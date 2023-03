EQS-News: HELMA Eigenheimbau AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2022 (deutsch)

HELMA Eigenheimbau AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2022

22.03.2023 / 08:30 CET/CEST

Lehrte, 22. März 2023 - Die HELMA Eigenheimbau AG hat heute ihren

Geschäftsbericht 2022 veröffentlicht und bestätigt darin die am 07.03.2023

bekannt gegebenen vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr.

Neben einer detaillierten Darstellung der Geschäftsentwicklung beinhaltet

der Geschäftsbericht auch eine ausführliche Betrachtung der strategischen

Adjustierung des HELMA-Konzerns, welche mit Blick auf die immensen

makroökonomischen Herausforderungen erforderlich sind, um dem aktuell

vorherrschenden Marktumfeld bestmöglich zu begegnen und auch das Jahr 2023

aus der Position der Stärke zu bestreiten.

Im Jahr 2022 erzielte der HELMA-Konzern Umsatzerlöse in Höhe von 302,5 Mio.

EUR (Vj: 331,5 Mio. EUR) und ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von 3,5 Mio. EUR

(Vj: 27,3 Mio. EUR), welches außerordentliche Aufwendungen im Zusammenhang

mit der Insolvenz der Natura-Holzbau GmbH, einem vormals wesentlichen

Generalunternehmer der HELMA Ferienimmobilien GmbH, in Höhe von 17,6 Mio.

EUR sowie Aufwendungen für Personalmaßnahmen in Höhe von 3,6 Mio. EUR

beinhaltet. Demgegenüber stehen Erträge aus der Teilauflösung von

Verbindlichkeiten in Höhe von 2,4 Mio. EUR. Ohne Berücksichtigung der

dargestellten Sondereffekte, welche saldiert rund 18,8 Mio. EUR betragen,

würde das Konzern-EBT mit rund 22,3 Mio. EUR in einem sehr herausfordernden

Marktumfeld auf gutem Niveau liegen.

Dividende von 0,40 EUR je Aktie vorgesehen:

Für das Jahr 2022 weist die HELMA Eigenheimbau AG im Einzelabschluss nach

HGB einen Bilanzgewinn von 3,5 Mio. EUR (Vj: 13,8 Mio. EUR) aus. Der

Dividendenvorschlag beläuft sich auf 0,40 EUR je Aktie (Vj: 1,72 EUR).

Ausblick 2023:

Unter Berücksichtigung des Auftragsbestands und der Projektpipeline zum

31.12.2022 sowie unter der Annahme, dass sich die weiterhin verhaltene

Nachfrage im Jahresverlauf 2023 stetig verbessert, erwartet der

HELMA-Konzern für 2023 ein profitables Geschäftsjahr mit einem positiven EBT

in etwa auf Vorjahresniveau (Vj: 3,5 Mio. EUR) sowie Umsatzerlösen leicht

bis moderat über dem Vorjahreswert (Vj: 302,5 Mio. EUR).

Eine signifikante Wiederbelebung der Marktnachfrage vorausgesetzt, strebt

der HELMA-Konzern mittelfristig zudem eine kontinuierliche Umsatzsteigerung

bei Erzielung attraktiver Margen an. Da derzeit nach wie vor unklar ist,

wann die erforderliche Marktnachfrage wieder erreicht wird, sieht HELMA, wie

am 11.08.2022 bekannt gegeben, unverändert von der Bekanntgabe einer

Guidance über das Jahr 2023 hinaus ab.

Die weiterführende, detaillierte Darstellung des Geschäftsjahres 2022 sowie

die strategische Ausrichtung des HELMA-Konzerns sind dem heute

veröffentlichten Geschäftsbericht 2022 zu entnehmen. Dieser steht auf der

IR-Website unter folgendem Direktlink zum Download bereit:

https://ir.helma.de/websites/helma/German/310/publikationen.html

Über die HELMA Eigenheimbau AG:

Die HELMA Eigenheimbau AG (HELMA) ist einer der führenden deutschen

Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der

Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von individuell

geplanten Einfamilienhäusern, welche in traditioneller Massivbauweise

("Stein auf Stein") auf den Grundstücken der Kunden gebaut werden. Über die

Tochtergesellschaft HELMA Wohnungsbau GmbH, welche als breit

diversifizierter Projektentwickler und Bauträger auftritt, besteht in

verschiedenen Metropolregionen Deutschlands ferner die Möglichkeit, das

individuelle Traumhaus auch zusammen mit einem passenden Grundstück aus

einer Hand zu erwerben. Darüber hinaus verwirklicht die HELMA Wohnungsbau

GmbH in ausgesuchten Lagen hochwertige Doppelhaus-, Reihenhaus- und

Wohnungsbauprojekte.

Mit der Realisierung von Ferienhäusern und -wohnungen an infrastrukturell

gut entwickelten Standorten, vorwiegend an der Nord- und Ostseeküste sowie

attraktiven Seen- und Flusslagen und in den Mittelgebirgen in Deutschland,

ist die Tochtergesellschaft HELMA Ferienimmobilien GmbH mittlerweile die

führende Anbieterin in ihrem Marktsegment. Das Angebot richtet sich

überwiegend an Privatkunden zur Selbstnutzung oder als Kapitalanlage.

Das Tochterunternehmen Hausbau Finanz GmbH komplettiert als Finanzierungs-

und Bauversicherungsvermittler das Angebot der HELMA-Gruppe.

Seit der Gründung von HELMA im Jahr 1980 konnten weit über 10.000 attraktive

Wohn- und Ferienimmobilien an zufriedene Kunden übergeben werden. Über 400

Mitarbeiter und Fachberater stellen sicher, dass mittlerweile jährlich ca.

1.000 weitere hinzukommen. HELMA - Wir bauen für Ihr Leben gern.

IR-Kontakt:

Elaine Heise, Investor Relations

Tel.: +49 (0)5132 8850 345

E-Mail: ir@helma.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AG

Zum Meersefeld 4

31275 Lehrte

Deutschland

Telefon: +49 (0)5132/8850-345

Fax: +49 (0)5132/8850-111

E-Mail: info@helma.de

Internet: www.helma.de

ISIN: DE000A0EQ578

WKN: A0EQ57

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange

