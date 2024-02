EQS-News: Flughafen Wien legt erfolgreiche Bilanz 2023 vor (deutsch)

Flughafen Wien legt erfolgreiche Bilanz 2023 vor

^

EQS-News: Flughafen Wien AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Flughafen Wien legt erfolgreiche Bilanz 2023 vor

28.02.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Flughafen Wien legt erfolgreiche Bilanz 2023 vor

Gute Geschäftsentwicklung in allen Bereichen führt zu deutlichem Umsatz- und

Ergebnisplus - Nettogewinn bei EUR 188,6 Mio. (+ 47%)

Intensive Bauphase macht Airport zukunftsfit - Investitionen verdoppeln sich

auf über EUR 200 Mio. - FWAG schafft am Standort als wichtiger Auftraggeber

und Jobmotor rund 1.000 neue Jobs

Verkehrs- und Finanzausblick für 2024 positiv - Airlines mit starkem

Sommerflugplan in Wien

* 2023 brachte deutliches Umsatz- und Ergebnisplus: Umsatz steigt auf EUR

931,5 Mio. (+34,5%), Periodenergebnis erhöht sich auf EUR 188,6 Mio.

(+47,2%), EBITDA auf EUR 393,6 Mio. (+33,0%) und EBIT auf EUR 261,8 Mio.

(+56,6%)

* Dividende steigt um 70% auf EUR 1,32 pro Aktie (EUR 0,77 in 2022),

Ausschüttungsquote rund 66%

* Ungebrochene Reiselust führt zu positivem Verkehrsausblick 2024: Rund 39

Mio. Passagiere in der Flughafen-Wien-Gruppe und rund 30 Mio. Passagiere

am Standort Wien erwartet

* Finanzausblick 2024: Gestärkte Finanzkraft durch Umsatzplus auf rund EUR

970 Mio., EBITDA über EUR 390 Mio. und Periodenergebnis von zumindest EUR

210 Mio.

* Airlines erweitern Angebot in Wien: Sommerflugplan mit 190

Destinationen, davon 17 Langstreckendestinationen - starker Reisesommer

2024 erwartet - neue Shopping- und Gastronomieangebote für Reisende

"Flughafen-Standort wächst 2024 - rund 1.000 neue Jobs - Investitionen

verdoppeln sich auf über

EUR 200 Mio."

"2023 war wirtschaftlich erfolgreich, mit einem Umsatzplus auf EUR 931,5 Mio.

(+34,5%) und einem Nettoergebnis von EUR 188,6 Mio. (+47,2%). Das ermöglicht

eine Dividendenerhöhung um 70% auf EUR 1,32 je Aktie. Als 10% Miteigentümer

profitieren davon auch die Beschäftigten der Flughafen Wien AG. Aber auch

die Investitionen werden sich 2024 auf über EUR 200 Mio. verdoppeln. Um den

Flughafen zukunftsfit zu machen, läuft eine intensive Bauphase mit

zahlreichen Projekten. Das dynamische Wachstum bringt auch 2024 rund 1.000

neue Jobs, als attraktiver Arbeitgeber hat der Airport aktuell keine

Rekrutierungsprobleme. Der Standort wächst kontinuierlich, deshalb muss auch

die Verkehrsinfrastruktur ausgebaut werden. Wichtig sind der Bahnausbau in

Richtung Osten, eine zweigleisige Neubautrecke zwischen Wien Hauptbahnhof

und Flughafen, aber auch der Bau des Lobautunnels", hält Dr. Günther Ofner,

Vorstand der Flughafen Wien AG, fest.

"Guter Ausblick für Reisejahr 2024 - Langstrecke legt zu - VIE nimmt Kurs

auf den 5. Stern"

"Ein wesentlicher Treiber für die gute Umsatz- und Ergebnisentwicklung in

2023 war das starke Passagierwachstum. Im Gegensatz zu anderen

Luftfahrtstandorten konnten wir den Corona-Nachholeffekt bei den Flugreisen

dank unserer hohen Prozessqualität im operativen Betrieb gut mitnehmen. Der

Flughafen Wien zählt im internationalen Vergleich zu den pünktlichsten und

zuverlässigsten Airports und dafür bedanke ich mich beim gesamten Flughafen

Wien-Team. Auch für 2024 bin ich optimistisch: Wir erwarten einen guten

Reisesommer und im Gesamtjahr rund 30 Mio. Passagiere. Für sie erweitern wir

aktuell unser Shopping- und Gastronomieangebot. Einen Sprung auf

5-Stern-Niveau machen wir künftig mit der Terminal-Süderweiterung, die ab

Inbetriebnahme 2027 mehr Aufenthaltskomfort, zusätzliche Shopping- und

Gastronomieangebote, neue Lounges und vieles mehr bringen wird", sagt Mag.

Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Dividendenvorschlag: 1,32 Euro je Aktie

Der Vorstand wird der Hauptversammlung für 2023 eine Dividende von EUR 1,32 je

Aktie vorschlagen. Über die Mitarbeiterstiftung, die 10% der Aktien hält,

profitieren auch alle Beschäftigten der Flughafen Wien AG davon. Die

Dividendenrendite 2023 liegt bei rund 3%, die Ausschüttungsquote inklusive

Bonus bei rund 66%. Die völlige Entschuldung der Flughafen Wien AG hat

finanziellen Spielraum für Dividenden und eine Investitionsoffensive

geschaffen.

Bilanz 2023: Deutliches Umsatzplus auf EUR 931,5 Mio. (plus 34,5%) und Anstieg

des Periodenergebnis auf EUR 188,6 Mio.

Im Gesamtjahr 2023 erzielte die Flughafen-Wien-Gruppe einen Umsatz von EUR

931,5 Mio., was einem Anstieg um 34,5% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Dabei trieben vor allem der deutliche Passagierzuwachs und dadurch höhere

passagier- und aircraftbezogene Erlöse sowie verbesserte Center- &

Hospitality Management Umsätze und Parkerträge die Umsatzentwicklung. Das

EBITDA erhöhte sich im Vorjahresvergleich auf

EUR 393,6 Mio. und das EBIT erhöhte sich auf EUR 261,8 Mio. Das Periodenergebnis

vor Minderheiten ist im Gesamtjahr 2023 auf EUR 188,6 Mio. gestiegen. Der Cash

Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit erhöhte sich deutlich auf EUR 384,8

Mio. (2022: EUR 337,6 Mio.).

Verbesserte Umsatzentwicklung in allen Segmenten

Die Umsätze des Segments Airport stiegen hauptsächlich in Folge des

deutlichen Passagieranstiegs in 2023 im Vergleich zum Vorjahr auf EUR 440,1

Mio., das Segment-EBIT verbesserte sich auf EUR 100,4 Mio. Der Umsatz des

Segment Handling & Sicherheitsdienstleistungen war von der Bewegungszunahme

getrieben und verzeichnete einen Anstieg auf EUR 165,7 Mio., das Segment-EBIT

stieg auf EUR 6,1 Mio. Im Segment Retail & Properties erhöhte sich der Umsatz

in 2023 vor allem aufgrund mit den Passagierzahlen korrespondierender

Shopping-, Gastronomie- und Parkerlöse auf EUR 182,5 Mio. und das Segment-EBIT

verbesserte sich auf EUR 81,1 Mio.

Investitionen

In 2023 wurden in Summe EUR 107,0 Mio. (2022: EUR 53,6 Mio.) in immaterielles

Vermögen, Sachanlagen sowie in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

investiert. Die größten Investitionsprojekte am Standort Wien betreffen die

Süderweiterung, die Rollbahnen, Grundstücke, weitere Photovoltaikanlagen und

Investitionen für den Sorter im Terminal 3.

Verdoppelung der Investitionen in 2024

Der Flughafen Wien verdoppelt seine Investitionen in einer Phase der

schwächelnden Baukonjunktur auf über EUR 200 Mio. in 2024: So investiert der

Airport in den Bau der Süderweiterung, die Erweiterung der

Photovoltaik-Kapazitäten, sowie in ein Logistikzentrum zur

Terminalversorgung, eine zentrale Schnelladestation für E-Fahrzeuge und

vieles mehr.

Prognose für Passagierentwicklung 2024: Rund 39 Mio. Passagiere in der

Flughafen-Wien-Gruppe und rund 30,0 Mio. Passagiere am Standort Wien

erwartet

Für das Gesamtjahr 2024 rechnet der Flughafen Wien mit rund 30,0 Mio.

Passagieren am Standort Wien und für die Flughafen Wien Gruppe (inkl. Malta

und Kosice) mit rund 39 Mio. Reisenden.

Finanz-Guidance 2024

Der Flughafen Wien geht davon aus, bis Jahresende einen Umsatz von rund EUR

970 Mio., ein EBITDA von über EUR 390 Mio. und ein Periodenergebnis vor

Minderheiten von zumindest EUR 210 Mio. zu erreichen.

Die aktuelle Passagier- und Finanz-Guidance erfolgt unter der Annahme, dass

es zu keinen weiteren geopolitischen Auswirkungen oder massiven

Verkehrsbeschränkungen kommt.

AirportCity wächst rasant: Boom bei Betriebsansiedlungen und Bildungscampus

am Standort

2023 war ein Rekordjahr für die AirportCity: Insgesamt 20 Unternehmen mit

mehr als 700 Beschäftigten haben sich am Standort angesiedelt. Die gute

Entwicklung setzt sich 2024 fort: Im Herbst 2024 soll der Helios

Logistikpark, mit 80.000 m² der größte Österreichs, eröffnet werden.

Demnächst startet der Bau des dritten Hotels am Flughafen Wien mit 510

Zimmern. 2023 haben die neuen Betriebsansiedlungen rund 700 neue

Arbeitsplätze an den Standort gebracht, für 2024 erwartet der Airport ein

deutliches Plus bei den Beschäftigten.

Mehr Aufenthaltsqualität für Reisende: Flughafen Wien erweitert Shopping-

und Gastroangebot

Insgesamt neun neue Shops & Restaurants eröffnen 2024 am Wiener Airport:

Veganista eröffnet eine zusätzliche Filiale, die Vienna Duty Free Fläche im

Terminal 1 Shopping Plaza erhält eine großzügige Erweiterung, Do&Co eröffnet

eine Sports Bar und einen Foodcourt und der Leberkaspepi betreibt künftig

einen zweiten Standort am Flughafen. Zur weiteren Verbesserung der

Servicequalität für Passagiere errichtet der Flughafen Wien die

Terminal-Süderweiterung. Auf 70.000 m² entstehen neue komfortable

Aufenthalts- und Lounge-Bereiche, neue Bus-Gates sowie zahlreiche neue

Shopping- und Gastronomieangebote. Die Bauarbeiten sind voll im Gange, 2027

wird die Süderweiterung in Betrieb gehen.

Airport setzt weiter auf Klimaschutz: Erweiterung PV-Flächen und neue

E-Tankstelle für die Region

Der Flughafen Wien verfolgt seine Nachhaltigkeitsstrategie konsequent: So

erweitert der Airport seine PV-Flächen auf etwa 45 Hektar, das entspricht

rund 100.000 installierten Paneelen. Damit wird der Strombedarf des

Flughafenstandortes künftig zu rund 50% selbst gedeckt. Im Juni 2024

eröffnet am Airport eine topmoderne E-Tankstelle mit Schnellladefunktion.

Disclaimer/Haftungshinweis

Alle in dieser Presseaussendung getroffenen Aussagen, die an die Zukunft

gerichtet sind und auf künftige Entwicklungen der Flughafen Wien

AG/Flughafen-Wien-Gruppe Bezug nehmen, beruhen auf derzeitigen Annahmen und

Prognosen der Unternehmensführung. Sollten die den Prognosen zugrunde

liegenden Einschätzungen nicht eintreffen oder die im Risikobericht des

Unternehmens beschriebenen Risiken eintreten, können die tatsächlichen

Ereignisse oder Ergebnisse von den zurzeit erwarteten abweichen. Trotz

größter Sorgfalt erfolgen daher alle zukunftsbezogenen Aussagen ohne Gewähr

und die Flughafen Wien AG/Flughafen-Wien-Gruppe übernimmt keine

Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie

an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in EUR Mio. 2023 2022

Umsatzerlöse 931,5 692,7

Sonstige betriebliche Erträge 10,1 18,8

Betriebsleistung 941,7 711,5

Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen -54,1 -44,5

Personalaufwand -349,- -272,-

4 3

Sonstige betriebliche Aufwendungen -142,- -95,7

6

Wertaufholung/Wertminderung auf Forderungen -2,9 -4,5

Anteilige Periodenergebnisse at-Equity Unternehmen 0,8 1,5

Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 393,6 295,9

(EBITDA)

Abschreibungen -131,- -128,-

8 8

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 261,8 167,2

Beteiligungsergebnis ohne at-Equity-Unternehmen 0,4 0,4

Zinsertrag 15,9 4,4

Zinsaufwand -12,0 -13,5

Sonstiges Finanzergebnis -8,3 -0,6

Finanzergebnis -4,1 -9,3

Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) 257,7 157,9

Ertragsteuern -69,1 -29,8

Periodenergebnis 188,6 128,1

Davon entfallend auf:

Gesellschafter der Muttergesellschaft 168,4 107,9

Nicht beherrschende Anteile 20,1 20,2

Ergebnis je Aktie (in EUR, verwässert = unverwässert) 2,01 1,29

Bilanzkennzahlen

in EUR Mio. 2023 2022

AKTIVA:

Langfristiges Vermögen 1.662,7 1.687,9

Kurzfristiges Vermögen 531,7 537,1

PASSIVA:

Eigenkapital 1.556,4 1.448,5

Langfristige Schulden 292,6 483,0

Kurzfristige Schulden 345,4 293,5

Bilanzsumme 2.194,4 2.224,9

Nettoliquidität 361,9 149,4

Cashflow Rechnung

in Mio. EUR 2023 2022

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 384,8 337,6

aus Investitionstätigkeit -156,6 -304,5

aus Finanzierungstätigkeit -301,5 -51,6

Free-Cashflow 228,2 33,1

CAPEX1 107,0 53,6

1. ohne Finanzanlagen

Der Bericht der Flughafen Wien AG über das Jahr 2023 vom 01. Jänner bis 31.

Dezember 2023 steht dem Publikum der Gesellschaft in A-1300 Flughafen sowie

bei der Bank Austria, 1020 Wien, Rothschildplatz 1, zur Verfügung und ist

unter

http://www.viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/publikationen_und_berichte

abrufbar.

Flughafen Wien, 28. Februar 2024 Der Vorstand

Rückfragehinweis: Konzernkommunikation Flughafen Wien AG

Pressestelle Investor Relations

Peter Kleemann, Unternehmenssprecher Mag. Bernd Maurer

Tel.: (+43-1-) 7007-23000 Tel.: (+43-1-) 7007-23126

E-Mail: p.kleemann@viennaairport.com E-Mail: b.maurer@viennaairport.com

Website: www.viennaairport.com

---------------------------------------------------------------------------

28.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Flughafen Wien AG

Postfach 1

1300 Wien-Flughafen

Österreich

Telefon: +43-1-7007/23126

Fax: +43-1-7007/23806

E-Mail: investor-relations@viennaairport.com

Internet: http://www.viennaairport.com

ISIN: AT00000VIE62

WKN: A2AMK9

Indizes: ATX PRIME

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic

Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London,

Nasdaq OTC, Wiener Börse (Amtlicher Handel)

EQS News ID: 1846583

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1846583 28.02.2024 CET/CEST

°