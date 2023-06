EQS-News: Futurecraft Ventures Beteiligung an Holiday Swap, Expansionspläne, neue Aktivitäten (deutsch)

Futurecraft Ventures Beteiligung an Holiday Swap, Expansionspläne, neue Aktivitäten

^

Futurecraft Ventures Beteiligung an Holiday Swap, Expansionspläne, neue

Aktivitäten

22.06.2023 / 14:38 CET/CEST

London, United Kingdom--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 22. Juni 2023) -

Futurecraft Ventures mit Sitz im Vereinigten Königreich hat einen Anteil an

Holiday Swap erworben und damit seine erste Investition in den Reisemarkt

getätigt. Als Ergebnis der Investitionspartnerschaft will Holiday Swap neue

und zusätzliche Reiseoptionen und Dienstleistungen auf den Markt bringen.

Die Zusammenarbeit mit Futurecraft soll neben der Finanzierung auch "Smart

Money"-Unterstützung bieten.

Es wird erwartet, dass der globale Reisemarkt bis 2030 ein Volumen von 16,9

Billionen USD erreichen wird, mit einer CAGR von 5,4 %, und Futurecraft

hofft, davon profitieren zu können, da sich der Arbeitsplatz

dezentralisiert, sich die globalen Beschäftigungsmuster ändern und die

Arbeitskräfte mehr Möglichkeiten zum Reisen haben.

Die Reisebranche ist hart umkämpft. Mit Smart Money will Holiday Swap seine

Dienstleistungen weiterentwickeln und ausbauen, das Kundenerlebnis

verbessern und fortschrittliche Technologien integrieren, um der Konkurrenz

einen Schritt voraus zu sein. Vor allem aber wird die Partnerschaft Holiday

Swap dabei helfen, neue Märkte zu erobern.

Holiday Swap wurde 2018 von James Asquith gegründet, dem offiziellen

Guinness-Weltrekordhalter, der als jüngster Mann alle 196 souveränen

Nationalstaaten der Welt besucht hat. Das Unternehmen hat über 1 Million

Nutzer weltweit und ist in mehr als 185 Ländern tätig. Es bietet erfolgreich

nachhaltige und erschwingliche Lösungen für internationale Reisende an.

Futurecraft sucht gezielt nach Startups, die sich in seinem Portfolio

gegenseitig ergänzen können. Zu den weiteren Investitionen des Fonds gehören

das Scharia-konforme digitale Geld Islamic Coin, die neuartige offene Bank-

und Zahlungslösung Monerchy, die digitale Vermögenswertbörse Haqqex und die

bahnbrechende Forex-Handelsplattform Exfor.

"Futurecraft Ventures ist eine großartige Partnerschaft für Holiday Swap,

die Technologie, Innovation und Kapital miteinander verbindet, langfristige

Werte freisetzt und das Wachstum vorantreibt", äußert sich James Asquith,

Gründer und Chief Executive Officer von Holiday Swap.

Futurecraft Ventures plant, seine Investitionsstrategie fortzusetzen und

Partnerschaften mit internationalen Teams einzugehen, die sein vielfältiges

Unternehmensportfolio ergänzen werden.

Futurecraft Partner, Kashan Rafique, kommentiert: "Wir glauben, dass der

beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, darin besteht, sie selbst zu

gestalten, daher gehen wir Partnerschaften ein und investieren in führende

Köpfe und Startups, die branchenverändernde Unternehmen aufbauen."

Der Fonds arbeitet auch aktiv mit neuen Investoren und Partnern zusammen,

die seine einzigartige, sektorenunabhängige Vision teilen, und hat vor

kurzem ein Büro in Dubai eröffnet, um mit Spitzenteams in der MENA-Region

zusammenzuarbeiten.

