EQS-News: Geschäftszahlen für Geschäftsjahr 2022/2023 (deutsch)

Geschäftszahlen für Geschäftsjahr 2022/2023

^

EQS-News: Q-SOFT Verwaltungs AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Geschäftszahlen für Geschäftsjahr 2022/2023

02.11.2023 / 12:57 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Corporate News der Q-Soft Verwaltungs AG vom 2. November 2023

Geschäftszahlen für Geschäftsjahr 2022/2023

Die Q-Soft Verwaltungs AG (HGB) weist für das am 30.09.2023 beendete

Geschäftsjahr 2022 / 2023 einen Jahresfehlbetrag von TEUR 257 (Vorjahr -

TEUR 135) aus. Die beiden wesentlichen Beteiligungen der Gesellschaft, die

KST Beteiligungs AG und die RCM Beteiligungs AG haben für das zurückliegende

Geschäftsjahr eine Dividende nicht ausgeschüttet. Aufgrund des schwierigen

Kapitalmarktumfelds war daneben auf eine sonstige kleinere Beteiligung eine

Abschreibung in einem Volumen von TEUR 108 zu bilden. Da die Gesellschaft

auf der anderen Seite im abgelaufenen Geschäftsjahr auf die Realisierung

stiller Reserven auf ihr Beteiligungsportfolio verzichtet hat, ist, wie

bereits mitgeteilt, eine Dividendenzahlung für das am 30.09.2023 beendete

Geschäftsjahr nicht möglich.

Nachdem sich die Bilanzsumme der Gesellschaft sich zum 30.09.2023 auf TEUR

4.509 nach TEUR 4.794 im Vorjahr reduziert hat, stellt sich die

Eigenkapitalquote an der Bilanzsumme nun auf 32,5% (Vorjahr 36,8%).

Erträge aus Wertpapieren wurden wie eingangs dargestellt nur in einem

unbedeutenden Volumen vereinnahmt

(Vorjahr TEUR 253). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen der

Gesellschaft haben sich im Berichtsjahr deutlich von TEUR 73 auf nun noch

TEUR 44 reduziert. Die übrigen Kostenpositionen der Gesellschaft wie der

Zinsaufwand zur Finanzierung des Assetportfolios (TEUR 101, Vorjahr TEUR

104) oder die Personalkosten (TEUR 6, Vorjahr TEUR 6) haben sich nur

unwesentlich verändert.

Gechingen, 2. November 2023

Q-Soft Verwaltungs AG

Der Vorstand

Kontakt IR und PR und mitteilende Person:

Martin Schmitt

Vorstand

Q-Soft Verwaltungs AG

Bergwaldstraße 34

75391 Gechingen

Tel.: 07031-4690960

mobil: 0172-24114963

Disclaimer:

Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen,

Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren

diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Q-Soft Verwaltungs AG.

Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren

unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung

erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine

Aufforderung zum Kauf der Aktie der Q-Soft Verwaltungs AG dar. Die Aktien

der Q-Soft Verwaltungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S.

persons '(wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933

in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für

Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.

Q-Soft Verwaltungs AG

Bergwaldstr. 34

75391 Gechingen

Telefon 07031-4690960

Telefax 07031- 4690966

HRB-Nr. 729914 AG Stuttgart

Steuer-Nr. 45462/69735 Finanzamt Böblingen

Vorstand: Martin Schmitt

Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss

---------------------------------------------------------------------------

02.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Q-SOFT Verwaltungs AG

Bergwaldstraße 34

75391 Gechingen

Deutschland

Telefon: 07031-4690960

Fax: 07031-4690966

E-Mail: info@qsoft-ag.de

Internet: www.qsoft-ag.de

ISIN: DE000A14KB33

WKN: A14KB3

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart

EQS News ID: 1763883

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1763883 02.11.2023 CET/CEST

°