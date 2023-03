EQS-News: Fast Finance 24 Holding AG: Start eigener Krypto-Wallet mit Trading-Plattform für mehr als 2,3 Millionen Nutzer bei Beteiligung ok.de (deutsch)

Fast Finance 24 Holding AG: Start eigener Krypto-Wallet mit Trading-Plattform für mehr als 2,3 Millionen Nutzer bei Beteiligung ok.de

Berlin, den 27. März 2023 - Die Fast Finance 24 Holding AG (ISIN

DE000A1PG508) gibt bekannt, dass die Tochtergesellschaft OK.de Services GmbH

ihr Produktportfolio um eine eigene Krypto-Wallet erweitert, die den mehr

als 2,3 Millionen registrierten Nutzern den Anschluss an 40 Blockchains und

mehr als 100.000 Assets wie Bitcoin oder Ethereum ermöglicht. Nachfolgend

eine Übersicht der wichtigsten Eckdaten:

* Erweiterung des Messenger Dienstes OK.secure um eigene Krypto-Wallet

* Anschluss an 40 Blockchains mit mehr als 100.000 handelbaren Assets wie

Bitcoin und Ethereum

* Monetarisierung der 2,3 Millionen registrierten Nutzer mittels

Werbeeinnahmen und werbefreier Premium-Version der Applikation

* Stark wachsendes soziales Netzwerk mit monatlich mehreren tausend neuen

Mitgliedern

* Deutlicher Impuls auf Umsatz- und Ertrag der OK.de Services GmbH

erwartet

Die OK.secure Wallet bietet ab Start im 2. Quartal 2023 den Handel, die

Aufbewahrung und den Tausch digitaler Assets.

Sören Jensen, Vorsitzender des Vorstands der Fast Finance 24 Holding AG:

"Wir freuen uns auf den Einstieg in die Krypto-Branche und erwarten durch

die heute angekündigte Erweiterung der bestehenden Funktionalitäten der

OK.secure App einen deutlichen Impuls auf Umsatz- und Ertrag der OK.de

Services GmbH, an der die Fast Finance 24 Holding AG indirekt zu 85 Prozent

beteiligt ist. Gerade vor dem Hintergrund der monatlich um mehrere tausend

registrierte Nutzer wachsenden Plattform ist dies der richtige Schritt in

eine nachhaltig profitable Zukunft."

Laut statista belief sich die Anzahl der Nutzer von Messenger-Apps im Jahr

2020 auf weltweit 2,91 Milliarden. Diese Zahl wird gemäß der Prognose bis

2025 kontinuierlich auf 3,51 Milliarden Nutzer steigen. OK.secure soll an

dem Marktwachstum durch stetige Innovationen überdurchschnittlich

partizipieren.

Dank modernster Technologien sind alle OK.secure Anwendungen mit einer

höchst zuverlässigen und voll datenschutzkonformen End-to-End

Verschlüsselung versehen, die auf der Blockchain-Technologie basiert. Die

Zero Knowledge-Architektur sorgt dafür, dass keinerlei verwertbare Daten auf

einen Server des Betreibers geladen werden, getreu den

Unternehmensleitlinien: "Was in OK.secure passiert, bleibt in OK.secure!

Die OK.secure App steht als App für Android, IOS und als Desktop-Version zur

Verfügung. In der Free Version der OK.secure App stehen Anwendern bereits

alle Funktionen vollumfänglich zur Verfügung. Das OK.secure Premium Upgrade

ist werbefrei und stellt mehr Speicherplatz bereit.

Einzigartig und besonders attraktiv für Nutzer ist eine weitere neue

Funktion, die das Senden und Empfangen von Kryptowährungen direkt im

verschlüsselten Chat erlaubt.

Über die Fast Finance 24 Holding AG

Die Fast Finance 24 Holding AG (FF24) ist ein börsennotiertes

FinTech-Unternehmen. FF24 investiert weltweit in Internet- und

Technologieunternehmen und entwickelt diese operativ weiter. Dabei umfasst

der Branchenfokus die Segmente Finanzen, Marketing, Kommunikation,

E-Commerce und IT.

Der unternehmenseigene E-Mail-Anbieter OK.de hat derzeit mehr als 2,3 Mio.

registrierte Nutzer, die über den Messenger-Dienst OK.secure nicht nur

sicher miteinander kommunizieren, sondern zudem ab Liveschaltung der

"OK.secure Crypto Wallet" im zweiten Quartal 2023 untereinander

Krypto-Währungen erwerben, handeln und verwalten können. Die Plattform

unterstützt dabei aktuell 40 Blockchains und mehr als 100.000 Assets.

Darüber hinaus bietet FF24 durch seine Tochterunternehmen ff24 Payments,

ff24 Pay und ff24 Rent innovative Zahlungsverarbeitungslösungen und

Standard-Banking-Prozesse.

Die Fast Finance 24 Holding AG ist permanent auf der Suche nach Ergänzungen

zum bestehenden Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder aber durch

die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen

Tochtergesellschaften betrieben werden.

Pressekontakt: Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T.

+49 (0)30 - 7262 1234-4, F. +49 (0)30 - 7262 1234-1, E-Mail: ir@ff24.com,

www.fastfinance24.com/de/

