EQS-News: HELMA Eigenheimbau AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2023 (deutsch)

Lehrte, 10. August 2023 - Die HELMA Eigenheimbau AG hat heute ihren

Halbjahresbericht 2023 veröffentlicht und berichtet darin über die

Geschäftsentwicklung sowie den Fortgang der strategischen Adjustierung des

HELMA-Konzerns in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres.

Vertriebsergebnis

Die HELMA Eigenheimbau AG hat im ersten Halbjahr 2023 einen

Konzern-Auftragseingang von 60,8 Mio. EUR erzielt. Somit konnte das

Auftragseingangsvolumen im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2022 (H2 2022:

57,8 Mio. EUR) gesteigert werden. Bedingt durch das nach wie vor sehr

herausfordernde Marktumfeld, welches von einer anhaltend hohen Inflation,

einem hohen Zinsniveau sowie unverändert hohen Baukosten geprägt ist, liegt

der Konzern-Auftragseingang jedoch auf einem niedrigen Niveau. Im Segment

Individuell belief sich der Auftragseingang auf 32,3 Mio. EUR, wobei mit

30,6 Mio. EUR der überwiegende Anteil von der HELMA Eigenheimbau AG

erwirtschaftet wurde. Im Segment Vorgeplant betrug das Auftragsvolumen 28,4

Mio. EUR, wovon auf die HELMA Wohnungsbau GmbH 19,7 Mio. EUR und auf die

HELMA Ferienimmobilien GmbH 8,8 Mio. EUR entfallen.

Umsatz- und Ergebnisentwicklung

In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2023 erzielte der

HELMA-Konzern Umsatzerlöse in Höhe von 125,7 Mio. EUR (H1 2022: 169,2 Mio.

EUR) und ein Ergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von -24,8 Mio. EUR (H1 2022:

13,5 Mio. EUR), welches außerordentliche Aufwendungen für Abwertungen des

Vorratsvermögens in Höhe von 13,5 Mio. EUR sowie für Rechts- und

Beratungsleistungen in Höhe von 1,9 Mio. EUR enthält. Somit belief sich das

um die vorgenannten Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern auf -9,4

Mio. EUR. Das Konzernergebnis nach Steuern und Anteilen Fremder betrug -17,0

Mio. EUR (H1 2022: 8,9 Mio. EUR).

Fortgang der strategischen Adjustierung des HELMA-Konzerns

Der HELMA-Konzern arbeitet intensiv an der Optimierung der strategischen

Ausrichtung. Hinsichtlich der Kostensenkung und Effizienzsteigerung wurden

relevante Strukturen und Prozesse im gesamten HELMA-Konzern analysiert und

daraus Optimierungspotenziale und zielgerichtete Maßnahmen abgeleitet. So

wurden beispielsweise die Projektentwicklung der HELMA Wohnungsbau GmbH und

HELMA Ferienimmobilien GmbH gestärkt und zusammengeführt sowie die

Verwaltungsprozesse am Unternehmensstandort Lehrte gebündelt. Ferner setzt

die HELMA Eigenheimbau AG als weitere Optimierungsmaßnahme ein Outsourcing

der Planungsabteilung an externe Büros im erforderlichen Umfang um, sodass

durch den bedarfsorientierten Einsatz von Architekten- und Planungsbüros

Effizienzsteigerungen hinsichtlich Kosten und Zeit realisiert und eine

flexiblere Reaktionsfähigkeit auf die wandelnden Marktverhältnisse

ermöglicht werden.

Der vollständige Halbjahresbericht 2023 steht auf der IR-Website unter dem

folgenden Link bereit:

http://ir.helma.de/websites/helma/German/320/publikationen.html

Über die HELMA Eigenheimbau AG:

Die HELMA Eigenheimbau AG (HELMA) ist einer der führenden deutschen

Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der

Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von individuell

geplanten Einfamilienhäusern, welche in traditioneller Massivbauweise

("Stein auf Stein") auf den Grundstücken der Kunden gebaut werden. Über die

Tochtergesellschaft HELMA Wohnungsbau GmbH, welche als breit

diversifizierter Projektentwickler und Bauträger auftritt, besteht in

verschiedenen Metropolregionen Deutschlands ferner die Möglichkeit, das

individuelle Traumhaus auch zusammen mit einem passenden Grundstück aus

einer Hand zu erwerben. Darüber hinaus verwirklicht die HELMA Wohnungsbau

GmbH in ausgesuchten Lagen hochwertige Doppelhaus-, Reihenhaus- und

Wohnungsbauprojekte.

Mit der Realisierung von Ferienhäusern und -wohnungen an infrastrukturell

gut entwickelten Standorten, vorwiegend an der Nord- und Ostseeküste sowie

attraktiven Seen- und Flusslagen und in den Mittelgebirgen in Deutschland,

gehört auch die Tochtergesellschaft HELMA Ferienimmobilien GmbH zu den

führenden Unternehmen in ihrem Marktsegment. Das Angebot richtet sich

überwiegend an Privatkunden zur Selbstnutzung oder als Kapitalanlage.

Das Tochterunternehmen Hausbau Finanz GmbH komplettiert als Finanzierungs-

und Bauversicherungsvermittler das Angebot der HELMA-Gruppe.

Seit der Gründung von HELMA im Jahr 1980 konnten weit über 10.000 attraktive

Wohn- und Ferienimmobilien an zufriedene Kunden übergeben werden. HELMA -

Wir bauen für Ihr Leben gern.

IR-Kontakt:

Elaine Heise, Investor Relations

Tel.: +49 (0)5132 8850 345

E-Mail: ir@helma.de

