EQS-News: FRIEDRICH VORWERK erzielt 2023 Umsatzerlöse von 373 Mio. EUR bei einer EBITDA-Marge von 8,6 % und erwartet mit einem Auftragsbestand von 1 Mrd. EUR für 2024 weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum (deutsch)

Tostedt, 26. März 2024 - Die FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN DE000A255F11),

ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich der Energieinfrastruktur für

Gas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen, hat im Geschäftsjahr 2023 einen

Umsatz von 373,4 Mio. EUR und ein EBITDA von 32,0 Mio. EUR erzielt, was einer

EBITDA-Marge von 8,6 % entspricht. Damit hat das Unternehmen seine im Juli

aktualisierte Prognose erreicht. Der Nettofinanzmittelbestand lag zum Ende

des Geschäftsjahres bei 42,1 Mio. EUR und verbesserte sich damit gegenüber

Vorjahr um 14,8 Mio. EUR. Vor diesem Hintergrund soll der Hauptversammlung am

3. Juni 2024 eine Dividende in Höhe von 0,12 EUR je Aktie vorgeschlagen

werden.

Im vierten Quartal 2023 erzielte Friedrich Vorwerk einen Umsatz von 98,2

Mio. EUR und ein EBITDA von 11,6 Mio. EUR. Damit lag der Umsatz zwar

erwartungsgemäß unter dem sehr starken Vorjahresquartal, die EBITDA-Marge

stieg jedoch auf 11,8 %, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahresquartal

um 5,4 Prozentpunkte entspricht. Auch gegenüber dem dritten Quartal, welches

von negativen Einmaleffekten belastet wurde, konnte die EBITDA-Marge

deutlich zulegen.

Die Auftragslage des Unternehmens stellt sich weiterhin ausgesprochen

positiv dar. Der Auftragseingang im Geschäftsjahr 2023 erreichte mit 1.059

Mio. EUR einen neuen Rekordwert. Der Auftragsbestand zum 31.12.2023 lag bei

1.001 Mio. EUR und überstieg den Vorjahreswert von 315 Mio. EUR dadurch um mehr

als das Dreifache. Wesentlicher Treiber dieser rasanten Entwicklung ist der

im August erteilte Zuschlag für die Ausführungsphase der Erdkabeltrasse

A-Nord, dessen Auftragswert für FRIEDRICH VORWERK bei rund 600 Mio. EUR liegt.

Besonders hervorzuheben ist hierbei, dass das Projekt als

Mehrparteienvertrag (IPA) abgewickelt wird und auf einer

"Cost-Plus-Incentive-Fee"-Vergütungsstruktur mit Bonus-Malus-Regelung

basiert.

Auf Basis der hervorragenden Auftragslage erwartet der Vorstand für das

Geschäftsjahr 2024 eine Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumskurses und

rechnet mit einem Umsatz von über 380 Mio. EUR. Aufgrund der spürbar

nachlassenden Inflationseffekte bei Altprojekten und des qualitativ

hochwertigen Auftragsbestands geht der Vorstand davon aus, dass sich die

zuletzt gezeigte Erholung der Profitabilität auch im Jahr 2024 weiter

fortsetzen wird. Vor diesem Hintergrund wird eine EBITDA-Marge von 11 bis 13

% erwartet.

Zur Erreichung vollständiger Klimaneutralität bis 2050 steht die europäische

Energieinfrastruktur vor einer fundamentalen Transformation. Neben einem

erheblichen Ausbau des Stromnetzes, für das in Deutschland allein ein

Investitionsvolumen von rund 320 Mrd. EUR bis 2045 vorgesehen ist, nimmt auch

der Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur rapide an Fahrt auf. So soll in

Deutschland bis 2032 ein über 9.700 km langes Wasserstoff-Kernnetz

entstehen, für das die Netzbetreiber zusätzliche Investitionen von 19,8 Mrd.

EUR voraussehen. Davon entfallen etwa 13,1 Mrd. EUR auf neu zu errichtende

Wasserstoffleitungen. Nach der jüngst erfolgten EU-Beihilfegenehmigung der

IPCEI-Projekte "Hy2Infra" kommen derzeit zahlreiche Großprojekte in die

Umsetzung, welche für FRIEDRICH VORWERK mit erheblichen Marktpotenzialen

verbunden sind. Vor diesem Hintergrund rechnet das Unternehmen weiterhin mit

einer stark wachsenden Nachfrage über sämtliche seiner Zielmärkte hinweg.

Der vollständige Geschäftsbericht 2023 ist unter

www.friedrich-vorwerk-group.de verfügbar.

