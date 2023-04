Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

GRENKE AG: GRENKE übernimmt 25 Prozent an Online-Plattform "Miete24"

GRENKE AG: GRENKE übernimmt 25 Prozent an Online-Plattform "Miete24"

20.04.2023 / 10:00 CET/CEST

GRENKE übernimmt 25 Prozent an Online-Plattform "Miete24"

Baden-Baden/Velten, den 20. April 2023: Die GRENKE AG, globaler

Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, hat heute eine

Beteiligung an der "Miete24 P4Y GmbH" in Höhe von 25 Prozent plus einen

Stimmanteil bekannt gegeben. Mit der Akquisition der Internetplattform

stärkt GRENKE seine Vertriebsinfrastruktur vor allem im Fachhandel und

eröffnet sich zusätzliche Optionen im Online-Direktgeschäft mit gewerblichen

Kunden.

Dr. Sebastian Hirsch, CEO von GRENKE: "Diese Beteiligung hat für uns

strategische Bedeutung. Mit Miete24 und seiner innovativen

Software-Technologie bieten wir in Zukunft eine Plug'n'Lease-Lösung für die

Webshops unserer Händler. Für unsere gewerblichen Kundinnen und Kunden soll

die Finanzierung von Kleininvestitionen damit so einfach werden wie

Online-Shopping. Diese Beteiligung passt perfekt in unsere neue

Digitalisierungsstrategie und zur Marktentwicklung. Sie bietet enormes

Potenzial, denn die Nachfrage nach intelligenten Finanzierungslösungen

anstelle des Kaufs - egal ob Leasing oder Miete - wächst vor allem im

Small-Ticket-Segment stetig."

Heino Deubner, Geschäftsführer Miete24 P4Y GmbH: "Das Mieten von Produkten

wird sowohl bei Geschäfts- als auch bei Privatkunden immer populärer. Durch

den Einstieg von GRENKE mit seiner Kapitalkraft und seiner Vertriebsstärke

gerade im IT- und Small-Ticket-Segment können wir jetzt unsere Technologie

viel schneller skalieren und den Direktkundenmarkt für Finanzierungen

konsequent für uns gemeinsam öffnen - auch international."

Der Kaufpreis für den Anteil an Miete24 liegt im unteren einstelligen

Millionenbereich. Darüber hinaus hat sich GRENKE langfristig die Option zur

vollständigen Übernahme gesichert. Der Rollout bei GRENKE wird sukzessive in

den kommenden Monaten mit ausgesuchten Fachhändlern erfolgen. Nach dem

erfolgreichen Start in Deutschland soll die neue Digital-Plattform

schnellstmöglich auch international eingesetzt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.grenke.de bzw. www.miete24.com.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

GRENKE AG GRENKE AG Miete24 Pressekontakt

Pressekontakt Investorenkontakt Heino Deubner

Stefan Wichmann Team Investor Geschäftsführer Am Markt

Head of Corporate Relations Neuer Markt 4 16727 Velten + 49 172

Communications 2 76532 Baden-Baden 3812457

Neuer Markt 2 +49 7221 5007-204 [1]h.deubner@miete24.com

76532 Baden-Baden [1]investor@grenke.de 1.

Tel.: +49 (0) 171 1. mailto:h.deubner@mie

20 20 300 E-Mail: mailto:investor@gren te24.com

[1]presse@grenke. ke.de

de 1.

mailto:presse@

grenke.de

Bildtitel: Bildtext:Bildtitel: Dr. Sebastian Hirsch (rechts),

Vorstandsvorsitzender der GRENKE AG, und Heino Deubner, Gründer und

Geschäftsführer der Miete24 P4Y GmbH besiegeln noch einmal per Handschlag

den Einstieg des traditionsreichen Leasingspezialisten bei dem innovativen

Finanzierungsportal-Startup.

Über GRENKE

Der GRENKE Konzern (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner fur

kleine und mittlere Unter- nehmen. Kund:innen erhalten alles aus einer Hand:

vom flexiblen Small-Ticket-Leasing uber bedarfs- gerechte Bankprodukte bis

zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der

personliche Kontakt zu Kund:innen und Partner:innen stehen dabei im

Mittelpunkt.

1978 in Baden-Baden gegrundet, ist die Gruppe heute mit rund 2.000

Mitarbeiter:innen (gemessen nach Vollzeitaquivalenten) in 33 Landern

weltweit aktiv. Die GRENKE Aktie ist an der Frankfurter Borse gelistet

(ISIN: DE000A161N30).

Über Miete24

Schon heute umfasst das Angebot von Miete24 mehr als 10.000 Produkte: vom

klassischem ITK-Equipment wie Notebooks, Smartphones, Tablets, Monitore,

Drucker, Kopierer, Server und Storage bis hin zu Kaffeevollautomaten,

Luftreinigern und Aktenvernichtern. Zur Zielgruppe von Miete24 zählen kleine

und Kleinstunternehmen sowie Selbständige. So mieten beispielsweise

IT-Berater und Programmierer Computer, Energieberater Messgeräte und Ärzte

Ultraschall- und andere medizinische Geräte.

Die Miete24 P4Y GmbH ist als Marke bereits mehr als 20 Jahre am Markt für

Drucker, Druckservices und Druckerzubehör bekannt. Mit printer4you.com schuf

das Unternehmen die weltweit erste B2B Online-Plattform für Managed Print

Services.

20.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht

Sprache: Deutsch

Unternehmen: GRENKE AG

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

Deutschland

Telefon: +49 (0)7221 50 07-204

Fax: +49 (0)7221 50 07-4218

E-Mail: investor@grenke.de

Internet: www.grenke.de

ISIN: DE000A161N30

WKN: A161N3

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

