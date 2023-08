EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft setzt die Erfolgsserie mit den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022/2023 fort (deutsch)

FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft setzt die Erfolgsserie mit den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022/2023 fort

FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft setzt die Erfolgsserie mit den

vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022/2023 fort

FORTEC Elektronik AG setzt die Erfolgsserie mit

den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022/2023 fort

Die FORTEC Elektronik AG liefert nach vorläufigen Zahlen im abgelaufenen

Geschäftsjahr 2022/2023 trotz anhaltender geopolitischer Unsicherheiten,

Marktvolatilität und ausgeprägten inflatorischen Einflüssen ein weiteres

Rekordjahr in Folge.

Der FORTEC Konzern konnte im Geschäftsjahr 2022/2023 (01.07.2022 -

30.06.2023) seinen Umsatz um rund 19 % im Vergleich zum Vorjahr auf 106,0

Mio. EUR (VJ: 89,0 Mio. EUR) steigern. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern

(EBIT) als einer der wichtigsten Erfolgsindikatoren stieg dabei

überproportional um 23 % von 8,5 Mio. EUR im Vorjahr auf 10,6 Mio. EUR. Die

darauf basierende EBIT-Marge erhöhte sich entsprechend von 9,7 % auf 10,0 %.

Der Konzernüberschuss lag nach vorläufigen Berechnungen mit 7,3 Mio. EUR

ebenfalls deutlich über dem Vorjahreswert von 6,4 Mio. EUR.

Damit liegt FORTEC im optimistischen Bereich der im Mai 2023 angehobenen

Prognose für das Geschäftsjahr 2022/2023. Diese sah einen Konzernumsatz von

97,0 Mio. EUR bis 110,0 Mio. EUR sowie ein Konzern-EBIT von 10,0 Mio. EUR

bis 11,0 Mio. EUR vor.

Sandra Maile, Vorstandsvorsitzende der FORTEC Elektronik AG, kommentiert:

"Unsere Prognose für das abgelaufene Geschäftsjahr haben wir erneut

punktgenau erreicht. Dies spiegelt unsere präzise Planung und unsere

Fähigkeit wider, unsere Ziele in einem dynamischen und unsicheren Umfeld zu

realisieren."

Die geplante Übernahme wird nach reiflicher Überlegung und intensivem

Austausch mit der Verkäuferseite aktuell nicht weiterverfolgt. Die oberste

Priorität ist, verantwortungsbewusst im Interesse der Aktionäre, Mitarbeiter

und Partner zu handeln. Der Vorstand ist davon überzeugt, dass diese

Entscheidung FORTEC die Möglichkeit gibt, flexibel auf sich verändernde

Marktgegebenheiten zu reagieren und die strategischen Ziele besser zu

verfolgen. Die Erfahrungen und Erkenntnisse, die während des Zukaufprozesses

gewonnen wurden, sind wertvoll, um künftige Investitionsentscheidungen noch

fundierter zu treffen und in die Wachstumsstrategie der Gesellschaft

einfließen zu lassen.

Aus diesem Grund hat FORTEC seinen Fokus auf das Projekt HEKA verstärkt und

die Gründung einer Tochtergesellschaft der DISTEC GmbH in Kairo, Ägypten,

angestoßen. Mit diesem neuen Entwicklungsstandort nutzt FORTEC die wachsende

Technologieinfrastruktur und den talentierten Arbeitskräftepool, um die

Entwicklungskapazitäten zu erweitern und das zukünftige Wachstum der

operativen Standorte sicherzustellen.

Der geprüfte Konzernjahresbericht wird ab dem 26. Oktober 2023 auf der

Website der Gesellschaft unter

https://www.fortecag.de/investor-relations/berichte/ zur Verfügung stehen.

Sandra Maile

Vorstandsvorsitzende

FORTEC Elektronik AG | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany

Phone: +49 89 894450 232

aktie@fortecag.de | www.fortecag.de

Die FORTEC Elektronik AG (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in

Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von

Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays

gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische

Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die

FORTEC Elektronik AG als Holding für die Steuerung der verbundenen

Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der

Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik AG hat Tochterunternehmen in

Deutschland, in der Schweiz, in UK und in den USA.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Text verallgemeinernd das

generische Maskulinum gewählt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter

ohne jedwede Diskriminierungsabsicht gleichermaßen angesprochen.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

