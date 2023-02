EQS-News: Gegen Food Waste: Auch k kiosk und avec bei Too Good To Go dabei (deutsch)

Gegen Food Waste: Auch k kiosk und avec bei Too Good To Go dabei

21.02.2023

Im Kampf gegen die Verschwendung von Lebensmitteln baut Valora ihre

gruppenweite Partnerschaft mit der Organisation Too Good To Go weiter aus.

Ab sofort geben auch rund 330 Verkaufsstellen von k kiosk und avec in der

Schweiz nicht verkaufte Lebensmittel gegen Ladenschluss vergünstigt ab.

Über die kostenlose Too Good To Go App erfahren die Kundinnen und Kunden, ob

und in welcher Verkaufsstelle von k kiosk und avec so genannte

Überraschungspäckli verfügbar sind. Der Kunde bestellt das Päckli vor,

bezahlt es via App und holt es vor Geschäftsschluss ab. Das

Überraschungspäckli kostet CHF 4.90 und ergibt sich aus dem jeweiligen

Tagesangebot (z.B. Salat, Sandwich, Muffins etc.) mit einem ursprünglichen

Warenwert von ca. CHF 15.

Der Kampf gegen Food Waste ist ein zentrales Element der

Nachhaltigkeitsstrategie von Valora. Obschon in den Verkaufsstellen Produkte

laufend frisch gebacken und zubereitet werden, lässt sich ein Überangebot

nicht gänzlich vermeiden. Die Kundinnen und Kunden erwarten bis Ladenschluss

ein breites Angebot, weshalb es je nach Tagesfrequenz möglich ist, dass am

Ende des Tages Produkte übrigbleiben. Dank der Too Good To Go App rettet

Valora noch geniessbare Lebensmittel, die am nächsten Tag nicht mehr

verkauft werden können.

Fast 1 Million Food-Päckli gerettet

Die Partnerschaft von Valora und Too Good To Go geht aufs Jahr 2019 zurück,

als Caffè Spettacolo als erstes Valora Format nicht verkaufte Lebensmittel

am Abend im Paket verbilligt verkauft hat. In der Folge kamen in der Schweiz

Brezelkönig, SuperGuud und BackWerk dazu. Zusammen mit den neuen

Verkaufsstellen von k kiosk und avec sind in der Schweiz mittlerweile knapp

420 Verkaufsstellen mit von der Partie.

In Deutschland partizipieren rund 380 Verkaufsstellen von BackWerk,

Back-Factory, Ditsch und ServiceStore DB an der Bewegung. Im März 2023

folgen weitere Verkaufsstellen von ServiceStore DB und U-Store. Dank Valoras

gruppenweiter Partnerschaft mit Too Good To Go konnten bislang 970'000

Food-Päckli gerettet und eine Lebensmittelverschwendung im Rahmen von rund

2'420 Tonnen CO2 vermieden werden.

Diese Medienmitteilung finden Sie unter www.valora.com/newsroom.

Über Valora

Tagtäglich engagieren sich rund 15'000 Mitarbeitende im Netzwerk von Valora,

um den Menschen unterwegs mit einem umfassenden Foodvenience-Angebot das

kleine Glück zu bringen - nah, schnell, praktisch und frisch. Die rund 2'700

kleinflächigen Verkaufsstellen von Valora befinden sich an Hochfrequenzlagen

in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden. Zum

Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch,

Press & Books, avec, Caffè Spettacolo, Frittenwerk und die beliebte

Eigenmarke ok.- sowie ein stetig wachsendes Angebot an digitalen Services.

Ebenso betreibt Valora eine der weltweit führenden Produktionen von

Laugengebäck und profitiert im Bereich Backwaren von einer stark

integrierten Wertschöpfungskette. Valora erwirtschaftete im Jahr 2021 einen

Aussenumsatz von CHF 2.2 Mrd. Die Valora Gruppe mit Firmensitz in Muttenz in

der Schweiz ist die europäische Retaileinheit von Fomento Económico

Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA).

Weitere Informationen unter www.valora.com.

Über Too Good To Go

Mehr als ein Drittel aller produzierten Lebensmittel wird verschwendet. Too

Good To Go will alle Menschen für den Kampf gegen Lebensmittelverschwendung

inspirieren und befähigen. Die Too Good To Go App ist der weltweit grösste

Marktplatz für übriggebliebenes Essen und verbindet Bäckereien, Restaurants,

Supermärkte und andere Betriebe mit Konsument*innen, damit Lebensmittel

konsumiert statt entsorgt werden. Darüber hinaus sensibilisiert Too Good To

Go für Lebensmittelverschwendung mit verschiedenen Initiativen und

Kampagnen, in der Schweiz unter anderem mit den Waste Warrior Brands (WAW

Brands) und « Oft länger gut». Aktuell ist das Unternehmen in 15

europäischen Ländern und den USA sowie Kanada aktiv, seit 2018 auch in der

Schweiz vertreten.

Mehr Informationen unter www.toogoodtogo.ch.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Media Relations

Martin Zehnder

Fon +41 61 467 24 53

media@valora.com

