitalbeteiligungen an mittelständischen, profitablen Familienunternehmen

und ambitionierten Wachstumsunternehmen in der DACH-Region, Norditalien und

darüber hinaus konzentriert. Hinter Armira steht eine exklusive

Investorenbasis aus Familien, Unternehmern und unternehmerischem Kapital für

vertrauensvolle Partnerschaften mit langfristigem Horizont.

Pressekontakt HENSOLDT

Joachim Schranzhofer Tel.: +49 (0)89.51518.1823

joachim.schranzhofer@hensoldt.net

Pressekontakt ESG

Ulrich-Joachim Müller Tel.: +49 (0)89.92161.2850

ulrich-joachim.mueller@esg.de

Pressekontakt Armira

Désirée Ball Tel.: +49 (0)89.330.3565.202

desiree.ball@armira.de

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der HENSOLDT oder seiner

Tochterunternehmen dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt

dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt werden. Diese

Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika

(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Australien, Kanada oder

Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung

rechtswidrig sein könnte, veröffentlicht werden. Die Verbreitung dieser

Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen

unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in

Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen

informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen

kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder

darstellen. Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung

nur an (i) Personen, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen

Fassung (die "Order") fallen, (ii) Personen, die unter Artikel 49(2) (a) bis

(d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften,

etc.) oder (iii) Personen, denen sie anderweitig unter den jeweils

anwendbaren wertpapierrechtlichen Vorschriften rechtmäßig zugänglich gemacht

werden dürfen (solche Personen zusammen, die "Relevanten Personen")). Auf

diese Veröffentlichung dürfen andere Personen als Relevante Personen nicht

Bezug nehmen oder sich darauf verlassen.

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,

Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage

und Ergebnisse der HENSOLDT enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen").

Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen",

"antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie

ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu

erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die

nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren

auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der

HENSOLDT und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie

Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und

Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten

oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können.

Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien

für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht

notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse

erzielt werden oder nicht.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen

nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. HENSOLDT wird die in dieser

Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder

Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände

weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder

Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung

aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund

sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernimmt hierzu auch keine

entsprechende Verpflichtung. HENSOLDT übernimmt keine Verantwortung in

irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten

Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

---------------------------------------------------------------------------

05.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: HENSOLDT AG

Willy-Messerschmitt-Straße 3

82024 Taufkirchen

Deutschland

Telefon: 089 515 18 - 0

E-Mail: info@hensoldt.net

Internet: www.hensoldt.net

ISIN: DE000HAG0005

WKN: HAG000

Indizes: MDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1789951

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1789951 05.12.2023 CET/CEST

°