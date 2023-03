EQS-News: GKB publiziert Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022 (deutsch)

GKB publiziert Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022

Medienmitteilung vom 30. März 2023 (Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR)

Die Graubündner Kantonalbank (GKB) hat heute ihren digitalen Geschäfts- und

Nachhaltigkeitsbericht 2022 veröffentlicht. Der Bericht steht als

Online-Version und als PDF unter report.gkb.ch zur Verfügung.

Die Publikation beinhaltet detaillierte Informationen zum Geschäftsjahr

2022, Ausführungen zur Strategie und zur Corporate Governance sowie den

Lage- und Risikobericht. Ebenfalls Bestandteil ist der integrierte

Nachhaltigkeitsbericht, basierend auf dem aktuellen Standard der Global

Reporting Initiative (GRI).

Mehr dazu im Online-Bericht unter report.gkb.ch.

Kontakt:

Thomas Müller

thom.mueller@gkb.ch

Telefon +41 81 256 83 11

Daniel Daester

daniel.daester@gkb.ch

Telefon +41 81 256 88 01

Graubündner Kantonalbank, Medien & Investor Relations, Postfach, 7001 Chur

medien@gkb.ch / gkb.ch/medien

