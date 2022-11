EQS-News: Gigaset Fusion: Innovativer und eleganter Alleskönner. Das All-in-One Telefonsystem für SOHO und KMU mit professionellen Telefonie-Funktionen und innovativen Extras (deutsch)

Gigaset Fusion: Innovativer und eleganter Alleskönner. Das All-in-One Telefonsystem für SOHO und KMU mit professionellen Telefonie-Funktionen und innovativen Extras

München, 17. November 2022

Innovativer und eleganter Alleskönner: Gigaset Fusion

All-in-One Telefonsystem für SOHO und KMU mit professionellen

Telefonie-Funktionen und innovativen Extras

Gigaset erweitert die Grenzen der Business-Telefonie: Fusion ist eine

Kombination aus Tischtelefon, DECT-Basisstation, PBX-Telefonanlage und Smart

Home Basis. Mit seiner Funktionsvielfalt ist das Gerät ideal geeignet für

kleine Büros, Arztpraxen, Kanzleien, Agenturen und das anspruchsvolle

Homeoffice. Alle Einstellungen und Funktionen sind über eine webbasierte

Oberfläche konfigurierbar und lassen sich über das Touch-and-Swipe Display

bedienen. Verschiedene integrierte Schnittstellen schaffen maximale

Flexibilität bei der Anbindung externer Geräte. Noch vor dem Launch wurde

das Gigaset Fusion zusammen mit der neu programmierten Web UI im Mai mit dem

iF Design Award 2022 ausgezeichnet.

Die Art und Weise, wie wir heute arbeiten, hat sich grundlegend verändert:

Der Trend geht zum Flexible Office - gearbeitet wird überall, ganz gleich ob

in der Firma, unterwegs oder zuhause. Dabei werden die Anforderungen an

Büro- und Kommunikationsgeräte immer komplexer. Sie sollen einfach mit

anderen Geräten vernetzbar und intuitiv bedienbar sein.

Das gilt auch in Millionen Kleinstbetrieben in der Europäischen Union mit

weniger als zehn Mitarbeitern, die sich auf die neue Situation einstellen.

"Viele dieser Betriebe versuchen derzeit, in der angespannten

wirtschaftlichen Lage ihre Kosten zu optimieren", sagt Thomas Kopowski,

verantwortlicher Produktmanager bei Gigaset. "Sie wünschen sich vor allem

intelligente Telekommunikationslösungen ohne große Infrastrukturen. Für sie

und viele andere haben wir das Gigaset Fusion entwickelt - ein Gerät, das

alles vereint, was im SOHO- und KMU- Segment gebraucht wird."

Komplexe Technologie, einfach zu bedienen

Gigaset Fusion ist äußerst kontaktfreudig. Über LAN, WLAN, USB-C, Bluetooth,

DECT und DECT ULE verbindet es sich mit dem Netzwerk, mit Laptops und

Computern, Headsets und Handsets, Smartphones und Gigaset Smart Home

Sensoren. Bis zu acht DECT-Mobilteile, 20 SIP-Geräte und 64 Gigaset ONE X

Sensoren lassen sich anschließen, die eingebaute Telefonanlage ermöglicht

sechs parallele Gespräche für bis zu 20 Benutzer. Fünf lokale

Anrufbeantworter, der Zugriff auf Google- oder Microsoft 365-Kontakte und

ein Dialogsystem, um Anrufer automatisiert entgegenzunehmen, erleichtern den

Arbeitsalltag.

"Usability geht über alles", so Armin Kanani, Head of Design bei Gigaset.

"Um diese Vielzahl von Funktionen komfortabel einrichten zu können, haben

wir ein eigenes Web UI programmiert. Auch die Oberfläche für das

Touch-and-Swipe Display ist eine Neuentwicklung. Wir wollten eine möglichst

intuitive Bedienung." So können die drei Hauptbildschirme individualisiert,

die bis zu 72 Display-Tasten belegt und die Konnektivität eingerichtet

werden. Verschiedene Installationsassistenten helfen dabei.

Kommunikations-Multitalent mit edlem Design

Die Verwendung hochwertiger Materialien wie der langlebigen und präzisen

Metaldome-Tastatur machen Fusion zum Blickfang in jedem Büro. Der elegante

Standfuß und die Zierleiste aus Metall haben eine ansprechende

Hochglanzoptik. Das 5" HD Touch-and-Swipe Display erleichtert den Zugriff

auf alle Telefonfunktionen und sorgt dafür, dass Anrufer-Informationen immer

zur Hand sind. Mit dem interaktiven Sprachmenü (IVR) lassen sich Anrufe

komfortabel und effizient entgegennehmen - so kann das IVR-System zum

Beispiel in Arztpraxen dazu verwendet werden, die Anzahl der Anrufe am

Empfang zu reduzieren, wenn der Anrufer nur eine Anfrage für ein neues

Rezept hinterlassen möchte

Die integrierte PBX-Telefonanlage ist für bis zu 20 Teilnehmer ausgelegt.

Dabei spielt es keine Rolle, ob mobile Geräte oder fest installierte

SIP-Tischtelefone an das System angeschlossen werden. Gleichzeitig sorgt sie

für sichere Verbindungen via SRTP/SIPS/TLS, LDAP(S) und HTTPS. Über die

ebenfalls integrierte DECT Basisstation können bis zu 8 Mobilteile

angebunden und bis zu 4 parallele Anrufe geführt werden. Auch ein Zugriff

auf Google & Microsoft 365 Kontakte ist möglich.

Ein besonderes Highlight ist die Funktion als Smart Home Basisstation für

bis zu 64 Gigaset ONE X Sensoren. Mit der Gigaset elements App für

Smartphones können Regeln festgelegt, Alarme ein- und ausgeschaltet,

Einstellungen der Sensoren geändert und Benachrichtigungen unabhängig vom

eigenen Aufenthaltsort abgerufen werden - wenn beispielsweise ein Fenster

nicht geschlossen wurde. Über den Easy Alarm Mode-Schalter auf dem Display

lässt sich der Alarmmodus direkt einschalten, wenn der Arbeitsplatz

verlassen wird. Damit ist das Fusion auch Basisstation für Sicherheits- oder

Komfortfeatures, z.B. in Arztpraxen, Büros oder Geschäften.

Kosteneffizient in kleinen Betrieben

Die PBX-Telefonanlage des Gigaset Fusion bietet Anwendern eine Vielzahl von

Funktionen, die sich unbegrenzt und ohne weitere Kosten nutzen lassen.

Zusätzliche Features, die im Geschäftsumfeld nützlich sind, wie das

interaktive Sprachmenü (IVR), BLF Tasten, die zeitgesteuerte Umleitung oder

die Anbindung von bis zu 20 IP-Geräten sind beim Gigaset Fusion inkludiert.

Sprachnachrichten und Kontaktdaten speichert das Fusion lokal - sie können

zentral heruntergeladen werden. Eine Nutzung von Clouddiensten ist möglich,

aber nicht zwingend nötig. Die Server von Gigaset.net stehen in Deutschland.

Die Daten sind sicher gespeichert nach den strengen Vorgaben der EU und der

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

"Mit dem Gigaset DX800A all in one haben wir über 10 Jahre eine technisch

vielseitige und flexible Lösung angeboten und damit den Markt für Small

Office und Home Office dominiert", so Ralf Lueb, SVP Global Sales bei

Gigaset. "Fusion wird viele Nutzer an das DX800A erinnern. Technisch haben

wir mittlerweile allerdings ganz neue Möglichkeiten - und auch das gehobene

Design wird dazu beitragen, neue Zielgruppen und Anwendungsbereiche zu

eröffnen ."

Preise und Verfügbarkeit

Fusion ist im Bundle mit zwei Mobilteilen SL800H PRO in der Farbe

Dark-Titanium erhältlich. Das Gigaset Fusion FX800W PRO Bundle wird ab

Anfang 2023 für netto 499,95 Euro verfügbar sein.

Gigaset vertreibt sein Professional Portfolio über ein Netzwerk

qualifizierter Partner - dazu gehören IT- und Telekommunikationsanbieter,

Value Added Reseller (VAR) sowie Anbieter für Unternehmenssysteme. Die

Partner beraten, verkaufen und installieren die Lösungen von Gigaset

Professional und bieten Kunden weitere Dienste an.

Mittels der Gigaset Händlersuche findet sich stets ein lokaler Partner.

Hochauflösende Pressebilder finden sich hier. Weitere Informationen und

Details stehen auf der Gigaset Fusion Microsite zur Verfügung.

Gigaset ist ein international agierendes Unternehmen im Bereich der

Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft ist Europas Marktführer bei

DECT-Telefonen und rangiert auch international mit rund 900 Mitarbeitern und

Vertriebsaktivitäten über 50 Ländern an führender Stelle. Die

Geschäftsaktivitäten beinhalten ferner ein umfangreiches Smartphone

Portfolio, Cloud-basierte Smart Home Lösungen für Sicherheit, Komfort,

Energiemanagement und Pflege sowie DECT-IP-basierte stationäre und mobile

Telefonielösungen sowie Single- und Multizellen für kleine, mittelständische

und Enterprise-Unternehmen.

Folgen Sie uns auf: Facebook | Instagram | Pinterest | Twitter | YouTube |

Blog | Xing | LinkedIn

Besuchen Sie unsere Homepage: www.gigaset.com

°