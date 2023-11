EQS-News: Formycon veröffentlicht Neunmonatsergebnis für 2023 (deutsch)

Formycon veröffentlicht Neunmonatsergebnis für 2023

Formycon veröffentlicht Neunmonatsergebnis für 2023

Pressemitteilung // 13. November 2023



* Entwicklung des Biosimilar-Portfolios schreitet planmäßig voran -

weiterer Newsflow bis Ende 2023 erwartet

* Mehr als 200.000 Dosen FYB201 mittlerweile an Patienten weltweit

verabreicht

* Konzernumsatz steigt auf insgesamt 60,2 Mio. EUR (Q3/2022: 28,2 Mio. EUR) an

und beinhaltet neben Erfolgszahlungen aus der globalen Verpartnerung des

FYB202-Projekts auch Beteiligung an Vermarktungserlösen von FYB201

* Konzern-EBITDA in Höhe von 5,2 Mio. EUR (Q3/2022: -10,9 Mio. EUR) aufgrund

der Umsatzsteigerung weiterhin positiv

* Konzern-Nettoergebnis steigt aufgrund einer einmaligen, nicht

liquiditätswirksamen Anpassung im Rahmen der Finanzerträge auf 74,3 Mio.

EUR (Q3/2022: 61,1 Mio. EUR)

* Konzern Umsatz- und EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt

- Konzern-Nettoergebnis aufgrund des Sondereffekts deutlich angehoben

München - Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8/ WKN: A1EWVY) hat heute die

Finanzergebnisse und die Geschäftsentwicklung des Formycon-Konzerns für die

ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2023 bekanntgegeben.

Planmäßige Entwicklung der Biosimilar-Kandidaten und erfolgreich

voranschreitende Marktetablierung von FYB201 sind Treiber des

Unternehmenserfolgs

Die fortschreitende Entwicklung der Biosimilar-Pipeline bildet die Grundlage

für Formycons langfristiges und nachhaltiges Wachstum. Die Einreichung der

Zulassungsanträge für die beiden spätphasigen Biosimilar-Kandidaten FYB202

(Ustekinumab) und FYB203 (Aflibercept) bei der U.S. Food and Drug

Administration ("FDA") und der European Medicines Agency ("EMA") wird bis

zum Ende des Jahres 2023 planmäßig erfolgt sein.

Die Vorbereitungen für den Start des klinischen Entwicklungsprogramms für

den Biosimilar-Kandidaten FYB206 (Pembrolizumab) sind bereits weit

fortgeschritten. Der Beginn der klinischen Phase soll weiterhin planmäßig im

Laufe des Jahres 2024 erfolgen. Darüber hinaus investiert Formycon

nachhaltig in den weiteren Ausbau der Biosimilar-Pipeline und hat im

vergangenen Jahr mit dem Entwicklungsstart der zwei neuen

Biosimilar-Kandidaten FYB208 und FYB209 das Produktportfolio deutlich

erweitert.

Signifikante Erfolgszahlungen aus FYB202-Projekt und Umsatzbeteiligungen aus

FYB201-Vermarktung spiegeln sich in steigenden Umsatzerlösen wider - EBITDA

weiter positiv

Die Finanzkennzahlen der Formycon-Gruppe entwickelten sich zum Stichtag 30.

September 2023 weiterhin sehr positiv: Der Umsatz des Konzerns stieg in den

ersten neun Monaten des Jahres auf insgesamt 60,2 Mio. EUR und konnte damit im

Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Q3/2022: 28,2 Mio. EUR) mehr als verdoppelt

werden (+113%). Das Konzern-Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen

(EBITDA) beläuft sich auf 5,2 Mio. EUR (Q3/2022: -10,9 Mio. EUR) und ist im

Wesentlichen auf die Umsatzerhöhung zurückzuführen.

Ein signifikanter Teil der Umsatzerlöse resultierte dabei aus den

Erfolgszahlungen im Rahmen der Kommerzialisierungspartnerschaft mit

Fresenius Kabi aus dem Projekt FYB202. Auch die Vermarktung des

Ranibizumab-Biosimilars, welches mittlerweile in insgesamt 16 Ländern

weltweit verfügbar ist, trägt zu einer Steigerung der Umsatz und

Netto-Ergebnisbeiträge bei.

Vor allem in den USA konnte der Vertriebspartner Coherus BioSciences, Inc.

die Nettoumsatzerlöse mit CIMERLI®1 im dritten Quartal 2023 auf 40,0 Mio.

US$ gegenüber 26,7 Mio. US$ [i] im zweiten und 6,2 Mio. US$ [ii] im ersten

Quartal deutlich steigern. Der Produktabsatz hat seit der Markteinführung am

3. Oktober 2022 in den USA die Marke von 100.000 Dosen überschritten und

CIMERLI® erreichte im dritten Quartal 2023 einen Anteil von 29% am

Ranibizumab-Gesamtmarkt in den USA. [iii]

Dadurch konnten auch die direkten Lizenzerlöse für Formycon in den ersten

neun Monaten des Jahres auf insgesamt 2,2 Mio. EUR (H1/2023: 1,2 Mio. EUR)

gesteigert werden. Ein weiterer signifikanter Teil der FYB201-Umsatzerlöse

wurde im Rahmen der 50% At Equity-Beteiligung an der Bioeq AG realisiert und

schlägt sich daher nicht in der Topline, sondern unterhalb des EBITDA

nieder. Im dritten Quartal summierte sich das At Equity-Ergebnis auf 4,4

Mio. EUR, zum Stichtag 30. September lag es in Summe für 2023 bei -1,7 Mio. EUR.

Durch die Markteinführungen in weiteren Territorien bis Ende 2023 sowie im

Jahr 2024 rechnet Formycon mit weiter steigenden Umsatz- und

Netto-Ergebnisbeiträgen aus der Produktvermarktung durch die jeweiligen

Kommerzialisierungspartner.

Konzern-Nettoergebnis steigt aufgrund einmaliger, nicht liquiditätswirksamer

Anpassung im Rahmen der Finanzerträge auf 74,3 Mio. EUR

Das Konzern-Nettoergebnis zum Stichtag ist geprägt von ergebnis- aber nicht

liquiditätswirksamen Effekten der ATHOS-Transaktion aus dem Jahr 2022. Im

Rahmen einer Planungsaktualisierung im Projekt FYB201 wurde eine Anpassung

der Zeitwert-Bewertung sowie der Earn-Out Verpflichtung gegenüber der ATHOS

KG vorgenommen, wodurch sich ein entsprechender Rückgang des Zeitwerts der

Earn-Out Verpflichtung und eine gleichzeitige außerplanmäßige Abschreibung

der Anteile an der Bioeq AG ergeben hat. Diese beiden Effekte resultieren in

Summe in buchhalterischen Finanzerträgen und einem entsprechend höheren

Finanzergebnis des Formycon-Konzerns, welches in ein Nettoergebnis in Höhe

von 74,3 Mio. EUR (Q3/2022: 61,1 Mio. EUR inkl. Einmaleffekt) mündet.

Die liquiden Mittel des Formycon-Konzerns betrugen zum Stichtag 30.

September 2023 erwartungsgemäß rund 35,6 Mio. EUR gegenüber 9,8 Mio. EUR zum 31.

Dezember 2022. Um die operativen Fortschritte sowie die zügige

Weiterentwicklung der Biosimilar-Pipeline, insbesondere im Projekt FYB206,

zu forcieren und im Einklang mit der Planung der Gesellschaft zu

gewährleisten, prüft Formycon derzeit mögliche Finanzierungsoptionen über

die Aufnahme von Fremdkapital.

Prognose für den Formycon-Konzern für Gesamtjahr 2023 auf

Netto-Ergebnisebene angepasst - Umsatz und EBITDA unverändert

Für 2023 erwartet die Formycon-Gruppe weiterhin Umsatzerlöse zwischen 75,0

Mio. EUR und 85,0 Mio. EUR, die überwiegend aus Vermarktungserlösen des

Lucentis®2-Biosimilars

(FYB201) Ranivisio®3/ Ongavia®4 /CIMERLI® und Erfolgszahlungen für das

Projekt FYB202 sowie aus Entwicklungsleistungen für das auslizenzierte

FYB203-Projekt und das partnerschaftlich entwickelte Projekt FYB201

resultieren werden. Auch die Prognose der operativen Kennzahlen wie EBITDA

werden aufgrund weiterer F&E-Investitionen in die Produkt-Pipeline

unverändert im Bereich zwischen -5,0 Mio. EUR und -15,0 Mio. EUR erwartet.

Das Konzern-Nettoergebnis wird aufgrund des oben beschriebenen

Bewertungseffektes im Rahmen der deutlich gestiegenen Finanzerträge nach

oben hin angepasst und nun in einem Korridor zwischen 50,0 Mio. EUR und 60,0

Mio.EUR im Vergleich zu -20,0 Mio. EUR und -30,0 Mio. EUR für das Jahr 2023

erwartet.

"Das Finanzergebnis der ersten neun Monate ist für Formycon ein sehr

positives und wir können sowohl mit der bisherigen operativen als auch mit

der finanziellen Unternehmensentwicklung sehr zufrieden sein. Die

konsequente Weiterentwicklung unserer Pipeline und die operative Exzellenz

des gesamten Teams sind essenzielle Werttreiber unseres Unternehmens. Wir

werden weiterhin dynamisch in unsere Biosimilar-Pipeline investieren, um das

zügige Voranschreiten unserer Assets bestmöglich zu forcieren. Dabei wollen

wir unseren hohen Qualitätsanspruch beibehalten. Dieser auf Agilität,

Exzellenz und Flexibilität ausgerichtete Ansatz macht uns zu einem

wettbewerbsfähigen und fokussierten Teilnehmer im wachsenden

Biosimilar-Markt," kommentiert Enno Spillner, CFO der Formycon AG.

Der Vorstand der Formycon AG wird die Entwicklung des Unternehmens sowie die

wichtigsten Finanzkennzahlen zu den ersten neun Monaten des Jahres 2023 im

Rahmen einer Telefonkonferenz erörtern.

Die Telefonkonferenz, die live im Internet übertragen wird, findet am 13.

November 2023 um 15:00 Uhr (MEZ) in englischer Sprache statt.

Für die Teilnahme per Telefon registrieren Sie sich bitte unter:

https://webcast.meetyoo.de/reg/7EM0LU0WyIdU

Sie erhalten dann eine Bestätigungs-E-Mail mit der Telefonnummer, sowie

Zugangscode und PIN für den Anruf.

Die Präsentation und Audioübertragung sind über folgenden Link zu erreichen:

https://www.webcast-eqs.com/formycon-2023-q3

Im Anschluss an eine kurze Präsentation steht der Vorstand für direkte

Fragen zur Verfügung. Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet und ist im

Nachgang über die Formycon Website unter:

https://www.formycon.com/investoren/fakten-zahlen/ abrufbar.

1) Cimerli®ist eine eingetragene Marke von Coherus BioSciences, Inc.

2) Lucentis® ist eine eingetragene Marke von Genentech Inc.

3) Ranivisio® ist eine eingetragene Marke von Bioeq AG

4) Ongavia® ist eine eingetragene Marke von Teva Pharmaceutical Industries

Ltd.

Über Formycon:

Formycon ist ein führender Entwickler qualitativ hochwertiger

biopharmazeutischer Arzneimittel, insbesondere Biosimilars. Dabei fokussiert

sich das Unternehmen auf Therapien in der Ophthalmologie und Immunologie

sowie auf weitere wichtige chronische Erkrankungen und deckt die gesamte

Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung bis zur klinischen Phase

III sowie der Erstellung der Zulassungsunterlagen ab. Mit seinen Biosimilars

leistet Formycon einen bedeutenden Beitrag, um möglichst vielen Patienten

den Zugang zu wichtigen und bezahlbaren Arzneimitteln zu ermöglichen.

Derzeit hat Formycon sechs Biosimilars in der Entwicklung.

Über Biosimilars:

Biopharmazeutika haben seit den 1980er-Jahren die Behandlung schwerwiegender

Erkrankungen wie Krebs, Diabetes, Rheuma, Multipler Sklerose und erworbener

Blindheit revolutioniert. In den kommenden Jahren laufen viele Patente auf

Biopharmazeutika aus - bis 2025 verlieren Medikamente mit einem Umsatz von

ca. 100 Milliarden Dollar ihren gesetzlichen Schutz. Biosimilars sind

Nachfolgeprodukte von biopharmazeutischen Arzneimitteln, deren

Marktexklusivität ausgelaufen ist. Der Zulassungsprozess in den hoch

regulierten Märkten wie EU, USA, Japan, Kanada und Australien folgt dabei

strikten regulatorischen Anforderungen, die an der Vergleichbarkeit des

Biosimilars mit dem Referenzprodukt ausgerichtet sind. Derzeit wird der

weltweite Umsatz mit Biosimilars auf über 15 Milliarden Dollar geschätzt.

Bis 2030 könnte er nach Analystenschätzungen auf über 74 Milliarden Dollar

steigen.

Kontakt:

Sabrina Müller

Senior Manager Corporate Communications and Investor Relations

Formycon AG

Fraunhoferstr. 15

82152 Martinsried/Planegg/Germany

Tel.: +49 (0) 89 - 86 46 67 149

Fax: + 49 (0) 89 - 86 46 67 110

Sabrina.Mueller@formycon.com // www.formycon.com

Disclaimer:

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

enthalten, die auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen

beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten sowie andere

Faktoren können zu erheblichen Abweichungen zwischen den hier getroffenen

Einschätzungen und den tatsächlichen künftigen Ergebnissen führen. Dies kann

die zukünftige finanzielle Situation und generelle Entwicklung des

Unternehmens wie auch die Entwicklung von Produkten betreffen. Solche

bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten umfassen unter anderem

die Forschung und Entwicklung, den Zulassungsprozess, die Vorgehensweise von

regulatorischen und anderen Behörden, klinische Studienergebnisse,

Änderungen in Gesetzen und Vorschriften, die Produktqualität,

Patientensicherheit, Patentstreitigkeiten sowie vertragliche Risiken und

Abhängigkeiten von Dritten. Bezüglich der Pipeline-Projekte werden von der

Formycon AG keine Zusicherungen, Gewährleistungen oder andere Garantien

übernommen, dass diese die notwendigen regulatorischen und

zulassungsrelevanten Zustimmungen erhalten oder wirtschaftlich verwertbar

und/oder erfolgreich sein werden. Die Formycon AG übernimmt keine

Verpflichtung, diese auf die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren

oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Dieses

Dokument stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Formycon-Aktien

dar. Außerdem beabsichtigt das Unternehmen mit dieser Veröffentlichung

nicht, Formycon-Aktien öffentlich anzubieten. Dieses Dokument und die darin

enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung in den USA, Kanada,

Australien, Japan oder anderen Ländern vorgesehen, wo die Aufforderung zum

Erwerb oder Verkauf von Aktien untersagt ist. Diese Veröffentlichung ist

ausdrücklich keine Aufforderung zum Kauf von Aktien in den USA.

-------------------

