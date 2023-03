EQS-News: Fair Value REIT-AG erzielte 2022 Zuwächse bei Mieteinnahmen und ein stabiles operatives Ergebnis (deutsch)

Fair Value REIT-AG erzielte 2022 Zuwächse bei Mieteinnahmen und ein stabiles operatives Ergebnis

Fair Value REIT-AG erzielte 2022 Zuwächse bei Mieteinnahmen und ein stabiles

operatives Ergebnis

* Mieteinnahmen steigen trotz Verkauf von vier Immobilien auf 18,5 Mio.

Euro

* Bereinigtes operatives Ergebnis (FFO 1) sinkt nur leicht auf 11,4 Mio.

Euro

* Prognose 2023: FFO 1 zwischen 11,0 Mio. und 12,0 Mio. Euro sowie

Mieteinnahmen von bis zu 19,5 Mio. Euro

Langen, den 16. März 2023. Die Fair Value REIT-AG (ISIN: DE000A0MW975) hat

im Geschäftsjahr 2022 ihre im August erhöhten Jahresprognosen zu den

Mieteinnahmen und zur Ergebniskennzahl Funds from Operations I (FFO I) trotz

vieler Unsicherheiten bei den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erreicht

oder sogar übertroffen. Der marktbedingte Rückgang der Immobilienwerte

konnte dank aktiven Asset- und Property-Managements auf rund minus 2 %

begrenzt werden. Für 2023 erwartet der Vorstand im Vergleich zu 2022 stabile

Mieteinnahmen und einen nahezu unveränderten FFO I.

Stabile Mieteinnahmen trotz Verkäufen im Vorjahr

Im vergangenen Jahr erreichte das um Bewertungs- und Sondereffekte

bereinigte Konzernergebnis FFO I 11,4 Mio. Euro (Vorjahr: 11,9 Mio. Euro).

Das war nicht nur deutlich mehr, als zu Beginn des Jahres 2022

prognostiziert (8,5 Mio. bis 9,5 Mio. Euro), sondern lag auch noch etwas

über der im Sommer nach oben korrigierten Prognose von 10 Mio. bis 11 Mio.

Euro. Die Mieteinnahmen von 18,5 Mio. Euro übertrafen den Vorjahreswert von

18,4 Mio. Euro leicht, obwohl Fair Value im Jahr 2021 vier Immobilien

veräußert hatte. Die dennoch gestiegenen Mieteinnahmen gehen auf zahlreiche

Neuvermietungen sowie Mieterhöhungen auf der Basis indexierter Mietverträge

zurück. Vor einem Jahr hatte der Vorstand für 2022 mit Mieteinnahmen von 17

Mio. bis 18 Mio. Euro gerechnet. Die Leerstandsquote veränderte sich nur

leicht und lag Ende 2022 bei 8,8 % (2021: 8,6 %). Die durchschnittliche

Restmietdauer (WALT) blieb mit 5,4 Jahren nahezu konstant (2021: 5,5 Jahre).

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank 2022 nach einem deutlichen

Plus von 21,6 Mio. Euro im Jahr 2021 auf ein Minus von 6,0 Mio. Euro. Diese

Entwicklung geht vor allem auf marktbedingte Abwertungen des

Immobilienportfolios zurück. Zudem flossen mangels Objektveräußerungen keine

Verkaufserlöse in das EBIT ein. Hier hatte Fair Value für 2021 noch 2,1 Mio.

Euro bilanziert. Das bereinigte Konzernergebnis nach Steuern und

Minderheiten verringerte sich nur minimal von 7,1 Mio. auf 6,8 Mio. Euro.

Das entspricht einem Konzernergebnis von 0,48 Euro je Aktie (2021: 0,51

Euro).

REIT-Eigenkapitalquote mit 82,6 % deutlich über den Vorgaben

Der Marktwert des Fair Value REIT-AG Portfolios aus 20 direkt und indirekt

gehaltenen Immobilien lag Ende 2022 bei 287,8 Mio. Euro und damit nur

geringfügig unter dem Vorjahreswert (294,3 Mio. Euro). Insbesondere

Abwertungen bei den Objekten in Rostock und Zittau schlagen sich darin

nieder. Der Nettovermögenswert (NAV) des Portfolios reduzierte sich im

Berichtszeitraum von 12,02 Euro auf 11,16 Euro je Aktie. Insgesamt

verringerte sich das Konzerneigenkapital von 169,6 Mio. auf 157,4 Mio. Euro.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote gab gegenüber 2021 nur leicht von 50,6 %

auf 50,1 % nach. Die REIT-Eigenkapitalquote belief sich Ende 2022 auf 82,6 %

des unbeweglichen Vermögens (Vorjahreswert: 85,8 %) und lag damit nach wie

vor weit über der gesetzlichen Vorgabe von mindestens 45 %.

Gertraud Kälbli wird Nachfolgerin von Kevin Fuhr im Vorstand der Fair Value

REIT-AG

Frau Gertraud Kälbli wird vom Aufsichtsrat zum 1. April 2023 zur neuen

Vorständin und als Nachfolgerin von Kevin Fuhr bestellt. Frau Kälbli wir

sich insbesondere um die Geschäftsfelder Asset- und Portfoliomanagement,

Transactions, Beteiligungsmanagement und Treasury sowie Legal kümmern.

"Mit Frau Kälbli konnten wir eine erfahrene Immobilien- und

Beteiligungsexpertin gewinnen, die mir als Mitarbeiterin der DEMIRE seit

Jahren durch ihre hohe Leistung vertraut ist", kommentiert Tim Brückner,

Vorstandsvorsitzender der Fair Value REIT-AG und weiter: "Das abgelaufene

Geschäftsjahr 2022 übertraf trotz des Rückgangs bei einigen Kennzahlen und

insbesondere unter Berücksichtigung der sich eintrübenden wirtschaftlichen

Lage unsere Erwartungen. Für 2023 erwarten wir nahezu stabile Mieteinnahmen

und ähnliche operative Überschüsse als FFO."

Stabile Prognose für das Geschäftsjahr 2023

Im laufenden Geschäftsjahr erwartet der Vorstand nach schwierigen

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu Jahresbeginn eine zunehmende Belebung

der Wirtschaft im Laufe der zweiten Jahreshälfte. Für Fair Value werden

Mieteinnahmen von 18,5 Mio. bis 19,5 Mio. Euro prognostiziert. Die

operativen Überschüsse (FFO I; vor Minderheiten) sollen zwischen 11,0 und

12,0 Mio. Euro liegen - und somit etwa auf dem Niveau von 2022.

Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der Fair Value REIT-AG

Konzern-Gewinnund 01.01.2022- 01.01.2021-

Verlustrechnung (in EUR Mio.) 31.12.2022 31.12.2021

Mieterträge 18,5 18,4

Ergebnis aus der Vermietung 15,5 15,8

EBIT -6,0 21,6

Finanzergebnis -0,4 -8,1

Periodenergebnis nach Steuern -6,5 13,5

FFO I (nach Steuern, vor 11,4 11,9

Minderheiten)

Konzernbilanz (in EUR Mio.) 31.12.2022 31.12.2021

Bilanzsumme 314,4 335,5

Als Finanzinvestition gehaltene 287,8 294,3

Immobilien

Zahlungsmittel 23,1 30,0

Eigenkapital (inkl. Anteile 157,4 169,6

nicht beherrschender

Anteilseigner)

REIT-Eigenkapitalquote (in % 82,6 85,9

der Bilanzsumme)

NAV je Aktie (EUR) 11,16 12,02

Netto-Finanzverbindlichkeiten 50,3 8,6

Netto-Verschuldungsgrad 17,3 15,9

(Net-LTV) in %

Portfoliokennzahlen 31.12.2022 31.12.2021

Immobilien (Anzahl) 20 20

Marktwert (in EUR Mio.) 287,8 294,3

Annualisierte Vertragsmieten 19,3 17,8

(in EUR Mio.)

Mietrendite (in %) 6,7 6,0

EPRA -Leerstandsquote (in %) * 8,8 8,6

WALT (in Jahren) 5,4 5,5

* exkl. zur Veräußerung

gehaltener Immobilien und

Projektentwicklungen

Über die Fair Value REIT-AG

Die Fair Value REIT-AG ist ein Real Estate Investment Trust mit Fokus auf

den Besitz und das Management von Gewerbeimmobilien in deutschen

Regionalzentren. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit sind vor allem Büro-,

Logistik- und Einzelhandelsimmobilien. Die breite Streuung der Standorte und

Objekte sowie die gute Bonität der Mieter bilden ein stabiles Fundament für

die Wertentwicklung des Bestandsportfolios. Fair Value investiert sowohl

direkt in Immobilien als auch indirekt über den Erwerb von Beteiligungen an

Immobilienpersonengesellschaften.

Eine Besonderheit des Geschäftsmodells besteht darin, dass die Investitionen

sowohl auf dem Weg der Sacheinlage - also durch Tausch gegen Aktien der Fair

Value - erfolgen können, als auch gegen Kaufpreiszahlung in Geld. Durch

Outsourcing von Property-Management und Rechnungswesen baut Fair Value auf

einer schlanken, kosteneffizienten Struktur auf und konzentriert sich auf

ihre Kernkompetenzen - das strategische Asset Management. Seine Immobilien

hält der Fair Value-Konzern in der Fair Value REIT-AG und in deren

Tochterunternehmen.

Als REIT ist Fair Value von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit,

mindestens 90% des Jahresüberschusses nach HGB werden als Dividende an die

Aktionäre ausgeschüttet. Fair Value verfügt zum 31. Dezember 2022 über einen

Immobilienbestand von 20 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund

190.400 Quadratmetern. Der Marktwert belief sich Ende 2022 auf 287,8 Euro.

Der Geschäftssitz des Unternehmens befindet sich in Langen bei Frankfurt.

Die Aktien der Fair Value REIT-AG (ISIN: DE000A0MW975) sind im General

Standard an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

16.03.2023 CET/CEST











Sprache: Deutsch

Unternehmen: Fair Value REIT-AG

Robert-Bosch-Straße 11

63225 Langen

Deutschland

Telefon: +49 (0)6103 44 00 16-0

Fax: +49 (0)6103 44 00 16-9

E-Mail: info@fvreit.de

Internet: www.fvreit.de

ISIN: DE000A0MW975

WKN: A0MW97

Indizes: RX REIT All Share Index, RX REIT Index

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

