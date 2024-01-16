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EQS-News: GlobalWafers GmbH setzt erfolgreich den Preis für ein Angebot von EUR 345,2 Mio. Umtauscheinheiten (Exchangeable Units), jeweils garantiert von GlobalWafers Co., Ltd., fest (deutsch)




16.01.24 23:29
dpa-AFX

GlobalWafers GmbH setzt erfolgreich den Preis für ein Angebot von EUR 345,2 Mio. Umtauscheinheiten (Exchangeable Units), jeweils garantiert von GlobalWafers Co., Ltd., fest



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EQS-News: GlobalWafers GmbH / Schlagwort(e): Anleihe


GlobalWafers GmbH setzt erfolgreich den Preis für ein Angebot von EUR 345,2


Mio. Umtauscheinheiten (Exchangeable Units), jeweils garantiert von


GlobalWafers Co., Ltd., fest



16.01.2024 / 23:28 CET/CEST


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE (GANZ


ODER TEILWEISE) IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,


AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN


DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE.



GlobalWafers GmbH setzt erfolgreich den Preis für ein Angebot von EUR 345,2


Mio. Umtauscheinheiten (Exchangeable Units), jeweils garantiert von


GlobalWafers Co., Ltd., fest



München, 16. Januar 2024 (MEZ)



GlobalWafers GmbH (die "Emittentin") gibt die erfolgreiche Preisfestsetzung


für ein Angebot (das "Angebot") von Einheiten (Units) (die


"Umtauscheinheiten")


bekannt, welche (1) vorrangige unbesicherte Anleihen im Nennbetrag von EUR


345,2 Millionen mit Fälligkeit 2029 (die "Anleihen") sowie (2) 3.452


abtrennbare Optionen (die "Optionen") umfassen. Die Umtauscheinheiten,


Anleihen und Optionen werden von GlobalWafers Co., Ltd. ("GWC" oder "Garant")


garantiert, dem drittgrößten Siliziumwaferhersteller der Welt, der in Taiwan


notiert und alleiniger Gesellschafter der Emittentin ist.



Durch die Ausgabe von Umtauscheinheiten verfolgt GWC einen proaktiven Ansatz


zur Verwaltung ihrer Vermögenswerte und zur effizienten Wiederverwertung von


Kapital, während die Aktien der Siltronic AG möglicherweise mit einem


Aufschlag auf den derzeitigen Preis monetarisiert werden.



Jede Umtauscheinheit wird aus einer Anleihe und einer Option bestehen, die


nach Wahl des Inhabers jederzeit am oder nach dem 23. Januar 2024 (dem


"Vollzugstermin")


geteilt und voneinander getrennt und anschließend wieder verbunden werden


können.



Die Optionen werden gegen einen proportionalen Anteil am Umtauschvermögen


(das "Umtauschvermögen") ausübbar sein, welches zunächst ca. 3,1 Millionen


voll eingezahlte Stammaktien am Kapital der Siltronic AG (die "Aktien")


umfassen wird. Die Optionen werden unter anderem durch das Umtauschvermögen


und die Rechte der Emittentin im Rahmen ihres Aktienleihvertrags mit dem


Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie der damit verbundenen


Garantie von Nomura Holdings, Inc. besichert sein.



Die Umtauscheinheiten werden zu 100% des Nennbetrags der Anleihen


ausgegeben. Die Optionen werden mit einem anfänglichen Umtauschpreis von EUR


111,34 ausgegeben, was einem Aufschlag von 30,0% gegenüber dem


Referenzaktienpreis von EUR 85,6425 entspricht.



Die Anleihen werden mit einem Zinssatz von 1,50% pro Jahr ausgegeben und


werden am 23. Januar 2029 zu 100% ihres Nennbetrags zurückgezahlt, sofern


sie nicht zuvor gekauft und entwertet oder zurückgezahlt wurden.



Der Inhaber jeder Anleihe wird (a) am 23. Januar 2027; oder (b) bei Eintritt


eines Kontrollwechsels des Garanten oder eines Delisting-Ereignisses in


Bezug auf die Aktien das Recht haben, die vorzeitige Rückzahlung seiner


Anleihen zu 100% ihres Nennbetrages zuzüglich bis zum relevanten


Andienungstermin (dieses ausgeschlossen) aufgelaufener, aber unbezahlter


Zinsen zu verlangen. Die Emittentin kann die Anleihen vorzeitig


zurückzahlen, wenn weniger als 15% der ursprünglich ausgegebenen Anleihen


und Optionen ausstehend sind.



Um das Angebot zu erleichtern, hat die Emittentin verschiedene


Aktienleihverträge mit dem Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner


abgeschlossen, um die Hedging-Aktivitäten verschiedener Anleger in


Zusammenhang mit den Optionen zu erleichtern. Nomuras Verpflichtungen aus


diesen Aktienleihverträgen werden von ihrer Holdinggesellschaft, Nomura


Holdings, Inc., garantiert.



Die endgültigen Bedingungen der Umtauscheinheiten wurden auf Grundlage eines


beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.



Der Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner hat einen zeitgleichen


Verkauf bestehender Aktien (die "Zeitgleiche Delta-Ausführung") im Namen


bestimmter Zeichner der Anleihen, Optionsscheine und Umtauscheinheiten


organisiert, die diese Aktien (die "Delta-Ausführungsaktien") in


Leerverkäufen an vom Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner vermittelte


Käufer verkaufen möchten, um das Marktrisiko abzusichern, dem die Zeichner


in Bezug auf die Anleihen, Optionsscheine und Umtauscheinheiten ausgesetzt


sind, die sie im Rahmen des Angebots erwerben. Die Emittentin erhält keine


Erlöse aus dem Verkauf von Aktien im Zusammenhang mit der Zeitgleichen


Delta-Ausführung.



Die Zulassung der Anleihen, Optionen und Umtauscheinheiten zum Handel an


einer bzw. einem international anerkannten, regelmäßig operierenden,


regulierten oder nicht-regulierten Börse oder Wertpapiermarkt wird innerhalb


von 90 Tagen nach dem Vollzugstermin beantragt.



Die Emittentin plant, den Nettoerlös des Angebots zur Refinanzierung


bestehender Verbindlichkeiten der GWC-Gruppe und für allgemeine


Unternehmenszwecke zu verwenden. Die Emittentin, der Garant und ihre


jeweiligen Tochtergesellschaften haben sich zu einer Sperrfrist von 90 Tagen


nach dem Vollzugstermin in Bezug auf die Aktien und verbundene Wertpapiere


verpflichtet, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen.



Nomura fungiert in Bezug auf das Angebot als Sole Global Coordinator und


Sole Bookrunner.



Über GWC



GWC mit Hauptsitz in Hsinchu, Taiwan, ist der drittgrößte Hersteller von


Siliziumwafern weltweit. Das 1981 gegründete Unternehmen war der


Halbleiter-Geschäftsbereich von SAS (Sino-American Silicon Products Inc.)


und wurde 2011 als GlobalWafers Co., Ltd. ausgegliedert. GWC ist auf die


Herstellung von Halbleiterwafern mit Anwendungsbereichen in KI,


5G-Konvergenz, Automobilindustrie, Rechenzentren sowie IT und MEMS. GWC ist


an der Taipei Exchange notiert.



***



Verantwortliche Person für diese Veröffentlichung:



GlobalWafers Co., Ltd.



Sprecherin: Leah Peng, Special Assistant



Tel +886-3-577-2255 Ext: 2331



E-Mail: Leah@sas-globalwafers.com



Stellvertreterin: Grace Ho, Marketing and Sales Division Director



Tel: +886-3-578-3131 Ext: 1772



E-Mail: Graceho@sas-globalwafers.com



www.sas-globalwafers.com



Wichtiger Hinweis:



DIE EMITTENTIN, DER GARANT, DIE SILTRONIC AG, DER SOLE GLOBAL COORDINATOR


UND SOLE BOOKRUNNER ODER EINES IHRER JEWEILIGEN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN


HABEN KEINE MASSNAHMEN ERGRIFFEN, DIE EIN ANGEBOT DER ANLEIHEN, DER OPTIONEN


ODER DER UMTAUSCHEINHEITEN, DER AKTIEN, DER DELTA-AUSFÜHRUNGSAKTIEN ODER DES


BEI AUSÜBUNG DER OPTIONEN ZU LIEFERNDEN UMTAUSCHVERMÖGENS (ZUSAMMEN, DIE


"WERTPAPIERE") (DAS "ANGEBOT") ODER DEN BESITZ ODER DIE VERBREITUNG DIESER


PRESSEMITTEILUNG ODER VON ANGEBOTSUNTERLAGEN ODER WERBEMATERIAL IN BEZUG AUF


DIESES ANGEBOT ODER DIE WERTPAPIERE (ZUSAMMEN, DIE "ANGEBOTSUNTERLAGEN") IN


EINER JURISDIKTION, IN DER MASSNAHMEN ZU DIESEM ZWECK ERFORDERLICH SIND,


ERLAUBEN WÜRDEN. PERSONEN, DIE IN DEN BESITZ DIESER BEKANNTMACHUNG GELANGEN,


WERDEN VON DER EMITTENTIN, DEM GARANTEN, DER SILTRONIC AG UND DEM SOLE


GLOBAL COORDINATOR UND SOLE BOOKRUNNER AUFGEFORDERT, SICH ÜBER SOLCHE


BESCHRÄNKUNGEN ZU INFORMIEREN UND DIESE ZU BEACHTEN.



IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEBOT DER ANLEIHEN, DER OPTIONEN, DER


UMTAUSCHEINHEITEN UND DER ZEITGLEICHEN DELTA-AUSFÜHRUNG IST DIE


VERÖFFENTLICHUNG EINES PROSPEKTES IM SINNE DER PROSPEKTVERORDNUNG (WIE UNTEN


DEFINIERT) GEMÄSS DER PROSPEKTVERORDNUNG NICHT ERFORDERLICH.



DIESE PRESSEMITTEILUNG IST WEDER ZUR DIREKTEN NOCH ZUR INDIREKTEN WEITERGABE


IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ZUGELASSEN. DIE IN DIESER


PRESSEMITTEILUNG ERWÄHNTEN WERTPAPIERE WURDEN UND WERDEN NICHT GEMÄSS DEM


U.S. SECURITIES ACT VON 1933, IN DER DERZEIT GELTENDEN FASSUNG ("U.S.


SECURITIES ACT") REGISTRIERT UND DÜRFEN NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN


ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN, SOWEIT KEINE REGISTRIERUNG ODER


REGISTRIERUNGSAUSNAHME UNTER DEM U.S. SECURITIES ACT VORLIEGT. ES WIRD KEIN


ÖFFENTLICHES ANGEBOT DER WERTPAPIERE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER IN


EINER ANDEREN JURISDIKTION GEBEN. DIE WERTPAPIERE WERDEN AUSSERHALB DER


VEREINIGTEN STAATEN AUF DER GRUNDLAGE DER REGULATION S ANGEBOTEN UND


VERKAUFT. DIESE PRESSEMITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON


WERTPAPIEREN ODER DIE AUFFORDERUNG ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DAR, NOCH SOLL


ES EIN ANGEBOT VON WERTPAPIEREN IN EINER JURISDIKTION SEIN, IN DER EIN


SOLCHES ANGEBOT ODER EIN SOLCHER VERKAUF RECHTSWIDRIG WÄREN. IN DEN


VEREINIGTEN STAATEN WIRD KEIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN


DURCHGEFÜHRT.



DIESE PRESSEMITTEILUNG UND DAS ANGEBOT RICHTEN SICH, WENN SIE IM VEREINIGTEN


KÖNIGREICH ODER IN MITGLIEDSTAATEN DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS ("EWR")


ABGEGEBEN WERDEN, NUR AN PERSONEN, DIE "QUALIFIZIERTE ANLEGER" IM SINNE DER


PROSPEKTVERORDNUNG ("QUALIFIZIERTE ANLEGER") SIND. BEI JEDER PERSON IN EINEM


MITGLIEDSTAAT ODER IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH, DIE ANLEIHEN, DIE OPTIONEN


UND/ODER DIE UMTAUSCHEINHEITEN ERWIRBT ODER DEM EIN ANGEBOT VON ANLEIHEN,


OPTIONEN UND/ODER DEN UMTAUSCHEINHEITEN GEMACHT WERDEN KANN, UND, SOWEIT


ANWENDBAR, JEDER FONDS, IN DESSEN NAMEN DIESE PERSON DIE ANLEIHEN, DIE


OPTIONEN UND DIE UMTAUSCHEINHEITEN ERWIRBT, DIE SICH IN EINEM MITGLIEDSSTAAT


ODER IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH BEFINDEN, WIRD DAVON AUSGEGANGEN, DASS SIE


ZUGESICHERT, ANERKANNT UND ZUGESTIMMT HAT, DASS ES SICH BEI IHR UM EINEN


QUALIFIZIERTEN ANLEGER HANDELT. FÜR DIESE ZWECKE BEZEICHNET DER AUSDRUCK


"PROSPEKTVERORDNUNG" DIE VERORDNUNG (EU) 2017/1129 UND DIE VERORDNUNG (EU)


2017/1129 WIE SIE AUFGRUND DES BRITISCHEN GESETZES ÜBER DEN AUSTRITT AUS DER


EUROPÄISCHEN UNION VON 2018 (EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018 - "EUWA")


TEIL DES NATIONALEN RECHTS DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS IST, JEWEILS IN DER


DERZEIT GELTENDEN FASSUNG.



AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE ZWECKE DER PRODUKTÜBERWACHUNGSANFORDERUNGEN IN: (A)


DER RICHTLINIE 2014/65/EU ÜBER MÄRKTE FÜR FINANZINSTRUMENTE IN DER DERZEIT


GELTENDEN FASSUNG ("MIFID II"); (B) ARTIKEL 9 UND 10 DER DELEGIERTEN


RICHTLINIE (EU) 2017/593 DER KOMMISSION ZUR ERGÄNZUNG DER MIFID II; UND (C)


LOKALER DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN IM EWR (ZUSAMMEN, DIE MIFID


II-PRODUKTÜBERWACHUNGSANFORDERUNGEN); (D) VERORDNUNG (EU) NR. 600/2014, WIE


SIE AUFGRUND DES EUWA TEIL DES NATIONALEN RECHTS DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS


IST ("UK MIFIR"); UND (E) DAS FCA-HANDBUCH "PRODUCT INTERVENTION" UND DAS


"PRODUCT GOVERNANCE SOURCEBOOK" (ZUSAMMEN, DIE


"PRODUKTÜBERWACHUNGSANFORDERUNGEN") UND UNTER AUSSCHLUSS JEDWEDER HAFTUNG,


GLEICH OB EINE SOLCHE AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, VERTRAGSVERLETZUNG ODER


ANDERWEITIG ENTSTEHT, DIE EINEM "KONZEPTEUR" (FÜR DIE ZWECKE DER MIFID


II-PRODUKTÜBERWACHUNGSANFORDERUNGEN) ANSONSTEN IN BEZUG DARAUF ENTSTEHEN


KÖNNTEN, WURDE HINSICHTLICH DER ANLEIHEN, DER OPTIONEN UND DER


UMTAUSCHEINHEITEN EIN PRODUKTGENEHMIGUNGSVERFAHREN DURCHGEFÜHRT, BEI DEM


FESTGESTELLT WURDE, DASS: (I) DER ZIELMARKT FÜR DIE ANLEIHEN, DIE OPTIONEN


UND DIE UMTAUSCHEINHEITEN (A) IM EWR AUSSCHLIESSLICH GEEIGNETE GEGENPARTEIEN


UND PROFESSIONELLE KUNDEN SIND, WIE JEWEILS IN DER MIFID II DEFINIERT, UND


(B) IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH, ZULÄSSIGE GEGENPARTEIEN (WIE DEFINIERT IM


FCA-HANDBUCH "PRODUCT INTERVENTION" DEFINIERT) UND PROFESSIONELLE KUNDEN


(WIE IM UK MIFIR DEFINIERT) SIND; UND (II) ALLE KANÄLE FÜR DEN VERTRIEB DER


ANLEIHEN, DER OPTIONEN UND DER UMTAUSCHEINHEITEN AN GEEIGNETE GEGENPARTEIEN


UND PROFESSIONELLE KUNDEN GERICHTET SIND. JEDE PERSON, DIE DIE ANLEIHEN, DIE


OPTIONEN UND DIE UMTAUSCHEINHEITEN SPÄTER ANBIETET, VERKAUFT ODER EMPFIEHLT


(EIN "VERTREIBER") SOLLTE DIE ZIELMARKTBEWERTUNG DES KONZEPTEURS


BERÜCKSICHTIGEN, WOBEI JEDOCH EIN DER MIFID II ODER DEM FCA-HANDBUCH


"PRODUCT INTERVENTION" UND DEM "PRODUCT GOVERNANCE SOURCEBOOK"


UNTERLIEGENDER VERTREIBER DAFÜR VERANTWORTLICH IST, EINE EIGENE


ZIELMARKTBEWERTUNG IN BEZUG AUF DIE ANLEIHEN, DIE OPTIONEN UND DIE


UMTAUSCHEINHEITEN VORZUNEHMEN (ENTWEDER DURCH ÜBERNAHME ODER DURCH


WEITERGEHENDE SPEZIFIZIERUNG DER ZIELMARKTBEWERTUNG DES KONZEPTEURS) SOWIE


GEEIGNETE VERTRIEBSKANÄLE FESTZULEGEN HAT.



DIE ZIELMARKTBEWERTUNG ERFOLGT UNBESCHADET DER ANFORDERUNGEN ETWAIGER


VERTRAGLICHER ODER GESETZLICHER VERKAUFSBESCHRÄNKUNGEN IN BEZUG AUF EIN


ANGEBOT DER ANLEIHEN, DER OPTIONEN UND DER UMTAUSCHEINHEITEN.



ZUR KLARSTELLUNG: DIE ZIELMARKTBEWERTUNG STELLT WEDER (A) EINE BEWERTUNG DER


EIGNUNG ODER ANGEMESSENHEIT FÜR DIE ZWECKE DER MIFID II ODER UK MIFIR NOCH


(B) EINE EMPFEHLUNG AN EINEN ANLEGER ODER EINE GRUPPE VON ANLEGERN ZUR


INVESTITION IN DIE ANLEIHEN, DIE OPTIONEN UND DIE UMTAUSCHEINHEITEN ODER ZUM


ERWERB DER ANLEIHEN, DER OPTIONEN UND DER UMTAUSCHEINHEITEN ODER ZUR


VORNAHME SONSTIGER MASSNAHMEN IN BEZUG AUF DIE ANLEIHEN, DIE OPTIONEN UND


DIE UMTAUSCHEINHEITEN DAR.



DIE ANLEIHEN, DIE OPTIONEN UND DIE UMTAUSCHEINHEITEN SIND NICHT ZUM ANGEBOT,


ZUM VERKAUF ODER ZUR SONSTIGEN ZURVERFÜGUNGSTELLUNG AN KLEINANLEGER IM EWR


ODER IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH BESTIMMT UND SOLLTEN KLEINANLEGERN IM EWR


ODER IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH NICHT ANGEBOTEN, NICHT VERKAUFT UND DIESEN


AUCH NICHT IN SONSTIGER WEISE ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN. FÜR DEN ZWECK


DIESER BESTIMMUNG BEZEICHNET DER BEGRIFF KLEINANLEGER (A) IM EWR EINE


PERSON, DIE EINES (ODER MEHRERE) DER FOLGENDEN KRITERIEN ERFÜLLT: (I) SIE


IST EIN KLEINANLEGER IM SINNE VON ARTIKEL 4 ABS. 1 NR. 11 MIFID II; ODER


(II) SIE IST EIN KUNDE IM SINNE DER RICHTLINIE (EU) 2016/97, SOWEIT DIESER


KUNDE NICHT ALS PROFESSIONELLER KUNDE IM SINNE VON ARTIKEL 4 ABS. 1 NR. 10


MIFID II GILT UND (B) IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH EINE PERSON, DIE EINES (ODER


MEHRERE) DER FOLGENDEN KRITERIEN ERFÜLLT: (I) SIE IST EIN KLEINANLEGER IM


SINNE VON ARTIKEL 2 NR. 8 DER VERORDNUNG (EU) NR. 2017/565 WIE SIE AUFGRUND


DES EUWA TEIL DES NATIONALEN RECHTS DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS IST, ODER


(II) SIE IST EIN KUNDE IM SINNE DER BESTIMMUNGEN DES BRITISCHEN GESETZES


ÜBER FINANZDIENSTLEISTUNGEN UND MÄRKTE VON 2000 (FINANCIAL SERVICES AND


MARKETS ACT 2000 - "FSMA") SOWIE ZUR UMSETZUNG DER RICHTLINIE (EU) 2016/97


GEMÄSS DEM FSMA ERLASSENEN VORSCHRIFTEN UND BESTIMMUNGEN, SOWEIT DIESER


KUNDE NICHT ALS PROFESSIONELLER KUNDE IM SINNE VON ARTIKEL 2 ABS. 1 NR. 8


DER VERORDNUNG (EU) NR. 600/2014 WIE SIE AUFGRUND DES EUWA TEIL DES


NATIONALEN RECHTS DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS IST.



ENTSPRECHEND WURDE KEIN NACH DER VERORDNUNG (EU) NR. 1286/2014 IN DER


DERZEIT GELTENDEN FASSUNG (DIE "PRIIPS-VERORDNUNG") ODER DER


PRIIPS-VERORDNUNG WIE SIE AUFGRUND DES EUWA TEIL DES NATIONALEN RECHTS DES


VEREINIGTEN KÖNIGREICHS IST (DIE "UK PRIIPS-VERORDNUNG"), ERFORDERLICHES


BASISINFORMATIONSBLATT FÜR DAS ANGEBOT ODER DEN VERKAUF ODER DIE SONSTIGE


ZURVERFÜGUNGSTELLUNG DER ANLEIHEN, DER OPTIONEN UND DER UMTAUSCHEINHEITEN AN


KLEINANLEGER IM EWR ODER IM VEREINIGEN KÖNIGREICH ERSTELLT UND DAHER KANN


DAS ANGEBOT ODER DER VERKAUF ODER DIE SONSTIGE ZURVERFÜGUNGSTELLUNG DER


ANLEIHEN, DER OPTIONEN UND DER UMTAUSCHEINHEITEN AN KLEINANLEGER IM EWR ODER


IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH NACH DER PRIIPS-VERORDNUNG UND/ODER DER UK


PRIIPS-VERORDNUNG RECHTSWIDRIG SEIN.



ZUDEM RICHTET SICH DIESE PRESSEMITTEILUNG IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH


AUSSCHLIESSLICH AN QUALIFIZIERTE INVESTOREN, (I) DIE ÜBER PROFESSIONELLE


ERFAHRUNG IM HINBLICK AUF ANLAGEGESCHÄFTE IM SINNE VON ARTIKEL 19(5) DER


BRITISCHEN VERORDNUNG ÜBER DIE WERBUNG FÜR FINANZPRODUKTE VON 2005 GEMÄSS


DEM FSMA IN DER DERZEIT GELTENDEN FASSUNG (FINANCIAL PROMOTION ORDER -


"ORDER") UND QUALIFIZIERTE INVESTOREN WELCHE ARTIKEL 49(2)(A) BIS (D) DES


ORDER UNTERFALLEN, UND (II) AN DIE DIE PRESSEMITTEILUNG AUF SONSTIGE WEISE


RECHTMÄSSIG ÜBERMITTELT WERDEN DARF (WOBEI ALLE GENANNTEN PERSONEN GEMEINSAM


ALS "RELEVANTE PERSONEN" BEZEICHNET WERDEN). PERSONEN (I) IM VEREINIGTEN


KÖNIGREICH, BEI DENEN ES SICH NICHT UM RELEVANTE PERSONEN HANDELT, UND (II)


PERSONEN IN EINEM MITGLIEDSTAAT DES EWR, BEI DENEN ES SICH NICHT UM


QUALIFIZIERTE INVESTOREN HANDELT, DÜRFEN NICHT AUF GRUNDLAGE DIESER


PRESSEMITTEILUNG HANDELN UND SICH NICHT AUF DIESE VERLASSEN. JEDE


INVESTITION ODER INVESTITIONSTÄTIGKEIT, AUF DIE SICH DIESE PRESSEMITTEILUNG


BEZIEHT, STEHT NUR (A) RELEVANTEN PERSONEN IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH ZUR


VERFÜGUNG UND WIRD NUR MIT RELEVANTEN PERSONEN IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH UND


(B) QUALIFIZIERTEN INVESTOREN IN MITGLIEDSTAATEN DES EWR DURCHGEFÜHRT.



DIE ANLEIHEN, DIE OPTIONEN UND DIE UMTAUSCHEINHEITEN WERDEN UND DÜRFEN IN


HONGKONG NICHT MITTELS EINES DOKUMENTS ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN AUSSER


(A) AN "PROFESSIONELLE ANLEGER" IM SINNE DER SECURITIES AND FUTURES


ORDINANCE (CAP. 571) VON HONGKONG (DAS "SFO") UND ALLEN IM RAHMEN DES SFO


AUFGESTELLTEN REGELUNGEN; ODER (B) UNTER ANDEREN UMSTÄNDEN, DIE NICHT DAZU


FÜHREN, DASS EIN DOKUMENT EIN "PROSPEKT" DARSTELLT, WIE IN DER COMPANIES


(WINDING UP AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) ORDINANCE (CAP. 32) VON HONG KONG


(DIE "C(WUMP)O") DEFINIERT, ODER WELCHE KEIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT IM SINNE


DER C(WUMP)O DARSTELLEN. DIESES DOKUMENT STELLT KEINE WERBUNG, EINLADUNG


ODER DOKUMENT IN BEZUG AUF DIE ANLEIHEN, DIE OPTIONEN UND DIE


UMTAUSCHEINHEITEN DAR, DAS AN DIE ÖFFENTLICHKEIT IN HONGKONG GERICHTET IST


ODER DEREN INHALT DAFÜR BESTIMMT IST, FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT IN HONGKONG


ZUGÄNGLICH ZU SEIN ODER DURCH DIESE GELESEN ZU WERDEN (AUSSER, WENN DIES


ERLAUBT IST GEMÄSS DEN WERTPAPIERGESETZEN VON HONGKONG) MIT AUSNAHME IN


BEZUG AUF DIE ANLEIHEN, DIE OPTIONEN UND DIE UMTAUSCHEINHEITEN, DIE NUR AN


PERSONEN AUSSERHALB HONGKONGS ODER NUR AN "PROFESSIONELLE ANLEGER", WIE IN


DER SFO UND DEN UNTER DER SFO AUFGESTELLTEN REGELN DEFINIERT, VERÄUSSERT


WERDEN SOLLEN.



ES WURDE KEIN ANGEBOT ODER SONSTIGES DOKUMENT ALS PROSPEKT BEI DER


FINANZBEHÖRDE VON SINGAPUR REGISTRIERT. ENTSPRECHEND DÜRFEN WEDER DIESE


PRESSEMITTEILUNG NOCH JEGLICHE DOKUMENTE ODER MATERIALIEN IM ZUSAMMENHANG


MIT DEM ANGEBOT, DEM VERKAUF ODER DER EINLADUNG ZUR ZEICHNUNG ODER DEM KAUF


DER ANLEIHEN, DER OPTIONEN UND DER UMTAUSCHEINHEITEN AN PERSONEN IN SINGAPUR


ZIRKULIERT ODER VERBREITET WERDEN, NOCH DÜRFEN DIE ANLEIHEN, DIE OPTIONEN


UND DIE UMTAUSCHEINHEITEN DIREKT ODER INDIREKT PERSONEN IN SINGAPUR ZUR


ZEICHNUNG ODER ZUM KAUF ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN, MIT AUSNAHME VON (I)


INSTITUTIONELLEN ANLEGERN (GEMÄSS DER DEFINITION IN ABSCHNITT 4A DES


SECURITIES AND FUTURES ACT 2001 VON SINGAPUR IN DER DERZEIT GELTENDEN


FASSUNG (DAS "SAF")) GEMÄSS ABSCHNITT 274 SFA, (II) EINES "ZUGELASSENEN


ANLEGERS" IM SINNE VON ABSCHNITT 4A SFA.



SFA-PRODUKTKLASSIFIZIERUNG FÜR SINGAPUR: IN VERBINDUNG MIT ABSCHNITT 309B


SFA UND DEN SECURITIES AND FUTURES (CAPITAL MARKETS PRODUCTS) REGULATIONS


2018 VON SINGAPUR (DIE "CMP-VORSCHRIFTEN 2018") HAT DIE EMITTENTIN


FESTGESTELLT UND TEILT HIERMIT ALLEN RELEVANTEN PERSONEN (WIE DEFINIERT IN


ABSCHNITT 309A(1) SFA) MIT, DASS DIE ANLEIHEN, DIE OPTIONEN UND DIE


UMTAUSCHEINHEITEN "VORGESCHRIEBENE KAPITALMARKTPRODUKTE" (WIE IN DEN


CMP-VORSCHRIFTEN 2018 DEFINIERT) UND AUSGENOMMENE INVESTITIONSPRODUKTE (WIE


IN DER MAS-MITTEILUNG SFA 04-N12 ZUM VERKAUF VON ANLAGEPRODUKTEN UND


MAS-MITTEILUNG ZU EMPFEHLUNGEN ZU ANLAGEPRODUKTEN DEFINIERT) DARSTELLEN.



DIE ANLEIHEN, DIE OPTIONEN, DIE UMTAUSCHEINHEITEN UND DIE AKTIEN WURDEN


NICHT UND WERDEN NICHT REGISTRIERT ODER EINGEREICHT BEI, ODER GENEHMIGT VON,


DER FINANZAUFSICHTSKOMMISSION DER REPUBLIK CHINA (DIE "FSC") ODER ANDEREN


EINSCHLÄGIGEN ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN GEMÄSS ENTSPRECHENDER WERTPAPIERGESETZE


UND BESTIMMUNGEN VON TAIWAN, REPUBLIK CHINA (DIE "ROC") UND DÜRFEN NICHT


INNERHALB DER ROC VERKAUFT, AUSGEGEBEN ODER ANGEBOTEN WERDEN DURCH EIN


ÖFFENTLICHES ANGEBOT ODER UNTER UMSTÄNDEN, WELCHE EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT


IM SINNE DES ROC WERTPAPIER- UND BÖRSENGESETZES DARSTELLEN, DAS EINE


REGISTRIERUNG, EINREICHUNG ODER GENEHMIGUNG BEI DER FSC ODER ANDEREN


EINSCHLÄGIGEN ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN ERFORDERT. KEINE IN ROC ANSÄSSIGE


NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSON WURDE ERMÄCHTIGT, DIE ANLEIHEN, DIE


OPTIONEN, DIE UMTAUSCHEINHEITEN ODER DIE AKTIEN IM GEBIET DER ROC DURCH EIN


ÖFFENTLICHES ANGEBOT ANZUBIETEN, ZU VERKAUFEN, ZUM VERKAUF AUFZUFORDERN,


DAZU ZU BERATEN ODER AUF ANDERE WEISE DAS ANGEBOT ODER DEN VERKAUF ZU


VERMITTELN.



EINE ANLAGE IN DIE WERTPAPIERE IST MIT EINEM HOHEN RISIKO VERBUNDEN. EINE


ENTSCHEIDUNG ZUM KAUF DER WERTPAPIERE SOLLTE NUR AUF DER GRUNDLAGE EINER


UNABHÄNGIGEN PRÜFUNG DER ÖFFENTLICH ZUGÄNGLICHEN INFORMATIONEN DES


EMITTENTEN, DES GARANTEN UND DER SILTRONIC AG IN BEZUG AUF DIE WERTPAPIERE


DURCH EINEN POTENZIELLEN ANLEGER GETROFFEN WERDEN, SOWEIT ZUTREFFEND. JEDER


EMPFÄNGER DIESER PRESSMITTEILUNG ODER ANDERER ANGEBOTSUNTERLAGEN SOLLTEN


SEINE PROFESSIONELLEN BERATER KONSULTIEREN, UM SICH VON DER EIGNUNG DER


WERTPAPIERE ALS ANLAGE ZU ÜBERZEUGEN. WEDER DER SOLE GLOBAL COORDINATOR UND


SOLE BOOKRUNNER NOCH EINES SEINER VERBUNDENEN UNTERNEHMEN HAFTEN AUS DER


VERWENDUNG, ODER GEBEN EINE ZUSICHERUNG ODER GARANTIE AB HINSICHTLICH DER


RICHTIGKEIT UND VOLLSTÄNDIGKEIT, DER PRESSEMITTEILUNG ODER DER ÖFFENTLICH


ZUGÄNGLICHEN INFORMATIONEN DER EMITTENTIN, DES GARANTEN UND DER SILTRONIC


AG. DIE IN DIESER PRESSEMITTTEILUNG ODER ANDEREN ANGEBOTSUNTERLAGEN


ENTHALTENEN INFORMATIONEN KÖNNEN SICH BIS ZUM VOLLZUGSTERMIN OHNE


VORANKÜNDIGUNG IN IHRER GESAMTHEIT ÄNDERN.



JEDER POTENZIELLE ANLEGER SOLLTE DAVON AUSGEHEN, DASS ER DAS WIRTSCHAFTLICHE


RISIKO EINER INVESTITION IN DIE ANLEIHEN, DIE OPTIONEN, DIE


UMTAUSCHEINHEITEN, DIE DELTA-AUSFÜHRUNGSAKTIEN ODER DIE AKTIEN, DIE BEI


AUSÜBUNG DER OPTIONEN AUSZUGEBEN ODER ZU ÜBERTRAGEN UND ZU LIEFERN SIND UND


DEN OPTIONEN NOMINELL UNTERLEGT SIND, SELBST TRAGEN MUSS. WEDER DIE


EMITTENTIN, NOCH DER GARANT, SILTRONIC AG ODER DER SOLE GLOBAL COORDINATOR


UND SOLE BOOKRUNNER GEBEN EINE ZUSICHERUNG HINSICHTLICH (I) DER EIGNUNG DER


WERTPAPIERE FÜR EINEN BESTIMMTEN ANLEGER, (II) DER ANGEMESSENEN


BUCHHALTERISCHEN BEHANDLUNG UND DER MÖGLICHEN STEUERLICHEN FOLGEN EINER


ANLAGE IN DIE WERTPAPIERE ODER (III) DER KÜNFTIGEN WERTENTWICKLUNG DER


WERTPAPIERE, WEDER IN ABSOLUTEN ZAHLEN NOCH IM VERHÄLTNIS ZU KONKURRIERENDEN


ANLAGEN.



IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEBOT DER WERTPAPIERE UND DER ZEITGLEICHEN


DELTA-AUSFÜHRUNG KÖNNEN DER SOLE GLOBAL COORDINATOR UND SOLE BOOKRUNNER


SOWIE JEDES SEINER VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, DIE ALS ANLEGER AUF EIGENE


RECHNUNG HANDELN, DIE WERTPAPIERE ÜBERNEHMEN UND IN DIESER EIGENSCHAFT DIESE


WERTPAPIERE ODER ANDERE WERTPAPIERE DES EMITTENTIN, DER GARANTEN, SILTRONIC


AG (DIE "GESELLSCHAFT") ODER DAMIT VERBUNDENE ANLAGEN AUF EIGENE RECHNUNG


HALTEN, KAUFEN ODER VERKAUFEN UND DIESE WERTPAPIERE ODER ANDEREN ANLAGEN AUF


ANDERE WEISE ALS IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEBOT DER WERTPAPIERE ANBIETEN


ODER VERKAUFEN. DER SOLE GLOBAL COORDINATOR UND SOLE BOOKRUNNER BEABSICHTIGT


NICHT, DEN UMFANG SOLCHER INVESTITIONEN ODER TRANSAKTIONEN OFFEN ZU LEGEN,


ES SEI DENN, ER IST DAZU GESETZLICH ODER REGULATORISCH VERPFLICHTET. DARÜBER


HINAUS KÖNNEN DER SOLE GLOBAL COORDINATOR UND SOLE BOOKRUNNER UND SEINE


TOCHTERGESELLSCHAFTEN UND VERBUNDENEN UNTERNEHMEN DIENSTLEISTUNGEN FÜR DIE


EMITTENTIN, DEN GARANTEN, DIE GESELLSCHAFT ODER DIE MITGLIEDER DER


UNTERNEHMENSGRUPPEN DER EMITTENTIN, DES GARANTEN ODER DER GESELLSCHAFT


ERBRINGEN, BEI IHNEN UM GESCHÄFT WERBEN, MIT DEN WERTPAPIEREN DIESER


PERSONEN HANDEL TREIBEN UND/ODER EINE POSITION IN DIESEN WERTPAPIEREN HALTEN


ODER TRANSAKTIONEN MIT DIESEN WERTPAPIEREN DURCHFÜHREN.



DER SOLE GLOBAL COORDINATOR UND SOLE BOOKRUNNER HANDELT IM ZUSAMMENHANG MIT


DEN WERTPAPIERE IM NAMEN DER EMITTENTIN UND DES GARANTEN UND FÜR NIEMANDEN


SONST UND IST GEGENÜBER KEINER ANDEREN PERSON VERANTWORTLICH FÜR DIE


GEWÄHRUNG DES SCHUTZES, DER DEN KUNDEN DES SOLE GLOBAL COORDINATOR UND SOLE


BOOKRUNNER GEWÄHRT WIRD, ODER FÜR DIE BERATUNG IN BEZUG AUF DIE


WERTPAPIEREN.



DIE EMITTENTIN, DER GARANT, SILTRONIC AG UND DER SOLE GLOBAL COORDINATOR UND


SOLE BOOKRUNNER SOWIE IHRE JEWEILIGEN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN LEHNEN


AUSDRÜCKLICH JEGLICHE VERPFLICHTUNG ODER ZUSAGE AB, DIE IN DIESER


PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN AUSSAGEN ZU AKTUALISIEREN, ZU ÜBERPRÜFEN ODER


ZU ÜBERARBEITEN, SEI ES AUFGRUND NEUER INFORMATIONEN, KÜNFTIGER


ENTWICKLUNGEN ODER AUS ANDEREN GRÜNDEN.




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