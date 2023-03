EQS-News: GCash:  Das führende philippinische FinTech-Unternehmen GCash präsentiert seine Financial Inclusion-Story beim Mobile World Congress (deutsch)

GCash: Das führende philippinische FinTech-Unternehmen GCash präsentiert seine Financial Inclusion-Story beim Mobile World Congress

MANILA, PHILIPPINEN - Media OutReach - 9. März 2023 - Martha Sazon,

Präsidentin und CEO von GCash, dem führenden philippinischen

E-Wallet-Anbieter, stellte die Möglichkeiten zur Financial Inclusion

(Finanziellen Inklusion) in einer programmatischen Rede beim Mobile World

Congress (MWC) in Barcelona vor.

Bildlink:

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=c2e0ef9a63ecaed98480e047dea62895

Vor einem globalen Publikum von Branchenführern betonte Sazon, dass "GCash

jetzt ein nationaler Champion ist, der einen Beitrag zur Umgestaltung einer

Nation leistet und vielen Filipinos Hoffnung gibt. Vorangetrieben wird diese

Entwicklung durch bahnbrechende Innovationen und eine sogenannte Burning

Plattform."

Der führende E-Wallet- und Finanzdienstleistungs-App-Anbieter auf den

Philippinen hat entschlossen Innovationen eingeführt, die darauf abzielen,

seine Vision Finance for All (Finanzierung für alle) in die Tat umzusetzen.

"GCash ist eine alltäglich einsetzbare Super-App: für Zahlungen und

Überweisungen; faire Darlehen für alle; finanziell tragbare Investitionen;

erschwinglichen Versicherungsschutz; Ermöglichung eines umweltfreundlichen

und digitalen Lifestyles - alle diese Anwendungen beruhen auf den

Bedürfnissen der Kunden, die der Leitstern für alle unsere Innovationen

sind", erklärte Sazon.

Sie schilderte, wie das E-Wallet auf den Philippinen mit über 76 Millionen

registrierten Nutzern allgegenwärtig geworden ist und von vielen inzwischen

als Verb benutzt wird: " ,i-GCash mo na yan!', was übersetzt lautet: ,Zahlen

Sie einfach mit GCash!'" GCash ist das erste und einzige ,Doppel-Einhorn'

auf den Philippinen und "eines der sehr wenigen finanziell nachhaltigen

FinTechs weltweit".

Auch der Net Promoter Score (NPS), eine Methode zur Messung der

Kundenzufriedenheit und Vorhersage des geschäftlichen Wachstums, lag mit

einem Wert von 83,9 % an der Spitze, noch vor weltweit beliebten Marken.

Der Vortrag von Sazon war einer der Höhepunkte der Veranstaltung im

Anschluss an separate Präsentationen von Tjodolf Sommestad, dem Präsidenten

von King, dem Entwickler des Handyspiels Candy Crush, und Lauren Kunze, der

CEO des Conversational AI-Entwicklers Iconiq.

Zusammen mit seinem Mutterunternehmen Globe Group vertrat GCash die

Philippinen auf dem MWC in Barcelona und zeigte, wie der Tech-Konzern eine

führende Rolle bei Fortschritt und Innovation in diesem südostasiatischen

Land gespielt hat.

Der MWC, der vom globalen Branchenverband GSMA, der eine Vereinheitlichung

des mobilen Ökosystems anstrebt, veranstaltet wird, ist die weltweit größte

und einflussreichste Messe der Connectivity-Branche.

Laut dem GSMA war das Thema dieses Jahres, nämlich ,Geschwindigkeit', in

fünf zentralen Diskussionen prominent vertreten (Beschleunigung der

5G-Einführung, Reality+, OpenNet, FinTech und Digital Everything).

Dies ist der zweite als Präsenzveranstaltung abgehaltene MWC seit der

Aussetzung der Messe während der Pandemie. Die jährliche Zusammenkunft

erreichte 2019 einen Rekord mit 109.000 Teilnehmern, während sich die

Gesamtzahl der Teilnehmer in diesem Jahr auf 88.500 belief.

