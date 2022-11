EQS-News: Goliath Resources mit 98% Trefferquote und hochgradiger Goldvererzung! (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Goliath Resources":

Goliath Resources mit 98% Trefferquote und hochgradiger Goldvererzung!

Emittent / Herausgeber: Goldinvest Consulting GmbH / Schlagwort(e):

Bohrergebnis/Sonstiges

07.11.2022 / 10:44 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die junge Surebet Entdeckung auf dem Golddigger Projekt von Goliath

Resources (TSX-V: GOT; OTCQB: GOTRF); FRA: B4IF) im Goldenen Dreieck von

British Columbia liefert zuverlässig Superlative: die Surebet Zone wächst

extrem schnell und zuverlässig, ist kontinuierlich, umfangreich, dick und in

ihrer Gesamtheit hochgradig. Das zeigen die ersten 27

Untersuchungsergebnisse der Bohrkampagne 2022, die das Unternehmen heute

veröffentlicht hat. Die Daten belegen, dass sich die strukturgebundene

Mineralisierung entlang der Zone Surebet mindestens über 1, 6

Quadratkilometer erstreckt. Die Ergebnisse von 43 weiteren Bohrlöchern der

Pads 3, 5, 7, 8, 10, 13, 17, Midwest, West of NE Fault und G, die alle

innerhalb der Zone Surebet liegen, stehen noch aus. (siehe Abbildung 1)

Die Erfolgsstatistik spricht für sich: 96 % (oder 27 von 28) der weit

auseinander liegenden Bohrlöcher, die in diesem Jahr innerhalb des 1,6

Quadratkilometer großen Gebiets der Zone Surebet untersucht wurden,

durchschnitten breite hochgradige Abschnitte mit hochgradiger

Gold-Silber-Mineralisierung, was die Kontinuität dieses neu entdeckten

großen Goldsystems belegt. Die Ergebnisse von 43 weiteren Bohrlöchern der

Pads 3, 5, 7, 8, 10, 13, 17, Midwest, West of NE Fault und G, die sich alle

innerhalb der weiterhin offenen Zone Surebet befinden, stehen noch aus. Die

Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie erhalten, zusammengestellt und

interpretiert wurden (siehe Karte unten).

98 % (oder 53 von 54) der weit auseinander liegenden Bohrlöcher, die bisher

untersucht wurden (24 im Jahr 2021 und 27 im Jahr 2022), haben innerhalb der

1,6 Quadratkilometer großen Zone Surebet breite hochgradige Abschnitte mit

Gold-Silber-Mineralisierung durchschnitten.

48 % aller 92 Bohrlöcher (oder 44), die 2021/22 innerhalb des 1,6

Quadratkilometer großen Gebiets der Zone Surebet gebohrt wurden,

durchschnitten Abschnitte von mehr als 10 Metern mit Bleiglanz, Sphalerit

und Pyrrhotit. Im Jahr 2021 durchschnitten 25 % der Bohrlöcher (oder 6 von

24) Abschnitte mit Bleiglanz, Sphalerit und Pyrit von mehr als 10 Metern,

während im Jahr 2022 56 % der Bohrlöcher (oder 38 von 68) Abschnitte mit

Bleiglanz, Sphalerit und Pyrit von mehr als 10 Metern durchschnitten.

Bohrloch GD-22-58, das vom South Cliff Stepout Pad niedergebracht wurde,

durchschnitt eine hochgradige Goldmineralisierung mit 24,80 g/t AuEq (22,03

g/t Au und 127,62 g/t Ag) auf 11,00 Metern, einschließlich 38,70 g/t AuEq

(34,42 g/t Au und 197,45 g/t Ag) auf 7,00 Metern* und 44,47 g/t AuEq (39,60

g/t Au und 224,10 g/t Ag) auf 6,07 Metern*.

Auf der Grundlage der 24 Bohrergebnisse des Jahrs 2021 und der 27

Bohrergebnisse dieses Jahres lässt sich die gewichtete durchschnittliche

Mächtigkeit und der Gehalt der Zone Surebet in insgesamt 53 Bohrlöcher

errechnen: Die Mächtigkeit der Mineralisierung liegt demnach bei 5,64 Metern

mit Gehalten von 6,14 g/t Goldäquivalent.

Dr. Quinton Hennigh, geologischer/technischer Direktor von Crescat Capital,

einem strategischen Investor von Goliath Resources, erklärte: "Dieses erste

Set von Proben aus der Zone Surebet vermittelt ein erstes Bild davon, wohin

sich diese Geschichte entwickelt. Viele dieser Bohrlöcher wurden zu Beginn

der Saison von niedriger gelegenen Bohrplätzen aus gebohrt, die noch vor der

Schneeschmelze in höheren Lagen zugänglich waren. Sie befinden sich daher

vorwiegend an den unteren Rändern der Zone Surebet. Die Ergebnisse der

Bohrungen, die sich noch im Labor befinden, werden uns bald ein Bild von der

Kontinuität der Mineralisierung im Inneren der Zone Surebet vermitteln.

Angesichts der visuellen Anzeichen von Bohrkernen, die von Goliath in

früheren Pressemitteilungen besprochen wurden, bin ich sehr zuversichtlich,

dass die Kontinuität der Struktur stark sein wird. Wie bei jedem Adersystem

werden die Gehalte von Ort zu Ort höher und niedriger sein, und hochgradige

Ausläufer werden sich unweigerlich mit weiteren Bohrungen herausbilden, aber

wir können bereits sehen, dass Surebet kontinuierlich, umfangreich, dick und

insgesamt hochgradig ist."

Roger Rosmus, Gründer und CEO von Goliath Resources, ergänzte: "Die

Untersuchungen innerhalb der Zone Surebet, die ein Gebiet von 1,6

Quadratkilometern umfasst, haben eine Trefferquote von 98 % ergeben, wobei

27 Bohrlöcher aus diesem Jahr und 24 aus dem Jahr 2021 beträchtliche

Mächtigkeiten einer hochgradigen Gold-Silber-Mineralisierung durchschnitten

haben. Dies beweist die hervorragende Kontinuität dieses neu entdeckten

großen Goldsystems. Dies ist ein außergewöhnliches Ergebnis für ein

Explorationsbohrprogramm, wenn man die großen Abstände zwischen den

Bohrlöchern bedenkt, und es bleibt weiterhin offen. Wir befinden uns

eindeutig auf einer einmaligen großen Goldentdeckung. Wir glauben, dass wir

die Spitze des Eisbergs sehen könnten, basierend auf dem enormen

Goldmineralisierungssystem, das sich laut Untersuchungsergebnissen über 5,25

Quadratkilometer erstreckt und noch offen ist."

Fazit: Eine Entdeckung wie die Surebet Zone machen Geologen sehr

wahrscheinlich nur einmal im Leben. Man kann nicht genug betonen, wie jung

die Entdeckungsgeschichte von Surebet ist und wie zielstrebig Goliath

voranschreitet: Im dritten Jahr nach der Entdeckung hat der Gold-Junior

Goliath Resources schon 31.500 Meter gebohrt und rund 20 Mio. CAD

investiert. Die Geschwindigkeit, mit der Goliath die strukturgebundene

kontinuierliche Mineralisierung nachweist, schlägt alle Rekorde. Aber es ist

auch so, dass die zuverlässige Geologie der Surebet Zone den Umfang und die

Geschwindigkeit der Bohrungen extrem begünstigt hat. Tatsächlich hatten die

Infill Bohrungen auf der Surebet Zone bisher eher den Charakter von

Bestätigungsbohrungen, wie man es sonst nur von fortgeschrittenen

Lagerstätten kennt. Der Fußabdruck der Entdeckung geht inzwischen weit über

die 1,6 km² von Surebet selbst hinaus. Insgesamt haben die Bohrungen 2022

das Explorationsfenster auf 5,25 Quadratkilometer ausgeweitet. Basierend auf

seinen Beobachtungen hat Goliath sein Landpaket von 23.859 Hektar auf 52.756

Hektar mehr als verdoppelt. Es ist deshalb keine Übertreibung, wenn CEO

Roger Rosmus daran erinnert, dass Goliath erst die Spitze des Eisbergs

entdeckt habe. Erste Beobachter vergleichen das Projekt Surebet/Golddigger

bereits mit dem Erfolg von Great Bear Resources auf seinem gleichnamigen

Projekt in Red Lake. Great Bear wurde bekanntlich im Februar dieses Jahres

noch vor Veröffentlichung einer ersten Ressource für 1,8 Mrd. CAD in Cash

und Aktien von Kinross übernommen. Die Zutaten für eine Erfolgsgeschichte

dieser Art besitzt Goliath Resources zweifellos. The game is on.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen

und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf

https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen

ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer

geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie

als Zusiche-rung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren

ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige

Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische

Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen

Anlageentscheidun-gen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln

vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei

Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum To-talverlust des

eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre

Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche

Garantie für Aktu-alität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit

der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch

unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten

wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter

der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Goliath Resources halten oder

halten können und somit ein möglicher Interes-senskonflikt besteht. Wir

können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder

Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum

besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations-

und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger

Dienstleistungsvertrag zwischen Goliath Resources und der GOLDINVEST

Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Goldinvest Consulting GmbH

Rothenbaumchausse 185

20149 Hamburg

Deutschland

Internet: www.goldinvest.de

