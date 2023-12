EQS-News: FiCAS AG begrüsst ehemaligen Fidelity Portfolio Manager Harlan Carere. (deutsch)

FiCAS AG begrüsst ehemaligen Fidelity Portfolio Manager Harlan Carere.

FiCAS AG begrüsst ehemaligen Fidelity Portfolio Manager Harlan Carere.

19.12.2023 / 10:00 CET/CEST

Zug, Schweiz - 19 Dezember 2023 - Die FiCAS AG freut sich, die Aufnahme von

Harlan Carere in ihr Team bekannt zu geben. Er ist ein sehr erfahrener

Investmentexperte mit einer Karriere, die drei Jahrzehnte umfasst, sowie

mehrere Regionen und Anlageklassen. Er ist ein Veteran von Goldman Sachs und

Fidelity Investments. Bei Fidelity hatte Harlan eine Reihe von

Portfoliomanagement-Positionen mit Schwerpunkt auf Technologie- und

Wachstumsaktien inne. Darüber hinaus hat er als Hedgefondsmanager

marktneutrale Aktien verwaltet und ist ein erfahrener Investor in digitale

Vermögenswerte. Er ist Gründer und CEO der Coded Capital Management AG,

einer Anlageberatung für digitale Vermögenswerte. Er hat einen MBA-Abschluss

der Harvard Business School, wo er Baker-Stipendiat und Träger des Loeb

Finance Prize war. Harlan erklärt, "I am enthusiastic to join the highly

skilled team here at FiCAS AG. I am particularly excited to do so as both an

investor in, and advisor to, this company. Their products represent genuine

innovation in the world of actively managed digital investments in terms of

enabling flexibility of investments, income maximization, custodial

security, excellence in execution and liquidity for clients all within the

unmatched Swiss regulatory framework. As we look toward the next cycle, I

expect that clients will have greater demands: they will not want to choose

between active management, liquidity, flexibility, security, strong

regulation and income generation - they will rightfully demand it all. I am

confident that Coded Capital and I will enhance the research capabilities of

these products."

Marcel Niederberger, CEO der FiCAS AG, zeigte sich begeistert, dass Harlan

ein wertvolles Mitglied des Teams wird: "Ich freue mich, dass Harlan unser

Team verstärkt. Seine umfangreiche Erfahrung geht über das

Portfoliomanagement hinaus und bietet eine Fülle von Fachwissen, das für das

Wachstum unseres Unternehmens im sich schnell verändernden Sektor der

digitalen Vermögenswerte entscheidend ist. Er verfügt über ein tiefes

Verständnis sowohl für die traditionellen Finanzmärkte als auch für die

dynamische Welt der digitalen Vermögenswerte. Sein ausserordentlicher

Einblick und die Unterstützung von Coded Capital sind ein kostbares Gut, das

unserem Unternehmen bedeutende Fortschritte verspricht. Diese strategische

Partnerschaft wird unsere Dienstleistungen deutlich verbessern und unseren

Kunden erhebliche Vorteile bringen. "

Pressekontakt:

Darko Novakovic

Email: darko.novakovic@ficas.com

Telefon: +41 41 720 40 06

Über die FiCAS AG:

Die FiCAS AG, ein Schweizer Vermögensverwalter, wurde 2019 mit dem Ziel

gegründet, Anlegern einen einfachen Zugang zu modernen, aktiv verwalteten

Krypto-Anlageprodukten zu bieten, die von ihrer Tochtergesellschaft Bitcoin

Capital AG und anderen Partnern emittiert werden. Mit ihrer umfassenden

Finanz- und Krypto-Expertise ist die FiCAS AG in der Lage, Exchange Traded

Products (ETPs) und Exchange Traded Instruments (ETIs) aktiv zu verwalten

und zeitnah auf Markt-veränderungen zu reagieren. Die aktuelle diskretionäre

Anlagestrategie der FiCAS AG ist seit vier Jahren erprobt und hat sich als

erfolgreich erwiesen.

Haftungsausschluss: Diese Mitteilung ist Werbung und stellt weder eine

Anlageberatung noch ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Für die

Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen

Informationen wird keine Haftung übernommen. Die in der Vergangenheit durch

die Managementstrategie der FiCAS AG und ihres Gründers erzielten Renditen

und die korrekten Kursprognosen des Gründers der FiCAS AG sind nicht

notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Die hierin

enthaltenen Informationen sind weder ganz noch teilweise, direkt oder

indirekt zur Veröffentlichung oder Verteilung in Australien, Kanada, Japan,

Hongkong, Neuseeland, Singapur, Südafrika, dem Vereinigten Königreich, den

Vereinigten Staaten oder anderen Ländern oder unter solchen Umständen

bestimmt, unter denen die Veröffentlichung oder Verteilung rechtswidrig

wäre.

Alle Wertpapiere gemäss dieser Mitteilung wurden und werden nicht gemäß dem

U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der

"Securities Act") oder gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen eines

Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder direkt

noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung

oder zugunsten von U.S.-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei

denn, dies geschieht gemäss einer geltenden Ausnahme von den

Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im Rahmen einer

Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act

unterliegt. Die in dieser Mitteilung beschriebenen Anlageprodukte sind für

qualifizierte Anleger in ausgewählten europäischen Ländern bestimmt.

www.ficas.com

