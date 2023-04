EQS-News: Generalversammlung 2023 stimmt allen Anträgen zu (deutsch)

Generalversammlung 2023 stimmt allen Anträgen zu

Generalversammlung 2023 stimmt allen Anträgen zu

29.04.2023 / 11:00 CET/CEST

Glarus, 29. April 2023 - Die Generalversammlung (GV) der Glarner

Kantonalbank stimmt am 28. April 2023 in der lintharena in Näfels allen

Anträgen des Verwaltungsrats zu.

Verwaltungsratspräsident Martin Leutenegger eröffnet um 18 Uhr die

Generalversammlung in der lintharena Näfels. Mit rund 900 Teilenehmenden war

die Generalversammlung gut besucht. «Nachdem die Generalversammlung in den

letzten drei Jahren coronabedingt ohne persönliche Teilnahme stattfinden

musste, ist dies eine sehr erfreuliche Teilnehmerzahl», so Martin

Leutenegger.

Die Generalversammlung stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Der

Lagebericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022 sowie die vom

Verwaltungsrat vorgeschlagene Gewinnverwendung werden genehmigt. Zudem

erteilt die Generalversammlung den Organen Entlastung für das Geschäftsjahr

2022, genehmigt den Gesamtbetrag der Vergütungen an die Mitglieder des

Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022 und wählt den Verwaltungsrat

sowie die aktienrechtliche Revisionsstelle für eine weitere einjährige

Amtszeit. Der vorgeschlagenen Statutenrevision wird zugestimmt: damit der

Einführung des Kapitalbands, der Einführung der Möglichkeit zur Abhaltung

einer virtuellen GV, und weiteren Anpassungen an die revidierten

Aktienrechts-Bestimmungen. Mehr Informationen zur Statutenrevision sind zu

finden unter glkb.ch/generalversammlung

14,85 Mio. Franken Dividendenausschüttung

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmen einer Dividende von 1.10 Franken pro

Aktie zu. Die Glarner Kantonalbank bezahlt damit 14,85 Mio. Franken aus, was

einer Gewinnausschüttungsquote von 59% entspricht. Die Publikumsaktionäre

erhalten 6,2 Millionen Franken Dividende. Die Auszahlung erfolgt am 5. Mai

2023. 15,6 Mio. Franken fliessen in Form von Dividenden, einer Abgeltung für

die Staatsgarantie und von Steuern an die öffentliche Hand.

Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Verwaltungsratspräsident Martin Leutenegger und die weiteren sechs

Verwaltungsratsmitglieder werden für eine einjährige Amtsdauer

wiedergewählt. Der Verwaltungsrat setzt sich für die neue Amtsdauer wie

folgt zusammen:

* Martin Leutenegger, Glarus (Präsident des Verwaltungsrats)

* Benjamin Mühlemann, Glarus Nord (Vertreter des Regierungsrats)

* Dr. Urs P. Gnos, Altendorf SZ (Vizepräsident des Verwaltungsrats)

* Rudolf Stäger, Luzern

* Sonja Stirnimann, Risch-Rotkreuz

* Dr. Dominic Rau, Zürich

* Dr. Konrad Heinrich Marti, Glarus

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, wird für ein weiteres Jahr als

aktienrechtliche Revisionsstelle bestätigt.

GV mit neuem Verpflegungskonzept

Auf das traditionelle Glarner Menü musste auch unter neuem Konzept, mit

anschliessendem Apéro Riche, nicht verzichtet werden. Während das

Cateringteam unter der Leitung der Gastrowärchstatt GmbH für das leibliche

Wohl von Aktionärinnen und Aktionären besorgt ist, sorgen der Hackbrett

Virtuose Nicolas Senn aus dem Appenzellerland und die bekannte, aus dem

Kanton Schaffhausen stammende Alphorn-Virtuosin Lisa Stoll für die

musikalische Unterhaltung. Die Teilnehmenden der Generalversammlung der

Glarner Kantonalbank erleben einen informativen, kulinarisch hochstehenden

und unterhaltsamen Abend in schöner Atmosphäre.

Termin Generalversammlung 2023

Die nächste Generalversammlung der Glarner Kantonalbank findet am 26. April

2024 statt.

