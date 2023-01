EQS-News: Generalversammlung der Schaffner Holding AG genehmigt alle Anträge - Markus Heusser zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt (deutsch)

Generalversammlung der Schaffner Holding AG genehmigt alle Anträge - Markus Heusser zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt

Medieninformation

Luterbach, 10. Januar 2023 - Heute fand in Solothurn die 27. ordentliche

Generalversammlung der Schaffner Holding AG statt. An der Generalversammlung

waren 70.58% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten.

Die Generalversammlung stimmte sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu.

Sie genehmigte insbesondere die Ausschüttung von CHF 9.00 je

dividendenberechtigte Aktie, bestehend aus einer ordentlichen Dividende von

CHF 4.50 je Aktie sowie einer verrechnungssteuerfreien Ausschüttung aus den

Kapitaleinlagereserven in Höhe von CHF 4.50 je Aktie. Die Ausschüttung ist

gleich hoch wie im Vorjahr und somit erneut die höchste ordentliche

Ausschüttung, seit die Schaffner Holding AG an der Börse kotiert ist. Die

Auszahlung wird ab dem 16. Januar 2023 erfolgen.

Markus Heusser wurde neu zum Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt. Die

zur Wiederwahl angetretenen Verwaltungsräte Philipp Buhofer, Gerhard Pegam

und Andrea Tranel wurden für ein weiteres Amtsjahr bestätigt.

Zudem wurden die Statuen umfassend an das am 1. Januar 2023 in Kraft

getretene Aktienrecht angepasst.

Die 28. ordentliche Generalversammlung der Schaffner Holding AG wird am 9.

Januar 2024 in Solothurn stattfinden.

Finanzkalender

4. Mai 2023 Publikation des Halbjahresberichts 2022/23

6. Dezember 2023 Publikation des Geschäftsberichts 2022/23

9. Januar 2024 28. ordentliche Generalversammlung

Schaffner - MORE POWER TO YOU

Die Schaffner Gruppe ist eine international führende Anbieterin von

EMV-Filterlösungen für zukunftsträchtige Industriemärkte und

Elektromobilität. Die Angebotspalette umfasst EMV-Filter, elektromagnetische

Komponenten, Power-Quality-Filter sowie die dazugehörigen Dienstleistungen.

Schaffner-Produkte schützen leistungselektronische Systeme in industriellen

Anwendungen wie Maschinen und Robotik, Medizinaltechnik, Gebäudetechnik oder

der elektrischen Infrastruktur vor Störungen aus dem Elektrizitätsnetz. Bei

Elektro- und Hybridfahrzeugen verhindern EMV-Filter von Schaffner Störungen

in der Bordleistungselektronik und gewährleisten den einwandfreien Betrieb.

Für die Automobilindustrie entwickelt und produziert Schaffner zudem

Antennen für schlüssellose Zugangssysteme. Die Schaffner Gruppe mit

Hauptsitz in der Schweiz betreut Kunden mit eigenen Entwicklungs-,

Produktions-, Verkaufs- und Applikationszentren und ist in Asien, Europa und

Nordamerika präsent.

Kontakt

Schaffner Holding AG, Investor Relations und Medienstelle: c/o Dynamics

Group, Zürich

Thomas Balmer, +41 79 703 87 28 / Edwin van der Geest, +41 79 330 55 22

investor-relations@schaffner.com

Ende der Medienmitteilungen

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Schaffner Holding AG

Nordstrasse 11e

4542 Luterbach

Schweiz

Telefon: +41 32 681 66 21

E-Mail: christian.herren@schaffner.com

Internet: www.schaffner.com

ISIN: CH0009062099

Börsen: SIX Swiss Exchange

