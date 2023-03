EQS-News: Golding Capital Partners GmbH: Nach Rekordjahr 2022: Golding holt Dorothea Sztopko als neue COO zur Verstetigung des nachhaltigen Wachstums (deutsch)

Golding Capital Partners GmbH: Nach Rekordjahr 2022: Golding holt Dorothea Sztopko als neue COO zur Verstetigung des nachhaltigen Wachstums

^

Emittent / Herausgeber: Golding Capital Partners GmbH / Schlagwort(e):

Fonds/Fonds

Golding Capital Partners GmbH: Nach Rekordjahr 2022: Golding holt Dorothea

Sztopko als neue COO zur Verstetigung des nachhaltigen Wachstums

09.03.2023 / 09:04 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

PRESSEINFORMATION

Nach Rekordjahr 2022: Golding holt Dorothea Sztopko als neue COO zur

Verstetigung des nachhaltigen Wachstums

München, 9. März 2023 - Golding Capital Partners, einer der führenden

unabhängigen Asset-Manager in Europa für Alternative Investments, erweitert

strategisch den eigenen Führungs- und Partnerkreis um Dorothea Sztopko. In

der neu geschaffenen Rolle als Chief Operating Officer (COO) verantwortet

sie seit Januar 2023 die systematische Optimierung und Automatisierung

interner Prozesse sowie den Aufbau einer neuen IT-Struktur. Ziele, die

Golding mit der Besetzung von Sztopko verfolgt, sind u. a. die Etablierung

eines Target-Operating-Modells, Synergien durch die Umsetzung von

Change-Management-Projekten sowie das Vorantreiben des

Transformationsprozesses im Unternehmen. Dieses Wachstum setzt Golding auch

2022 wie in den Vorjahren dynamisch fort. So wurde neues Kapital in der

Rekordhöhe von rund 2,1 Milliarden Euro eingeworben. Das verwaltete

Gesamtvermögen wuchs dadurch auf knapp 13,3 Milliarden an - ebenfalls

Unternehmensrekord. Wesentliche Wachstumstreiber sind neben der

fortschreitenden internationalen Expansion vor allem die hohe Nachfrage nach

spezialisierten Produkten im Bereich Co-Investments und Secondaries.

Die strategische Erweiterung des Partnerkreises um Dorothea Sztopko als neue

COO trägt sowohl dem dynamischen Unternehmenswachstum der vergangenen Jahre

als auch den ambitionierten Plänen für die weitere Geschäftsentwicklung

Rechnung.

"Golding schreibt seit mehr als 20 Jahren eine außergewöhnliche

Erfolgsgeschichte. Ich freue mich sehr, nun ein Teil davon zu sein und mit

meinem Team sicherzustellen, dass wir für unsere strategischen

Unternehmensziele gut aufgestellt sind", so Dorothea Sztopko, COO von

Golding.

Gemeinsam mit ihrem Team verantwortet sie die Etablierung eines

Target-Operating-Modells, die interne Prozessoptimierung sowie die weitere

Digitalisierung. Das grundlegende Ziel aller Maßnahmen ist die Verankerung

von Organizational Excellence in allen Unternehmensbereichen.

"Mit Dorothea Sztopko haben wir eine hochqualifizierte und erfahrene

Operations Expertin gewonnen, die entscheidend zur Erreichung unserer

ehrgeizigen Wachstumsziele beitragen wird. Vor dem Hintergrund einer

Erweiterung unserer Produktpalette sowie der weiteren Internationalisierung

sind ein erstklassiges, digital gestütztes Prozessmanagement und eine Kultur

der ständigen Verbesserungsbereitschaft ein direkter Mehrwert für uns als

Unternehmen wie auch für unsere Investoren", sagt Jeremy Golding, Gründer

und Geschäftsführer von Golding.

Dorothea Sztopko verfügt über zwei MBA-Abschlüsse sowie mehr als 15 Jahre

Erfahrung in den Bereichen digitale Transformation, Operational Excellence

und Change-Management. Mehr als zehn Jahre war sie in internationalen

Vorstands- und Senior-Management-Positionen im Banken-und

Versicherungsbereich tätig, zuletzt bei Raiffeisenbank International und bei

der niederländischen ING.

Anhaltend hohe Nachfrage begünstigt Rekorde für Capital Raising und

Investments

Im vergangenen Jahr setzte Golding den erfolgreichen Wachstumskurs sowohl

bei den Platzierungen als auch bei den Investments weiter fort. Das starke

Capital-Raising-Ergebnis fußt dabei neben den traditionellen

Flagship-Produkten insbesondere auf den dedizierten Co-Investment- und

Secondaries-Lösungen. So schlossen ein spezialisierter Secondaries-Fonds,

zwei Infrastrukturprodukte sowie zuletzt ein Buy-out-Co-Investment-Fonds

jeweils deutlich überzeichnet.

Aufgrund der Erfolge sind bereits mehrere Nachfolgeprodukte in den drei

Assetklassen Private Credit, Buy-out und Infrastruktur in Platzierung bzw.

in Planung. Auf der Investmentseite konnte Golding 2022 über alle drei

Anlageklassen hinweg auch bei den getätigten Committments (Primaries,

Secondaries, Co-Investments) mit 1,8 Milliarden Euro einen neuen Rekordwert

verzeichnen.

Internationalisierung trägt Früchte - ambitionierte Wachstumsziele auch für

2023

Eine positive Entwicklung kann Golding auch in der internationalen Expansion

verzeichnen. So gewann der Asset-Manager neue Investoren aus Frankreich,

Spanien, Schweden sowie Slowenien und erstmals ein Managed-Account-Mandat im

europäischen Ausland. Das Gesamtvolumen der internationalen Kapitalzusagen

belief sich 2022 auf knapp 200 Millionen Euro.

Für das laufende Jahr verfolgt Golding erneut ambitionierte Ziele. Insgesamt

sollen bis zum Jahresende wieder mehr als zwei Milliarden Euro neu

eingeworben werden, auch international. Dafür werden sich 2023 insgesamt

neun Produkte im Fundraising befinden.

Link zum Pressefoto von Dorothea Sztopko

Über Golding Capital Partners GmbH

Die Golding Capital Partners GmbH ist einer der führenden unabhängigen

Asset-Manager in Europa für Alternative Investments mit Fokus auf die

Anlageklassen Infrastruktur, Private Credit, Private Equity, Secondaries und

Impact. Mit einem Team von mehr als 180 Mitarbeitern an den Standorten

München, London, Luxemburg, New York, Tokio und Zürich unterstützt Golding

Capital Partners institutionelle und professionelle Investoren beim Aufbau

ihrer Anlagestrategie und verwaltet ein Vermögen von rund 13,3 Milliarden

Euro. Zu den rund 230 Investoren zählen Vorsorgeeinrichtungen,

Versicherungen, Stiftungen, Family Offices, kirchliche Einrichtungen sowie

Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Seit 2013 ist Golding

Unterzeichner der von den Vereinten Nationen initiierten Prinzipien für

verantwortliches Investieren (UN PRI) und seit 2021 Unterstützer der Task

Force on Climate-related Finance Disclosures (TCFD).

Weitere Informationen

Golding Capital Partners GmbH PB3C GmbH

Susanne Stolzenburg Johannes Braun

Director, Head of Marketing & Communications PR Director Real Assets

T +49 (0) 89 419 997 553 T +49 (0) 89 242 0865 36

stolzenburg@goldingcapital.com braun@pb3c.com

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

°