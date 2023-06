EQS-News: Freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot in bar an die außenstehenden Aktionäre der DISO Verwaltungs AG, Esslingen am Neckar (deutsch)

Freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot in bar an die außenstehenden Aktionäre der DISO Verwaltungs AG, Esslingen am Neckar

^

EQS-News: MATICA TECHNOLOGIES GROUP SA / Schlagwort(e): Fusionen &

Übernahmen

Freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot in bar an die außenstehenden

Aktionäre der DISO Verwaltungs AG, Esslingen am Neckar

13.06.2023 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Matica Technologies Group SA, Zug, Schweiz

Pressemitteilung

Nur zur Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung in der

Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Nicht zur Veröffentlichung, Versendung,

Verteilung, oder Verbreitung in, innerhalb oder aus Ländern bestimmt, in

denen dies rechtswidrig wäre.

Frankfurt, 13. Juni 2023

Freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot in bar

an die außenstehenden Aktionäre der DISO Verwaltungs AG, Esslingen am Neckar

(ISIN DE000A0JELZ5 / WKN: A0JELZ).

Die Matica Technologies Group SA mit Sitz in Zug (Schweiz) strebt an, ihre

Beteiligung mit derzeit mehr als 85 Prozent der Aktien an der DISO

Verwaltungs AG (ISIN DE000A0JELZ5 / WKN: A0JELZ) mit Sitz in Esslingen am

Neckar (Deutschland) aufzustocken. Hierzu wird sie ab dem 16. Juni 2023 den

übrigen Aktionären ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot

unterbreiten.

Der Angebotspreis beträgt 0,85 Euro je Aktie. Der Angebotspreis bietet

gegenüber dem Preis, der zum letzten Kurs im Freiverkehr am 12. Juni erzielt

werden konnte, einen Zuschlag von mehr als 112%.

Sofern die Hauptversammlung der DISO Verwaltungs AG bis zum 30. Juni 2024

einen Ausschluss von Minderheitsaktionären beschließt, der Beschluss

eingetragen wird und die beschlossene Barabfindung den Angebotspreis

übersteigt, erhalten die annehmenden Aktionäre eine Nachbesserung des

Angebotspreises in Höhe der Differenz. Gleiches gilt, falls die

Hauptversammlung der DISO Verwaltungs AG bis zu diesem Datum die Zustimmung

zu einem zwischen dieser und der Bieterin zu schließenden aktienrechtlichen

Unternehmensvertrag oder einen umwandlungsrechtlichen Vertrag beschließt,

der im zuständigen Handelsregister der DISO Verwaltungs AG eingetragen wird

und eine Abfindung für die Aktionäre vorsieht, die den Angebotspreis

übersteigt.

Dieses Angebot ist befristet und läuft vorbehaltlich einer Verlängerung am

14. Juli 2023 um 24 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit ab. Für Aktionäre, die

das Erwerbsangebot bis zum 30. Juni 2023 annehmen, ist eine bevorzugte

Abwicklung mit Zahlung des Angebotspreises innerhalb der Angebotsfrist

vorgesehen.

Es gelten ausschließlich die Bedingungen der Angebotsunterlage und das

Erwerbsangebot kann nur zu den in der Angebotsunterlage vorgesehenen

Bedingungen angenommen werden. Die Angebotsunterlage ist auf der hierfür

eingerichteten Internetseite der Bieterin unter maticagroup-offer.de

erhältlich und wird am 15. Juni im Bundesanzeiger veröffentlicht. Darüber

hinaus ist keine weitere Veröffentlichung der Angebotsunterlage vorgesehen.

Alle sonstigen Veröffentlichungen und sonstigen Mitteilungen der Bieterin im

Zusammenhang mit diesem Angebot erfolgen, soweit nicht eine weitergehende

Veröffentlichungspflicht besteht, ausschließlich auf der Internetseite der

Bieterin unter maticagroup-offer.de. Dort sind auch Hinweise zu finden, auf

welchem Wege Interessenten das Erwerbsangebot der Matica Technologies Group

SA annehmen können.

Soweit die in der Angebotsunterlage enthaltenen Informationen in die Zukunft

gerichtete Aussagen enthalten, auf die insbesondere Begriffe wie "erwarten",

"glauben", "der Ansicht sein", "davon ausgehen", "schätzen", "beabsichtigen"

oder "anstreben" (einschließlich der Verneinung dieser Begriffe) hindeuten,

beruhen diese Aussagen auf der Matica Technologies Group SA zum Datum ihrer

Tätigung vorliegenden Informationen und bringen lediglich gegenwärtige

Absichten, Ansichten oder Erwartungen der Matica Technologies Group SA zum

Ausdruck. Diese unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die regelmäßig nicht

im Einflussbereich der Matica Technologies Group SA liegen, und können sich

als unzutreffend herausstellen. Es ist auch möglich, dass die Matica

Technologies Group SA ihre geäußerten Absichten nachträglich ändert. Die

Matica Technologies Group SA wird diese Aussagen nur aktualisieren, soweit

sie dazu nach rechtlichen Vorschriften verpflichtet sein sollte.

---------------------------------------------------------------------------

13.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MATICA TECHNOLOGIES GROUP SA

Chamerstrasse 79

6300 Zug

Schweiz

EQS News ID: 1655509

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1655509 13.06.2023 CET/CEST

°